Все приходы города Смила на Черкасщине перешли в ПЦУ
Смила стала первым городом в Украине, где не одинокие приходы, а все пять вместе сделали свой выбор в пользу Православной церкви Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
"Божественную литургию провел в Свято-Покровском соборе в Смиле Предстоятель Православной Церкви Украины митрополит Епифаний. Он приехал в Черкасскую область, чтобы поблагодарить прихожан, которые в прошлом году решили перейти в ПЦУ", - рассказал настоятель храма отец Петр Дмитрук.
Эта громада должна стать примером для других, отметил предстоятель Православной Церкви Украины митрополит Епифаний:
"Объединительный процесс продолжается, постепенно громады присоединяются к нашей поместной Украинской Православной церкви. И это происходит не только в селах, но уже и в больших городах. Я видел радостные, улыбающиеся лица. Это свидетельствует о том, что люди испытывают в церкви эту духовную радость, возвышение, ведь вместе в это непростое время мы возносим молитвы к Богу и просим о нашей победе".
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перше україеське місто вільне від кацапських попів
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А ваш вислів цілком підтримую .
ніяк до Бога не навернуться
Трясця його матері, шо виродила таку гниду.
Нехай йому там гикається аж до всирачки!