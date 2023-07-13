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Зеленский обсудил с президентом ЮАР Рамафосой подготовку к Глобальному саммиту мира

зеленський,рамафоса

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Южно-Африканской республики Сирилом Рамафосой обсудили подготовку к Глобальному саммиту мира и консолидацию поддержки Украины со стороны африканских стран.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт президента.

Стороны отметили важность продолжения действия "зернового коридора" в Черном море. Зеленский пригласил ЮАР присоединиться к украинской гуманитарной инициативе Grain from Ukraine.

Собеседники высоко оценили результаты встречи на уровне советников по национальной безопасности и политических советников лидеров стран, которая состоялась в Копенгагене. Президент Украины поблагодарил за присутствие на этой встрече представителя ЮАР и пригласил его принять участие в следующей встрече, подготовка к которой продолжается", - говорится в сообщении.

Зеленский также поблагодарил коллегу за посещение Бучи и Киева в составе делегации африканских стран в июне текущего года и усилия по возвращению незаконно депортированных Россией украинских детей.

Читайте также: Есть основания для оптимизма, - президент ЮАР Рамафоса о результатах мирной миссии африканских лидеров

Напомним, в августе ЮАР примет саммит БРИКС, где, возможно, будет присутствовать российский диктатор Владимир Путин.

Автор: 

Зеленский Владимир (21064) ЮАР (216) Рамафоса Сирил (25)


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Топ комментарии
+9
О, нарешті знайшов братів по розуму. Це і є його рівень. А то якесь НАТО. Мавпи напевно ( хоча не факт) оцінять його величність.
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13.07.2023 21:23 Ответить
+9
Йому більше нічим зайнятися??? В Україні проблем куча а він обговорює глобальні проблеми з країнами які на оті глобальні проблеми немають жодного впливу.
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13.07.2023 21:36 Ответить
+8
лишилося заручитися підтримкою міжгалактичного руху "жирафи за мир" та конфедерації зебр-миротворців, а після станцювати на Банковій танок миру з бубнами і ось тоді 100% все якось само розсосеться та замириться...
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13.07.2023 21:31 Ответить
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Е-е-е...
Та нуйонах, роздумав.
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13.07.2023 21:16 Ответить
А "трубку мира" викурили?
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13.07.2023 21:19 Ответить
с ким би ще шось обговорити? с мао дзе дуном..
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13.07.2023 21:22 Ответить
О, нарешті знайшов братів по розуму. Це і є його рівень. А то якесь НАТО. Мавпи напевно ( хоча не факт) оцінять його величність.
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13.07.2023 21:23 Ответить
Отрутою "нгуа" будемо кулі мастити
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13.07.2023 21:24 Ответить
лишилося заручитися підтримкою міжгалактичного руху "жирафи за мир" та конфедерації зебр-миротворців, а після станцювати на Банковій танок миру з бубнами і ось тоді 100% все якось само розсосеться та замириться...
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13.07.2023 21:31 Ответить
Йому більше нічим зайнятися??? В Україні проблем куча а він обговорює глобальні проблеми з країнами які на оті глобальні проблеми немають жодного впливу.
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13.07.2023 21:36 Ответить
Ромофоса його рівень,схематози ,договорняки,от і дзвонить до негра.
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13.07.2023 21:41 Ответить
Да он не чем и не занимается кроме того что ******)или вы серезно думете что он это все делает) чтоб столько сделать сколько он ******,то суток не хватило бы,а не то что еще видосики с ,усталым' лицом пилить
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14.07.2023 09:52 Ответить
У деяких з них хвост як у Арахамії ще не відпав. Вот з ними і ведите перемовині поки вовна не посевіє.
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13.07.2023 21:39 Ответить
а просити "зброю и закрити небо" тебе религия не позволяет там повопить? тупых шуток бы про их стран-порноактрисс накинул, ты же умеешь по приколу
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13.07.2023 22:13 Ответить
Можливо, це і було отією з причин зелі вкинути лайно, на зустріч у Вільнюсі, як це зробив свого часу його папєрєднік, ЯкунОвощ у 2013 році… Його, теж вели московіти.
Але закінчення цієї сюжету, було уже, не по сценарію московії…
А тут знову, з цим ПАР… Західні партнери, мабуть, щось знають…
Бо сюжет дуже схожий, що на городі бузина, в Києві, дядько …
Пильнуймо Україну!!
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13.07.2023 22:31 Ответить
Ну это СУПЕР! Два Брата по Разуму! Как мило)
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13.07.2023 22:46 Ответить
Ну теперь заживём.
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13.07.2023 22:52 Ответить
Зря смеётесь ., коментаторы, он через Пар отчёт китайцам сделал
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13.07.2023 23:06 Ответить
Хотіли в НАТО,а получим гарантії від кишенькового шниря путіна Рамафоси.Володя,ти дійсно такий долбойоб,чи самогубець?до Ростова можна і не втигнути добратись.
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14.07.2023 00:24 Ответить
добре.
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14.07.2023 06:41 Ответить
НА очереди Сухумский обезьянник...
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14.07.2023 09:32 Ответить
Ещё один друг *****, через которого клоун хочет договориться с ****** что бы тот его не убивал, как в случае с Беннетом зимой 2022 года?
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15.07.2023 15:14 Ответить
 
 