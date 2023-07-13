Зеленский обсудил с президентом ЮАР Рамафосой подготовку к Глобальному саммиту мира

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Южно-Африканской республики Сирилом Рамафосой обсудили подготовку к Глобальному саммиту мира и консолидацию поддержки Украины со стороны африканских стран.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт президента.

Стороны отметили важность продолжения действия "зернового коридора" в Черном море. Зеленский пригласил ЮАР присоединиться к украинской гуманитарной инициативе Grain from Ukraine.

Собеседники высоко оценили результаты встречи на уровне советников по национальной безопасности и политических советников лидеров стран, которая состоялась в Копенгагене. Президент Украины поблагодарил за присутствие на этой встрече представителя ЮАР и пригласил его принять участие в следующей встрече, подготовка к которой продолжается", - говорится в сообщении.

Зеленский также поблагодарил коллегу за посещение Бучи и Киева в составе делегации африканских стран в июне текущего года и усилия по возвращению незаконно депортированных Россией украинских детей.

Читайте также: Есть основания для оптимизма, - президент ЮАР Рамафоса о результатах мирной миссии африканских лидеров

Напомним, в августе ЮАР примет саммит БРИКС, где, возможно, будет присутствовать российский диктатор Владимир Путин.