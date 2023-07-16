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В США уменьшаются запасы боеприпасов из-за помощи Украине, - Салливан

польща,боєприпаси

На складах США запасы боеприпасов становятся все меньше, однако в то же время страна наращивает производство новых боеприпасов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью CNN заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Администрация президента Джо Байдена, вступив в должность, "обнаружила, что общие запасы 155-мм боеприпасов, являющихся стандартными боеприпасами НАТО для артиллерийских снарядов, были относительно низкими".

Салливан отметил, что администрация также узнала, что понадобятся годы, чтобы пополнить запасы до "приемлемого уровня".

"Президент Байден приказал Пентагону быстро работать над увеличением способности Соединенных Штатов производить все боеприпасы, которые нам когда-нибудь могут понадобиться для любого конфликта в любое время. Из месяца в месяц мы увеличиваем наши мощности по снабжению боеприпасами", - заявил Салливан. 

Читайте также: США отрицают, что они задерживают разрешение на начало обучения украинских пилотов на F-16

Автор: 

боеприпасы (2374) США (27348) Салливан Джейк (257)


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Топ комментарии
+18
пане Салліван не переймайтеся - американські ********** використовуються за призначенням - нищать вашого головного ворога
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16.07.2023 21:10 Ответить
+11
Stop lying Mr. Sullivan.
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16.07.2023 21:10 Ответить
+9
США таким чином відмовляє нам у *********** і ********** до заморозки війни.От побачите.
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16.07.2023 21:14 Ответить
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Тільки давайте справедливо - ядерну зброю ми віддали в Росію (США правда видурили потім в рашистів плутоній за пару баксів, але то вже інша історія). Ракети ж.... Можете в Йулі вимагати повернути 575 ракет Х55, що вона віддала Росії за газ, чи запитати в Кучми - нахріна порізали на метал наші Ту-22, хоча цього від нас ніхто не вимагав, можете в тих ригів, що залишились в Україні запитати про програму Сапсан, що звернули в 2013, а відновили уже за Порошенка, як Грім-2,..... про Точки-У, яких нам від СРСР залишилось купа, а використали зовсім трохи, можна запитати.
Але краще вийти на вулицю і запитати в людей - чому обирали у владу тих, хто майже повністю знищив залишену нам від СРСР армію, яка на 1991р. напевне була більш могутня, ніж російська тоді.
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16.07.2023 21:56 Ответить
Справедливо - нас кинули с ЯО, индейцам за Манхеттен дали бусики, нам дали здоровый черный хер Обамы. Есть архивы Сената США в свободном доступе он-лайн, там можно почитать, как мерзавцы Обама и Лугар очень конкретно нас разоружали (да, я читал). По одной причине, других нет, они высшая раса, а мы дикари.
Наша элитка само-собой. Но вины США это никак не снимает.
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16.07.2023 22:02 Ответить
Я наведу віддалений приклад - якщо Ви завтра прийдете в автосалон, запитаєте скільки коштує Майбах, то дізнавшись, що ціна 2 грн. + спільне фото з власником автосалону, Ви поясните що працівник помиляється і реальна ціна 10 000 000 гривень? Чи швидко дасте 2 грн і сфотографуєтесь з радісним Кучмою власником салону?
Ми могли виторгувати за ЯО - вступ в НАТО, в ЄС, в склад США, військову техніку, купу грошей для економіки,.... А виміняли його на рулон туалетного паперу з отелю в Будапешті. Ще і всик...сь радісно - "Тепер увесь світ роззброється....!!!" Наївні хіппі 90-х.
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16.07.2023 22:10 Ответить
вас пидаров и ботов кацапаских кинули давно в выгребную яму с дрождями
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16.07.2023 22:25 Ответить
твоя жЮлька подружка мертветчука и московская зозуля все что надо знать про эту прозодимку
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17.07.2023 01:16 Ответить
Хамиш по-бидлячому? Тобі дозволили?
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17.07.2023 03:23 Ответить
почему? я правду пишу а ты ты юлебот? так опровергни интернет то он все помнит рукописи не горят
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17.07.2023 04:53 Ответить
Сумніваюсь в твоїй адекватності, як мінімум - в тверезості. Але мені нескладно привести тобі офіційний документ:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2032-99-%D0%BF#Text КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ, ПОСТАНОВА від 2 листопада 1999 р. N 2032 Київ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ


