Окупанти возять БК через Маріуполь цивільними вантажівками, - Андрющенко. ВIДЕО
Росіяни використовують цивільні вантажівки для перевезення боєприпасів.
Про це радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко повідомив у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
"Маріуполь. Таганрозьске шосе неподлік від в’їзду в Маріуполь з боку Новоазовська одна російська вантажівка протаранила іншу (типова картина в місті). Однак в кузові "потерпілої" вантажівки наші зафіксували ящики, типові за виглядом та маркування для БК", - ідеться в повідомленні.
Зазначається, що це не вперше в Маріуполі при перевезеннях фіксуються факти перевезення зброї та БК цивільними автівками.
"Місце аварії було швидко оцеплено та без зайвого шуму "ліквідовано" військовими", - додає Андрющенко.
Топ коментарі
+9 ZoV KobZona
показати весь коментар16.07.2023 18:49 Відповісти Посилання
+2 Роман Тока #560255
показати весь коментар16.07.2023 18:44 Відповісти Посилання
+2 Tom #576258
показати весь коментар16.07.2023 18:50 Відповісти Посилання
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🤜🤛 Разом ми сила силенна!