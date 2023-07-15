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Патриарх РПЦ Кирилл призвал международные организации защитить митрополита Павла (Лебедя)

кирил

Кирилл обратился с посланием к представителям церквей, генсекам ООН, ОБСЕ и Совету Европы в связи с арестом Павла (Лебедя).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают росСМИ.

"С большой тревогой подчеркиваю, что изменение меры пресечения митрополиту Павлу, человеку в возрасте, грозит ему серьезным ухудшением здоровья и может привести к его смерти в следственном изоляторе", - заявил глава РПЦ.

Обвинение Павла, в частности, в разжигании религиозной розни и оправдании действий России, Кирилл назвал "гонением на каноническую церковь".

Сам митрополит Павел во время судебного заседания 14 июля отказался назвать Россию агрессором, поскольку там живет сестра.

Как отмечается, обращение Кирилл адресовал представителям церквей, генсекам ООН, ОБСЕ и Совета Европы.

Напомним, 1 апреля Служба безопасности Украины выдвинула подозрение экснаместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу. В его доме также проводились обыски.

Позже митрополита Павла вызвали в суд, где ему избирали меру пресечения. Экс-наместнику стало плохо во время заседания, поэтому судья решил перенести слушания на понедельник, 3 апреля. Но это решение было пересмотрено, и суд состоялся вечером. Митрополит Павел был отправлен под домашний арест.

14 июля Соломенский суд Киева арестовал экс-наместника Киево-Печерской лавры Павла Лебедя с возможностью внесения залога 33 млн грн.

Автор: 

арест (10465) Кирилл (1083) обращение (776) Павел Петр Лебедь (31)


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Топ комментарии
+29
ця шкурка на обмін
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15.07.2023 16:45 Ответить
+20
Сам чому не захистиш,забери в парашу!
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15.07.2023 16:41 Ответить
+17
Гундяйка дзвони в рельсу бо всім пох на тебе і пашу.
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15.07.2023 16:41 Ответить
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Сам чому не захистиш,забери в парашу!
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15.07.2023 16:41 Ответить
ця шкурка на обмін
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15.07.2023 16:45 Ответить
хто підараса віддасть до суду? отримає свої, 8 років, потім і міняти можна.
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15.07.2023 16:49 Ответить
міняю цього фсбшника на захисників азовсталі
це мав сказати зе, зібравши докази проти нього
але це кажу я, бо зе боїться старих азовців,
і дай Бог щоб це зробив хтось з наших політиків
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15.07.2023 19:50 Ответить
Гундяйка дзвони в рельсу бо всім пох на тебе і пашу.
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15.07.2023 16:41 Ответить
Злочинець гундяєв "сваїх нє брасаєт...", боїться Гнида, що пашка Мерседес здасть всю гундяєвську агентуру на чілі з баканаффим в Україні....
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15.07.2023 23:05 Ответить
скрєпа ***...зуб даю Гундяй
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15.07.2023 16:42 Ответить
мені подобається на цій шапочці-будьоновці в Гундяєва хрест..який складається...це як в авто Мерседесі такий ,чи Бентлі..от святий *********
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15.07.2023 16:45 Ответить
як називається карнавал в Латинській Америці? ...
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15.07.2023 17:04 Ответить
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15.07.2023 17:05 Ответить
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15.07.2023 17:37 Ответить
сів в машину і вже нехристь
виліз, знов з хрестом
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15.07.2023 19:53 Ответить
Як чуб у папуг? А я й не знав. От чудасія!
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15.07.2023 21:19 Ответить
если власть в Украине не будет думать о том что скажут за рубежам, то этого негодяя можно будет обменять навсегда на военных и только на них.
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15.07.2023 16:43 Ответить
Військових поміняють на військового.
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15.07.2023 18:35 Ответить
Гадаєте, у Паші Мерседеса нема під підрясником "глибоководних" (щонайменше, полковницьких) погонів?
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15.07.2023 18:58 Ответить
Необов'язково. Приклад: Мертвечука віддали за азовців.
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15.07.2023 19:01 Ответить
Зрозумів. Медведчук не мав відношення до ФСБ...
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15.07.2023 19:08 Ответить
Цього ми не знаєм точно, але там абсолютно всім і всіма крутить саме фсб.
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15.07.2023 19:30 Ответить
Невже не мав? О_о...
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15.07.2023 22:22 Ответить
звертайся в спортлото, потвора нацистская
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15.07.2023 16:43 Ответить
Або в лігу сексменшин. Окупант і в Африці окупант, в якій ''обгортці'' він не був!
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15.07.2023 16:49 Ответить
Ніт, то не скріпно.
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15.07.2023 18:59 Ответить
Всіх кацапських попів - назад в стойло.
Щоб не смерділи на нашій землі.
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15.07.2023 16:45 Ответить
Это не попы, это филиал ФСБ. Так что... Хотя кто знает что будет, если анент ФСБ уже в ОПе...
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15.07.2023 17:04 Ответить
Тобто він з ними був не згоден, а зара просить допомоги?
******* страна, щей піп іпанутий
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15.07.2023 16:45 Ответить
Давайте вже на обмін цей кусок лайна!
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15.07.2023 16:51 Ответить
Орківський сатанат та його філія.
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15.07.2023 16:51 Ответить
******* гундяй прокукарекал
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15.07.2023 16:53 Ответить
Захистіть фсбешних кротів в Україні, абіжають хвашісти!
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15.07.2023 16:57 Ответить
Всіх попів, дияконів служок феесбешної секти кірюші гундяєва потрібно депортувати та інтернувати з України з конфіскацією всього належного їм та їх родичам майна на користь ЗСУ. Всі любітєлі "руzкаго міра" мають жити "довго і праведно" тільки в "руzком мірє"! Ну от скільки ми ще будемо толерувати цю п'яту колону *****? "Руzкій" ето судьба! До ж нехай їхня доля буде поєднана з тим що вони ******* і чому служать.
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15.07.2023 16:57 Ответить
там не "сестра "- там живе орко- виродок....
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15.07.2023 16:57 Ответить
Ти, падло, наступний!
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15.07.2023 16:58 Ответить
Гундяй нє гунді-ну развє шо ано нє сможет там ногі бріть так ета нє смєртєльна...
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15.07.2023 16:58 Ответить
у тебя что, миллиона нет в кармане? (на самом деле меньше)
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15.07.2023 16:59 Ответить
нехай звернеться до Варфоломія.
А, може, навіть до Епіфанія - буде більш відвертіша відповідь.

