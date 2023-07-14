Залужный о деоккупации Крыма и опасениях союзников по поводу реакции Путина: Мне наплевать. Как только у меня будут средства, я что-то сделаю
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обещает освободить Крым от российских войск даже если некоторые западные союзники не поддерживают деоккупацию полуострова.
Как сообщает издание The Washington Post, некоторые западные чиновники в частном порядке беспокоятся о том, какой будет реакция российского диктатора Владимира Путина, если украинские войска когда-то достигнут территории Крыма, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.
"Как только у меня будут средства, я что-нибудь сделаю. Мне наплевать — меня никто не остановит", — сказал Залужный в комментарии изданию.
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Залужний не запитає поради
Йому порада непотрібна треба зброї і багато а як діяти вирішить сам
Для України немає значення що буде думати путлер щодо Криму бо якщо Україна відмовиться від Криму тоді війна буде програна Україною і дасть привід РФ знову наступати
А коли зсу дійдуть до Криму і зможуть щодня обстрілювати тоді взагалі буде Путін і чи варта його думка? Коли в елітних колах зрозуміють що війну програють то ці чиновники будуть рятувати себе а не думати про те що скаже Путін