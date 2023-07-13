На Мелітопольському та Бердянському напрямках триває наступальна операція, - Міноборони
ЗСУ наступають на Мелітопольському та Бердянському напрямках та тримають оборону на Куп’янському, Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.
Про це повідомила заступник міністра оборони Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ.
" На Мелітопольському та Бердянському напрямках триває наступальна операція. На напрямках Новоданилівка, Балка Широка; Мала Токмачка, Новопокровка наші війська мали успіх і зараз закріплюються на досягнутих рубежах.
Ворог зараз переміщує підрозліли і застосовує всі наявні резерви. Завдяки тому, що наші бійці щодня знищують ворожі склади техніки, кількість ворожих обстрілів дещо знизилась", - повідомила Маляр.
За словами заступниці міністра, на південному фланзі Бахмутського напрямку, як і вчора, є просування з боями та потужним ворожим супротивом. На північному фланзі ворог безуспішно атакував, намагаючись повернути втрачені позиції.
Також повідомляється про важкі бої на Куп’янському, Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Там ЗСУ вдається стримувати атаки ворога.
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