Российские военные обстреляли центр Белополья Сумской области, есть погибшие и раненые

Военные РФ осуществили мощный артобстрел центра Белополья Сумской области. Есть погибшие и раненые, их количество уточняется.

Об этом сообщил городской голова Белополья Юрий Зарко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Российские военные обстреляли центр Белополья. Есть погибшие и раненые, их количество сейчас уточняется", - говорится в сообщении.

По данным местных Telegram-каналов, город находился под мощным артобстрелом.

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