Залужный о деоккупации Крыма и опасениях союзников по поводу реакции Путина: Мне наплевать. Как только у меня будут средства, я что-то сделаю

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обещает освободить Крым от российских войск даже если некоторые западные союзники не поддерживают деоккупацию полуострова.

Как сообщает издание The Washington Post, некоторые западные чиновники в частном порядке беспокоятся о том, какой будет реакция российского диктатора Владимира Путина, если украинские войска когда-то достигнут территории Крыма, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.

"Как только у меня будут средства, я что-нибудь сделаю. Мне наплевать — меня никто не остановит", — сказал Залужный в комментарии изданию.

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