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Усі парафії міста Сміла на Черкащині перейшли до ПЦУ

епіфаній

Сміла стала першим містом в Україні, де не поодинокі парафії, а всі п’ять разом зробили свій вибір на користь Православної церкви України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Суспільне.

"Божественну літургію провів у Свято-Покровському соборі у Смілі Предстоятель Православної Церкви України митрополит Епіфаній. Він приїхав на Черкащину, щоб подякувати парафіянам, які торік вирішили перейти до ПЦУ", - розповів настоятель храму отець Петро Дмитрук.

Ця громада має стати прикладом для інших, зазначив предстоятель Православної Церкви України митрополит Епіфаній:

"Об’єднавчий процес триває, поступово громади долучаються за нашої помісної Української Православної церкви. І це відбувається не тільки в селах, але вже й у великих містах. Я бачив радісні, усміхнені обличчя. Це свідчить про те, що люди відчувають в церкві цю духовну радість, піднесення, адже разом у цей непростий час ми підносимо молитви до Бога і просимо про нашу перемогу".

Читайте: З початку року у Чернівецькій області до ПЦУ перейшли чотири релігійні громади

Автор: 

Сміла (60) Епіфаній (350) ПЦУ (796)


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Топ коментарі
+17
Де Ви побачили "ліцо", шановний) Це ібало "сруського міра"
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17.07.2023 19:28 Відповісти
+15
Шо с ліцом , отєц Мерседесій ??
.
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17.07.2023 19:22 Відповісти
+10
браво, сміла Сміла!

перше україеське місто вільне від кацапських попів
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17.07.2023 19:51 Відповісти
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Що там з святогорськими зрадниками на донеччині ? Ще живі ?
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17.07.2023 19:21 Відповісти
Вони так важко дишали коли ховали хдопців Гіркіна та російську зброю у своїх льохах в монастирі.
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17.07.2023 19:33 Відповісти
ну так їм кацапи і віддячили обстрілами
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17.07.2023 21:22 Відповісти
браво, сміла Сміла!

перше україеське місто вільне від кацапських попів
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17.07.2023 19:51 Відповісти
від кацапської нечисті...
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17.07.2023 20:21 Відповісти
а як інакше....?)
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17.07.2023 19:22 Відповісти
Шо с ліцом , отєц Мерседесій ??
.
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17.07.2023 19:22 Відповісти
Де Ви побачили "ліцо", шановний) Це ібало "сруського міра"
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17.07.2023 19:28 Відповісти
Не хотів злити адміна , тому мусив так написати ..
А ваш вислів цілком підтримую .
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17.07.2023 19:51 Відповісти
Той неловкий момент, коли хотів би втекти до Ростова, але розуміє, що там в осяжному майбутньому буде срака
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17.07.2023 19:28 Відповісти
"В туге", Мерседесій Теслович Сізович
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17.07.2023 19:29 Відповісти
Мерседесій-Теслович-заПорожец
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17.07.2023 19:41 Відповісти
За мемуари сісти, чи шо ? Як то колись було файно: жив у Лаврі, як на дачі, мерседеси, "трапєзнічаніє до отвала", пріношенія акі царю, " єстєствованіє отрочіц у позє ніжайшєго поклона", міг і кадилом *********** раба Божого ( бо ж "богоугодноє дєло"...) Е-е-х...
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17.07.2023 21:07 Відповісти
отрочиці в попа мерседесія не "катять"... там тільки отроків подавай... піп ******** ето дєло ... криві ноги й пузо голить...
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17.07.2023 21:26 Відповісти
що ви всі до того кадила пристали? Абсолютно легка і неміцна річ. Інша справа - біблія чи ікона в дерв'яному окладі, так десь кілограм на десять. Є ще ціпок, не знаю як він називається. Може посох.
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17.07.2023 21:26 Відповісти
Борода в форме жопы
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18.07.2023 06:59 Відповісти
а решта що чекає ?
ніяк до Бога не навернуться
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17.07.2023 19:25 Відповісти
Красавчики!!! Оце люди мають гідність!! А що решта халуїв моськовських???
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17.07.2023 19:26 Відповісти
Слава Тобі Боже Наш ! Слава Тобі !
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17.07.2023 19:29 Відповісти
Молодці, сміляни!
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17.07.2023 19:30 Відповісти
Парафії, що лишилися у складі гузьге кагалу, називатимуться парашії.
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17.07.2023 19:30 Відповісти
Слава Богу! Навіть одяг у священиків простий, руzпотвори всі у золоті
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17.07.2023 19:34 Відповісти
Вигнали свиней з храму - зробили божу справу.
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17.07.2023 19:34 Відповісти
моспархатих свиней...
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17.07.2023 21:27 Відповісти
Розтин покаже.
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18.07.2023 00:30 Відповісти
Св'ятий Хрест на чолі дияволопоклонника иглядає, як контрольний у голову. 😊
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17.07.2023 19:45 Відповісти
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17.07.2023 19:58 Відповісти
Повага смілянам, знаючи, що до цього там витворяла місцева вата.
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17.07.2023 20:24 Відповісти
👍👍👍
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17.07.2023 20:37 Відповісти
Як не дивно, але це також фронт.Це мають зробити всі громади України.
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17.07.2023 21:06 Відповісти
А у Київі скількі перейшли? шось не чув.
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17.07.2023 21:26 Відповісти
в мпц дуже багато залежить від священника, а більше від благочинного або епіскопа. Якщо вищий ієрей не грозить анафемою, то і попи з паствою можуть врозумитись. Дуже вони бояться прокльонів подібних оцьому мерседесу. Отака віра виходить: бог не може захистити від анфеми, мало того - він слухається, шо йому піп скаже. Не судіть тих прихожан строго, вони ж такі самі, як ті, що вірили кіну про халапородька.
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17.07.2023 21:34 Відповісти
Оця курвотина теж родом зі Сміли. Воно там народилося і школу закінчило.
Трясця його матері, шо виродила таку гниду.
Нехай йому там гикається аж до всирачки!

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17.07.2023 23:57 Відповісти
 
 