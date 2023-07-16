В США уменьшаются запасы боеприпасов из-за помощи Украине, - Салливан

На складах США запасы боеприпасов становятся все меньше, однако в то же время страна наращивает производство новых боеприпасов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью CNN заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Администрация президента Джо Байдена, вступив в должность, "обнаружила, что общие запасы 155-мм боеприпасов, являющихся стандартными боеприпасами НАТО для артиллерийских снарядов, были относительно низкими".

Салливан отметил, что администрация также узнала, что понадобятся годы, чтобы пополнить запасы до "приемлемого уровня".

"Президент Байден приказал Пентагону быстро работать над увеличением способности Соединенных Штатов производить все боеприпасы, которые нам когда-нибудь могут понадобиться для любого конфликта в любое время. Из месяца в месяц мы увеличиваем наши мощности по снабжению боеприпасами", - заявил Салливан.

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