П О С Т А Н О В А
від 2 листопада 1999 р. N 2032
Київ


Про затвердження Угоди між Кабінетом Міністрів України

та Урядом Російської Федерації про передачу з України
до Російської Федерації важких бомбардувальників
Ту-160, Ту-95МС, крилатих ракет повітряного
базування великої дальності та обладнання

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

Затвердити Угоду між Кабінетом Міністрів України та Урядом
Російської Федерації про передачу з України до Російської
Федерації важких бомбардувальників Ту-160, Ту-95МС, крилатих ракет
повітряного базування великої дальності та обладнання ( 643_116 ),
підписану у м. Ялта 8 жовтня 1999 року.

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО

Інд. 69

То що, й далі будеш бігати і матюкатись, чи як? https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2032-99-%D0%BF#Text

А може краще проспишся і на тверезу голову спробуєш подумати?

Адже неділя закінчилась і вже настав понеділок...
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17.07.2023 05:06 Ответить
зачем ты пишешь этот спам если недавно было юлька - ни один танк ни один солдат не должен выйти из казарм для обороны Крыма
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17.07.2023 05:09 Ответить
Славко, проспись після буряківки, тебе й попустить.

А коли проспишся, протверезієш, сходи на сайт Верховної Ради, щоб своїми очима побачити ПОСТАНОВУ з підписом Пустовойтенка.
І полишити примітивну нахабну брехню.
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17.07.2023 06:00 Ответить
Дубль. Навіщо безпардонно брехати, адже і літаки, і ракети кацапстану віддав Валерій Пустовойтенко.
На сайті Верховної Ради зберігається ПОСТАНОВА від 2 листопада 1999 р. №2032

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ


П О С Т А Н О В А
від 2 листопада 1999 р. N 2032
Київ


Про затвердження Угоди між Кабінетом Міністрів України

та Урядом Російської Федерації про передачу з України
до Російської Федерації важких бомбардувальників
Ту-160, Ту-95МС, крилатих ракет повітряного
базування великої дальності та обладнання

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2032-99-%D0%BF#Text КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
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17.07.2023 03:22 Ответить
Доичого тут пустовойтенко? Він хіба діяв на власний розсуд? Виконував вказівку кучми, а той вказівку з кремля. 5 колона при владі знищувала і знищує Україну ще з початку незалежності. Чого варті лише ефера з безкоштовної прихватизації української промисловості касапстанським олігархатом, імпорт ксаапських енергоресурсів по завищеним цінам на шкоду власному видобутку та виробництву
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17.07.2023 10:09 Ответить
Ой, ти дивись! Виявляється бідний і нещасний Пустовойтенко 2 листопада 1999 року вимушений був підкоритись сатраповіЛеоніду Кучмі, який в свою чергу ледь не був розчавленим чоботом кацапського диктатора Йольцина! Дивишся на цю ПОСТАНОВУ і явсвенно бачиш, як на аркуші ПОСТАНОВИ проступають світлі краплини крові закатованого ними обома Валєрчика Пустовойтенка! Величезна тоді була трагедія, Валєрчик ледве-ледве вижив!

https://www.radiosvoboda.org/a/********-rosiya-bombardyvalnyky-tu-95-tu-160-borhy-haz-peredacha/32398767.html Чому Україна передала Росії стратегічні бомбардувальники, які зараз обстрілюють ракетами українські міста?

