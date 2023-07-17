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На одеський пляж винесло два незвичайні снаряди. ФОТО

снаряд

В Одесі на узбережжя хвилями винесло два незвичайні снаряди.

Як інформує Цензор.НЕТ,  про це  повідомляє Патрульна поліція Одеської області.

Зазначається, що схожі на снаряди предмети знайшли 16 липня на одному з пляжів Пересипського району.

"На місце одразу викликали вибухотехніків та слідчих", - йдеться у повідомленні.

Очевидці повідомляють, що невідомі предмети знайшли поруч з прибережним готелем.

Правоохоронці наголошують, що Чорне море наразі дуже небезпечне: вода виносить до берегів міни, розтяжки та нерозірвані боєприпаси.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Одесі заборонили купатися на усіх пляжах

На одеський пляж винесло два незвичайні снаряди 01
На одеський пляж винесло два незвичайні снаряди 02

У поліці нагадали, що у разі виявлення невідомого предмета категорично забороняється:

- торкатися предмета і пересувати його;

- користуватися засобами радіозв’язку, мобільними телефонами (вони можуть спровокувати вибух);

- заливати його рідинами, засипати ґрунтом або чимось його накривати;

- торкатися підозрілого пристрою та здійснювати на нього звуковий, світловий, тепловий чи механічний вплив, адже практично всі вибухові речовини отруйні та чутливі до механічних, звукових впливів та нагрівання.

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Автор: 

Одеса (5548) пляж (158) міна (382)


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Топ коментарі
+25
Зхоже на щось досить старе. Принаймі по цій фотці. Можливо з підривом дамби, ще з часвів Другої світової щось занесло. Можливо казлорилі таким ще користуються... хз... У будь якому випадку пляжами безпечно ми довго ще користуватися не зможемо. Після 2014 року я дивувався, скільки було кацапів та бульбашів в Затоці, Одесі... літом кожна друга машина була з мокшанських боліт чи мінської губернії. Ці полулюди не мають права на фізичне існування.
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17.07.2023 15:02 Відповісти
+19
Хворма яйця дає привід припустити, що це секретна бомба конструкції О. Резнікова, призначена для скидання з БПЛА дальністю польоту 1000+ км.
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17.07.2023 15:01 Відповісти
+14
Буї з тралів.
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17.07.2023 15:50 Відповісти
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БоНба якась.
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17.07.2023 14:56 Відповісти
Бімба
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17.07.2023 14:58 Відповісти
shizhe , ni ?

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17.07.2023 15:02 Відповісти
Так, це її личинка 🤣
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17.07.2023 15:24 Відповісти
це той макет, який лукашенку вручили
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17.07.2023 16:14 Відповісти
Хворма яйця дає привід припустити, що це секретна бомба конструкції О. Резнікова, призначена для скидання з БПЛА дальністю польоту 1000+ км.
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17.07.2023 15:01 Відповісти
Дурник зарплатний...
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17.07.2023 17:42 Відповісти
Зхоже на щось досить старе. Принаймі по цій фотці. Можливо з підривом дамби, ще з часвів Другої світової щось занесло. Можливо казлорилі таким ще користуються... хз... У будь якому випадку пляжами безпечно ми довго ще користуватися не зможемо. Після 2014 року я дивувався, скільки було кацапів та бульбашів в Затоці, Одесі... літом кожна друга машина була з мокшанських боліт чи мінської губернії. Ці полулюди не мають права на фізичне існування.
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17.07.2023 15:02 Відповісти
От давайте не будемо, не було тут мокшан навіть 1 на 100, все що я бачив, то пару раз, і то вони заклеювали свою ганчірку на номерах, щоб в очі не кидалося. Стосовно білорусів, так, вони були.
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17.07.2023 15:12 Відповісти
От давайте будем. Було їх дофіга і трохи. На Аркадії так взагалі наче казларилий анклав. І не дуже вони щось там і заклеювали.
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17.07.2023 15:16 Відповісти
Бульбаши выбрали Одессу вместо Крыма кацапского....и тут плохо. (( А вот твоя Одесса малоросская что натворила в 201. Порошенко : я буду бороться с марионеткой Коломойского =====

