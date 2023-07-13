У Криму після деокупації планують вирощувати медичний канабіс, - Ташева
У "Стратегії економічного відновлення Криму" зокрема йдеться, що у Криму після деокупації вирощуватимуть медичний канабіс.
Про це повідомила у фейсбуці постійна представниця Президента України в АРК Таміла Ташева, передає Цензор.НЕТ.
Вона зауважила, що відповідний пункт пункт увійшов до "Стратегії економічного відновлення Криму", над якою минулого року Представництво працювало до ІІ саміту "Кримської платформи" разом із Київською школою економки, Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури України та Центром оборонних стратегій.
"Вирощування медичного канабісу в окремих регіонах Криму (після його легалізації в Україні). Також сприяння виробництву медичних засобів на основі канабісу та експорту його до інших країн, де цю речовину легалізовано". Багато крутих ідей увійшло у підсумковий документ, і саме ця ідея, ще рік тому була відображена у документі", - зазначила Ташева.
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а тоді подивимось де ти будеш