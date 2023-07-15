Российское командование отстранило от должности командира 106-й дивизии ВДВ Селиверстова, - российские соцсети. ФОТО

15 июля стало известно, что с занимаемой должности был снят генерал-майор Владимир Селиверстов – командир 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии ВДВ, Герой РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские соцсети.

Отмечается, что генерал-майор Владимир Селиверстов был отстранен от должности командира 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии ВДВ.

В настоящее время его дивизия действует в Бахмутском направлении.

Отмечается, что он – Герой России, кавалер ордена "За заслуги перед Родиной" IV степени с мечами, а также двух орденов Мужества и медали "За отвагу". Подчеркивается, что по некоторым данным, за время полномасштабной российской агрессии в Украине не был удостоен ни одной награды.

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Российские паблика отмечают, что причина устранения на данный момент неизвестна, но поводом для этого мог послужить неуступчивый характер комдива, который не привык молчать при отстаивании вопросов своего личного состава.

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