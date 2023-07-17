Усі парафії міста Сміла на Черкащині перейшли до ПЦУ

Сміла стала першим містом в Україні, де не поодинокі парафії, а всі п’ять разом зробили свій вибір на користь Православної церкви України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Суспільне.

"Божественну літургію провів у Свято-Покровському соборі у Смілі Предстоятель Православної Церкви України митрополит Епіфаній. Він приїхав на Черкащину, щоб подякувати парафіянам, які торік вирішили перейти до ПЦУ", - розповів настоятель храму отець Петро Дмитрук.

Ця громада має стати прикладом для інших, зазначив предстоятель Православної Церкви України митрополит Епіфаній:

"Об’єднавчий процес триває, поступово громади долучаються за нашої помісної Української Православної церкви. І це відбувається не тільки в селах, але вже й у великих містах. Я бачив радісні, усміхнені обличчя. Це свідчить про те, що люди відчувають в церкві цю духовну радість, піднесення, адже разом у цей непростий час ми підносимо молитви до Бога і просимо про нашу перемогу".

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