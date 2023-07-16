Оккупанты возят БК через Мариуполь гражданскими грузовиками, - Андрющенко. ВИДЕО

Россияне используют гражданские грузовики для перевозки боеприпасов.

Об этом советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко сообщил в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Мариуполь. Таганрогское шоссе неподалеку от въезда в Мариуполь со стороны Новоазовска. Один российский грузовик протаранил другой (типичная картина в городе). Однако в кузове "пострадавшего" грузовика наши зафиксировали ящики, типичные по виду и маркировке для БК", – говорится в сообщении.

Отмечается, что это не в первый раз в Мариуполе при перевозках фиксируются факты перевозки оружия и БК гражданскими автомобилями.

"Место аварии было быстро оцеплено и без лишнего шума "ликвидировано" военными", - добавляет Андрющенко.

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