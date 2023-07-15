Патриарх РПЦ Кирилл призвал международные организации защитить митрополита Павла (Лебедя)

Кирилл обратился с посланием к представителям церквей, генсекам ООН, ОБСЕ и Совету Европы в связи с арестом Павла (Лебедя).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают росСМИ.

"С большой тревогой подчеркиваю, что изменение меры пресечения митрополиту Павлу, человеку в возрасте, грозит ему серьезным ухудшением здоровья и может привести к его смерти в следственном изоляторе", - заявил глава РПЦ.

Обвинение Павла, в частности, в разжигании религиозной розни и оправдании действий России, Кирилл назвал "гонением на каноническую церковь".

Сам митрополит Павел во время судебного заседания 14 июля отказался назвать Россию агрессором, поскольку там живет сестра.

Как отмечается, обращение Кирилл адресовал представителям церквей, генсекам ООН, ОБСЕ и Совета Европы.

Напомним, 1 апреля Служба безопасности Украины выдвинула подозрение экснаместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу. В его доме также проводились обыски.

Позже митрополита Павла вызвали в суд, где ему избирали меру пресечения. Экс-наместнику стало плохо во время заседания, поэтому судья решил перенести слушания на понедельник, 3 апреля. Но это решение было пересмотрено, и суд состоялся вечером. Митрополит Павел был отправлен под домашний арест.

14 июля Соломенский суд Киева арестовал экс-наместника Киево-Печерской лавры Павла Лебедя с возможностью внесения залога 33 млн грн.