Российские военные угрожают отступлением с позиций на Херсонщине, если МО арестует их командующего Теплинского, - ISW
Неподчинение среди командиров в РФ распространяется на некоторых их солдат. Российские солдаты шантажируют Минобороны РФ: угрожают отступлением с позиций на Херсонщине.
Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), передает Цензор.НЕТ.
16 июля российские военные обозреватели распространили аудиофрагмент, в котором вероятные подразделения 7-й дивизии ВДВ угрожали отступить со своих позиций в оккупированной Херсонской области, если Минобороны России арестует их командующего Михаила Теплинского или будет угрожать его жизни.
Военные 7-й дивизии ВДВ также утверждали, что они будут защищать Теплинского от российского МО, и утверждали, что высшее командование нацелено на наиболее боеспособных командиров России. Это аудиообращение, если оно законно, то является угрозой массового дезертирства от имени Теплинского. Дезертирство в РФ является смертным преступлением, как и во многих армиях.
Военнослужащие ВДВ шантажируют Минобороны России, чтобы Теплинский продолжал командовать войсками в Украине, несмотря на предварительную связь Теплинского с финансистом группы "Вагнера" Евгением Пригожиным.
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Пусть сильнее грянет Смута!
М.Горький 😂
Взяли б и харакири сделали все вместе
И начальнику уважение и нориальным людям облегчение и женам выплаты
Тьху.
Позаду поставлять відділення кадиріців з парою кулеметів,і нікуди вони не підуть.
Це не в фонтанах купатися.