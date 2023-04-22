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Новости Война в Украине
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Резников обсудил с Уоллесом дальнейшее обучение украинских военных

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

резніков,воллес

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил в субботу, что он обсудил дальнейшее укрепление возможностей украинской армии с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Резников написал на своей странице в Твиттере.

"Всегда приятно видеть коллегу и большого друга Украины Бена Уоллеса на встрече "Рамштайн". Мы обсудили дальнейшее укрепление способностей украинской армии, в частности, обучение наших военнослужащих", - написал украинский министр.

Ранее в субботу Резников сообщил, что одиннадцатая встреча Контактной группы по обороне Украины приблизила привлечение России к ответственности.

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він знае що розмовляє з яйцекрадом?
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22.04.2023 22:08 Ответить
Від шапкокрада до яйцекрада.
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22.04.2023 22:52 Ответить
Знає ! Тому нічого не дають !
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23.04.2023 07:47 Ответить
прямо сейчас Харьков под ракетным ударом...(((
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22.04.2023 22:17 Ответить
так( чули. штукатурка сипалася...
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22.04.2023 23:13 Ответить
Рєзнік, яйця не зламались?
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23.04.2023 00:15 Ответить
 
 