Враг атакует Черниговщину ракетами, поврежден местный дом культуры (обновлено)

Враг атакует Черниговщину ракетами, в одном из населенных пунктов повреждено здание местного дома культуры.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, информирует Цензор.НЕТ.

"Воздушная тревога продолжается. Пожалуйста, находитесь в укрытиях и не игнорируйте тревогу", - отметил он.

Позже Чаус со ссылкой на ОК "Північ" сообщил, что в результате ракетного удара по Черниговщине в одном из населенных пунктов района повреждено здание местного дома культуры. По предварительным данным, жертвы отсутствуют. Другая информация уточняется.

Ранее сообщалось, что в большинстве областей объявлена воздушная тревога. На Юге рашисты запустили ракеты "Оникс" в направлении Одесщины.

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