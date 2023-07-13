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В Крыму после деоккупации планируют выращивать медицинский каннабис, - Ташева

канабіс

В "Стратегии экономического восстановления Крыма", в частности, говорится, что в Крыму после деоккупации будут выращивать медицинский каннабис.

Об этом сообщила в фейсбуке постоянный представитель президента Украины в АРК Тамила Ташева, передает Цензор.НЕТ.

Она отметила, что соответствующий пункт вошел в "Стратегию экономического восстановления Крыма", над которой в прошлом году Представительство работало до II саммита "Крымской платформы" вместе с Киевской школой экономики, Министерством развития громад, территорий и инфраструктуры Украины и Центром оборонных стратегий.

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"Выращивание медицинского каннабиса в отдельных регионах Крыма (после его легализации в Украине). Также содействие производству медицинских средств на основе каннабиса и экспорта его в другие страны, где это вещество легализовано". Много крутых идей вошло в итоговый документ, и именно эта идея еще год назад была отражена в документе", - отметила Ташева.

Автор: 

Крым (26435) Ташева Тамила (54) каннабис (25)


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Топ комментарии
+34
в офисе президента по ходу уже давно выращивают что то такое
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13.07.2023 22:43 Ответить
+29
Наркоману достатньо і його кібінету.
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13.07.2023 22:45 Ответить
+22
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13.07.2023 22:42 Ответить
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и тебе не кашлять
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14.07.2023 07:41 Ответить
Зачем публиковать эту дурнину? Хотите помочь Рос. пропаганде?!
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14.07.2023 06:46 Ответить
Стратегия экономического восстановления Крыма

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14.07.2023 07:21 Ответить
Зелені клоуни, ви спочатку Крим звільнити. А то якись мутні договорняки крутять. А лохторату казки розповідають.
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14.07.2023 07:07 Ответить
І порівняйте це досягнення з безвізом та Томасом...
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14.07.2023 07:27 Ответить
"Смеется суслик в неуютной норке.

На спинку опрокинулся жучок.

Хохочет ежик, носится по горке,

Совсем с катушек съехал, дурачок!

Летают птички странными кругами,

И ржет лаврюха с пенкой изо рта.

Сороконожка дрыгает ногами.

От смеха слезки льются у крота.

Ржут белочки и падают с деревьев.

Захер забавно ухает в дупло.

Хохочет стерх до выпаденья перьев.

Айфончик со ****** навеселе.

Кузнечики смеются в травке где-то,

Мышонок, змейка, ящерка и тля...

В степях данецких - жаркое, засушливое лето.

Вокруг пылают конопляные поля"
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14.07.2023 07:41 Ответить
Для особливо упоротих довпойопів, я повідомляю, що в українських магазинах вже багато десятиріч продають одяг в складі якого є коноплі. Наряду з льоном, дуже екологічна і дихаюча тканина для першокласного літнього одягу.
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14.07.2023 08:21 Ответить
08:09

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/07/14/7411267/ Противовоздушная оборона уничтожила 16 из 17 "Шахедов", которыми РФ ударила по Украине
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14.07.2023 08:37 Ответить
І обов'язково під патронатом преZедента.
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14.07.2023 08:39 Ответить
ну как же без него ,он в этом знает толк
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14.07.2023 08:43 Ответить
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14.07.2023 08:41 Ответить
...если выращивать мак,то сразу два покупателя лошадь и дуРаШка из мид болот мацковии
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14.07.2023 09:21 Ответить
******* хітрозроблені *******. Ти його звільни спочатку, курва,
а тоді подивимось де ти будеш
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14.07.2023 12:18 Ответить
Чудова ідея! Але спочатку треба звільнити Крим!
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14.07.2023 22:46 Ответить
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