PS: прямо у захваті від м'яко кажучи, тупезних остолопів, які з розумним виглядом морди літца пишуть очевидну хрєнь!
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17.07.2023 12:23 Ответить
кому отдать? ты что ботяра несешь? у твоей рашки есть ядерное оружие и что? он не может победить Украину
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16.07.2023 22:24 Ответить
Тут дописуючі писаки просто не доганяють суті заяви, що зменшуються старі запаси зброї, а виробництво нових то ж нарощується..
робочі місця з виробництва тої зброї не в Китаї, а у США і це по простому призведе до - зростання економіки самих США.
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16.07.2023 21:38 Ответить
І ще другий дебіл ляпає,як боневтік!
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16.07.2023 21:52 Ответить
До початку війни США виробляли 14тис снарядів в місяць

Зараз 22тис снарядів в місяць, тільки в липні 2023 прийняли розпорядження про збільшення виробництва

весь запад виробляє десь 500тис на рік, росія наростила до 2млн на рік, до кінця року планує збільшити до 2.5млн на рік

запад планує досягти виробництва 2млн на рік, до 2028 року
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16.07.2023 21:54 Ответить
За рахунок чого твоя наросія колишня зіржавіла безоколонка збирається все це виготовляти? Копілка наросії ж не бездонна. І чому тягне ********** з китаю та ірану? Кирдик наросії уже не за горами.
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17.07.2023 10:16 Ответить
https://www.unian.net/weapons/ssha-zbilshat-virobnictvo-155-mm-artsnaryadiv-u-shist-raziv-12198141.html

США удвоят ежемесячное производство 155-мм артиллерийских снарядов до 24 тысяч до конца года и увеличат его в шесть раз в течение пяти лет.

https://tsn.ua/ru/ato/rf-stala-na-put-snaryadnogo-goloda-ekspert-rasskazal-skolko-za-mesyac-rossiya-mozhet-proizvodit-2235478.html

Эксперт отметил, что за месяц россияне могут производить не более 125 тыс. снарядов.

Хорошее соотношение - в шесть раз

За 2022 год заработали на 110млрд$ больше чем за 2021 - если пустить на войну, то еще надолго хватить

Если например сравнивать, что помощь Украине, именно военная за все время составили 17млрд$
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17.07.2023 10:43 Ответить
Цікаво на якому році війни союзники почнуть реально швидко вирішувати проблеми? На мою думку вони або затягують війну але скоріше схиляють нас на мирову з пуйлом і залишити йому частину окупованого (чергове збереження його гнилого лиця). 30 років помилкової політики по відношенню до кацапів їх нічому не навчила.
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16.07.2023 21:43 Ответить
А якщо допустити, що це не хитрий задум (затягування війни / схиляння до миру), а бо Захід "такий" ?
- Війна не на території США / союзників , немає стимулу спішити ;
- США не несуть (і не повинні) відповідальності за темпи і об'єми допомоги.
- Можливо не існує одностайності щодо бачення майбутнього росії : напевно розраховують, що станеться подія Х, і росія знову стане рівноправним торговим партнером (як раніше) .

Враховуючи вищенаведене, може у Заходу просто свої пріорітети, які не завжди співпадають з нашими потребами.
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16.07.2023 22:06 Ответить
Херня це все. Та кількість, того, що штати нам надали, це взагалі мізер з того, що вони мають.
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16.07.2023 21:49 Ответить
на 16й месяц война Пентагон с бюджетом 800+ млрд?
Украине нужно уже вчера начинать восстанавливать свое ЯО. так же и остальным 20-30 странам оно не помешает.
молодцы все, кто топил за левацкую банду клинтон-обама-байден. вот результат.
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16.07.2023 21:49 Ответить
Як ви цікаво "забули" про Буша-Буша-Трампа. А може це їх результат?
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16.07.2023 21:59 Ответить
Обама с Байденом в 2014 ставит вето на летальное оружие Украине
Трамп его снимает в 2017м вроде.

Трамп накладывает санкции на СП2
Байден в 2021 его снимает.

Байден замораживает летом 2021 года поставки вооружения Украине.
Администрация Байдена призывает Украину не критиковать снятие санкций с СП2.
Байден призывает Украину выполнять минск-2.

