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Новости Украина - НАТО
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Все страны НАТО поддерживают членство Украины, но вступление невозможно во время войны, - Моравецкий

матеуш,моравецький

Несмотря на то, что Украина не получила приглашение, на саммите НАТО в Вильнюсе все же приняли исторические решения. Все члены НАТО соглашаются с тем, что Украина станет членом Альянса, но во время войны это невозможно.

Об этом в своем подкасте рассказал премьер Польши Матеуш Моравецкий, сообщает Цензор.НЕТ.

"Нужно поддерживать западные стремления Украины. Свободная и суверенная Украина, а со временем член восточного фланга НАТО – именно так мы видим будущее нашей части Европы, и это видение разделяют другие лидеры Альянса", – отметил Моравецкий.

Но, добавляет он, пока идет война, принятие конкретных решений по вступлению Украины в НАТО "было бы гаданием на кофейной гуще".

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Однако, по его мнению, решение саммита в Вильнюсе все равно историческое.

"Страны НАТО наконец-то выходят из длительного геополитического сна. Агрессия России против Украины также окончательно завершила эпоху периода после Холодной войны, и сегодня всем понятно, что защита миропорядка, безопасность западной цивилизации и свободного мира требует конкретных действий, а не только круглого стола", – резюмировал Моравецкий.

Напомним, по результатам проходившего 11-12 июля саммита НАТО в Вильнюсе Украина получила обещание, что она станет членом Альянса, когда "будут выполнены все условия".

Автор: 

Польша (8549) членство в НАТО (1550) Моравецкий Матеуш (287)


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Топ комментарии
+3
А ******* ?
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17.07.2023 21:56 Ответить
+3
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17.07.2023 22:02 Ответить
+3
Сказав правду. Доки триває війна ніякого НАТО тут не буде. Країни члени НАТО не дозволять загинути жодному своєму військовослужбовцю на території України під офіційним мандатом альянсу, бо це неймовірне і неможливе божевілля, яке ніхто не зможе пояснити власному населенню, це кінець репутації, а репутація для західного політика не є пустим словом. Краще жахливій кінець чим жах без кінця - от що нас чекає.
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17.07.2023 22:16 Ответить
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Неметчина була прийнята до НАТО після 10 років після закінчення WWII.

У цей час вона була частково окупована СРСР. Половина країни була анексована ( як Крим та Донбасзараз) и мала назву ГДР.

Але це не було перешкодою для НАТО и вони приняли Неметчину без питань.
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17.07.2023 21:48 Ответить
щоб не заплутатись необхідно використовувати офіційні назви

до НАТО прийняли ФРН яка була створена в 1949, так ФРН мала територіальні претензії то НДР але у війні з останньою не перебувала

(точно такі зустрічні претензії мала і НДР до ФРН)
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17.07.2023 22:03 Ответить
Щоб не заплутувати треба помьятати, «офіційні назви»:

1. ФРГ як була в 1949 року, так і залишилися «ФРГ» до тепер.

2. В НАТО ФРГ була прийнята в 1955 році. Коли ГДР була під окупацією СРСР. Але ФРГ відкрито признавала це «своею теріторію».

3. «Відкритої фази» війни між ФРГ та ГДР не було, але військова напруга ( з перестрілками) завжди була на лінії розділу, яка проходила через центр Берліну. КГБ та ШТАЗІ вели свою війну с Західним Берліном кожен день.
Потім почалась «холодна війна».

3. Офіційний Термін «війна «
не використовувалися тоді в ФРГ як і зараз у Росії. Вони ведуть «спецоперацію».

Тому казати, що «тоді не було війни» не зовсім коректно.

Тому спроби НАТО додатково обкласти Україну «новими» вимогами- війна, окупація, корупція, тощо,
виглядає як пошук приводів.
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18.07.2023 00:14 Ответить
ФРН оголосила НДР свою територією
а НДР оголосила своєю територією ФРН

совок ніколи формально не окуповував ці країни
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18.07.2023 00:19 Ответить
Галя вийми палець з ж$&@.

Всі знають що Заідна Германіях була відстворена американцями по плану Маршала як демократична західна краіна.

А ГДР це був «немецьний ссср» з авторитарним режимом.

Тому, Галя, розслабся. Виймай.
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18.07.2023 00:20 Ответить
Що ви порівнюєтеНімеччину з її орднунгом з Україною
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17.07.2023 23:04 Ответить
Який орднунг ви маете на увазі?