До речі: Онуфрію - приготуватися.
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15.07.2023 17:00 Ответить
"Нашего мальчика, в одних фофудьюсиках..."
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15.07.2023 17:01 Ответить
- Чим доведеш що той ваш Павло не ФСБ-гнида? - запитав Світ.
- Святим .уйлом клянусь! - відповів Кіріл.
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15.07.2023 17:06 Ответить
то фіґня...на стрімі з тими оцорковльонишами, я майже довів, що Ісус іншопланетне створіння/вчасно гади забанили/
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15.07.2023 17:10 Ответить
О, доказ структурності РПЦ-ФСБ в Україні нарисувався. Ще з сотню керівництва філії в клетку і тоді торгівля на обмін. Все по честному.
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15.07.2023 17:08 Ответить
Ну і що на думку гундяя мав би робити цілий генсек ООН? Тиснути на слідство, чи на суд у суверенній країні? А до Ради Європи, де засіли ті, шо підтпимують геїв і лесбіянок, і звідки кацчпи вийшли, звертатися наміснику диявола кириоу взагалі яаось не скрєпно. От у Спортлото б краще звернувся.
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15.07.2023 17:14 Ответить
Четкий Поп. Жизнь сестры в расеи, дороже истины.
Двойные стандарты в церкви однако.

