На Таврическом направлении за сутки было уничтожено 55 оккупантов

За минувшие сутки почти все боевые столкновения, которые были на фронте, пришлись на район Марьинки – Силы обороны там нанесли удар по оккупантам из подразделения "Шторм-Z".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень.

По его словам, всего за прошедшие сутки россияне 16 раз атаковали позиции украинских сил, 14 из них - в районе Марьинки.

"В частности, в направлении Александровка - Марьинка досталось на орехи отрядам "Шторм". Также зафиксировано 536 вражеских обстрелов", - сообщил Шершень.

На Авдеевском направлении, как сообщил спикер ВСУ, враг вел наступательные действия в районе Первомайского – безуспешно.

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"Продолжается разноплановая работа, в том числе по уничтожению потенциала и материально-технической базы врага. В результате эффективного комплексного огневого поражения в войсках агрессора наблюдается постоянное ухудшение морально-психологического состояния личного состава", - сообщил Шершень.

Санитарные потери РФ за минувшие сутки на Таврическом направлении составляют 156 оккупантов, безвозвратные – 55 россиян.

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