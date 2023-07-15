Российское командование отстранило от должности командира 106-й дивизии ВДВ Селиверстова, - российские соцсети. ФОТО
15 июля стало известно, что с занимаемой должности был снят генерал-майор Владимир Селиверстов – командир 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии ВДВ, Герой РФ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские соцсети.
Отмечается, что генерал-майор Владимир Селиверстов был отстранен от должности командира 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии ВДВ.
В настоящее время его дивизия действует в Бахмутском направлении.
Отмечается, что он – Герой России, кавалер ордена "За заслуги перед Родиной" IV степени с мечами, а также двух орденов Мужества и медали "За отвагу". Подчеркивается, что по некоторым данным, за время полномасштабной российской агрессии в Украине не был удостоен ни одной награды.
Российские паблика отмечают, что причина устранения на данный момент неизвестна, но поводом для этого мог послужить неуступчивый характер комдива, который не привык молчать при отстаивании вопросов своего личного состава.
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И в аду
бывают дни, когда все несподручно,
все невпопад, все как-то на ходу...
- Как - и в аду?
- Да, на мою беду
в среде чертей не все благополучно...
Чем больше грызня в верху рос армии тем больше хаоса внизу.
Рейхурашці, і шо він приймає на себе командування військами.
Вторая фишка в том, что «Адмирал Нахимов» через десять лет после ввода его в эксплуатацию был отправлен в ремонт, из которого так и не выходит уже четверть века.
По сути, оба корабля при таких вводных - откровенные калеки. Поэтому менять одного неходячего инвалида на другого, который до сих пор в больнице - это говорит о состоянии ВМФ в целом и военно-морского судостроения (или как изящно выразилась Елизавета Пескова - «судопроизводства») в частности.
Но ничего другого могучая Россия Путина так и не потянула. Ни построить, ни отремонтировать. Зато у нас есть Медведев, который после каждой поллитры грозит стереть весь мир в труху. Интересно, а в той отрасли, которая всех в труху, дела получше, чем в судопроизводстве или примерно так же? Может, мы зря нервно вздрагиваем на кабацкую удаль замсекретаря? (c)
А то читаєш опис, прям як про нормального солдата - комдив, гвардєйскій, хєрой расєі - всі слова з великої літери. Не падаль і дітовбивця а щось позитивне...