-----
про первого Буша совсем интересно. Возвращаясь к тем временам, я бы спросил Клинтона, для чего ему нужно было что бы Украина отказалась от своего ЯО и арсенала вооружений. И где эти гарантии.
А потом помню, Клинтон, но уже женского рода к коню привезла "красную кнопку перезагрузки"
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16.07.2023 22:06 Ответить
Багато Трамп поставив нам зброї? Перелік будь-ласка. Байденовський перелік всі можуть побачити. А Клінтон, політики і військові США тоді були стурбовані потенційним "розповзанням" ЯЗ з СРСР по світу. Хто ж винен, що ми радісно її віддали в обмін на рулон туалетного паперу? США, чи ми самі?
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16.07.2023 22:17 Ответить
Так скажіть, скільки Байден при Обамі поставив в 2014, або що зробив

І скільки до 2022 року

Конгрес виділяє кошти, президент їх використовує на свій розсуд

https://protectukrainenow.org/uk/report

За час війни, Конгрес виділив 112.9млрд$, з яких поставили зброї тільки на 17млрд, на 15%

при цьому втратив 4.38млрд - просто не поставивши підпис,

це 25% від 17млрд
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17.07.2023 12:04 Ответить
"скільки Байден при Обамі поставив в 2014" - ????
Шановний, а Ви, взагалі в курсі повноважень віце-президента США? Особливо в частині зовнішньої політики? Поцікавтесь, дізнаєтесь багато цікавого про розподіл повноважень в США.
Можете довго ділити американські гроші, та розказувати як і куди їм їх витрачати, але моє питання було просте - скільки Трамп поставив нам зброї? Вище було де-факто написано, що Байден поганий, а Трамп молодець. Я прошу роз'яснень, що ж такого хорошого зробив нам Трамп? Перелік, будь-ласка.
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17.07.2023 12:40 Ответить
З вікіпедії наприклад

Якщо рахувати до 24 лютого, то 0 проти 47млн

- 40 автомобілів швидкої допомоги HMMWV M997A2 (грудень 2017)[96].
- Президент Дональд Трамп 1 березня 2018 року схвалив військову допомогу Україні на суму 47 мільйонів доларів: летальна зброя, включаючи 210 протитанкових ракет Javelin[97].
- 20 бронеавтомобілів HMMWV (січень 2021)[98].
- 13 квітня 2022 року анонсована допомога на суму 800 мільйонів доларів літальної військової техніки:[99].
18 гаубиць M777 калібру 155 мм і 40 000 артилерійських ***********
11 військових вертольотів Мі-17;
200 БТР;
контрартилерійські радари.

Ніхто не ділить американські гроші

Конгрес США виділв 119млрд від 24 лютого, як ними скористався Байден - тільки на 17млрд, була здійснена поставка

При цьому ще 4млрд - просто не підписав, і вони повернулись в бюджет, а це 25% від 17млрд

А що там з лендлізом?

Ззапропонував хто?

Конгресмен від республіканської партії

А що сказали, що це закон проти республіканської партії - якось дивно, що вони проти себе закон прийняли, та й ще змусили підписати.

Хто не виконує закон?

Є здогадки чому?

Для контрнаступу - надали допомогу, з коштів котрі виділив Конгрес, або з лендлізу?

Якщо брати всі 16 місяців, то кожного місяця допомога на 1.2млрд приблизно

В січні надали на 3млрд, а потім до літа надавали по 0.3млрд, тобто тіж самі 1.2млрд в місяць, якщо перерахувати півроку

При цьому стверджуючи, що ми все дали - а по факту нічого не змінилось

Якось виходить, що Конгрес надав всі засоби і повноваження - проте ними не користуються
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17.07.2023 14:32 Ответить
???
Як мінімум гаубиці М777 - перша поставка в квітні 22 року. Який Трамп?
Далі теж саме. Мі-17, це теж 22 рік....
Накидали перелік аби чого?
Байден хоч щось дає, а ваш Трамп хіба Путлєра в жо*у сам поцілує і нас примушуватиме те саме робити.
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17.07.2023 14:50 Ответить
Це до, чи після початку війни?

Розмова була - що було надано, до початку війни.

