Резников обсудил с Уоллесом дальнейшее обучение украинских военных

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил в субботу, что он обсудил дальнейшее укрепление возможностей украинской армии с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Резников написал на своей странице в Твиттере.

"Всегда приятно видеть коллегу и большого друга Украины Бена Уоллеса на встрече "Рамштайн". Мы обсудили дальнейшее укрепление способностей украинской армии, в частности, обучение наших военнослужащих", - написал украинский министр.

Ранее в субботу Резников сообщил, что одиннадцатая встреча Контактной группы по обороне Украины приблизила привлечение России к ответственности.

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