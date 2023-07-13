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Новости
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Рада приняла закон, разрешающий женщинам самим определять начало декретного отпуска

декрет

Верховная Рада приняла изменения в некоторые законодательные акты Украины об особенностях использования отпуска по беременности и родам (законопроект №9271).

Об этом народный депутат из парламентской фракции "Голос" Ярослав Железняк сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

Он уточнил, что инициативу поддержали 267 народных депутатов.

Целью закона является усовершенствование механизма правового регулирования использования женщинами отпуска по беременности и родам, а именно расширение прав женщин относительно гибкого использования указанного вида отпуска до и после родов.

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Законом предлагается предоставить возможность беременной женщине по своему усмотрению и с учетом медицинских показаний определять дату начала отпуска по беременности и родам.

Предполагается, что дни отпуска, установленные законодательством до родов, могут быть перенесены и использованы женщиной частично или полностью после родов (начиная со дня родов).

В то же время, общая продолжительность отпуска не может превышать суммарно 126 календарных дней или 140 календарных дней – в случае рождения двух и более детей и в случае осложнения родов.

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Ожидается, что принятый закон будет способствовать оптимизации положений национального законодательства о механизме использования работающими женщинами отпуска по беременности и родам. А также создаст возможность учесть интересы и позицию женщин, которые по собственному выбору и в случае отсутствия медицинских противопоказаний решили продолжать трудовую деятельность до родов и желают увеличить срок пребывания в отпуске после родов.

Как сообщалось, в настоящее время продолжительность отпуска по беременности и родам составляет 126 дней (70 календарных дней до родов и 56 дней после). У женщин нет возможности изменить дату начала такого отпуска, учитывая свое медицинское состояние и самочувствие. Кроме того, если женщина не использовала часть указанного отпуска до родов, неиспользованные дни не могут быть перенесены и использованы ею после родов.

Автор: 

ВР (29302) декрет (27)


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Топ комментарии
+2
бухгалтера повісяться
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13.07.2023 18:05 Ответить
+1
а мужики как , у Меня пол города мужики беременные ходят с большими животами
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13.07.2023 19:06 Ответить
+1
Значить, якщо дві смужки, то теоретично вже декрет!!!
Яка краса?!
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13.07.2023 19:42 Ответить
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А як жінка знає точну дату пологів? Завжди +/- кілька днів.
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13.07.2023 17:46 Ответить
УЗИ
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13.07.2023 19:07 Ответить
За 2 місяці визначить дату?
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13.07.2023 20:45 Ответить
бухгалтера повісяться
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13.07.2023 18:05 Ответить
а мужики как , у Меня пол города мужики беременные ходят с большими животами
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13.07.2023 19:06 Ответить
Как воды отойдут,так сразу и в отпуск.
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13.07.2023 19:43 Ответить
Вродила, сповила, під копу поклала і дальше жито жати
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13.07.2023 20:39 Ответить
Значить, якщо дві смужки, то теоретично вже декрет!!!
Яка краса?!
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13.07.2023 19:42 Ответить
Іншими словами: "Влада надасть роботодавцю можливість впливати на жінку в декреті"
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13.07.2023 20:23 Ответить
 
 