Одесская обл. (100.00%)

87.21%

10.60. Только ФАКТЫ.
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17.07.2023 15:44 Відповісти
Малароси з бяларусіі обирали Одесу замість АР Крим тільки з тієї причини, що туди тулити так на кілометрів 400 більше, та "васхєтітєльний кримскій сєрвіс" у вигляді сараїв та халабуд по вартості як мінімум 4 зіркового готелю десь у Болгарії їм чомусь не подобався. З точки зору моралі, бульбаши = підари, оскільки чогось в "солнєчний сочі на братскую расію" не дуже хотіли пертись, чи в магадан. Тому посил номер 1: йди нах...й зі своїми бульбашами. а ось питання про "маларосскую Одессу", щось ти тут накрутив, фіг розбереш. У 201 році? Я хз що там Одеса натворила, напевно тобі з Німеччини видніше.
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17.07.2023 16:30 Відповісти
Не капризничай котика напугаешь.Таки ты у каждого спрашивал цель приезда в Одессу а не Крым? И беларусы за Украину воюют….а такие как ты 87% одесских малоросов колени выбрали перед куйло чтобы в глаза заглянуть….и для кого Украина порноактриса готовая дать с любой стороны.Позорище
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17.07.2023 16:52 Відповісти
Про те, що я начебто обирав це зелене непорозуміння мені "вєщає" тіло з Берліна, яке здрисноло при першій ліпшій нагоді і яке не взмозі слова в речення скласти. Вибач, я свинособачу мову з 2004 року перестав розуміти. Тому др...чи на "царя бяларусіі і бяларусов" мовчки.
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17.07.2023 21:02 Відповісти
Вижу тебя правда что ты колени перед куйло выбрал очень зацепила….моник не разбей только…ты ведь осознанно это сделал….стой до конца.А за свинособачию иди на фронт парнягам с ВСУ расскажи кто на ней разговаривает.Хотя где ты с коленями и где фронт…диван и галушки твой фронт, Грушевский
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18.07.2023 08:59 Відповісти
Сергійко, чи як тебе там... ти для початку в Україну повернись, хоч у тебе від таких думок дірка в дупі звужується до неймовірно маленьких розмірів. Про свої "калчакавскіє франта" будеш нажратий дешевим німецьким пойлом німцям розповідати. Маю надію, що такі імбіцили як ти, сюди більше не повернуться. Тому посил для тебе не змінюється, тобі як завжди дорога тільки нах..й.
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18.07.2023 09:52 Відповісти
Значить від них така ж загроза,як від тої пустої пляшки,це добре.
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17.07.2023 15:08 Відповісти
Еще такими буями на пляжах безопасную зону для купания ограждали.
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17.07.2023 15:23 Відповісти
ви підтвердили мої здогадки щодо буйків...
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17.07.2023 15:32 Відповісти
Дерижабль какой-то
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17.07.2023 15:14 Відповісти
Це секретна яйцебімба "Р-1"
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17.07.2023 15:21 Відповісти
Яйцо из яйцекладки путлерзавра,
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17.07.2023 15:24 Відповісти
Глубинная бомба?
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17.07.2023 15:35 Відповісти
Азіровська бімба?
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17.07.2023 15:47 Відповісти
Отрицательно глубинная.
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17.07.2023 16:38 Відповісти
дирка в стабілізаторі, знач учбова
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17.07.2023 17:09 Відповісти
Буї з тралів.
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17.07.2023 15:50 Відповісти
Дійсно, це звичайний буй з глубинного трала. Звичайний металобрухт, який волною потоку води з Каховського водосховища зірвало з обірваного трала у відкритому морі.
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17.07.2023 16:29 Відповісти
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17.07.2023 16:49 Відповісти
це не **********, схоже на зірвані буйки, поплавки
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17.07.2023 17:10 Відповісти
Сам факт, що цю діжку винесло на берег, говорить за те що вона пустотіла.
Чи може хтось бачив плаваючі авіаційні бомби (бо, інакше, навіщо там стабілізатор)?
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17.07.2023 18:32 Відповісти
какая-то буйня.
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18.07.2023 06:15 Відповісти
 
 