На одесский пляж вынесло два необычных снаряда. ФОТО

В Одессе на побережье волнами вынесло два необычных снаряда.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Патрульная полиция Одесской области.

Отмечается, что похожие на снаряды предметы обнаружили 16 июля на одном из пляжей Пересыпского района.

"На место сразу вызвали взрывотехников и следователей", – говорится в сообщении.

Очевидцы сообщают, что неизвестные предметы обнаружили рядом с прибрежным отелем.

Правоохранители отмечают, что Черное море пока очень опасно: вода выносит к берегам мины, растяжки и неразорвавшиеся боеприпасы.

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В полице напомнили, что в случае обнаружения неизвестного предмета категорически запрещается:

- касаться предмета и передвигать его;

- пользоваться средствами радиосвязи, мобильными телефонами (они могут спровоцировать взрыв);

- заливать его жидкостями, засыпать грунтом или чем его накрывать;

- касаться подозрительного устройства и осуществлять на него звуковое, световое, тепловое или механическое воздействие, ведь практически все взрывчатые вещества ядовиты и чувствительны к механическим, звуковым воздействиям и нагреву.

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