В Крыму после деоккупации планируют выращивать медицинский каннабис, - Ташева

В "Стратегии экономического восстановления Крыма", в частности, говорится, что в Крыму после деоккупации будут выращивать медицинский каннабис.

Об этом сообщила в фейсбуке постоянный представитель президента Украины в АРК Тамила Ташева, передает Цензор.НЕТ.

Она отметила, что соответствующий пункт вошел в "Стратегию экономического восстановления Крыма", над которой в прошлом году Представительство работало до II саммита "Крымской платформы" вместе с Киевской школой экономики, Министерством развития громад, территорий и инфраструктуры Украины и Центром оборонных стратегий.

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"Выращивание медицинского каннабиса в отдельных регионах Крыма (после его легализации в Украине). Также содействие производству медицинских средств на основе каннабиса и экспорта его в другие страны, где это вещество легализовано". Много крутых идей вошло в итоговый документ, и именно эта идея еще год назад была отражена в документе", - отметила Ташева.