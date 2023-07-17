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Все приходы города Смила на Черкасщине перешли в ПЦУ

епіфаній

Смила стала первым городом в Украине, где не одинокие приходы, а все пять вместе сделали свой выбор в пользу Православной церкви Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Божественную литургию провел в Свято-Покровском соборе в Смиле Предстоятель Православной Церкви Украины митрополит Епифаний. Он приехал в Черкасскую область, чтобы поблагодарить прихожан, которые в прошлом году решили перейти в ПЦУ", - рассказал настоятель храма отец Петр Дмитрук.

Эта громада должна стать примером для других, отметил предстоятель Православной Церкви Украины митрополит Епифаний:

"Объединительный процесс продолжается, постепенно громады присоединяются к нашей поместной Украинской Православной церкви. И это происходит не только в селах, но уже и в больших городах. Я видел радостные, улыбающиеся лица. Это свидетельствует о том, что люди испытывают в церкви эту духовную радость, возвышение, ведь вместе в это непростое время мы возносим молитвы к Богу и просим о нашей победе".

Читайте также: Священников УПЦ МП, которые будут переходить в ПЦУ, будут тщательно проверять, - Епифаний

Автор: 

Смела (49) Епифаний (347) ПЦУ (791)


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Топ комментарии
+17
Де Ви побачили "ліцо", шановний) Це ібало "сруського міра"
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17.07.2023 19:28 Ответить
+15
Шо с ліцом , отєц Мерседесій ??
.
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17.07.2023 19:22 Ответить
+10
браво, сміла Сміла!

перше україеське місто вільне від кацапських попів
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17.07.2023 19:51 Ответить
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Що там з святогорськими зрадниками на донеччині ? Ще живі ?
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17.07.2023 19:21 Ответить
Вони так важко дишали коли ховали хдопців Гіркіна та російську зброю у своїх льохах в монастирі.
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17.07.2023 19:33 Ответить
ну так їм кацапи і віддячили обстрілами
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17.07.2023 21:22 Ответить
браво, сміла Сміла!

перше україеське місто вільне від кацапських попів
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17.07.2023 19:51 Ответить
від кацапської нечисті...
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17.07.2023 20:21 Ответить
а як інакше....?)
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17.07.2023 19:22 Ответить
Шо с ліцом , отєц Мерседесій ??
.
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17.07.2023 19:22 Ответить
Де Ви побачили "ліцо", шановний) Це ібало "сруського міра"
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17.07.2023 19:28 Ответить
Не хотів злити адміна , тому мусив так написати ..
А ваш вислів цілком підтримую .
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17.07.2023 19:51 Ответить
Той неловкий момент, коли хотів би втекти до Ростова, але розуміє, що там в осяжному майбутньому буде срака
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17.07.2023 19:28 Ответить
"В туге", Мерседесій Теслович Сізович
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17.07.2023 19:29 Ответить
Мерседесій-Теслович-заПорожец
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17.07.2023 19:41 Ответить
За мемуари сісти, чи шо ? Як то колись було файно: жив у Лаврі, як на дачі, мерседеси, "трапєзнічаніє до отвала", пріношенія акі царю, " єстєствованіє отрочіц у позє ніжайшєго поклона", міг і кадилом *********** раба Божого ( бо ж "богоугодноє дєло"...) Е-е-х...
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17.07.2023 21:07 Ответить
отрочиці в попа мерседесія не "катять"... там тільки отроків подавай... піп ******** ето дєло ... криві ноги й пузо голить...
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17.07.2023 21:26 Ответить
що ви всі до того кадила пристали? Абсолютно легка і неміцна річ. Інша справа - біблія чи ікона в дерв'яному окладі, так десь кілограм на десять. Є ще ціпок, не знаю як він називається. Може посох.
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17.07.2023 21:26 Ответить
Борода в форме жопы
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18.07.2023 06:59 Ответить
а решта що чекає ?
ніяк до Бога не навернуться
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17.07.2023 19:25 Ответить
Красавчики!!! Оце люди мають гідність!! А що решта халуїв моськовських???
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17.07.2023 19:26 Ответить
Слава Тобі Боже Наш ! Слава Тобі !
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17.07.2023 19:29 Ответить
Молодці, сміляни!
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17.07.2023 19:30 Ответить
Парафії, що лишилися у складі гузьге кагалу, називатимуться парашії.
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17.07.2023 19:30 Ответить
Слава Богу! Навіть одяг у священиків простий, руzпотвори всі у золоті
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17.07.2023 19:34 Ответить
Вигнали свиней з храму - зробили божу справу.
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17.07.2023 19:34 Ответить
моспархатих свиней...
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17.07.2023 21:27 Ответить
Розтин покаже.
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18.07.2023 00:30 Ответить
Св'ятий Хрест на чолі дияволопоклонника иглядає, як контрольний у голову. 😊
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17.07.2023 19:45 Ответить
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17.07.2023 19:58 Ответить
Повага смілянам, знаючи, що до цього там витворяла місцева вата.
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17.07.2023 20:24 Ответить
👍👍👍
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17.07.2023 20:37 Ответить
Як не дивно, але це також фронт.Це мають зробити всі громади України.
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17.07.2023 21:06 Ответить
А у Київі скількі перейшли? шось не чув.
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17.07.2023 21:26 Ответить
в мпц дуже багато залежить від священника, а більше від благочинного або епіскопа. Якщо вищий ієрей не грозить анафемою, то і попи з паствою можуть врозумитись. Дуже вони бояться прокльонів подібних оцьому мерседесу. Отака віра виходить: бог не може захистити від анфеми, мало того - він слухається, шо йому піп скаже. Не судіть тих прихожан строго, вони ж такі самі, як ті, що вірили кіну про халапородька.
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17.07.2023 21:34 Ответить
Оця курвотина теж родом зі Сміли. Воно там народилося і школу закінчило.
Трясця його матері, шо виродила таку гниду.
Нехай йому там гикається аж до всирачки!

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17.07.2023 23:57 Ответить
 
 