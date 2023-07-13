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Новини Війна
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На Мелітопольському та Бердянському напрямках триває наступальна операція, - Міноборони

війна,зсу

ЗСУ наступають на Мелітопольському та Бердянському напрямках та тримають оборону на Куп’янському, Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Про це повідомила заступник міністра оборони Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ.

" На Мелітопольському та Бердянському напрямках триває наступальна операція. На напрямках Новоданилівка, Балка Широка; Мала Токмачка, Новопокровка наші війська мали успіх і зараз закріплюються на досягнутих рубежах.

Ворог зараз переміщує підрозліли і застосовує всі наявні резерви. Завдяки тому, що наші бійці щодня знищують ворожі склади техніки, кількість ворожих обстрілів дещо знизилась", - повідомила Маляр.

За словами заступниці міністра, на південному фланзі Бахмутського напрямку, як і вчора, є просування з боями та потужним ворожим супротивом. На північному фланзі ворог безуспішно атакував, намагаючись повернути втрачені позиції.

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Також повідомляється про важкі бої на Куп’янському, Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Там ЗСУ вдається стримувати атаки ворога.

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Маляр Ганна (525) контрнаступ (435) контрнаступ на Півдні (345)


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За що так чіпляються кацапи? Цікаво яка в них мотивація здихати окупантами на чужій для них землі? Гроші? Чи вкрадений електрочайник та собача будка?
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13.07.2023 22:52 Відповісти
Пропаганда. І землю вони вважають своєю, "ісконно руской".
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13.07.2023 23:08 Відповісти
Кацапські свинособаки обов'язково знайдуть прихисток у ґрунті з хробаками!….
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13.07.2023 22:53 Відповісти
Тебя сейчас опять на *** пошлют с сайта.
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13.07.2023 23:10 Відповісти
Відкриваю новину і як тільки там від Маляр, закриваю не читаючи. З моменту отримання булави "слугами" я не вмикаю телевізор, а сьогодні вони заставляють мене і таких як я не читати і про події на фронті від міністерства, крваще пошукаю інші новини від спікерів ЗСУ.
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14.07.2023 08:18 Відповісти
 
 