Российские военные обстреляли центр Белополья Сумской области, есть погибшие и раненые
Военные РФ осуществили мощный артобстрел центра Белополья Сумской области. Есть погибшие и раненые, их количество уточняется.
Об этом сообщил городской голова Белополья Юрий Зарко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
"Российские военные обстреляли центр Белополья. Есть погибшие и раненые, их количество сейчас уточняется", - говорится в сообщении.
По данным местных Telegram-каналов, город находился под мощным артобстрелом.
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Костя Лобуряка #551023
показать весь комментарий17.07.2023 14:06 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
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Vasily Androshchook
показать весь комментарий17.07.2023 14:31 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
володимир омельянов
показать весь комментарий17.07.2023 14:38 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Роман Кокоровець #551105
показать весь комментарий17.07.2023 17:00 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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