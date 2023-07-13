На Мелітопольському та Бердянському напрямках триває наступальна операція, - Міноборони

ЗСУ наступають на Мелітопольському та Бердянському напрямках та тримають оборону на Куп’янському, Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Про це повідомила заступник міністра оборони Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ.

" На Мелітопольському та Бердянському напрямках триває наступальна операція. На напрямках Новоданилівка, Балка Широка; Мала Токмачка, Новопокровка наші війська мали успіх і зараз закріплюються на досягнутих рубежах.

Ворог зараз переміщує підрозліли і застосовує всі наявні резерви. Завдяки тому, що наші бійці щодня знищують ворожі склади техніки, кількість ворожих обстрілів дещо знизилась", - повідомила Маляр.

За словами заступниці міністра, на південному фланзі Бахмутського напрямку, як і вчора, є просування з боями та потужним ворожим супротивом. На північному фланзі ворог безуспішно атакував, намагаючись повернути втрачені позиції.

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Також повідомляється про важкі бої на Куп’янському, Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Там ЗСУ вдається стримувати атаки ворога.