В США уменьшаются запасы боеприпасов из-за помощи Украине, - Салливан
На складах США запасы боеприпасов становятся все меньше, однако в то же время страна наращивает производство новых боеприпасов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью CNN заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
Администрация президента Джо Байдена, вступив в должность, "обнаружила, что общие запасы 155-мм боеприпасов, являющихся стандартными боеприпасами НАТО для артиллерийских снарядов, были относительно низкими".
Салливан отметил, что администрация также узнала, что понадобятся годы, чтобы пополнить запасы до "приемлемого уровня".
"Президент Байден приказал Пентагону быстро работать над увеличением способности Соединенных Штатов производить все боеприпасы, которые нам когда-нибудь могут понадобиться для любого конфликта в любое время. Из месяца в месяц мы увеличиваем наши мощности по снабжению боеприпасами", - заявил Салливан.
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Але краще вийти на вулицю і запитати в людей - чому обирали у владу тих, хто майже повністю знищив залишену нам від СРСР армію, яка на 1991р. напевне була більш могутня, ніж російська тоді.
Наша элитка само-собой. Но вины США это никак не снимает.
Кучмоювласником салону?
Ми могли виторгувати за ЯО - вступ в НАТО, в ЄС, в склад США, військову техніку, купу грошей для економіки,.... А виміняли його на рулон туалетного паперу з отелю в Будапешті. Ще і всик...сь радісно - "Тепер увесь світ роззброється....!!!" Наївні хіппі 90-х.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2032-99-%D0%BF#Text КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ, ПОСТАНОВА від 2 листопада 1999 р. N 2032 Київ
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 2 листопада 1999 р. N 2032
Київ
Про затвердження Угоди між Кабінетом Міністрів України
та Урядом Російської Федерації про передачу з України
до Російської Федерації важких бомбардувальників
Ту-160, Ту-95МС, крилатих ракет повітряного
базування великої дальності та обладнання
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Затвердити Угоду між Кабінетом Міністрів України та Урядом
Російської Федерації про передачу з України до Російської
Федерації важких бомбардувальників Ту-160, Ту-95МС, крилатих ракет
повітряного базування великої дальності та обладнання ( 643_116 ),
підписану у м. Ялта 8 жовтня 1999 року.
Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд. 69
То що, й далі будеш бігати і матюкатись, чи як? https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2032-99-%D0%BF#Text
А може краще проспишся і на тверезу голову спробуєш подумати?
Адже неділя закінчилась і вже настав понеділок...
А коли проспишся, протверезієш, сходи на сайт Верховної Ради, щоб своїми очима побачити ПОСТАНОВУ з підписом Пустовойтенка.
І полишити примітивну нахабну брехню.
На сайті Верховної Ради зберігається ПОСТАНОВА від 2 листопада 1999 р. №2032
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 2 листопада 1999 р. N 2032
Київ
Про затвердження Угоди між Кабінетом Міністрів України
та Урядом Російської Федерації про передачу з України
до Російської Федерації важких бомбардувальників
Ту-160, Ту-95МС, крилатих ракет повітряного
базування великої дальності та обладнання
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2032-99-%D0%BF#Text КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
https://www.radiosvoboda.org/a/********-rosiya-bombardyvalnyky-tu-95-tu-160-borhy-haz-peredacha/32398767.html Чому Україна передала Росії стратегічні бомбардувальники, які зараз обстрілюють ракетами українські міста?
PS: прямо у захваті від м'яко кажучи, тупезних остолопів, які з розумним виглядом морди літца пишуть очевидну хрєнь!
робочі місця з виробництва тої зброї не в Китаї, а у США і це по простому призведе до - зростання економіки самих США.
Зараз 22тис снарядів в місяць, тільки в липні 2023 прийняли розпорядження про збільшення виробництва
весь запад виробляє десь 500тис на рік, росія наростила до 2млн на рік, до кінця року планує збільшити до 2.5млн на рік
запад планує досягти виробництва 2млн на рік, до 2028 року
США удвоят ежемесячное производство 155-мм артиллерийских снарядов до 24 тысяч до конца года и увеличат его в шесть раз в течение пяти лет.
https://tsn.ua/ru/ato/rf-stala-na-put-snaryadnogo-goloda-ekspert-rasskazal-skolko-za-mesyac-rossiya-mozhet-proizvodit-2235478.html
Эксперт отметил, что за месяц россияне могут производить не более 125 тыс. снарядов.
Хорошее соотношение - в шесть раз
За 2022 год заработали на 110млрд$ больше чем за 2021 - если пустить на войну, то еще надолго хватить
Если например сравнивать, что помощь Украине, именно военная за все время составили 17млрд$
- Війна не на території США / союзників , немає стимулу спішити ;
- США не несуть (і не повинні) відповідальності за темпи і об'єми допомоги.
