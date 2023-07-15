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Российское командование отстранило от должности командира 106-й дивизии ВДВ Селиверстова, - российские соцсети. ФОТО

15 июля стало известно, что с занимаемой должности был снят генерал-майор Владимир Селиверстов – командир 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии ВДВ, Герой РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские соцсети.

Отмечается, что генерал-майор Владимир Селиверстов был отстранен от должности командира 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии ВДВ.

В настоящее время его дивизия действует в Бахмутском направлении.

Отмечается, что он – Герой России, кавалер ордена "За заслуги перед Родиной" IV степени с мечами, а также двух орденов Мужества и медали "За отвагу". Подчеркивается, что по некоторым данным, за время полномасштабной российской агрессии в Украине не был удостоен ни одной награды.

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Российские паблика отмечают, что причина устранения на данный момент неизвестна, но поводом для этого мог послужить неуступчивый характер комдива, который не привык молчать при отстаивании вопросов своего личного состава.

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Российское командование отстранило от должности командира 106-й дивизии ВДВ Селиверстова, - российские соцсети 01

Автор: 

армия РФ (19892) ВДВ (192) генерал (67)


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Топ комментарии
+15
сподіваюсь його стратять.
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15.07.2023 19:43 Ответить
+9
кувалдою в диню, знаєте що робити
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15.07.2023 19:49 Ответить
+9
Дуже цікаво! Історія вже все це проходила. Чекаю момента коли ***** обʼявить, шо всі навкруги зрадники, шо тільки він розуміє що насправді потрібно Рейху рашці, і шо він приймає на себе командування військами.
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15.07.2023 20:01 Ответить
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сподіваюсь його стратять.
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15.07.2023 19:43 Ответить
не тіште себе фантазіями, путін не сталін
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15.07.2023 20:07 Ответить
Ху@ ло вже перещеголяв сраліна у всьому 😡
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15.07.2023 21:14 Ответить
А ти путіну, племінник, що все про нього знаєш?
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15.07.2023 22:49 Ответить
це правда - не сталін. Бо у сталіна тоді ще "новачка" не було.
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16.07.2023 09:51 Ответить
А може самовб'ється..чи щасливий випадок..або дтп..
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15.07.2023 20:09 Ответить
пригожка почав давати показання ?
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15.07.2023 19:48 Ответить
"Разведчик" всех времен и народов жирнов заявил, что пригожка - всё!
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16.07.2023 10:21 Ответить
кувалдою в диню, знаєте що робити
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15.07.2023 19:49 Ответить
Причому вирок виконають "вагнерівці".
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15.07.2023 19:51 Ответить
як там у Фауста

И в аду
бывают дни, когда все несподручно,
все невпопад, все как-то на ходу...
- Как - и в аду?
- Да, на мою беду
в среде чертей не все благополучно...
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15.07.2023 19:52 Ответить
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15.07.2023 19:52 Ответить
Прально Вова растреляй всех мятежников..ну или хотябы в белый лебедь на пж
Чем больше грызня в верху рос армии тем больше хаоса внизу.
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15.07.2023 19:52 Ответить
чё сразу усунулы з посады...мож просто замуж зовут гыроя рососии...
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15.07.2023 20:00 Ответить
не усунулы , а всунулы
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15.07.2023 20:03 Ответить
Дуже цікаво! Історія вже все це проходила. Чекаю момента коли ***** обʼявить, шо всі навкруги зрадники, шо тільки він розуміє що насправді потрібно Рейху рашці, і шо він приймає на себе командування військами.
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15.07.2023 20:01 Ответить
Історія циклічна..нажаль
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15.07.2023 20:10 Ответить
Історія циклічна тому, що її ніхто не вчить.
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15.07.2023 20:30 Ответить
У Адольфа в 45 тоже было много предателей,даже Геринг был об'явлен таковым,Шойге,что бы сохранить и прожлить себе жизнь, нужно мочить моль и залезть на трон,иначе ему каюк.
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15.07.2023 20:07 Ответить
В кацапському боделі продовжують пересувати ліжка...
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15.07.2023 20:07 Ответить
...борделі...
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15.07.2023 20:17 Ответить
Тут вчера ТАСС сообщил, что флагман Северного флота «Петр Великий» будет списан по окончании ремонта «Адмирала Нахимова». У этой новости сразу две фишки: во-первых, «Адмирал Нахимов» введен в эксплуатацию на десять лет раньше «Петра Великого», да и построен на несколько лет раньше его.

Вторая фишка в том, что «Адмирал Нахимов» через десять лет после ввода его в эксплуатацию был отправлен в ремонт, из которого так и не выходит уже четверть века.

По сути, оба корабля при таких вводных - откровенные калеки. Поэтому менять одного неходячего инвалида на другого, который до сих пор в больнице - это говорит о состоянии ВМФ в целом и военно-морского судостроения (или как изящно выразилась Елизавета Пескова - «судопроизводства») в частности.

Но ничего другого могучая Россия Путина так и не потянула. Ни построить, ни отремонтировать. Зато у нас есть Медведев, который после каждой поллитры грозит стереть весь мир в труху. Интересно, а в той отрасли, которая всех в труху, дела получше, чем в судопроизводстве или примерно так же? Может, мы зря нервно вздрагиваем на кабацкую удаль замсекретаря? (c)
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15.07.2023 20:20 Ответить
один Нахимов в 1986-м отплавался в Новороссийске
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16.07.2023 04:58 Ответить
Взагалі то ця мразота військовий злочинець.
А то читаєш опис, прям як про нормального солдата - комдив, гвардєйскій, хєрой расєі - всі слова з великої літери. Не падаль і дітовбивця а щось позитивне...
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15.07.2023 20:25 Ответить
Також помітив! «Котрий не звик мовчати підчас відстоювання питань…»- ну просто афіцієр с бальшой букві, *****!
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15.07.2023 20:38 Ответить
На Цензорі деколи відмінники правопису на зміні. Особливо "вдало" пишуть "Володимир Путін" хоча то є "владімір *****" . Ну і тд по всіх кацапських призвіщах і назвах.
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15.07.2023 20:45 Ответить
Нашли козла отпущения.
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15.07.2023 21:09 Ответить
Та ні..воно й раніш було цапом - кацап, пішло від "як цап", за рідки довгі борідки, як у цапів. А відбувайло - то вже почесний титул.
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15.07.2023 21:22 Ответить
жаль, что не успел сдохнуть в Украине, мразь.
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15.07.2023 21:21 Ответить
Неплохая компашка в ГКЧП собирается, отсталость только ***** вылететь в Африку.
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15.07.2023 21:30 Ответить
.. .а жаль что только отстранили,могли бы и пристрелить. Смерть тварям болот мацковии
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16.07.2023 08:25 Ответить
Кому нахер эти новости? Ну сняли, дальше что? Другого назначили--- попустило?
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16.07.2023 19:53 Ответить
 
 