На словах, у нас лендліз є від 9 травня 2022 року, згідно якого півроку всі експерти,

писали скільки і чого ми отримаємо

через рік - всі бояться даже згадувати, лендліз запропонований республіканцями

Не треба казати, що буде, треба порівнювати, що вже зроблено

згідно наданих повноважень та коштів Конгресом - допомоги надано на 15% - це факт

І в цьому винен не Трамп, котрий зараз просто громадянин, і не Конгрес
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17.07.2023 15:08 Ответить
Шановний, Ви відповіли на мій коментар "Багато Трамп поставив нам зброї? Перелік будь-ласка. Байденовський перелік всі можуть побачити......"
Я прошу надати повний перелік зброї наданої нам Президентом США Трампом, а потім співставити його з списком зброї наданої нам Президентом США Байденом. Як Ви написали - "Не треба казати, що буде, треба порівнювати, що вже зроблено", от я і порівнюю, трамповський 0 з тим що надав Байден.
По друге, я абсолютно згоден, що могли дати більше, розумію чому вони її притримують, але.... Ви конгресмен США, політик США, чи хоча б громадянин США? Я ні, маю певні сумніви, що і Ви. Так чи маємо ми право вказувати, порушує Байден їх закон чи ні? Ми стоїмо в позі просящого милостиню, і крики, що "у вас в кишені ще є гроші", лише шкодять і підігрівають антиукраїнські настрої в їх суспільстві, як можуть привести до переобрання того ж Трампа і ми знову отримаємо 0.
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17.07.2023 15:46 Ответить
Якщо до 24 лютого

Трамп - джавеліни, тобто розблокував, те що виділив Конгрес, та заблокував Обама

Байден - 0, закрив посольство, та запропонував президенту покинути Україну

А все інше було вже потім, Конгрес надавив, дав грошей - та пішла допомога в розмірі 15% від того що дав Конгрес

Наприклад закон про лендліз, від республіканців від січня 2022 - якщо б проголосували, підписали до 24 лютого, та почали виконувати - то війни би не було

якщо б почали викононувати, хоча б після підписання - то війна би закінчилась в 2022 році

А так сам закон про лендліз закінчиться 1 жовтня 2023

В цьому, що Трамп винен?

Так в тому є проблема, що одна гілка влади від імені народу виділила допомогу, а інша - не бажає ії використати для допомоги Україні

Якщо б надали, те що дав Конгрес - то результат був би зовсім іншим

Не треба з Байдена робити святого, котрий хоче допомогти Україні - поки він не має баження даже скористатись, тим що дозволено.

от цікаво - де зараз власник буризми, котрий записав розмови про хабар?

якщо ФБР каже що має 17 розмов, та конгрес каже, що президент може бути під впливом іноземної держави.

цікаво - під впливом якої держави?

може, це є причиною - в повільному наданні допомоги
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17.07.2023 16:07 Ответить
До 24.02.22
- 22.01.22 https://www.bbc.com/news/world-europe-60096261 90 тон озброєнь прибуло в Київ
- 11.06.21 https://www.voanews.com/a/usa_us-sending-ukraine-millions-security-assistance/6206925.html оголосили пакет безпеки на 150млн., включає контр-артилерійські радари, протипіхотні повітряні системи, надійні засоби зв'язку, обладнання електронної війни та обладнання військової медичної евакуації.
- 10.12.21 https://edition.cnn.com/2021/12/08/politics/us-ukraine-security-assistance-military-training/index.html Цього року США надали приблизно 450 мільйонів доларів допомоги в безпеці Україні, сказав Кірбі, включаючи елементи, що надійшли на цьому тижні..... Допомога включала летальні елементи, такі як протитанкові ракети Javelin, а також не летальні елементи, заявив речник Пентагону Джон Кірбі
Це я вибрав просто перші новини з пошуку на цю тему, щось не схоже на 0, чи не так? Нагадаю, з 20.01.21 Трамп уже не був Президентом.
Далі, "Байден закрив посольство і запропонував Зеленському покинути Україну". Так, це вірно, але посольства закрили майже всі країни, і що цьому передувало? Як мали реагувати їх посадовці на реакцію нашої влади, щодо попередження нашому уряду про війну, з жовтня 2021р.? На всі ці "шашлики", "тоді я б втрачав 7 мільярдів доларів на місяць", "розведення військ" і т.п. Це мало їх запевнити, що все буде ОК?
Байден не святий, святі не пройдуть увесь цей політичний шлях нагору, але не повторяйте трампо-такеровські вигадки про нього. В США є свої інтереси, свої перестороги, свої плани і свої політичні "підводні камені". Так, вони занадто обережні щодо Росії, вони не хочуть викликати світову економічну кризу, остерігаються ядерної війни... Так, ми платимо за це своїми життями, але варто пам'ятати, що нам нічого не винні, ми самі просрали свою армію. Тепер можемо лише просити, а не нагло стукати туфлею по трибуні ООН. Інакше ризикуємо залишитись з ворогом наодинці.
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17.07.2023 16:43 Ответить
Так - більше...