- Можливо не існує одностайності щодо бачення майбутнього росії : напевно розраховують, що станеться подія Х, і росія знову стане рівноправним торговим партнером (як раніше) .
Враховуючи вищенаведене, може у Заходу просто свої пріорітети, які не завжди співпадають з нашими потребами.
Украине нужно уже вчера начинать восстанавливать свое ЯО. так же и остальным 20-30 странам оно не помешает.
молодцы все, кто топил за левацкую банду клинтон-обама-байден. вот результат.
Трамп его снимает в 2017м вроде.
Трамп накладывает санкции на СП2
Байден в 2021 его снимает.
Байден замораживает летом 2021 года поставки вооружения Украине.
Администрация Байдена призывает Украину не критиковать снятие санкций с СП2.
Байден призывает Украину выполнять минск-2.
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про первого Буша совсем интересно. Возвращаясь к тем временам, я бы спросил Клинтона, для чего ему нужно было что бы Украина отказалась от своего ЯО и арсенала вооружений. И где эти гарантии.
А потом помню, Клинтон, но уже женского рода к коню привезла "красную кнопку перезагрузки"
І скільки до 2022 року
Конгрес виділяє кошти, президент їх використовує на свій розсуд
https://protectukrainenow.org/uk/report
За час війни, Конгрес виділив 112.9млрд$, з яких поставили зброї тільки на 17млрд, на 15%
при цьому втратив 4.38млрд - просто не поставивши підпис,
це 25% від 17млрд
Шановний, а Ви, взагалі в курсі повноважень віце-президента США? Особливо в частині зовнішньої політики? Поцікавтесь, дізнаєтесь багато цікавого про розподіл повноважень в США.
Можете довго ділити американські гроші, та розказувати як і куди їм їх витрачати, але моє питання було просте - скільки Трамп поставив нам зброї? Вище було де-факто написано, що Байден поганий, а Трамп молодець. Я прошу роз'яснень, що ж такого хорошого зробив нам Трамп? Перелік, будь-ласка.
Якщо рахувати до 24 лютого, то 0 проти 47млн
- 40 автомобілів швидкої допомоги HMMWV M997A2 (грудень 2017)[96].
- Президент Дональд Трамп 1 березня 2018 року схвалив військову допомогу Україні на суму 47 мільйонів доларів: летальна зброя, включаючи 210 протитанкових ракет Javelin[97].
- 20 бронеавтомобілів HMMWV (січень 2021)[98].
- 13 квітня 2022 року анонсована допомога на суму 800 мільйонів доларів літальної військової техніки:[99].
18 гаубиць M777 калібру 155 мм і 40 000 артилерійських ***********
11 військових вертольотів Мі-17;
200 БТР;
контрартилерійські радари.
Ніхто не ділить американські гроші
Конгрес США виділв 119млрд від 24 лютого, як ними скористався Байден - тільки на 17млрд, була здійснена поставка
При цьому ще 4млрд - просто не підписав, і вони повернулись в бюджет, а це 25% від 17млрд
А що там з лендлізом?
Ззапропонував хто?
Конгресмен від республіканської партії
А що сказали, що це закон проти республіканської партії - якось дивно, що вони проти себе закон прийняли, та й ще змусили підписати.
Хто не виконує закон?
Є здогадки чому?
Для контрнаступу - надали допомогу, з коштів котрі виділив Конгрес, або з лендлізу?
Якщо брати всі 16 місяців, то кожного місяця допомога на 1.2млрд приблизно
В січні надали на 3млрд, а потім до літа надавали по 0.3млрд, тобто тіж самі 1.2млрд в місяць, якщо перерахувати півроку
При цьому стверджуючи, що ми все дали - а по факту нічого не змінилось
Якось виходить, що Конгрес надав всі засоби і повноваження - проте ними не користуються
Як мінімум гаубиці М777 - перша поставка в квітні 22 року. Який Трамп?
Далі теж саме. Мі-17, це теж 22 рік....
Накидали перелік аби чого?
Байден хоч щось дає, а ваш Трамп хіба Путлєра в жо*у сам поцілує і нас примушуватиме те саме робити.
Розмова була - що було надано, до початку війни.
На словах, у нас лендліз є від 9 травня 2022 року, згідно якого півроку всі експерти,
писали скільки і чого ми отримаємо
через рік - всі бояться даже згадувати, лендліз запропонований республіканцями
Не треба казати, що буде, треба порівнювати, що вже зроблено
згідно наданих повноважень та коштів Конгресом - допомоги надано на 15% - це факт
І в цьому винен не Трамп, котрий зараз просто громадянин, і не Конгрес
Я прошу надати повний перелік зброї наданої нам Президентом США Трампом, а потім співставити його з списком зброї наданої нам Президентом США Байденом. Як Ви написали - "Не треба казати, що буде, треба порівнювати, що вже зроблено", от я і порівнюю, трамповський 0 з тим що надав Байден.
