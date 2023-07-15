В Беларусь прибыла большая колонна "вагнеровцев", - Беларускі Гаюн. КАРТА

В ночь с 14 на 15 июля в Беларусь въехала с территории России большая колонна террористов ЧВК "Вагнер".

Об этом сообщает мониторинговая группа Беларускі Гаюн, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня утром, 15 июля, замечена большая колонна легковых и грузовых автомобилей на номерах так называемых ДНР/ЛНР. Совокупность факторов указывает, что это колонна ЧВК "Вагнер", которая ночью въехала в Беларусь из РФ в районе Кричева", - говорится в сообщении.

"Вагнеровцы" проехали в сторону Бобруйска и дальше на Осиповичи. Аналитики "Беларуского Гаюна" считают, что они двигаются в палаточный лагерь в поселке Цель.

В колонне – по меньшей мере 60 автомобилей. Среди них пикапы, большие фуры и, по меньшей мере, 3 автобуса для перевозки людей. Колонну сопровождало белорусское ГАИ.