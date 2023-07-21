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Новости Война
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Враг атакует Черниговщину ракетами, поврежден местный дом культуры (обновлено)

ракета

Враг атакует Черниговщину ракетами, в одном из населенных пунктов повреждено здание местного дома культуры.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, информирует Цензор.НЕТ.

"Воздушная тревога продолжается. Пожалуйста, находитесь в укрытиях и не игнорируйте тревогу", - отметил он.

Враг атакует Черниговщину ракетами, поврежден местный дом культуры (обновлено) 01

Позже Чаус со ссылкой на ОК "Північ" сообщил, что в результате ракетного удара по Черниговщине в одном из населенных пунктов района повреждено здание местного дома культуры. По предварительным данным, жертвы отсутствуют. Другая информация уточняется.

Ранее сообщалось, что в большинстве областей объявлена воздушная тревога. На Юге рашисты запустили ракеты "Оникс" в направлении Одесщины.

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обстрел (26951) ракеты (3556) Черниговщина (1485)


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поки кацапську п*дарську народність не знищать повністю - на планеті спокою ніколи не буде.👈
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21.07.2023 11:22 Ответить
А мы сериалы покажем ,в ответку!!!
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21.07.2023 12:26 Ответить
Цікаво чи було в же закуплено музичні інструменти і нові крісла в актовий зал . Чи було проведено ремонт фойє???? І яка кількість барабанів вижила після вибуху???? сюр
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21.07.2023 13:06 Ответить
Де відповідь знести пару їх сел?Чому ми постійно в ролі тиру і жертв?Це вже за"бало !
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21.07.2023 16:10 Ответить
 
 