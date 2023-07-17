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На одесский пляж вынесло два необычных снаряда. ФОТО

снаряд

В Одессе на побережье волнами вынесло два необычных снаряда.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Патрульная полиция Одесской области.

Отмечается, что похожие на снаряды предметы обнаружили 16 июля на одном из пляжей Пересыпского района.

"На место сразу вызвали взрывотехников и следователей", – говорится в сообщении.

Очевидцы сообщают, что неизвестные предметы обнаружили рядом с прибрежным отелем.

Правоохранители отмечают, что Черное море пока очень опасно: вода выносит к берегам мины, растяжки и неразорвавшиеся боеприпасы.

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На одесский пляж вынесло два необычных снаряда 01
На одесский пляж вынесло два необычных снаряда 02

В полице напомнили, что в случае обнаружения неизвестного предмета категорически запрещается:

- касаться предмета и передвигать его;

- пользоваться средствами радиосвязи, мобильными телефонами (они могут спровоцировать взрыв);

- заливать его жидкостями, засыпать грунтом или чем его накрывать;

- касаться подозрительного устройства и осуществлять на него звуковое, световое, тепловое или механическое воздействие, ведь практически все взрывчатые вещества ядовиты и чувствительны к механическим, звуковым воздействиям и нагреву.

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Одесса (7963) пляж (254) мина (316)


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Топ комментарии
+25
Зхоже на щось досить старе. Принаймі по цій фотці. Можливо з підривом дамби, ще з часвів Другої світової щось занесло. Можливо казлорилі таким ще користуються... хз... У будь якому випадку пляжами безпечно ми довго ще користуватися не зможемо. Після 2014 року я дивувався, скільки було кацапів та бульбашів в Затоці, Одесі... літом кожна друга машина була з мокшанських боліт чи мінської губернії. Ці полулюди не мають права на фізичне існування.
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17.07.2023 15:02 Ответить
+19
Хворма яйця дає привід припустити, що це секретна бомба конструкції О. Резнікова, призначена для скидання з БПЛА дальністю польоту 1000+ км.
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17.07.2023 15:01 Ответить
+14
Буї з тралів.
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17.07.2023 15:50 Ответить
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БоНба якась.
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17.07.2023 14:56 Ответить
Бімба
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17.07.2023 14:58 Ответить
shizhe , ni ?

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17.07.2023 15:02 Ответить
Так, це її личинка 🤣
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17.07.2023 15:24 Ответить
це той макет, який лукашенку вручили
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17.07.2023 16:14 Ответить
Хворма яйця дає привід припустити, що це секретна бомба конструкції О. Резнікова, призначена для скидання з БПЛА дальністю польоту 1000+ км.
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17.07.2023 15:01 Ответить
Дурник зарплатний...
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17.07.2023 17:42 Ответить
Зхоже на щось досить старе. Принаймі по цій фотці. Можливо з підривом дамби, ще з часвів Другої світової щось занесло. Можливо казлорилі таким ще користуються... хз... У будь якому випадку пляжами безпечно ми довго ще користуватися не зможемо. Після 2014 року я дивувався, скільки було кацапів та бульбашів в Затоці, Одесі... літом кожна друга машина була з мокшанських боліт чи мінської губернії. Ці полулюди не мають права на фізичне існування.
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17.07.2023 15:02 Ответить
От давайте не будемо, не було тут мокшан навіть 1 на 100, все що я бачив, то пару раз, і то вони заклеювали свою ганчірку на номерах, щоб в очі не кидалося. Стосовно білорусів, так, вони були.
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17.07.2023 15:12 Ответить
От давайте будем. Було їх дофіга і трохи. На Аркадії так взагалі наче казларилий анклав. І не дуже вони щось там і заклеювали.
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17.07.2023 15:16 Ответить
Бульбаши выбрали Одессу вместо Крыма кацапского....и тут плохо. (( А вот твоя Одесса малоросская что натворила в 201. Порошенко : я буду бороться с марионеткой Коломойского =====

Одесская обл. (100.00%)

