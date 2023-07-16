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Окупанти возять БК через Маріуполь цивільними вантажівками, - Андрющенко. ВIДЕО

бк,вантажівки

Росіяни використовують цивільні вантажівки для перевезення боєприпасів.

Про це радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко повідомив у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ. 

"Маріуполь. Таганрозьске шосе неподлік від в’їзду в Маріуполь з боку Новоазовська одна російська вантажівка протаранила іншу (типова картина в місті). Однак в кузові "потерпілої" вантажівки наші зафіксували ящики, типові за виглядом та маркування для БК", - ідеться в повідомленні. 

Зазначається, що це не вперше в Маріуполі при перевезеннях фіксуються факти перевезення зброї та БК цивільними автівками. 

"Місце аварії було швидко оцеплено та без зайвого шуму "ліквідовано" військовими", - додає Андрющенко. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни завдали удару по селу Розлив на Херсонщині, є постраждалі, - ОВА

боєприпаси (2309) вантажі (1476) Маріуполь (3256) Андрющенко Петро (700)


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Топ коментарі
+9
Хорошая авария. Но жалко, что не ********.
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16.07.2023 18:49 Відповісти
+2
Розкажіть про забезпечення підрозділів Дорнами тіпа Мавік та Філ Пі , і скільки кацапи знищують, із-за вашашого шакальсько жополизства с..ки ряжені
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16.07.2023 18:44 Відповісти
+2
у Нас дроны работают через СтарЛинк , у русни нет методов против СтарЛинк
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16.07.2023 18:50 Відповісти
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Розкажіть про забезпечення підрозділів Дорнами тіпа Мавік та Філ Пі , і скільки кацапи знищують, із-за вашашого шакальсько жополизства с..ки ряжені
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16.07.2023 18:44 Відповісти
у Нас дроны работают через СтарЛинк , у русни нет методов против СтарЛинк
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16.07.2023 18:50 Відповісти
Збір на Мавік 3 закрито!

В рамках збору було зібрано 67 113 грн. Вартість дрона 63 тис грн.

Залишок, як і сам дрон, підуть на підтримку напрямку ударних БПЛА при Батальйоні Арей УДА.

🤜🤛 Разом ми сила силенна!
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16.07.2023 18:56 Відповісти
Хорошая авария. Но жалко, что не ********.
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16.07.2023 18:49 Відповісти
Нічого..знаючи ********** мокшан, вони з перепою або не закріплять вантаж..або погано закріплять (типу ізострічкою, як броніки), на повороті, чи при гальмуванні ящики борти проломлять..а якщо хтось в них влетить..може бути фаєршоу)) у тентованих капець борти - по три дошки...
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16.07.2023 19:21 Відповісти
телегой с лошадьми возите , никто не догадается
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16.07.2023 19:00 Відповісти
Ґемнесті інтернешинол зараз екстренну нараду збирає. Єсть обеспокоенность по поводу бєзопасності ґраждансково насєлєнія.
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16.07.2023 19:06 Відповісти
Военных грузовиков стало меньше, да и водителей, вот и привлекают гражданских перевозчиков. Амеры в Афгане широко использовали гражданские фирмы для решения своих логистических задач
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16.07.2023 19:37 Відповісти
Це нормальна стратегія в любий час.
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16.07.2023 20:13 Відповісти
Что не новость--- то и бред убогих. Та правильно делают, что гражданскими авто возят! Может ещё на военных возить с надписью ,,снаряды,,? Кретины от новостных порталов!
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16.07.2023 21:41 Відповісти
У нас в марте 2022 так же делали , ракеты град привозили на обычных гражданских фурах ! при этом рашистские самолеты летали и это делалось специально для маскировки! Так что новость так себе ! Увулярно ты издалека поймешь что фура везет??
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16.07.2023 23:16 Відповісти
 
 