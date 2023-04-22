Силы обороны сбили российский вертолет Ми-24, - Генштаб
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Силы обороны Украины в субботу, 22 апреля, сбили боевой вертолет Ми-24 российских захватчиков и четыре вражеских беспилотника.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил в фейсбуке.
"Сегодня наши воины сбили 1 вражеский вертолет Ми-24 и 4 БпЛА (2 разведывательных - "Орлан-10" и Zala, а также 2 дрона-камикадзе типа "Ланцет"), - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+34 Агамемнон
показать весь комментарий22.04.2023 20:39
+28 izzabaru
показать весь комментарий22.04.2023 20:55
+14 KosAn30 JT26
показать весь комментарий22.04.2023 21:23
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Називається "росія - колишнє опудало Європи".
Карикатура 1904 року з американського сатиричного журналу Puck.
Тоді тривала російсько-японська війна, але всі побачили, як японці надавали підсрачників кацапам, які до того вважали себе непереможними.
Хто бажає, може глянути й на інші карикатури журналу Puck.
Посилання на Бібліотеку Конгресу США (майже 3000 карикатур) - https://www.loc.gov/pictures/search/?q=ap101.p7&c=100&sp=1&st=gallery
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж
В Росії вирішили заявити, що син прессекретаря Путіна Пєскова - Микола Пєсков нібито воював проти України. Історію вирішили проілюструвати фото нібито присяги сина Пєскова. Однак на фото виявилася присяга сина Порошенко і сам Порошенко.
Про це розповів журналіст Денис Казанський, передає Цензор.НЕТ. Джерело: https://censor.net/ua/p3413840
ГШ не стал +1 приписывать за счет разбившегося об солёную воду Кирилловки припадочного крокодила.
"Вибач, Микола, якщо чого нема того... але почекай!"
А "прудкий" - це "резвый", "проворный", "быстрый".