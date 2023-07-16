Ситуация на Востоке обострилась. Враг наступает на Купянском направлении, идут ожесточенные бои. Возле Бахмута есть продвижение Сил обороны, - Минобороны
На Востоке ситуация несколько обострилась. Враг два дня подряд активно наступает на Купянском направлении Харьковщины.
Об этом сообщила в телеграм-канале заместитель министра обороны Анна Маляр, передает Цензор.НЕТ.
"Мы в обороне. Идут ожесточенные бои, положения сторон меняются динамически по несколько раз за сутки", - говорится в сообщении.
По словам Маляр, на Бахмутском направлении мы двигаемся постепенно вперед.
"На южном фланге вокруг Бахмута каждый день есть продвижение. На северном фланге пытаемся удержать занятые позиции, враг атакует. В самом Бахмуте мы обстреливаем врага, враг - нас", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что на Авдеевском и Марьинском направлениях враг продолжает наступательные действия. Наши защитники продолжают их эффективно сдерживать. Продолжаются горячие бои без изменения положений.
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Їх використовують, чи чекають щоб їх накрили кацапи...
Ефективність цих снарядів висока, а от можливість застосування в нинішніх умовах бойових дій практично відсутня.
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Поэтому так и получилось что людей обманули и подвергли смертельной опасности.
Чекаємо новин від Генштабу
Його вже десятки разів ловили на брехні .
Хоча , було б добре , яки це було правдою .
Щойно глянув на карту яку складає наш блогер , колишній боєць Азову - Олег Петренко . Там дійсно , частина Старомайорського показана як така що відбита ЗСУ у кацапів . https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1r5j2jwIyNBYbs5e-pinvLL_V0i8urcQ&g_ep=CAESCTExLjY2LjYwMhgAQgJVQQ%3D%3D&shorturl=1&ll=47.75392170278934%2C36.81000483413659&z=14 https://www.google.com/maps/d/viewer?mid
Ця карта більш оперативна ніж у діпстейта .
Временно живые московиты, у ВСУ нету сроков. Убивать вас будут минимум пока не освободят все оккупированные территории.