Рада приняла закон, разрешающий женщинам самим определять начало декретного отпуска

Верховная Рада приняла изменения в некоторые законодательные акты Украины об особенностях использования отпуска по беременности и родам (законопроект №9271).

Об этом народный депутат из парламентской фракции "Голос" Ярослав Железняк сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

Он уточнил, что инициативу поддержали 267 народных депутатов.

Целью закона является усовершенствование механизма правового регулирования использования женщинами отпуска по беременности и родам, а именно расширение прав женщин относительно гибкого использования указанного вида отпуска до и после родов.

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Законом предлагается предоставить возможность беременной женщине по своему усмотрению и с учетом медицинских показаний определять дату начала отпуска по беременности и родам.

Предполагается, что дни отпуска, установленные законодательством до родов, могут быть перенесены и использованы женщиной частично или полностью после родов (начиная со дня родов).

В то же время, общая продолжительность отпуска не может превышать суммарно 126 календарных дней или 140 календарных дней – в случае рождения двух и более детей и в случае осложнения родов.

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Ожидается, что принятый закон будет способствовать оптимизации положений национального законодательства о механизме использования работающими женщинами отпуска по беременности и родам. А также создаст возможность учесть интересы и позицию женщин, которые по собственному выбору и в случае отсутствия медицинских противопоказаний решили продолжать трудовую деятельность до родов и желают увеличить срок пребывания в отпуске после родов.

Как сообщалось, в настоящее время продолжительность отпуска по беременности и родам составляет 126 дней (70 календарных дней до родов и 56 дней после). У женщин нет возможности изменить дату начала такого отпуска, учитывая свое медицинское состояние и самочувствие. Кроме того, если женщина не использовала часть указанного отпуска до родов, неиспользованные дни не могут быть перенесены и использованы ею после родов.