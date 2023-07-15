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В Беларусь прибыла большая колонна "вагнеровцев", - Беларускі Гаюн. КАРТА

вагнер

В ночь с 14 на 15 июля в Беларусь въехала с территории России большая колонна террористов ЧВК "Вагнер".

Об этом сообщает мониторинговая группа Беларускі Гаюн, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня утром, 15 июля, замечена большая колонна легковых и грузовых автомобилей на номерах так называемых ДНР/ЛНР. Совокупность факторов указывает, что это колонна ЧВК "Вагнер", которая ночью въехала в Беларусь из РФ в районе Кричева", - говорится в сообщении.

"Вагнеровцы" проехали в сторону Бобруйска и дальше на Осиповичи. Аналитики "Беларуского Гаюна" считают, что они двигаются в палаточный лагерь в поселке Цель.

В колонне – по меньшей мере 60 автомобилей. Среди них пикапы, большие фуры и, по меньшей мере, 3 автобуса для перевозки людей. Колонну сопровождало белорусское ГАИ.

В Беларусь прибыла большая колонна вагнеровцев, - Беларускі Гаюн 01

Автор: 

Беларусь (7937) ЧВК Вагнер (1335)


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Топ комментарии
+32
Їдуть справжні господарі Білоруссії. А хатаскрайнікі ,як завжди,хаваюцца в бульбє.
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15.07.2023 10:50 Ответить
+24
дай боже шоб девок там побольше снасильничали в разные дырки. Шоб малышки потом гордились, шо родила вагиной от вагинера
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15.07.2023 10:52 Ответить
+21
Пригожин, помни, Минск взять проще чем мацкву!!! Не вышло стать царом всея расеи, то стань царом всея бяларуси Понимаю, статус не тот, и перед пацанами стыдно, а какая разница?
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15.07.2023 10:49 Ответить
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Пригожин, помни, Минск взять проще чем мацкву!!! Не вышло стать царом всея расеи, то стань царом всея бяларуси Понимаю, статус не тот, и перед пацанами стыдно, а какая разница?
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15.07.2023 10:49 Ответить
Їдуть справжні господарі Білоруссії. А хатаскрайнікі ,як завжди,хаваюцца в бульбє.
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15.07.2023 10:50 Ответить
дай боже шоб девок там побольше снасильничали в разные дырки. Шоб малышки потом гордились, шо родила вагиной от вагинера
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15.07.2023 10:52 Ответить
открою секрет, от использования некоторых "дырок" не рожают.

