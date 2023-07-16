Ситуация на Востоке обострилась. Враг наступает на Купянском направлении, идут ожесточенные бои. Возле Бахмута есть продвижение Сил обороны, - Минобороны

На Востоке ситуация несколько обострилась. Враг два дня подряд активно наступает на Купянском направлении Харьковщины.

Об этом сообщила в телеграм-канале заместитель министра обороны Анна Маляр, передает Цензор.НЕТ.

"Мы в обороне. Идут ожесточенные бои, положения сторон меняются динамически по несколько раз за сутки", - говорится в сообщении.

По словам Маляр, на Бахмутском направлении мы двигаемся постепенно вперед.

"На южном фланге вокруг Бахмута каждый день есть продвижение. На северном фланге пытаемся удержать занятые позиции, враг атакует. В самом Бахмуте мы обстреливаем врага, враг - нас", - говорится в сообщении.

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Также отмечается, что на Авдеевском и Марьинском направлениях враг продолжает наступательные действия. Наши защитники продолжают их эффективно сдерживать. Продолжаются горячие бои без изменения положений.