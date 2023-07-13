УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8955 відвідувачів онлайн
Новини
6 235 119

У Криму після деокупації планують вирощувати медичний канабіс, - Ташева

канабіс

У "Стратегії економічного відновлення Криму" зокрема йдеться, що у Криму після деокупації вирощуватимуть медичний канабіс.

Про це повідомила у фейсбуці постійна представниця Президента України в АРК Таміла Ташева, передає Цензор.НЕТ.

Вона зауважила, що відповідний пункт пункт увійшов до "Стратегії економічного відновлення Криму", над якою минулого року Представництво працювало до ІІ саміту "Кримської платформи" разом із Київською школою економки, Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури України та Центром оборонних стратегій.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про медичний канабіс

"Вирощування медичного канабісу в окремих регіонах Криму (після його легалізації в Україні). Також сприяння виробництву медичних засобів на основі канабісу та експорту його до інших країн, де цю речовину легалізовано". Багато крутих ідей увійшло у підсумковий документ, і саме ця ідея, ще рік тому була відображена у документі", - зазначила Ташева.

Автор: 

Крим (14200) Ташева Таміла (70) канабіс (70)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+34
в офисе президента по ходу уже давно выращивают что то такое
показати весь коментар
13.07.2023 22:43 Відповісти
+29
Наркоману достатньо і його кібінету.
показати весь коментар
13.07.2023 22:45 Відповісти
+22
показати весь коментар
13.07.2023 22:42 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
и тебе не кашлять
показати весь коментар
14.07.2023 07:41 Відповісти
Зачем публиковать эту дурнину? Хотите помочь Рос. пропаганде?!
показати весь коментар
14.07.2023 06:46 Відповісти
Стратегия экономического восстановления Крыма

показати весь коментар
14.07.2023 07:21 Відповісти
Зелені клоуни, ви спочатку Крим звільнити. А то якись мутні договорняки крутять. А лохторату казки розповідають.
показати весь коментар
14.07.2023 07:07 Відповісти
І порівняйте це досягнення з безвізом та Томасом...
показати весь коментар
14.07.2023 07:27 Відповісти
"Смеется суслик в неуютной норке.

На спинку опрокинулся жучок.

Хохочет ежик, носится по горке,

Совсем с катушек съехал, дурачок!

Летают птички странными кругами,

И ржет лаврюха с пенкой изо рта.

Сороконожка дрыгает ногами.

От смеха слезки льются у крота.

Ржут белочки и падают с деревьев.

Захер забавно ухает в дупло.

Хохочет стерх до выпаденья перьев.

Айфончик со ****** навеселе.

Кузнечики смеются в травке где-то,

Мышонок, змейка, ящерка и тля...

В степях данецких - жаркое, засушливое лето.

Вокруг пылают конопляные поля"
показати весь коментар
14.07.2023 07:41 Відповісти
Для особливо упоротих довпойопів, я повідомляю, що в українських магазинах вже багато десятиріч продають одяг в складі якого є коноплі. Наряду з льоном, дуже екологічна і дихаюча тканина для першокласного літнього одягу.
показати весь коментар
14.07.2023 08:21 Відповісти
08:09

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/07/14/7411267/ Противовоздушная оборона уничтожила 16 из 17 "Шахедов", которыми РФ ударила по Украине
показати весь коментар
14.07.2023 08:37 Відповісти
І обов'язково під патронатом преZедента.
показати весь коментар
14.07.2023 08:39 Відповісти
ну как же без него ,он в этом знает толк
показати весь коментар
14.07.2023 08:43 Відповісти
показати весь коментар
14.07.2023 08:41 Відповісти
...если выращивать мак,то сразу два покупателя лошадь и дуРаШка из мид болот мацковии
показати весь коментар
14.07.2023 09:21 Відповісти
******* хітрозроблені *******. Ти його звільни спочатку, курва,
а тоді подивимось де ти будеш
показати весь коментар
14.07.2023 12:18 Відповісти
Чудова ідея! Але спочатку треба звільнити Крим!
показати весь коментар
14.07.2023 22:46 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 