Силы обороны сбили российский вертолет Ми-24, - Генштаб

Силы обороны Украины в субботу, 22 апреля, сбили боевой вертолет Ми-24 российских захватчиков и четыре вражеских беспилотника.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил в фейсбуке.

"Сегодня наши воины сбили 1 вражеский вертолет Ми-24 и 4 БпЛА (2 разведывательных - "Орлан-10" и Zala, а также 2 дрона-камикадзе типа "Ланцет"), - говорится в сообщении.

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