1:0 за Байденом

проте подальша політика не зрозуміла...
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17.07.2023 17:34 Ответить
ну ты гандон кацапский обама конечно чмо - но твой трамп путинский ублюдок пошли нахер уроды ватные
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16.07.2023 22:32 Ответить
Та не слухайте вы Саліван!

Цей хлопчик усе вже показав.

Хто він е. І чого варті його слова.
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16.07.2023 23:23 Ответить
що за ************* новина?
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16.07.2023 21:50 Ответить
Салліван бреше. Не повірю щоб у США було менше *********** ніж у росії.
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16.07.2023 21:52 Ответить
Та запросто таке може бути. Снарядів менша, а от озброєнь до авіації більше в рази. Їм вони просто не були потрібні в таких кількостях, просто вони не планують вести широкомасштабну війну сидячи в окопах.
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16.07.2023 22:02 Ответить
На думку американців Україна не має програти. Але і Росія теж.
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16.07.2023 22:06 Ответить
Бо вигравати мають США.
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16.07.2023 23:04 Ответить
Читаю цю маячню, їм варення з півлітрової банки. Запаси варення зменшуються. О Боже, що відбувається з варенням?!
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16.07.2023 21:57 Ответить
Эти темы только для кацапов , они только ждут , когда у нас все закончиться .
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16.07.2023 21:58 Ответить
Цей мудило, з партії- зберегти лице путіна, знову починає компанію, з примусу до переговорів. Гівнюк!
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16.07.2023 22:35 Ответить
Але ж і військовий потенціал і запаси снарядів головного противника США - росії теж суттєво зменшуються. То в чому проблема?
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16.07.2023 22:41 Ответить
Вони уже вичерпалися. Основна маса озброєння касапам йде з китаю, ірану та пн. кореї
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17.07.2023 10:22 Ответить
ДоАфгвнились блДь
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16.07.2023 22:47 Ответить
Цікаво. Так, виходить, шо якшо б не наші воїни на передовій й не наш ревізор Залужний, то натовці й не в курсі шо й до чого на їхніх складах ? О-о-о...
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16.07.2023 23:51 Ответить
Тут про снаряды, какая то глупая шутка "в США кочились снаряды ".
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17.07.2023 05:42 Ответить
Що, страшно стало?
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17.07.2023 10:23 Ответить
"Спрос рождает предложение". Вже була інфа (рік тому ) про збільшенні виробництва джвелінів, трохи бізніше про ХІМАРС. В деяких країнах колишнього Варшавського блоку відновлено виробництво радянських *********** (для України). Через деякий час проблема "зменшення запсів" зникне.
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17.07.2023 08:08 Ответить
Наприклад в США тільки в липні 2023 - прийняли рішення про збільшення виробництва снарядів

Виготовляли 14тис в місяць, будуть 22тис до кінця року

думаєте росія не може виробляти снаряди, де не потрібно єлектоніки

багато єкспертів, стверджуть, що вони виробляють не більше 125тис в місяць

це в 6 раз більше

Захід планує досягти цих цифр до 2028 року

Якщо на дають літаки, ракети - то основною зброєю є артилерія

якщо даже все вироблене віддавати, то різниця будет 1:5, не на нашу користь
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17.07.2023 12:16 Ответить
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