По друге, я абсолютно згоден, що могли дати більше, розумію чому вони її притримують, але.... Ви конгресмен США, політик США, чи хоча б громадянин США? Я ні, маю певні сумніви, що і Ви. Так чи маємо ми право вказувати, порушує Байден їх закон чи ні? Ми стоїмо в позі просящого милостиню, і крики, що "у вас в кишені ще є гроші", лише шкодять і підігрівають антиукраїнські настрої в їх суспільстві, як можуть привести до переобрання того ж Трампа і ми знову отримаємо 0.
Трамп - джавеліни, тобто розблокував, те що виділив Конгрес, та заблокував Обама
Байден - 0, закрив посольство, та запропонував президенту покинути Україну
А все інше було вже потім, Конгрес надавив, дав грошей - та пішла допомога в розмірі 15% від того що дав Конгрес
Наприклад закон про лендліз, від республіканців від січня 2022 - якщо б проголосували, підписали до 24 лютого, та почали виконувати - то війни би не було
якщо б почали викононувати, хоча б після підписання - то війна би закінчилась в 2022 році
А так сам закон про лендліз закінчиться 1 жовтня 2023
В цьому, що Трамп винен?
Так в тому є проблема, що одна гілка влади від імені народу виділила допомогу, а інша - не бажає ії використати для допомоги Україні
Якщо б надали, те що дав Конгрес - то результат був би зовсім іншим
Не треба з Байдена робити святого, котрий хоче допомогти Україні - поки він не має баження даже скористатись, тим що дозволено.
от цікаво - де зараз власник буризми, котрий записав розмови про хабар?
якщо ФБР каже що має 17 розмов, та конгрес каже, що президент може бути під впливом іноземної держави.
цікаво - під впливом якої держави?
може, це є причиною - в повільному наданні допомоги
- 22.01.22 https://www.bbc.com/news/world-europe-60096261 90 тон озброєнь прибуло в Київ
- 11.06.21 https://www.voanews.com/a/usa_us-sending-ukraine-millions-security-assistance/6206925.html оголосили пакет безпеки на 150млн., включає контр-артилерійські радари, протипіхотні повітряні системи, надійні засоби зв'язку, обладнання електронної війни та обладнання військової медичної евакуації.
- 10.12.21 https://edition.cnn.com/2021/12/08/politics/us-ukraine-security-assistance-military-training/index.html Цього року США надали приблизно 450 мільйонів доларів допомоги в безпеці Україні, сказав Кірбі, включаючи елементи, що надійшли на цьому тижні..... Допомога включала летальні елементи, такі як протитанкові ракети Javelin, а також не летальні елементи, заявив речник Пентагону Джон Кірбі
Це я вибрав просто перші новини з пошуку на цю тему, щось не схоже на 0, чи не так? Нагадаю, з 20.01.21 Трамп уже не був Президентом.
Далі, "Байден закрив посольство і запропонував Зеленському покинути Україну". Так, це вірно, але посольства закрили майже всі країни, і що цьому передувало? Як мали реагувати їх посадовці на реакцію нашої влади, щодо попередження нашому уряду про війну, з жовтня 2021р.? На всі ці "шашлики", "тоді я б втрачав 7 мільярдів доларів на місяць", "розведення військ" і т.п. Це мало їх запевнити, що все буде ОК?
Байден не святий, святі не пройдуть увесь цей політичний шлях нагору, але не повторяйте трампо-такеровські вигадки про нього. В США є свої інтереси, свої перестороги, свої плани і свої політичні "підводні камені". Так, вони занадто обережні щодо Росії, вони не хочуть викликати світову економічну кризу, остерігаються ядерної війни... Так, ми платимо за це своїми життями, але варто пам'ятати, що нам нічого не винні, ми самі просрали свою армію. Тепер можемо лише просити, а не нагло стукати туфлею по трибуні ООН. Інакше ризикуємо залишитись з ворогом наодинці.
1:0 за Байденом
проте подальша політика не зрозуміла...
Цей хлопчик усе вже показав.
Хто він е. І чого варті його слова.
Виготовляли 14тис в місяць, будуть 22тис до кінця року
думаєте росія не може виробляти снаряди, де не потрібно єлектоніки
багато єкспертів, стверджуть, що вони виробляють не більше 125тис в місяць
це в 6 раз більше
Захід планує досягти цих цифр до 2028 року
Якщо на дають літаки, ракети - то основною зброєю є артилерія
якщо даже все вироблене віддавати, то різниця будет 1:5, не на нашу користь