После значительных потерь техники Украина заменила тактику контрнаступления, - NYT

Столкнувшись с уничтожением или повреждением 20% поставленной на фронт техники в первые недели контрнаступления, Украина сменила тактику. Теперь она наступает медленнее, но потери техники меньше.

Об этом говорится в публикации The New York Times, сообщает Цензор.НЕТ.

Авторы материала отмечают, что за первые две недели контрнаступления было уничтожено или повреждено 20% всей поставленной на фронт техники, в частности, и западных образцов.

В последующие недели уровень потерь техники снизился до 10% благодаря тому, что Украина изменила тактику ведения контрнаступления. ВСУ перешли от атак по заминированным Россией полям до изматывания российских сил артиллерией и ракетами большой дальности.

Смотрите также: Российские силы на юге и востоке вкладываются всем, чем могут, чтобы остановить наших воинов - Зеленский. ВИДЕО

"Потери также замедлились, поскольку само контрнаступление замедлилось - и даже кое-где остановилось - поскольку украинские солдаты борются с грозной обороной России", - говорится в публикации.

Издание отмечает, что пока украинцы прошли всего 5 из 60 миль, которые они надеются одолеть, чтобы выйти к морю и разделить российские войска пополам.

Читайте также: Контрнаступление идет не так быстро, как хотелось бы. Россияне мощно подготовились, – генерал Тарнавский

NYT приводит мнение военных экспертов, считающих, что первые 25 километров контрнаступления будут самыми тяжелыми. Ведь наступающим войскам, как правило, нужно втрое больше вооружения и личного состава, чем обороняющимся.