відмовився назвати Росію агресоркою, оскільки "там живе сестра"
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15.07.2023 17:19 Ответить
Шнандартенфюрер РПЦ-ФСБ снова загавкал. Эта секта дьяволистов давно сдохла в мире Православия. Она никому ( кроме одурманенных фанатиков) нахрен не нужна. Её авторитет равен нулю. Кроме ИГИЛ никто не призывал к тотальному уничтожению( к русскому миру) Это современный Гитлер с идеей превосходства русской нации ( русский мир -это фашизм в чистом виде). В лугандонии уже русский мир - церковь официально именуется РПЦ и всех заставили стать русскими ( под страхом смерти) - хотя там 65% украинцев.
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15.07.2023 17:20 Ответить
А чому не звернувся до майже рідної Паші асоціації ділерів Мерседес-Бенц?
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15.07.2023 17:23 Ответить
Це, до речі, квінтесенція іпучого узкого міра. - нахер посилати і бугагакати з "міжнародних організацій" коли ті просять звільнити, наприклад навального і вимагати там же толерантності до своєї орочні...
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15.07.2023 17:28 Ответить
"чорний Лєбєдь" - штука небезпечна
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15.07.2023 17:32 Ответить
Ти б, ****, закликав свого фюрера припинити вбивати мирних українців.
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15.07.2023 17:33 Ответить
Ніхто не зверне увагу на ці верески офіцера фсб гундяєва. Ну звісно окрім презерватива орбана. Але це не рахується.
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15.07.2023 17:40 Ответить
Гундяй - потяг мазу , за свого подєльнічка - отця мерседесія . Ну хто б сумнівався ..
В одному казані будете варитись , слуги диявола .
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15.07.2023 17:40 Ответить
А в лігу сексуальних меншин(хоча ні - це образа для ліги). В лігу підарасів звертався,де твоє ***** президент,звертався?Ні?Тоді нема про що говорити.Він тобі камеру погріє.
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15.07.2023 17:42 Ответить
Цікаво скількох наших воїнів можна повернути за цього смердючого,старого піараста?
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15.07.2023 17:42 Ответить
Так ми ж його вже охороняємо! )))
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15.07.2023 17:47 Ответить
Шаманізм якийсь. Он, в Англії ледве позбулись одного шамана Аравійського так їм відверто насрати на чергового агента фсб в рясі.
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15.07.2023 17:48 Ответить
Павло зрадив державі - має бути засудженим; зрадив Богові - має бути проклятим.
ООН, ОБСЄ, Рада Європи тут не допоможуть, бо суд буде справедливим, а тюрма відповідатиме нормам утримання злочинців у демократичних країнах.
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15.07.2023 18:20 Ответить
Хм,а чому вони звертаються в світські контори,а не звертаються вище кому ніби служать,той бе все порішав *на раз два*
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15.07.2023 18:24 Ответить
Нехай звернется у Лігу Сексуальних Реформ.
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15.07.2023 18:33 Ответить
Друзі,ви звернули увагу? очевидно,що Україна втратила у війні не менше декількох десятків тисяч військових,а може й більше 100 тис,сотні тисяч поранені,десятки тисяч вбитих і поранених,згвалтованих цивільних,родичів у них до 1 млн чол....але ніхто не мстить!! На неокупованій території до 8 тис роспопів,купа монахів,різні церковні кружки РПЦ...і всі чудово живуть,у безпеці,при грошах,не приховують ненависті до ЗСУ,України,деякі навіть відмовляються відспівувати солдатів ЗСУ....і все нормально,кровна помста то не наше.....так?
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15.07.2023 18:56 Ответить
Наглости рашиков нет предела
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15.07.2023 18:59 Ответить
золотой дождь ему в подарок)
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15.07.2023 19:05 Ответить
Дуже цінний матеріял для обміну.
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15.07.2023 19:06 Ответить
Гундяй, а к богу не пробовал обратиться за помощью, или ты не по этой части?
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15.07.2023 19:09 Ответить
І по 10-30 млрд. грн. за раз не ворували. Але якщо садили, то гарантовано (а не так як з цим Пашой Мерседесом, попіариться кілька днів за гратами, а потім вийде на свободу, але в світі будуть казати, шо в Україні утискають релігію)
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15.07.2023 19:31 Ответить
а що, паші нижче колін брити перестали, шерсть як у чорта погнала?
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15.07.2023 19:42 Ответить
Нужен закон - отказываешься называть засрашку агрессором,а моль военным преступником получаешь лишение гражданства и выдворение из страны.
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15.07.2023 20:11 Ответить
Раз этот ирод вылез из жижи, то теперь точно можно сказать, что арест Павла не только правильное, но и святое богоугодное дело
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15.07.2023 20:26 Ответить
До "генсеків ООН"? Нехай кидає бухати, а то йому ще й чотири Папи Римських ввижатися почнуть...
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15.07.2023 21:18 Ответить

То не біда. Як здойме з носа окуляри, так відразу римські папіки отріцатєльно удвоятся.
А коли собутильнік сопрічастнік після N-ної пляшки "Кагору" "закатає в око", то отріцатєльноє удвоєніє виведе болєзного на правильне числове значення.

Головно, щоб печінка то все витримала, бо алкомарафони в такому віці - забава екстремальна.
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15.07.2023 22:36 Ответить
Патріарх РПЦ Кирил закликав міжнародні організації захистити митрополита Павла (Лебедя). А почему не к ангелам и другим, - божественным проявлениям?
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15.07.2023 21:23 Ответить
Ангелам він навряд чи цікавий. Інша справа - лихі парфуми. Однак, публічно звертатися до них якось не той-во...
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15.07.2023 22:26 Ответить
А нехай Паша закричить путєнпамагі,може допоможе?
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15.07.2023 22:49 Ответить
 
 