Той що був у німецькому Бухенвальда, коли вони аккуратно складали золоті коронки у ящики, та відправляли на переплавку у Швейцарію?

Або той орднунг, який був через 10 років?
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18.07.2023 00:24 Ответить
О́рднунг (нем. Ordnung) - в немецком языке многозначное слово ordnung обозначает в том числе «церковный порядок», «дисциплина», «правило», «урегулирование», «организация», «система»;

из немецкого это слово было заимствовано в английский и в другие языки. Ordnung muss sein - немецкая пословица «Должен быть порядок».
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18.07.2023 00:57 Ответить
Масло масляне…

Усі знають що таке орднунг.

Але ви не відповіли, коли проти поставили Україну неметчіні,
якій « орднунг» ви мали на увазі?

Той « орднунг» що був у Бузінвальді при нацистах?

Чи той що був у ціеі країні, з тім же народом, але через 5-10 років?

Украінці мають багато позітивних якостей, які нічим не поступаються «німецькомуорднунгу». Не треба принижувати своїх співгромадян.
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18.07.2023 04:55 Ответить
Так віина може затягнутись на роки -- це не дамо -- туди не стріляите -- може через рік зроблять виняток з правил і нас приимуть
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17.07.2023 21:51 Ответить
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17.07.2023 22:02 Ответить
Оце і є суть -п" ята колонна і корупція

І не треба себе обманювати

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17.07.2023 23:08 Ответить
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17.07.2023 23:12 Ответить
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17.07.2023 23:19 Ответить
..."Усі країни НАТО підтримують членство України"...
Но дєньгі впєрьод.
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17.07.2023 21:52 Ответить
А ******* ?
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17.07.2023 21:56 Ответить
час війни впливає? невже??? чи все ж зайди та пройдисвіти у т.званій владі...
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17.07.2023 21:57 Ответить
Ми вас приймемо до НАТО, але не сьогодні, а потім, коли-небудь... Чули вже, нудить від таких обіцянок
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17.07.2023 21:58 Ответить
Як можна таке зрозуміти Українцям⚔️🪖💯🇺🇦❤️‼️!!
СБУ, під час кривавої війни з московією, виконує завдання ФСБ, щоб гадити Україні та її іміджу!?!?😡😡
https://internetua.com/aktivnist-***********-pravoohoronciv-shoja-na-derjzradu-na-dumku-ssha-ale-yih-ce-ne-turbuye🇺🇸🇺🇦‼️🇺🇦😠😡⚔️🪖🤑
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17.07.2023 21:59 Ответить
Давайте закроем этот глупый вопрос о встплении в НАТО до окончания войны?!
Вступление Украины в ЕС -лучше обсуждать! Ничто не мешает.
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17.07.2023 22:05 Ответить
Поки не треба ставити підписи, то всі - за. А як конкретні дії - знайдеться якась гнида і будуть маринувати роками. Приклад Фінляндії та Швеції.
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17.07.2023 22:07 Ответить
Взагалі-то, Фінляндія вже в НАТО.
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17.07.2023 22:36 Ответить
А Швеція ще ні.
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17.07.2023 22:47 Ответить
велика вдячність полякам
але, як що є проб
лема з постачанням РВСДальності
як що величезна проблема з передачею літаків, то про який альянс може йти мова
Україна вже в здоровенні економічні дупі
нато дасть натівську зброю безкоштовно???
ні
ми її купимо???
так
скільки років пройде???
докуя!!!
а члени нато за
була б така армія у фінів, (приклад) бо фіни вже там, нато б в сраку їх цілувалоб. аби лиш погодились вступити
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17.07.2023 22:08 Ответить
Не надо опускать, что это согласие "при выполнений условий демократизации " ....ПОтому что это главное препятствие ..ПРичем - не со ст ороны НАТО, а со стороны ЗеОПы.
Если б беня и фирташ сидели в амерканской тюрьме - УКраина сразу получила бы приглашение. И не вина НАТО, что это не так
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17.07.2023 22:15 Ответить
Сказав правду. Доки триває війна ніякого НАТО тут не буде. Країни члени НАТО не дозволять загинути жодному своєму військовослужбовцю на території України під офіційним мандатом альянсу, бо це неймовірне і неможливе божевілля, яке ніхто не зможе пояснити власному населенню, це кінець репутації, а репутація для західного політика не є пустим словом. Краще жахливій кінець чим жах без кінця - от що нас чекає.
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17.07.2023 22:16 Ответить
". Усі члени НАТО погоджуються, що Україна стане членом Альянсу, але під час війни це неможливо"
----------------
Или это единственная преграда для вступления в НАТО или кто-то оставил что-то на потом. Обычно ягодки оставляют на потом, так чтобы не все сразу.
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17.07.2023 22:19 Ответить
Треба говорити чесно, що не приймають в НАТО через корупцію і зраду влади на користь Московії.
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17.07.2023 22:25 Ответить
Якщо чесно, ТОВ. Сухої, то ви робите помилку.

