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Новости Война
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После значительных потерь техники Украина заменила тактику контрнаступления, - NYT

війна,зсу

Столкнувшись с уничтожением или повреждением 20% поставленной на фронт техники в первые недели контрнаступления, Украина сменила тактику. Теперь она наступает медленнее, но потери техники меньше.

Об этом говорится в публикации The New York Times, сообщает Цензор.НЕТ.

Авторы материала отмечают, что за первые две недели контрнаступления было уничтожено или повреждено 20% всей поставленной на фронт техники, в частности, и западных образцов.

В последующие недели уровень потерь техники снизился до 10% благодаря тому, что Украина изменила тактику ведения контрнаступления. ВСУ перешли от атак по заминированным Россией полям до изматывания российских сил артиллерией и ракетами большой дальности.

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"Потери также замедлились, поскольку само контрнаступление замедлилось - и даже кое-где остановилось - поскольку украинские солдаты борются с грозной обороной России", - говорится в публикации.

Издание отмечает, что пока украинцы прошли всего 5 из 60 миль, которые они надеются одолеть, чтобы выйти к морю и разделить российские войска пополам.

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NYT приводит мнение военных экспертов, считающих, что первые 25 километров контрнаступления будут самыми тяжелыми. Ведь наступающим войскам, как правило, нужно втрое больше вооружения и личного состава, чем обороняющимся.

Автор: 

ВСУ (6735) контрнаступление на Юге (289)


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Топ комментарии
+37
Не можешь срать не мучай жопу. Никто не заставлял Украину полтора года рассказывать как она победит Россию, так как та состоит из тупых алкашей.
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15.07.2023 16:15 Ответить
+24
Мені ось цікаво, а як би воювала американська армія в таких умовах? Без підтримки з повітря і без кількаразової переваги у артилерії, відповідь: вони б взагалі б так не наступали, бо це є неможливо, але Слава Богу, що ЗСУ пройшли 8 км із 96 проти такого укріпленного супротивника зі щільним мінуванням всього навкруги.
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15.07.2023 16:17 Ответить
+23
Ніяк. Але якщо подав ти цією зброєю вогневі точки, артилерію і рсзв противника, то можна пустити техніку розмінування. Ну і тоді якось з меншими втратами і з більшою ефективністю.
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15.07.2023 16:17 Ответить
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Страница 3 из 3
Ким переоцінена українська армія???? 😲 Ви бачили місце ЗСУ у довоєнних рейтингах? Про кацапів можна сказати, що переоцінена. Знову ж таки ща тими ж довоєнними рейтингами. А щодо досвіду, то навіть військові, які пройшли найкращу підготовку, але не мають досвіду гинуть у перший же день через такі ж елементарні дрібниці.
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16.07.2023 16:01 Ответить
В Ираке американцы перед наступлением сделали тысячи самолето- вылетов применяя точные мощные ракеты и тонные бомбы. Они предварительно уничтожили даже ящериц в пустыне . Имея колоссальное преимущество в технике они начали наступление когда от Ирака ничего не осталось. То, что делают наши воины , проигрывая во всех видах вооружения и живой техники - чудо чудесное , так воевали воины царя Леонида. Слава героям.
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15.07.2023 17:10 Ответить
Результат - наземна частина операції "Буря в пустелі" тривала близько 100 годин.
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15.07.2023 17:49 Ответить
Скажи хорошо воевать с макаками в чужой стране ?)

К сожалению наши воины воюют на своей земле, они не могут ничего от нее не оставить, иначе разницы между орками не будет.
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15.07.2023 21:30 Ответить
С "Макаками" говоришь, "зоолог"?
К 1988 году, в конце ирано-иракской войны, иракская армия была четвертой по величине армией в мире, состоящей из 955 000 постоянных солдат и 650 000 военизированных формирований Народной армии. По словам Джона Чайлдса и Андре Корвизье, по низким оценкам, иракская армия способна выставить на вооружение 4500 танков, 484 боевых самолета и 232 боевых вертолета. По словам Майкла Найтса, высокая оценка показывает, что иракская армия способна выставить один миллион военнослужащих и 850 000 резервистов, 5 500 танков, 3 000 артиллерийских орудий, 700 боевых самолетов и вертолетов; в его составе было 53 дивизии, 20 бригад спецназа и несколько региональных ополченцев, а также была сильная противовоздушная оборона.

Источник : https://en.wikipedia.org/wiki/Gulf_War
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16.07.2023 12:59 Ответить
про такі величезні втрати ми б вже знали.
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15.07.2023 17:10 Ответить
Хтось же віддав наказ атакувати на ділянках, де ЗСУ втратили так багато особового складу та західної техніки? Не врахував подвійну щільність мінування, артпастки та атаки бронетехніки гелікоптерами К-52 з відстані 10 км, де ПЗРК не дістають... Добре, що тактику змінив, і наші втрати суттєво зменшились.
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15.07.2023 18:10 Ответить
для нас - українців, головне - це життя наших вояків. Але не про це йшлося в дописі. Техніка, причому західна. я про таке не знаю. можливо Ви знаєте?
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15.07.2023 18:51 Ответить
трошки не про це. наші джерела. НЮТ пише сьогодні одне, а завтра вже геть інше.
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16.07.2023 13:14 Ответить
Невже не знаєте? Тоді RTFM: ¨In the first two weeks of Ukraine's grueling counteroffensive, as much as 20 percent of the weaponry it sent to the battlefield was damaged or destroyed, according to American and European officials. The toll includes some of the formidable Western fighting machines - tanks and armored personnel carriers - the Ukrainians were counting on to beat back the Russians.¨

