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Новости Война
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Российские военные угрожают отступлением с позиций на Херсонщине, если МО арестует их командующего Теплинского, - ISW

вдв,рф

Неподчинение среди командиров в РФ распространяется на некоторых их солдат. Российские солдаты шантажируют Минобороны РФ: угрожают отступлением с позиций на Херсонщине.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), передает Цензор.НЕТ.

16 июля российские военные обозреватели распространили аудиофрагмент, в котором вероятные подразделения 7-й дивизии ВДВ угрожали отступить со своих позиций в оккупированной Херсонской области, если Минобороны России арестует их командующего Михаила Теплинского или будет угрожать его жизни.

Военные 7-й дивизии ВДВ также утверждали, что они будут защищать Теплинского от российского МО, и утверждали, что высшее командование нацелено на наиболее боеспособных командиров России. Это аудиообращение, если оно законно, то является угрозой массового дезертирства от имени Теплинского. Дезертирство в РФ является смертным преступлением, как и во многих армиях.

Также смотрите: Российское командование отстранило от должности командира 106-й дивизии ВДВ Селиверстова, - российские соцсети. ФОТО

Военнослужащие ВДВ шантажируют Минобороны России, чтобы Теплинский продолжал командовать войсками в Украине, несмотря на предварительную связь Теплинского с финансистом группы "Вагнера" Евгением Пригожиным.

армия РФ (19926) бунт (148) ВДВ (192) ISW (493)


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Топ комментарии
+13
Херсон -Москва через Ростов !!!
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17.07.2023 07:31 Ответить
+12
"Войско взбунтовалось! Кричат, что царь ненастаящий!"
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17.07.2023 08:07 Ответить
+8
Типу в них варіантів багато. Чи втечуть на своїх двох чи ляжуть в грунт.
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17.07.2023 07:36 Ответить
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Херсон -Москва через Ростов !!!
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17.07.2023 07:31 Ответить
не можу не погодитись в цьому випадку з МО кацапій - заарештувати негайно і публічно погрожувати життю
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17.07.2023 10:10 Ответить
Кацапи, голубі в беретах, погрожують не купатися в фонтанах, не надувати грілки, якщо що ...
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17.07.2023 07:31 Ответить
Одні погрози. Хай виконують - ми погроз не боїмся
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17.07.2023 07:31 Ответить
Типу в них варіантів багато. Чи втечуть на своїх двох чи ляжуть в грунт.
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17.07.2023 07:36 Ответить
"Войско взбунтовалось! Кричат, что царь ненастаящий!"
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17.07.2023 08:07 Ответить
Смута!
Пусть сильнее грянет Смута!
М.Горький 😂
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17.07.2023 08:18 Ответить
Люди служивиЄ царьови знаки трєбовают
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17.07.2023 08:46 Ответить
іх свої ж градом і положать.. що було б непогано
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17.07.2023 08:56 Ответить
нікуди не відступлять..позаду заргадзагони.
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17.07.2023 07:38 Ответить
Кацапське іпсо
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17.07.2023 07:45 Ответить
Давайте уже друг друга ********** там, что вы ждёте?
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17.07.2023 07:49 Ответить
Правильны путем идут скрепные поносцы, что отстраняют своих енаралов, только немного не дорабатывают. Надо каждого енарала не только отстранить, а еще и повесить. А вместо етих хернералов направить старых пирдунов, которые кукарекают на передачах сольвьинного помета, а также ********* и ее мужа поставить начальниками штабов.
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17.07.2023 07:55 Ответить
Та всерівно будуть відступати, як тільки почнуть наступ наші прості хлопці і дівчата, то побіжать голубі, засрані кашкети на Цапію, аж гай зашумить.
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17.07.2023 07:56 Ответить
Цей Теплинський - єврей? Призвіще не москальське, не українське, не польське?
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17.07.2023 07:59 Ответить
Пишут, что с Даунбасса родом
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17.07.2023 13:38 Ответить
Ми подібне лише вітать будемо!
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17.07.2023 08:06 Ответить
Перевелись Самураи.
Взяли б и харакири сделали все вместе
И начальнику уважение и нориальным людям облегчение и женам выплаты
Тьху.
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17.07.2023 08:08 Ответить
Як відіидуть - то норм -- а так -- побалакати
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17.07.2023 08:11 Ответить
Шойгу,Геращенко ****** по цим бунтарям ракетами та бомбами!
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17.07.2023 08:54 Ответить
У звізду вони відступлять.
Позаду поставлять відділення кадиріців з парою кулеметів,і нікуди вони не підуть.
Це не в фонтанах купатися.
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17.07.2023 09:16 Ответить
Надо арестовать обязательно этого Теплинского и проверить серьезность их намерений. А то блабла это не серьезно дажеДоказательсто итог любой теоремы.Просто не верим в искренность и храбрость лаптеногим войска. Даже переживать будем за удачный исход.
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17.07.2023 09:22 Ответить
Где мой попкорн?
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17.07.2023 09:43 Ответить
Найефективніший наступ військ РФ це відступ 😆
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17.07.2023 13:05 Ответить
 
 