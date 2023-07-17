Российские военные угрожают отступлением с позиций на Херсонщине, если МО арестует их командующего Теплинского, - ISW

Неподчинение среди командиров в РФ распространяется на некоторых их солдат. Российские солдаты шантажируют Минобороны РФ: угрожают отступлением с позиций на Херсонщине.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), передает Цензор.НЕТ.

16 июля российские военные обозреватели распространили аудиофрагмент, в котором вероятные подразделения 7-й дивизии ВДВ угрожали отступить со своих позиций в оккупированной Херсонской области, если Минобороны России арестует их командующего Михаила Теплинского или будет угрожать его жизни.

Военные 7-й дивизии ВДВ также утверждали, что они будут защищать Теплинского от российского МО, и утверждали, что высшее командование нацелено на наиболее боеспособных командиров России. Это аудиообращение, если оно законно, то является угрозой массового дезертирства от имени Теплинского. Дезертирство в РФ является смертным преступлением, как и во многих армиях.

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Военнослужащие ВДВ шантажируют Минобороны России, чтобы Теплинский продолжал командовать войсками в Украине, несмотря на предварительную связь Теплинского с финансистом группы "Вагнера" Евгением Пригожиным.