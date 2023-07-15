После значительных потерь техники Украина заменила тактику контрнаступления, - NYT
Столкнувшись с уничтожением или повреждением 20% поставленной на фронт техники в первые недели контрнаступления, Украина сменила тактику. Теперь она наступает медленнее, но потери техники меньше.
Об этом говорится в публикации The New York Times, сообщает Цензор.НЕТ.
Авторы материала отмечают, что за первые две недели контрнаступления было уничтожено или повреждено 20% всей поставленной на фронт техники, в частности, и западных образцов.
В последующие недели уровень потерь техники снизился до 10% благодаря тому, что Украина изменила тактику ведения контрнаступления. ВСУ перешли от атак по заминированным Россией полям до изматывания российских сил артиллерией и ракетами большой дальности.
"Потери также замедлились, поскольку само контрнаступление замедлилось - и даже кое-где остановилось - поскольку украинские солдаты борются с грозной обороной России", - говорится в публикации.
Издание отмечает, что пока украинцы прошли всего 5 из 60 миль, которые они надеются одолеть, чтобы выйти к морю и разделить российские войска пополам.
NYT приводит мнение военных экспертов, считающих, что первые 25 километров контрнаступления будут самыми тяжелыми. Ведь наступающим войскам, как правило, нужно втрое больше вооружения и личного состава, чем обороняющимся.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
К сожалению наши воины воюют на своей земле, они не могут ничего от нее не оставить, иначе разницы между орками не будет.
К 1988 году, в конце ирано-иракской войны, иракская армия была четвертой по величине армией в мире, состоящей из 955 000 постоянных солдат и 650 000 военизированных формирований Народной армии. По словам Джона Чайлдса и Андре Корвизье, по низким оценкам, иракская армия способна выставить на вооружение 4500 танков, 484 боевых самолета и 232 боевых вертолета. По словам Майкла Найтса, высокая оценка показывает, что иракская армия способна выставить один миллион военнослужащих и 850 000 резервистов, 5 500 танков, 3 000 артиллерийских орудий, 700 боевых самолетов и вертолетов; в его составе было 53 дивизии, 20 бригад спецназа и несколько региональных ополченцев, а также была сильная противовоздушная оборона.
Источник : https://en.wikipedia.org/wiki/Gulf_War
Джерело: https://www.nytimes.com/2023/07/15/us/politics/ukraine-leopards-bradleys-counteroffensive.html
Притому,що повернулись до попереднього стану: арт і ракетообстріл противника.
Де була розвідка,якщо пішли такі втрати.Хто відповість?
Може причина,що мала би,та не запустили їх?
для меня это стало неприятным открытием в Залужном. Эта тактика выматывания врага отлично сработала под Херсоном. Зачем было ее менять? потому что все топали ножками в ожидании побед?
танунах. слишком выелика цена за чьи-то хотелки. и так без авиации воюем.
ЗНОВУ неймовірно, але я про це тут писав ще весною ДО того, як наступ почався!
а ось до москви дійти і забрати кремль могли би практично БЕЗ ВТРАТ (як це наочно показав недобунт єврея пєрдожина)