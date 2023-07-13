В Крыму после деоккупации планируют выращивать медицинский каннабис, - Ташева
В "Стратегии экономического восстановления Крыма", в частности, говорится, что в Крыму после деоккупации будут выращивать медицинский каннабис.
Об этом сообщила в фейсбуке постоянный представитель президента Украины в АРК Тамила Ташева, передает Цензор.НЕТ.
Она отметила, что соответствующий пункт вошел в "Стратегию экономического восстановления Крыма", над которой в прошлом году Представительство работало до II саммита "Крымской платформы" вместе с Киевской школой экономики, Министерством развития громад, территорий и инфраструктуры Украины и Центром оборонных стратегий.
"Выращивание медицинского каннабиса в отдельных регионах Крыма (после его легализации в Украине). Также содействие производству медицинских средств на основе каннабиса и экспорта его в другие страны, где это вещество легализовано". Много крутых идей вошло в итоговый документ, и именно эта идея еще год назад была отражена в документе", - отметила Ташева.
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Летают птички странными кругами,
И ржет лаврюха с пенкой изо рта.
Сороконожка дрыгает ногами.
От смеха слезки льются у крота.
Ржут белочки и падают с деревьев.
Захер забавно ухает в дупло.
Хохочет стерх до выпаденья перьев.
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Мышонок, змейка, ящерка и тля...
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Вокруг пылают конопляные поля"
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/07/14/7411267/ Противовоздушная оборона уничтожила 16 из 17 "Шахедов", которыми РФ ударила по Украине
а тоді подивимось де ти будеш