«Німцям» ( точніше, «владі») як першій єкономіці у ЕС не потрібна Україна як сильна та розвинута держава.
Ім плювати яка буде влада в Україні- корумпована, не корумпована, жовта чи зелена…

Ви мабудь знаете цю пісеньку з 30 років? Вона і зараз виконуються в Німетчіні.
»Дойчланд, Дойчланд , юбер алесс».

«Великій бізнес» німетчени завжди був оріентован на «ресурси Московії». Ця ось Берлін- москва дозволяе німетчині створити стрибок у єкономічному рості та «стати першим у ЕС та потужним світовим гравцем».

Тому коли ви говорите про «Моськву, зраду, та хто на неі працюе» помятайте- кацапи грошей не шкодують на покупку західних чиновників та політиків у Европі та світі.
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18.07.2023 00:47 Ответить
Вступ, возможен - так как лапти воюют типо с НАТО. Давайте их трахнем всем Миром.
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17.07.2023 22:26 Ответить
В України було 30 років на вступ в НАТО. Однак, поки колишній соцтабір вступав в НАТО, українські ватники голосували спочатку за соціалістів, комуністів і відьму наташку вітренко, а потім - за ригів і бандюковоча.
А тепер НАТО чомусь мусить прийняти Україну під час війни і заради України вступити в війну проти країни, в якої найбільше в світі ядерних боєголовок.
І не треба зараз про ФРН, бо так звана "Німецька Демократична Республіка" (НДР, російською - ГДР) офіційно не вважалася тимчасово окупованою срср, тому ФРН прийняли до НАТО саме як окрему державу без територіальних суперечок, а після розпаду срср ФРН за взаємною згодою приєднала до себе НДР. У України ж непідконтрольним залишається Крим і ОРДЛО + те, що окуповане з 24.02.2022, тому варіантів небагато:
1) Повернути контроль над всією територією в кордонах станом на 01.01.2014, відновити ОПК і наробити таку кількість Сапсанів, Вільх і ефективних беспілотників-камікадзе, що кацапам нічого не залишиться, окрім мирної угоди, щоб зняти санкції і припинити те все.
2) Офіційно подарувати кацапам частину території і укласти мирну угоду зі зменшеною територією.
Суто теоретично - якщо вдасться перемогти на полі бою і орки заберуться зі всієї України, то можна спробувати дотиснути Захід, щоб Захід або прийняв Україну без мирної угоди (чому б ні, коли Україна хоча б буде контролювати всю свою територію), або дозволив бити західною зброєю по території кацапів як спосіб змусити кацапів припинити обстріли і якщо це подіє - прийняв нас в НАТО. Але якщо Трамп чи Десантіс переможуть на виборах наступного року - про це можна забути, з республіканських кандидатів лише Пенс обіцяє хоча б залишити нинішній рівень підтримки, але Трамп з Десантісом мають набагато вищі рейтинги.
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17.07.2023 22:33 Ответить
А як же Ющенко і Порошенко? За них ватники соціалістичні або комуністичні голосували?
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17.07.2023 22:35 Ответить
у Вільнюсі все ж ухвалили історичні рішення. Усі члени НАТО погоджуються, що Україна стане членом Альянсу, але під час війни це неможливо. історична куйня від НАТО.по відношенні до України і її народу.
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17.07.2023 22:46 Ответить
После войны это НАТО и нах не всралось
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18.07.2023 09:25 Ответить
ми повинні щоденно вимагати негайного вступу в НАТО з відтермінуванням імплементації 5 статті на час коли кожен член НАТО окремо для себе самостійно вирішить що пора її для України увімкнути.

це проста і зрозуміла формула, що дозволяє прибрати шантаж туреччини, нерішучість сша, хитрожопість франції, загальмованість німеччини та підлість угорщини.
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18.07.2023 10:24 Ответить
 
 