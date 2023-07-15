В Беларусь прибыла большая колонна "вагнеровцев", - Беларускі Гаюн. КАРТА
В ночь с 14 на 15 июля в Беларусь въехала с территории России большая колонна террористов ЧВК "Вагнер".
Об этом сообщает мониторинговая группа Беларускі Гаюн, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня утром, 15 июля, замечена большая колонна легковых и грузовых автомобилей на номерах так называемых ДНР/ЛНР. Совокупность факторов указывает, что это колонна ЧВК "Вагнер", которая ночью въехала в Беларусь из РФ в районе Кричева", - говорится в сообщении.
"Вагнеровцы" проехали в сторону Бобруйска и дальше на Осиповичи. Аналитики "Беларуского Гаюна" считают, что они двигаются в палаточный лагерь в поселке Цель.
В колонне – по меньшей мере 60 автомобилей. Среди них пикапы, большие фуры и, по меньшей мере, 3 автобуса для перевозки людей. Колонну сопровождало белорусское ГАИ.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
И вообще, рожают исключительно вагиной.
«Не говори: «я отплачу за зло»; предоставь Господу, и Он сохранит тебя» (Притч. 20).
Який командував тими військами, які влітку 2021 року "http://www.golos.com.ua/article/347414 проводили тренування з облаштування мінно-вибухових загороджень" на адмінкордоні з АРК.
Щоправда, рідний https://www.pravda.com.ua/news/2018/03/20/7175225/ брат проживає в Криму ..., але то таке...
"носочки белиє, носочки белиє - хлаза печальниє..."
Возможно потому что не было у них на то время той радянщины у них сейчас нету войны и живут они как люди. А мы шо маемо то маемо, к сожалению...
навіть коли з самого себе, а може і в першу чергу
Уверен потусуют месяц и сепутся в ЛНР.
А от диверсійні дії на території північних областей України ці гниди можуть спробувати влаштовувати.
Как бы вагнера бацьку не погнали куда подальше
Бацька хорош виеживаться только перед украинцами и то без последствий, а вагнера могут и молот применить.
Вобщем, звезда бацьке по любому.
Думать надо было с кем связываться
Для этого надо иметь светлый разум. А у дряхлых пуйло и лукашенко мозг уже в стадии разложения.
Набіги та диверсії на півночі України ?
И цель законная 😀 Всего 200 км от границы.