И вообще, рожают исключительно вагиной.
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15.07.2023 11:12 Ответить
Сразу видно, что человек образованный
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15.07.2023 11:14 Ответить
Льстите. Умею сопоставлять факты, ходил на уроки в школе, люблю женщин.
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15.07.2023 11:26 Ответить
Кто ж их не любит
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15.07.2023 11:40 Ответить
Який розумний та обізнаний. Не став себе вище других. Є що по суті - пиши, а немає, то мовчи.
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16.07.2023 09:50 Ответить
Водки нет, иди домой
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16.07.2023 09:56 Ответить
«Кто роет яму, тот упадёт в неё, и кто покатит вверх камень, к тому он воротится» (Притч. 26)
«Не говори: «я отплачу за зло»; предоставь Господу, и Он сохранит тебя» (Притч. 20).
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16.07.2023 11:37 Ответить
Юрык, ты из окопа пишешь? Слава Украïнi i Жыве Беларусь!
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15.07.2023 12:21 Ответить
Там норм линия обороны(с). Здається тут пропущено слово "вже"
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15.07.2023 11:03 Ответить
Ну если ты не следишь за инфополем, то я не виноват. Там действительно надежные фортификации. Чего стоят повешенные за горло на дерево манекены руских иванов, от которых даже гной из жопы ишел у самого азаренка И там, да, нету БД, но учения идут каждый день.
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15.07.2023 11:08 Ответить
давно "надежние"?
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15.07.2023 11:20 Ответить
ну так на телемарафете сказали
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15.07.2023 11:25 Ответить
то ж я і кажу ВЖЕ надійні, але ж 24.02.2022 такими не були...
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15.07.2023 11:26 Ответить
"Твої б слова та богу в вуха". Хочеться вірити, але після тривалих розповідей влади про фортецю-Бахмут, про те що війни не буде, на Київ не підуть, про "підготовку" до війни, та ще безліч зеленої (і не тільки) брехні, вже з великим скепсисом дивлюсь на всі запевнення про неприступну лінію оборони на півночі.
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15.07.2023 11:06 Ответить
Вот за что не стоит переживать, на данном этапе войны так это за Север. Кацлы там сразу люлей получили еще когда у нас там не было ничего, а теперь сунуться с того направления - откровенный суицид. Тогда, 24.02.22, нас застали в расплох потому что все готовились к шашлычкам и "руские никогда же не нападут потому шо они тоже люди"... Сейчас другая ситуация и тут яйца по 17 гривен роли не играют
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15.07.2023 11:17 Ответить
Надіюсь, що так і є. Але разом з тим, хоча ймовірність нового прориву до Києва 0% (навіть якщо увесь Вагнер туди переведуть), постійні обстріли, напади, провокації і т.п. речі теж не додадуть спокою в країні і будуть відволікатисили та увагу від лінії фронту.
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15.07.2023 11:22 Ответить
І так і ні. Не все так адназначна. От зараз справді можна не перейматися, але ж важко с прогнозувати як буде через півроку.
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15.07.2023 16:00 Ответить
А-аа... Зрозуміло. Це той командуючий Об'єднаних сил ЗСУ (не плутати з командувачем операції Об'єднаних Сил), якого указом в квітні 2022 року https://www.president.gov.ua/news/prezident-vruchiv-nagorodi-vijskovim-ta-chlenam-rodin-zagibl-74661#_blank нагородили за те що "Безпосередньо під його керівництвом було сплановано й організовано застосування Збройних Сил України та інших сил оборони на Південному напрямку.".
Який командував тими військами, які влітку 2021 року "http://www.golos.com.ua/article/347414 проводили тренування з облаштування мінно-вибухових загороджень" на адмінкордоні з АРК.
Щоправда, рідний https://www.pravda.com.ua/news/2018/03/20/7175225/ брат проживає в Криму ..., але то таке...
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15.07.2023 11:53 Ответить
От ты неблагодарная морда. Петр Алексеевич уже столько на фронт помощи отправил, что ты бы уже лучше бы просто помолчал
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15.07.2023 11:00 Ответить
окупація білорусів набуває свою силу.
"носочки белиє, носочки белиє - хлаза печальниє..."
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15.07.2023 10:56 Ответить
так что крепче за баранку держишь щахфьор
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15.07.2023 10:59 Ответить
там тих баранок кожна перша - за яку хочеш за ту і держись...
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15.07.2023 11:03 Ответить
Крепче за шоферку держись, баран!
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15.07.2023 12:11 Ответить
Vot nikak nipaimu , ti ruski , ili peregretii ukrainec , a mozhet prosta shizanuti hahol ....inagda tvaia pisanina napaminaiet bred sivoi kabili ....🤣🤣🤣
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15.07.2023 11:06 Ответить
Тебе сколько лет, товаришь? Я на пост ответил постом цЫтатой из "старых песен о главном". Эту дичь когда-то люди на кассетах покупали С-Сарказм...
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15.07.2023 11:11 Ответить
ви собі уявляєте як людині скучно жити за повної відсутності чувства гумору? - це ж криндець...
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15.07.2023 12:20 Ответить
Тут не смеятся, а плакать нада. В Литве не было отетих гребаных голубых огоньков в 90х на Новый Год со старыми пестнями о главном. У меня даже кассета где-то валяется на чердаке, никак руки не дойдут тот непотреб выбросить. И пусть я тогда был еще ребенком, но я ту херню хорошо помню, где агутин с ********** и другими ******* пели советскую дрочь.

