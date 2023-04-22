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Силы обороны сбили российский вертолет Ми-24, - Генштаб

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

вертолет,ми,ми-8,ми8,малясов

Силы обороны Украины в субботу, 22 апреля, сбили боевой вертолет Ми-24 российских захватчиков и четыре вражеских беспилотника.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил в фейсбуке.

"Сегодня наши воины сбили 1 вражеский вертолет Ми-24 и 4 БпЛА (2 разведывательных - "Орлан-10" и Zala, а также 2 дрона-камикадзе типа "Ланцет"), - говорится в сообщении.

Читайте также: Вблизи временно оккупированной Кирилловки российский вертолет упал в Азовское море, - Федоров
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Топ комментарии
+34
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22.04.2023 20:39
+28
Знайшов стару карикатуру, яка наче про наш час намальована.
Називається "росія - колишнє опудало Європи".
Карикатура 1904 року з американського сатиричного журналу Puck.
Тоді тривала російсько-японська війна, але всі побачили, як японці надавали підсрачників кацапам, які до того вважали себе непереможними.

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22.04.2023 20:55
+14
****** какие же они тупорылые)))
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22.04.2023 21:23
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Эм...фотку Ми-24 сложно нагуглить? Или гуглите по слову вертолет? Это же ми-8
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22.04.2023 20:37 Ответить
Ми -17..
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22.04.2023 20:40 Ответить
СУПЕР 👍👏👏👏👏❤️💙💛‼️ДЯКУЕМ СОКОЛИКАМ 🙏‼️Слава Вам Герої‼️
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22.04.2023 21:03 Ответить
Шукали картинку за запитом "вертоліт". Якщо б там випадково танк виплив, поставили б його)
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22.04.2023 23:44 Ответить
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22.04.2023 20:39 Ответить
В Україні.
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22.04.2023 20:52 Ответить
КАБ...но какая разница!
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22.04.2023 20:56 Ответить
Долітався..
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22.04.2023 20:42 Ответить
Знайшов стару карикатуру, яка наче про наш час намальована.
Називається "росія - колишнє опудало Європи".
Карикатура 1904 року з американського сатиричного журналу Puck.
Тоді тривала російсько-японська війна, але всі побачили, як японці надавали підсрачників кацапам, які до того вважали себе непереможними.

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22.04.2023 20:55 Ответить
Зображення велике і якісне. Можна збільшувати і роздивлятися деталі.
Хто бажає, може глянути й на інші карикатури журналу Puck.
Посилання на Бібліотеку Конгресу США (майже 3000 карикатур) - https://www.loc.gov/pictures/search/?q=ap101.p7&c=100&sp=1&st=gallery
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22.04.2023 21:09 Ответить
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22.04.2023 20:58 Ответить
****** какие же они тупорылые)))
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22.04.2023 21:23 Ответить
Люди бывают похожие. А вот почему "сын пескова" читает текст присяги вагнеру с папочки с Украинским Тризубом?
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22.04.2023 21:24 Ответить
Порох зробив з цього хфото - фотобімбу
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22.04.2023 21:33 Ответить
Навіщо ти постиш російські фейки?
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22.04.2023 21:34 Ответить
У Росії розпочалася піар-кампанія з героїзації сина Пєскова. Пропагандисти проілюстрували нібито його присягу фото присяги сина Порошенка, - Казанський. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

В Росії вирішили заявити, що син прессекретаря Путіна Пєскова - Микола Пєсков нібито воював проти України. Історію вирішили проілюструвати фото нібито присяги сина Пєскова. Однак на фото виявилася присяга сина Порошенко і сам Порошенко.

Про це розповів журналіст Денис Казанський, передає Цензор.НЕТ. Джерело: https://censor.net/ua/p3413840
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22.04.2023 22:33 Ответить
Ну наконец-то! Разрыв с кацолётами сократился до четырнадцати.
ГШ не стал +1 приписывать за счет разбившегося об солёную воду Кирилловки припадочного крокодила.
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22.04.2023 20:59 Ответить
"Дід Петро, а це правда, що в тебе у прудку гвинтокрил захований?"
"Вибач, Микола, якщо чого нема того... але почекай!"
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22.04.2023 21:27 Ответить
"Пруд" українською - "ставок".
А "прудкий" - це "резвый", "проворный", "быстрый".
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22.04.2023 21:43 Ответить
Наздоженуть неодмінно, особливо коли їх почнуть по 3 на добу збивали як під час звільнення правобережжя Херсонщини.
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22.04.2023 22:46 Ответить
даже не знаю. Мне кажется, что вертолёты они берегут, что бы особо ценных кацапов с берега Азовского моря и из Крыма эвакуировать. А то у двигателей моторесурс не вечный, а богуслаев на кичмане, всё обломилось.
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22.04.2023 22:58 Ответить
 
 