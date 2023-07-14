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Новости Война
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Залужный о деоккупации Крыма и опасениях союзников по поводу реакции Путина: Мне наплевать. Как только у меня будут средства, я что-то сделаю

залужний

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обещает освободить Крым от российских войск даже если некоторые западные союзники не поддерживают деоккупацию полуострова.

Как сообщает издание The Washington Post, некоторые западные чиновники в частном порядке беспокоятся о том, какой будет реакция российского диктатора Владимира Путина, если украинские войска когда-то достигнут территории Крыма, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.

"Как только у меня будут средства, я что-нибудь сделаю. Мне наплевать — меня никто не остановит", — сказал Залужный в комментарии изданию.

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Крым (26435) Залужный Валерий (661)


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Топ комментарии
+86
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14.07.2023 21:15 Ответить
+76
доступно пояснив !
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14.07.2023 21:14 Ответить
+49
"Щоб врятувати своїх людей, чому я повинен питати у когось дозволу, що робити на ворожій території? Чомусь я повинен думати, що мені нічого не дозволено там робити. Чому? Тому що Путін ... застосує ядерну зброю? Дітям, які помирають, все одно...

Це наша проблема, і нам вирішувати, як вбити цього ворога. На війні можна і потрібно вбивати на його території. Якщо наші партнери бояться використовувати свою зброю, ми будемо вбивати зі своєї. Але тільки стільки, скільки буде необхідно".
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14.07.2023 21:19 Ответить
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Оце справжній козак
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15.07.2023 05:47 Ответить
Чоткий дядька.
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15.07.2023 05:50 Ответить
І це правильно що
Залужний не запитає поради
Йому порада непотрібна треба зброї і багато а як діяти вирішить сам
Для України немає значення що буде думати путлер щодо Криму бо якщо Україна відмовиться від Криму тоді війна буде програна Україною і дасть привід РФ знову наступати
А коли зсу дійдуть до Криму і зможуть щодня обстрілювати тоді взагалі буде Путін і чи варта його думка? Коли в елітних колах зрозуміють що війну програють то ці чиновники будуть рятувати себе а не думати про те що скаже Путін
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15.07.2023 07:53 Ответить
...останавливать Вас никто и не собирается!!!! ,может только кремлебыдлонасекомыши с болот мацковии....
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15.07.2023 08:13 Ответить
Зроби що-небудь з зеленським, і будуть тобі засоби.
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15.07.2023 08:27 Ответить
Хай Вам Бог помагає і Воїнство небесне, Пане Генерале. Сил Вам і нашим Воїнам! Україна понад усе!
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15.07.2023 08:35 Ответить
уважение.
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15.07.2023 08:43 Ответить
Искренне не понимаю, как в НАТО до сих пор могут опасаться РФ, если русню вон Украина сдерживает уже полтора года. Сотни тысяч выбитых русских, горы уничтоженной техники, позор для русских войск на вечные времена, Москву посылают нахер даже в Молдавии. Да, шваброжопия ежедневно угрожает ядеркой раз по сто или по двести, но ослеплённые гордыней и пафосом, руснявые мрази забыли, что у НАТО тоже полно ядерного оружия, а уж средств его быстрой и эффективной доставки на территорию русни больше в разы! НАТО может за пару часов превратить РФ в мертвые пустоши, где не живут даже бактерии, не то что люди. Запад мог бы стереть всю руснявую мразь с лица Земли менее чем за полдня. На что надеется руснявое отродье? На христианскую мораль Запада? Что тот пощадит гражданских и руснявое бабье с личинками русачков? Поднимите уже блин в небо тысячи самолётов НАТО и превратите руснявые города в факелы! Оставьте русаков доедать своих мертвых!
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17.07.2023 21:28 Ответить
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