Возможно потому что не было у них на то время той радянщины у них сейчас нету войны и живут они как люди. А мы шо маемо то маемо, к сожалению...
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15.07.2023 12:37 Ответить
сам не знаю з куда ті "носочкі платочкi" в мене вспливли, в 90х вже був в штатах, але я завжди за любу хрєнь на поржать,
навіть коли з самого себе, а може і в першу чергу
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15.07.2023 12:43 Ответить
Вообще то эта песня из детективного фильма "Дело Румянцева" 1956 года выпуска. А в 90-х ВИЯ,исполняя эти песни, показывали правильное понимание момента.
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15.07.2023 13:56 Ответить
Ну лишь бы не салдаты НАТЫ. Бульбофюрер сделал из Беларашки помойную яму притащив весь сброд и бандитов со всего мира. Половина адекватных бульбашей драпанула из Беларашки а на их место Бульбофюрер припер авриканских и арабских беженцев, кацапоидов, китайцев и еще террористов и зеков вагнеровцев. Ету же херню ***** мечтает сделать и из Украины.
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15.07.2023 11:04 Ответить
"харчєватся" приїхали
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15.07.2023 11:13 Ответить
Старая шутка - "в Бобруйск жЫвотное"
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15.07.2023 11:18 Ответить
"Аналитики "Беларуского Гаюна" считают, что они двигаются в палаточный лагерь в поселке "Цель".
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15.07.2023 11:48 Ответить
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15.07.2023 11:59 Ответить
фото с порнхаб
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15.07.2023 12:00 Ответить
Так ось він який! Распятый мальчик в трусиках!
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15.07.2023 15:10 Ответить
О прибули. А коли в кацапії оголосили про їх переміщення до бульбостану, наші розвідники навипередки заявляли, що їх там нема. А тут дивись, з'явилися.
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15.07.2023 12:02 Ответить
и мальчик в трусиках тут как тут
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15.07.2023 12:03 Ответить
Лукаш тролить или каг бе намекает поселив вагнеров в посёлке "Циль"
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15.07.2023 12:18 Ответить
Да их туда закинули шоб наши с севера резервы не отводили и шоб полк Калиновского не думал заходить на територии РБ.
Уверен потусуют месяц и сепутся в ЛНР.
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15.07.2023 12:19 Ответить
*********** перед ****** выслуживается.
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15.07.2023 12:28 Ответить
Драних підарів тисяч сорок,плюс ці підараси,будуть знов на Київ лізти...
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15.07.2023 12:31 Ответить
Звідки Ви там зараз нарахували 40 тисяч? У 2022 році напівсонний, абсолютно непідготовлений до війни Київ, штурмовало 45 500 найпрофесійніших бойових мордоорків, які залишили після відступу 30 000 своїх трупів і більше 700 одиниць розбитої техніки.
А от диверсійні дії на території північних областей України ці гниди можуть спробувати влаштовувати.
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15.07.2023 14:26 Ответить
А снаряди їм хто дасть? Рашисти вже все витягнули із білорашки, а вагнер все, ніхто більше їх не ризикне так охброювати, імхо.
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15.07.2023 14:26 Ответить
Прибули нові жителі до наметового містечка Ride Of Valkyries to hell
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15.07.2023 12:42 Ответить
Цілком може бути,що ці вагнера трошки потусуються в Бульболяндії.відпочинуть,поганяють сябрів,як драних котів,сябровок потрахають....а потім Бацька сбере свій Бульбовермахт і вагнера поженуть їх підсрачниками на штурм Києва щоб відтягнути наші сили з Півдня і Сходу....
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15.07.2023 12:53 Ответить
3 автобуси для перевезення людей. Це где то 200 чел
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15.07.2023 12:57 Ответить
"а потім Бацька сбере свій Бульбовермахт і вагнера поженуть їх підсрачниками"

Как бы вагнера бацьку не погнали куда подальше

Бацька хорош виеживаться только перед украинцами и то без последствий, а вагнера могут и молот применить.

Вобщем, звезда бацьке по любому.
Думать надо было с кем связываться
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15.07.2023 13:04 Ответить
"Думать надо было с кем связываться"
Для этого надо иметь светлый разум. А у дряхлых пуйло и лукашенко мозг уже в стадии разложения.
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15.07.2023 14:33 Ответить
Полк Каліновського вміє воювати з подібними вояками. Досвіду хоч відбавляй, як двохсотити терористів.
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15.07.2023 13:07 Ответить
Тем более от вооружения тоже много чего зависит.
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15.07.2023 13:24 Ответить
Полк Каліновського робить рейди у білорусію?
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15.07.2023 20:08 Ответить
От в ціх лагерях їх треба знищити
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15.07.2023 13:19 Ответить
Теперь в РБ станет весело, это не мирные демонстранты с цветами, рассказывающие стихи и поющие Цоя под гитару..
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15.07.2023 16:57 Ответить
І що вони там будуть робити ?
Набіги та диверсії на півночі України ?
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15.07.2023 18:22 Ответить
Уголовники + диктатор + ядерное оружие.- Запад терпеливо ждал, и вот дождался.
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15.07.2023 18:34 Ответить
"вагнерівці"? Які "вагнерівці"? Не знаю ніяких "вагнерівців". Є частина недоармії *********, яка повністю фінансується і забезпечується за рахунок *********! А так звані "вагнерівці" припинили своє існування минулого місяця!
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16.07.2023 01:45 Ответить
"палаточный лагерь в поселке Цель"

И цель законная 😀 Всего 200 км от границы.
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16.07.2023 04:36 Ответить
Ну от чисто з юридичної точки зору: путін же сказав, що ніякої "пвк вагнер" не існує, бо нема закону. номери "днр-лнр"- не визнані білоруссю утворення. То що за збройні люди і на яких транспортних засобах в'їхали в країну?
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16.07.2023 08:45 Ответить
 
 