Рада ухвалила закон, який дозволяє жінкам самим визначати початок декретної відпустки

Верховна Рада ухвалила зміни до деяких законодавчих актів України щодо особливостей використання відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами (законопроєкт №9271).

Про це народний депутат із парламентської фракції "Голос" Ярослав Железняк повідомив у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

Він уточнив, що ініціативу підтримали 267 народних депутатів.

Метою закону є удосконалення механізму правового регулювання використання жінками відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами, а саме розширення прав жінок щодо гнучкого використання вказаного виду відпустки до та після пологів.

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Законом пропонується надати можливість вагітній жінці на власний розсуд та з урахуванням медичних показань визначати дату початку відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами.

Передбачається, що дні відпустки, встановлені законодавством до пологів, можуть бути перенесені та використані жінкою частково або повністю після пологів (починаючи з дня пологів).

Водночас загальна тривалість відпустки не може перевищувати сумарно 126 календарних днів або 140 календарних днів – у разі народження двох і більше дітей та у разі ускладнення пологів.

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Очікується, що ухвалений закон сприятиме оптимізації положень національного законодавства щодо механізму використання працюючими жінками відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами. А також створить можливість врахувати інтереси та позицію жінок, які, за власним вибором і в разі відсутності медичних протипоказань, вирішили продовжувати трудову діяльність до пологів та бажають збільшити строк перебування у відпустці після пологів.

Як повідомлялося, наразі тривалість відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами становить 126 днів (70 календарних днів до пологів та 56 днів після). Жінки не мають можливості змінити дату початку такої відпустки, зважаючи на свій медичний стан та самопочуття. Окрім того, якщо жінка не використала частину вказаної відпустки до пологів, невикористані дні не можуть бути перенесені та використані нею після пологів.