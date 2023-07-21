Батальону им. Дмитрия Коцюбайло срочно нужны дроны с тепловизорами на Купянское направление, - Бутусов

Батальону имени Дмитрия Коцюбайло, который сейчас ведет бои на Купянском направлении, срочно требуются дроны с тепловизорами.

Об этом сообщил в фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Друзья, ситуация на Купянском и Лиманском направлениях сейчас обострилась, на отдельных участках обстановку следует признать критической. Об этих событиях я напишу чуть позже, а сейчас для батальона имени Дмитрия Коцюбайла, "пожарной команды" этого фронта, нужна экстренная помощь дронами, в первую очередь дронами с тепловизорами", - отмечает Бутусов.

По его словам, коллектив Цензор.НЕТ сегодня передает один Мавик-3Т, но нужно гораздо больше.

"У кого есть прямо сейчас Мавик-3Т – фронт нуждается, мой фонд готов приобрести, мы заказали партию ночных Мавиков, но они идут долго. Да Винчи с небес смотрит, как его батальон в жестоких боях спасает Купянск, в освобождении которого он участвовал. Фронту срочно требуются дроны всех типов. На участках наступления российские войска создали преимущество в дронах, это положение нам нужно исправить", - добавляет журналист.

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"Конечно, проблем гораздо больше, но давайте максимально поможем тем, кто прямо в этот момент спасает очень многих", – резюмирует он.