Оккупанты возят БК через Мариуполь гражданскими грузовиками, - Андрющенко. ВИДЕО
Россияне используют гражданские грузовики для перевозки боеприпасов.
Об этом советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко сообщил в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
"Мариуполь. Таганрогское шоссе неподалеку от въезда в Мариуполь со стороны Новоазовска. Один российский грузовик протаранил другой (типичная картина в городе). Однако в кузове "пострадавшего" грузовика наши зафиксировали ящики, типичные по виду и маркировке для БК", – говорится в сообщении.
Отмечается, что это не в первый раз в Мариуполе при перевозках фиксируются факты перевозки оружия и БК гражданскими автомобилями.
"Место аварии было быстро оцеплено и без лишнего шума "ликвидировано" военными", - добавляет Андрющенко.
Топ комментарии
+9 ZoV KobZona
показать весь комментарий16.07.2023 18:49 Ответить Ссылка
+2 Роман Тока #560255
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+2 Tom #576258
показать весь комментарий16.07.2023 18:50 Ответить Ссылка
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В рамках збору було зібрано 67 113 грн. Вартість дрона 63 тис грн.
Залишок, як і сам дрон, підуть на підтримку напрямку ударних БПЛА при Батальйоні Арей УДА.
🤜🤛 Разом ми сила силенна!