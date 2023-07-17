На одеський пляж винесло два незвичайні снаряди. ФОТО
В Одесі на узбережжя хвилями винесло два незвичайні снаряди.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Патрульна поліція Одеської області.
Зазначається, що схожі на снаряди предмети знайшли 16 липня на одному з пляжів Пересипського району.
"На місце одразу викликали вибухотехніків та слідчих", - йдеться у повідомленні.
Очевидці повідомляють, що невідомі предмети знайшли поруч з прибережним готелем.
Правоохоронці наголошують, що Чорне море наразі дуже небезпечне: вода виносить до берегів міни, розтяжки та нерозірвані боєприпаси.
У поліці нагадали, що у разі виявлення невідомого предмета категорично забороняється:
- торкатися предмета і пересувати його;
- користуватися засобами радіозв’язку, мобільними телефонами (вони можуть спровокувати вибух);
- заливати його рідинами, засипати ґрунтом або чимось його накривати;
- торкатися підозрілого пристрою та здійснювати на нього звуковий, світловий, тепловий чи механічний вплив, адже практично всі вибухові речовини отруйні та чутливі до механічних, звукових впливів та нагрівання.
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Чи може хтось бачив плаваючі авіаційні бомби (бо, інакше, навіщо там стабілізатор)?