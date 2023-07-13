Зеленский обсудил с президентом ЮАР Рамафосой подготовку к Глобальному саммиту мира
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Южно-Африканской республики Сирилом Рамафосой обсудили подготовку к Глобальному саммиту мира и консолидацию поддержки Украины со стороны африканских стран.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт президента.
Стороны отметили важность продолжения действия "зернового коридора" в Черном море. Зеленский пригласил ЮАР присоединиться к украинской гуманитарной инициативе Grain from Ukraine.
Собеседники высоко оценили результаты встречи на уровне советников по национальной безопасности и политических советников лидеров стран, которая состоялась в Копенгагене. Президент Украины поблагодарил за присутствие на этой встрече представителя ЮАР и пригласил его принять участие в следующей встрече, подготовка к которой продолжается", - говорится в сообщении.
Зеленский также поблагодарил коллегу за посещение Бучи и Киева в составе делегации африканских стран в июне текущего года и усилия по возвращению незаконно депортированных Россией украинских детей.
Напомним, в августе ЮАР примет саммит БРИКС, где, возможно, будет присутствовать российский диктатор Владимир Путин.
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Та нуйонах, роздумав.
Але закінчення цієї сюжету, було уже, не по сценарію московії…
А тут знову, з цим ПАР… Західні партнери, мабуть, щось знають…
Бо сюжет дуже схожий, що на городі бузина, в Києві, дядько …
Пильнуймо Україну!!