Все страны НАТО поддерживают членство Украины, но вступление невозможно во время войны, - Моравецкий
Несмотря на то, что Украина не получила приглашение, на саммите НАТО в Вильнюсе все же приняли исторические решения. Все члены НАТО соглашаются с тем, что Украина станет членом Альянса, но во время войны это невозможно.
Об этом в своем подкасте рассказал премьер Польши Матеуш Моравецкий, сообщает Цензор.НЕТ.
"Нужно поддерживать западные стремления Украины. Свободная и суверенная Украина, а со временем член восточного фланга НАТО – именно так мы видим будущее нашей части Европы, и это видение разделяют другие лидеры Альянса", – отметил Моравецкий.
Но, добавляет он, пока идет война, принятие конкретных решений по вступлению Украины в НАТО "было бы гаданием на кофейной гуще".
Однако, по его мнению, решение саммита в Вильнюсе все равно историческое.
"Страны НАТО наконец-то выходят из длительного геополитического сна. Агрессия России против Украины также окончательно завершила эпоху периода после Холодной войны, и сегодня всем понятно, что защита миропорядка, безопасность западной цивилизации и свободного мира требует конкретных действий, а не только круглого стола", – резюмировал Моравецкий.
Напомним, по результатам проходившего 11-12 июля саммита НАТО в Вильнюсе Украина получила обещание, что она станет членом Альянса, когда "будут выполнены все условия".
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У цей час вона була частково окупована СРСР. Половина країни була анексована ( як Крим та Донбасзараз) и мала назву ГДР.
Але це не було перешкодою для НАТО и вони приняли Неметчину без питань.
до НАТО прийняли ФРН яка була створена в 1949, так ФРН мала територіальні претензії то НДР але у війні з останньою не перебувала
(точно такі зустрічні претензії мала і НДР до ФРН)
1. ФРГ як була в 1949 року, так і залишилися «ФРГ» до тепер.
2. В НАТО ФРГ була прийнята в 1955 році. Коли ГДР була під окупацією СРСР. Але ФРГ відкрито признавала це «своею теріторію».
3. «Відкритої фази» війни між ФРГ та ГДР не було, але військова напруга ( з перестрілками) завжди була на лінії розділу, яка проходила через центр Берліну. КГБ та ШТАЗІ вели свою війну с Західним Берліном кожен день.
Потім почалась «холодна війна».
3. Офіційний Термін «війна «
не використовувалися тоді в ФРГ як і зараз у Росії. Вони ведуть «спецоперацію».
Тому казати, що «тоді не було війни» не зовсім коректно.
Тому спроби НАТО додатково обкласти Україну «новими» вимогами- війна, окупація, корупція, тощо,
виглядає як пошук приводів.
а НДР оголосила своєю територією ФРН
совок ніколи формально не окуповував ці країни
Всі знають що Заідна Германіях була відстворена американцями по плану Маршала як демократична західна краіна.
А ГДР це був «немецьний ссср» з авторитарним режимом.
Тому, Галя, розслабся. Виймай.
Той що був у німецькому Бухенвальда, коли вони аккуратно складали золоті коронки у ящики, та відправляли на переплавку у Швейцарію?
Або той орднунг, який був через 10 років?
из немецкого это слово было заимствовано в английский и в другие языки. Ordnung muss sein - немецкая пословица «Должен быть порядок».
Усі знають що таке орднунг.
Але ви не відповіли, коли проти поставили Україну неметчіні,
якій « орднунг» ви мали на увазі?
Той « орднунг» що був у Бузінвальді при нацистах?
Чи той що був у ціеі країні, з тім же народом, але через 5-10 років?
Украінці мають багато позітивних якостей, які нічим не поступаються «німецькомуорднунгу». Не треба принижувати своїх співгромадян.
І не треба себе обманювати
Но дєньгі впєрьод.
СБУ, під час кривавої війни з московією, виконує завдання ФСБ, щоб гадити Україні та її іміджу!?!?😡😡
https://internetua.com/aktivnist-***********-pravoohoronciv-shoja-na-derjzradu-na-dumku-ssha-ale-yih-ce-ne-turbuye🇺🇸🇺🇦‼️🇺🇦😠😡⚔️🪖🤑
Вступление Украины в ЕС -лучше обсуждать! Ничто не мешает.
але, як що є проб
лема з постачанням РВСДальності
як що величезна проблема з передачею літаків, то про який альянс може йти мова
Україна вже в здоровенні економічні дупі
нато дасть натівську зброю безкоштовно???
ні
ми її купимо???
так
скільки років пройде???
докуя!!!
а члени нато за
була б така армія у фінів, (приклад) бо фіни вже там, нато б в сраку їх цілувалоб. аби лиш погодились вступити
Если б беня и фирташ сидели в амерканской тюрьме - УКраина сразу получила бы приглашение. И не вина НАТО, что это не так
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Или это единственная преграда для вступления в НАТО или кто-то оставил что-то на потом. Обычно ягодки оставляют на потом, так чтобы не все сразу.
«Німцям» ( точніше, «владі») як першій єкономіці у ЕС не потрібна Україна як сильна та розвинута держава.
Ім плювати яка буде влада в Україні- корумпована, не корумпована, жовта чи зелена…
Ви мабудь знаете цю пісеньку з 30 років? Вона і зараз виконуються в Німетчіні.
»Дойчланд, Дойчланд , юбер алесс».
«Великій бізнес» німетчени завжди був оріентован на «ресурси Московії». Ця ось Берлін- москва дозволяе німетчині створити стрибок у єкономічному рості та «стати першим у ЕС та потужним світовим гравцем».
Тому коли ви говорите про «Моськву, зраду, та хто на неі працюе» помятайте- кацапи грошей не шкодують на покупку західних чиновників та політиків у Европі та світі.
А тепер НАТО чомусь мусить прийняти Україну під час війни і заради України вступити в війну проти країни, в якої найбільше в світі ядерних боєголовок.
І не треба зараз про ФРН, бо так звана "Німецька Демократична Республіка" (НДР, російською - ГДР) офіційно не вважалася тимчасово окупованою срср, тому ФРН прийняли до НАТО саме як окрему державу без територіальних суперечок, а після розпаду срср ФРН за взаємною згодою приєднала до себе НДР. У України ж непідконтрольним залишається Крим і ОРДЛО + те, що окуповане з 24.02.2022, тому варіантів небагато:
1) Повернути контроль над всією територією в кордонах станом на 01.01.2014, відновити ОПК і наробити таку кількість Сапсанів, Вільх і ефективних беспілотників-камікадзе, що кацапам нічого не залишиться, окрім мирної угоди, щоб зняти санкції і припинити те все.
2) Офіційно подарувати кацапам частину території і укласти мирну угоду зі зменшеною територією.
Суто теоретично - якщо вдасться перемогти на полі бою і орки заберуться зі всієї України, то можна спробувати дотиснути Захід, щоб Захід або прийняв Україну без мирної угоди (чому б ні, коли Україна хоча б буде контролювати всю свою територію), або дозволив бити західною зброєю по території кацапів як спосіб змусити кацапів припинити обстріли і якщо це подіє - прийняв нас в НАТО. Але якщо Трамп чи Десантіс переможуть на виборах наступного року - про це можна забути, з республіканських кандидатів лише Пенс обіцяє хоча б залишити нинішній рівень підтримки, але Трамп з Десантісом мають набагато вищі рейтинги.
це проста і зрозуміла формула, що дозволяє прибрати шантаж туреччини, нерішучість сша, хитрожопість франції, загальмованість німеччини та підлість угорщини.