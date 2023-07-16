Окупанти возять БК через Маріуполь цивільними вантажівками, - Андрющенко. ВIДЕО

Росіяни використовують цивільні вантажівки для перевезення боєприпасів.

Про це радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко повідомив у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Маріуполь. Таганрозьске шосе неподлік від в’їзду в Маріуполь з боку Новоазовська одна російська вантажівка протаранила іншу (типова картина в місті). Однак в кузові "потерпілої" вантажівки наші зафіксували ящики, типові за виглядом та маркування для БК", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що це не вперше в Маріуполі при перевезеннях фіксуються факти перевезення зброї та БК цивільними автівками.

"Місце аварії було швидко оцеплено та без зайвого шуму "ліквідовано" військовими", - додає Андрющенко.

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