У США зменшуються запаси боєприпасів через допомогу Україні, - Салліван

На складах США запаси боєприпасів стають дедалі меншими, однак в той самий час країна нарощує виробництво нових боєприпасів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю CNN заявив радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван.

Адміністрація президента Джо Байдена, вступивши на посаду, "виявила, що загальні запаси 155-мм боєприпасів, які є стандартними боєприпасами НАТО для артилерійських снарядів, були відносно низькими".

Салліван зазначив, що адміністрація також дізналася, що знадобляться роки, щоб поповнити запаси до "прийнятного рівня".

"Президент Байден наказав Пентагону швидко працювати над збільшенням здатності Сполучених Штатів виробляти всі боєприпаси, які нам коли-небудь можуть знадобитися для будь-якого конфлікту в будь-який час. З місяця в місяць ми збільшуємо наші потужності з постачання боєприпасів", - заявив Салліван.

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