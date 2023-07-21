Враг атакует Черниговщину ракетами, поврежден местный дом культуры (обновлено)
Враг атакует Черниговщину ракетами, в одном из населенных пунктов повреждено здание местного дома культуры.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, информирует Цензор.НЕТ.
"Воздушная тревога продолжается. Пожалуйста, находитесь в укрытиях и не игнорируйте тревогу", - отметил он.
Позже Чаус со ссылкой на ОК "Північ" сообщил, что в результате ракетного удара по Черниговщине в одном из населенных пунктов района повреждено здание местного дома культуры. По предварительным данным, жертвы отсутствуют. Другая информация уточняется.
Ранее сообщалось, что в большинстве областей объявлена воздушная тревога. На Юге рашисты запустили ракеты "Оникс" в направлении Одесщины.
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stanis nasvaiko
показать весь комментарий21.07.2023 11:22 Ответить Мне нравится 9
Владимир Коваленко #568686
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Oleksandr Zabolotnyy #551965
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stels400
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