Джерело: https://www.nytimes.com/2023/07/15/us/politics/ukraine-leopards-bradleys-counteroffensive.html
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16.07.2023 13:12 Ответить
чем К52 может бить с расстояния 10 км? шахедами?
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16.07.2023 03:31 Ответить
К-52 занимают высоту около 25м , где не срабатывают взрыватели большинства ЗР и применяют многофункциональные ракеты 9К121 «Вихрь». НА борту до 12 таких ракет. Они поражают цели на удалении до 10 километров, имеют скорость полета 600 м/с и способны пробить один метр брони.
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16.07.2023 12:47 Ответить
Minije polia i ukraplenije,uvydem kak eto budet pomogat kacapam protiv kasetnix snariadov kotoryje uze pojavils na voruzenije.Juznom napravlenije i tak jest premucestvo nad kacapami artoj, ix artu mozno dostigat,a vot im eto problema
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15.07.2023 17:13 Ответить
....зебилы-аниматоры, а вы выпускайте Верещук-Дермака - они знают как быстро на шатлах, по хАрошему асфальту с шашлыками-пивом от Найвэлычнившивого преодолевать большие расстояния мгновенно любым армиям в любую сторону - им, тупорылым-засланцам, до сих пор за это медальки-премии выдают и содержат за счёт бюджета нищей Украины.. - лохи телемарафона, например, до сих пор счастливы, идиоты
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15.07.2023 17:25 Ответить
А скільки особового складу?
Притому,що повернулись до попереднього стану: арт і ракетообстріл противника.
Де була розвідка,якщо пішли такі втрати.Хто відповість?
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15.07.2023 17:32 Ответить
чомусь пригадалося як у перший день наступу якийсь західний іксперд написав що українські танки вже на пів дорозі до маріюпіля тільки його просили помовчати але він не стерпів.))
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15.07.2023 17:36 Ответить
Тактику Жукова вирішили запровадити-та в того був необмежений ресурс.
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15.07.2023 17:41 Ответить
ну не кацапы .. украинцы это были и среди них мой дед ... кацапы только в загрядотрядах воевали и стреляли в спины украинцам и белорусам ...
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15.07.2023 19:07 Ответить
Дебил..Там были все национальности..
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16.07.2023 15:42 Ответить
дебил, ты там был ? ну так и ***** ******* ! я больше верю своему деду !
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16.07.2023 15:50 Ответить
Там проблем більше чим лише мінні поля, кому цікаво є на ютубі бієць "позивний Історик", декому із завищеними сподіваннями варто послухати, особливо другу частину....
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15.07.2023 17:59 Ответить
Щоб пришвидчити контрнаступ потрібно створити гвардію- "талановитих віськових побідунів" на чолі з 4 разовим уклоністом і попутнього вітру .....
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15.07.2023 18:09 Ответить
Ну,є ж "гвардія наступу",вроді все як має бути.Мала би за себе взяти функцію наступу.
Може причина,що мала би,та не запустили їх?
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15.07.2023 19:50 Ответить
Без літаків контрнаступ млявий
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15.07.2023 18:16 Ответить
правильно сделали, хоть и с опозданием.
для меня это стало неприятным открытием в Залужном. Эта тактика выматывания врага отлично сработала под Херсоном. Зачем было ее менять? потому что все топали ножками в ожидании побед?
танунах. слишком выелика цена за чьи-то хотелки. и так без авиации воюем.
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15.07.2023 20:04 Ответить
Под Херсоном к тактики выматывания врага перешли только после неудачных попытков прорвать его оборону и достаточно больших потерь. Арти Грин об этом рассказывал не раз. И как раз в летнем этом наступлении потерь именно личного состава меньше гораздо. Ну, а технику поврежденную восстановят. У рашистов потери в технике почти в два раза больше, так они в обороне сидят мощной.
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15.07.2023 21:59 Ответить
Виходить що міни таки сповільнюють наступ. А в тому році казали що міни і зруйновані мости не зупинили б наступ росіян.
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15.07.2023 22:48 Ответить
НЕЙМОВІРНО! хто би міг подумати, що лобова атака на окопи і мінні поля закінчиться ПРОВАЛОМ!!!!

ЗНОВУ неймовірно, але я про це тут писав ще весною ДО того, як наступ почався!

а ось до москви дійти і забрати кремль могли би практично БЕЗ ВТРАТ (як це наочно показав недобунт єврея пєрдожина)
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15.07.2023 22:57 Ответить
Тобто, Леопарди та Бредлі, на які покладались такі величезні надії, для контрнаступу виявились непридатними?
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16.07.2023 02:23 Ответить
В будь якому випадку це досвід. Зате тепер знають що на мінні поля не треба лізти ) змінять тактику, піде краще. Війна це знання і вміння оперативно реагувати на різні ситуації
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16.07.2023 03:37 Ответить
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