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Новости Война
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На Мелитопольском и Бердянском направлениях продолжается наступательная операция, - Минобороны

війна,зсу

ВСУ наступают на Мелитопольском и Бердянском направлениях и держат оборону на Купянском, Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр, передает Цензор.НЕТ.

На Мелитопольском и Бердянском направлениях продолжается наступательная операция. На направлениях Новоданиловка, Балка Широкая; Малая Токмачка, Новопокровка наши войска имели успех и сейчас закрепляются на достигнутых рубежах.

Враг сейчас перемещает подразлевшие и применяет все имеющиеся резервы. Благодаря тому, что наши бойцы ежедневно уничтожают вражеские склады техники, количество вражеских обстрелов несколько снизилось, - сообщила Маляр.

По словам заместителя министра, на южном фланге Бахмутского направления, как и вчера, есть продвижение с боями и мощным вражеским сопротивлением. На северном фланге враг безуспешно атаковал, пытаясь вернуть утраченные позиции.

Читайте также: Силы обороны успешно сдержали врага на Купянском направлении, и есть наше продвижение под Бахмутом, - Маляр

Также сообщается о тяжелых боях на Купянском, Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Там ВСУ удается сдерживать атаки врага.

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Маляр Анна (412) контрнаступление (353) контрнаступление на Юге (289)


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За що так чіпляються кацапи? Цікаво яка в них мотивація здихати окупантами на чужій для них землі? Гроші? Чи вкрадений електрочайник та собача будка?
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13.07.2023 22:52 Ответить
Пропаганда. І землю вони вважають своєю, "ісконно руской".
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13.07.2023 23:08 Ответить
Кацапські свинособаки обов'язково знайдуть прихисток у ґрунті з хробаками!….
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13.07.2023 22:53 Ответить
Тебя сейчас опять на *** пошлют с сайта.
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13.07.2023 23:10 Ответить
Відкриваю новину і як тільки там від Маляр, закриваю не читаючи. З моменту отримання булави "слугами" я не вмикаю телевізор, а сьогодні вони заставляють мене і таких як я не читати і про події на фронті від міністерства, крваще пошукаю інші новини від спікерів ЗСУ.
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14.07.2023 08:18 Ответить
 
 