87.21%

10.60. Только ФАКТЫ.
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17.07.2023 15:44 Ответить
Малароси з бяларусіі обирали Одесу замість АР Крим тільки з тієї причини, що туди тулити так на кілометрів 400 більше, та "васхєтітєльний кримскій сєрвіс" у вигляді сараїв та халабуд по вартості як мінімум 4 зіркового готелю десь у Болгарії їм чомусь не подобався. З точки зору моралі, бульбаши = підари, оскільки чогось в "солнєчний сочі на братскую расію" не дуже хотіли пертись, чи в магадан. Тому посил номер 1: йди нах...й зі своїми бульбашами. а ось питання про "маларосскую Одессу", щось ти тут накрутив, фіг розбереш. У 201 році? Я хз що там Одеса натворила, напевно тобі з Німеччини видніше.
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17.07.2023 16:30 Ответить
Не капризничай котика напугаешь.Таки ты у каждого спрашивал цель приезда в Одессу а не Крым? И беларусы за Украину воюют….а такие как ты 87% одесских малоросов колени выбрали перед куйло чтобы в глаза заглянуть….и для кого Украина порноактриса готовая дать с любой стороны.Позорище
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17.07.2023 16:52 Ответить
Про те, що я начебто обирав це зелене непорозуміння мені "вєщає" тіло з Берліна, яке здрисноло при першій ліпшій нагоді і яке не взмозі слова в речення скласти. Вибач, я свинособачу мову з 2004 року перестав розуміти. Тому др...чи на "царя бяларусіі і бяларусов" мовчки.
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17.07.2023 21:02 Ответить
Вижу тебя правда что ты колени перед куйло выбрал очень зацепила….моник не разбей только…ты ведь осознанно это сделал….стой до конца.А за свинособачию иди на фронт парнягам с ВСУ расскажи кто на ней разговаривает.Хотя где ты с коленями и где фронт…диван и галушки твой фронт, Грушевский
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18.07.2023 08:59 Ответить
Сергійко, чи як тебе там... ти для початку в Україну повернись, хоч у тебе від таких думок дірка в дупі звужується до неймовірно маленьких розмірів. Про свої "калчакавскіє франта" будеш нажратий дешевим німецьким пойлом німцям розповідати. Маю надію, що такі імбіцили як ти, сюди більше не повернуться. Тому посил для тебе не змінюється, тобі як завжди дорога тільки нах..й.
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18.07.2023 09:52 Ответить
Значить від них така ж загроза,як від тої пустої пляшки,це добре.
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17.07.2023 15:08 Ответить
Еще такими буями на пляжах безопасную зону для купания ограждали.
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17.07.2023 15:23 Ответить
ви підтвердили мої здогадки щодо буйків...
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17.07.2023 15:32 Ответить
Дерижабль какой-то
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17.07.2023 15:14 Ответить
Це секретна яйцебімба "Р-1"
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17.07.2023 15:21 Ответить
Яйцо из яйцекладки путлерзавра,
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17.07.2023 15:24 Ответить
Глубинная бомба?
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17.07.2023 15:35 Ответить
Азіровська бімба?
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17.07.2023 15:47 Ответить
Отрицательно глубинная.
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17.07.2023 16:38 Ответить
дирка в стабілізаторі, знач учбова
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17.07.2023 17:09 Ответить
Буї з тралів.
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17.07.2023 15:50 Ответить
Дійсно, це звичайний буй з глубинного трала. Звичайний металобрухт, який волною потоку води з Каховського водосховища зірвало з обірваного трала у відкритому морі.
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17.07.2023 16:29 Ответить
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17.07.2023 16:49 Ответить
це не **********, схоже на зірвані буйки, поплавки
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17.07.2023 17:10 Ответить
Сам факт, що цю діжку винесло на берег, говорить за те що вона пустотіла.
Чи може хтось бачив плаваючі авіаційні бомби (бо, інакше, навіщо там стабілізатор)?
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17.07.2023 18:32 Ответить
какая-то буйня.
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18.07.2023 06:15 Ответить
 
 