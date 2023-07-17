Все страны НАТО поддерживают членство Украины, но вступление невозможно во время войны, - Моравецкий

Несмотря на то, что Украина не получила приглашение, на саммите НАТО в Вильнюсе все же приняли исторические решения. Все члены НАТО соглашаются с тем, что Украина станет членом Альянса, но во время войны это невозможно.

Об этом в своем подкасте рассказал премьер Польши Матеуш Моравецкий, сообщает Цензор.НЕТ.

"Нужно поддерживать западные стремления Украины. Свободная и суверенная Украина, а со временем член восточного фланга НАТО – именно так мы видим будущее нашей части Европы, и это видение разделяют другие лидеры Альянса", – отметил Моравецкий.

Но, добавляет он, пока идет война, принятие конкретных решений по вступлению Украины в НАТО "было бы гаданием на кофейной гуще".

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Однако, по его мнению, решение саммита в Вильнюсе все равно историческое.

"Страны НАТО наконец-то выходят из длительного геополитического сна. Агрессия России против Украины также окончательно завершила эпоху периода после Холодной войны, и сегодня всем понятно, что защита миропорядка, безопасность западной цивилизации и свободного мира требует конкретных действий, а не только круглого стола", – резюмировал Моравецкий.

Напомним, по результатам проходившего 11-12 июля саммита НАТО в Вильнюсе Украина получила обещание, что она станет членом Альянса, когда "будут выполнены все условия".