На Мелитопольском и Бердянском направлениях продолжается наступательная операция, - Минобороны

ВСУ наступают на Мелитопольском и Бердянском направлениях и держат оборону на Купянском, Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр, передает Цензор.НЕТ.

На Мелитопольском и Бердянском направлениях продолжается наступательная операция. На направлениях Новоданиловка, Балка Широкая; Малая Токмачка, Новопокровка наши войска имели успех и сейчас закрепляются на достигнутых рубежах.

Враг сейчас перемещает подразлевшие и применяет все имеющиеся резервы. Благодаря тому, что наши бойцы ежедневно уничтожают вражеские склады техники, количество вражеских обстрелов несколько снизилось, - сообщила Маляр.

По словам заместителя министра, на южном фланге Бахмутского направления, как и вчера, есть продвижение с боями и мощным вражеским сопротивлением. На северном фланге враг безуспешно атаковал, пытаясь вернуть утраченные позиции.

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Также сообщается о тяжелых боях на Купянском, Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Там ВСУ удается сдерживать атаки врага.