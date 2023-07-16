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Оккупанты возят БК через Мариуполь гражданскими грузовиками, - Андрющенко. ВИДЕО

бк,вантажівки

Россияне используют гражданские грузовики для перевозки боеприпасов.

Об этом советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко сообщил в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Мариуполь. Таганрогское шоссе неподалеку от въезда в Мариуполь со стороны Новоазовска. Один российский грузовик протаранил другой (типичная картина в городе). Однако в кузове "пострадавшего" грузовика наши зафиксировали ящики, типичные по виду и маркировке для БК", – говорится в сообщении.

Отмечается, что это не в первый раз в Мариуполе при перевозках фиксируются факты перевозки оружия и БК гражданскими автомобилями.

"Место аварии было быстро оцеплено и без лишнего шума "ликвидировано" военными", - добавляет Андрющенко.

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Автор: 

боеприпасы (2374) грузы (271) Мариуполь (5737) Андрющенко Петр (587)


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Топ комментарии
+9
Хорошая авария. Но жалко, что не ********.
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16.07.2023 18:49 Ответить
+2
Розкажіть про забезпечення підрозділів Дорнами тіпа Мавік та Філ Пі , і скільки кацапи знищують, із-за вашашого шакальсько жополизства с..ки ряжені
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16.07.2023 18:44 Ответить
+2
у Нас дроны работают через СтарЛинк , у русни нет методов против СтарЛинк
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16.07.2023 18:50 Ответить
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Розкажіть про забезпечення підрозділів Дорнами тіпа Мавік та Філ Пі , і скільки кацапи знищують, із-за вашашого шакальсько жополизства с..ки ряжені
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16.07.2023 18:44 Ответить
у Нас дроны работают через СтарЛинк , у русни нет методов против СтарЛинк
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16.07.2023 18:50 Ответить
Збір на Мавік 3 закрито!

В рамках збору було зібрано 67 113 грн. Вартість дрона 63 тис грн.

Залишок, як і сам дрон, підуть на підтримку напрямку ударних БПЛА при Батальйоні Арей УДА.

🤜🤛 Разом ми сила силенна!
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16.07.2023 18:56 Ответить
Хорошая авария. Но жалко, что не ********.
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16.07.2023 18:49 Ответить
Нічого..знаючи ********** мокшан, вони з перепою або не закріплять вантаж..або погано закріплять (типу ізострічкою, як броніки), на повороті, чи при гальмуванні ящики борти проломлять..а якщо хтось в них влетить..може бути фаєршоу)) у тентованих капець борти - по три дошки...
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16.07.2023 19:21 Ответить
телегой с лошадьми возите , никто не догадается
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16.07.2023 19:00 Ответить
Ґемнесті інтернешинол зараз екстренну нараду збирає. Єсть обеспокоенность по поводу бєзопасності ґраждансково насєлєнія.
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16.07.2023 19:06 Ответить
Военных грузовиков стало меньше, да и водителей, вот и привлекают гражданских перевозчиков. Амеры в Афгане широко использовали гражданские фирмы для решения своих логистических задач
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16.07.2023 19:37 Ответить
Це нормальна стратегія в любий час.
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16.07.2023 20:13 Ответить
Что не новость--- то и бред убогих. Та правильно делают, что гражданскими авто возят! Может ещё на военных возить с надписью ,,снаряды,,? Кретины от новостных порталов!
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16.07.2023 21:41 Ответить
У нас в марте 2022 так же делали , ракеты град привозили на обычных гражданских фурах ! при этом рашистские самолеты летали и это делалось специально для маскировки! Так что новость так себе ! Увулярно ты издалека поймешь что фура везет??
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16.07.2023 23:16 Ответить
 
 