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Российские военные обстреляли центр Белополья Сумской области, есть погибшие и раненые

білопілля

Военные РФ осуществили мощный артобстрел центра Белополья Сумской области. Есть погибшие и раненые, их количество уточняется.

Об этом сообщил городской голова Белополья Юрий Зарко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Российские военные обстреляли центр Белополья. Есть погибшие и раненые, их количество сейчас уточняется", - говорится в сообщении.

По данным местных Telegram-каналов, город находился под мощным артобстрелом.

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обстрел (28290) Сумская область (3422)


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А нам так по ним ніззя,бо загине мирне бидло...
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17.07.2023 14:06 Ответить
Не потужний, а масований. Нахіба вихваляти кацапську зброю.
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17.07.2023 14:31 Ответить
І знову рашиські варвари воюють з цивільним населенням.
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17.07.2023 14:38 Ответить
у нас теж лупили в обід добряче .
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17.07.2023 17:00 Ответить
 
 