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Батальону им. Дмитрия Коцюбайло срочно нужны дроны с тепловизорами на Купянское направление, - Бутусов

mavic,мавік

Батальону имени Дмитрия Коцюбайло, который сейчас ведет бои на Купянском направлении, срочно требуются дроны с тепловизорами.

Об этом сообщил в фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Друзья, ситуация на Купянском и Лиманском направлениях сейчас обострилась, на отдельных участках обстановку следует признать критической. Об этих событиях я напишу чуть позже, а сейчас для батальона имени Дмитрия Коцюбайла, "пожарной команды" этого фронта, нужна экстренная помощь дронами, в первую очередь дронами с тепловизорами", - отмечает Бутусов.

По его словам, коллектив Цензор.НЕТ сегодня передает один Мавик-3Т, но нужно гораздо больше.

"У кого есть прямо сейчас Мавик-3Т – фронт нуждается, мой фонд готов приобрести, мы заказали партию ночных Мавиков, но они идут долго. Да Винчи с небес смотрит, как его батальон в жестоких боях спасает Купянск, в освобождении которого он участвовал. Фронту срочно требуются дроны всех типов. На участках наступления российские войска создали преимущество в дронах, это положение нам нужно исправить", - добавляет журналист.

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"Конечно, проблем гораздо больше, но давайте максимально поможем тем, кто прямо в этот момент спасает очень многих", – резюмирует он.

благотворительность (610) Бутусов Юрий (4348) дроны (3852) Купянск (617)


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Топ комментарии
+20
А может лучше флешку передать с сериалом про Паровознюка?
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21.07.2023 11:35
+11
А почему сразу Резников виноват? Я не виноват

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21.07.2023 11:36
+10
а може краще на серіал?
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21.07.2023 11:37
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А может лучше флешку передать с сериалом про Паровознюка?
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21.07.2023 11:35 Ответить
А він існує? Головне ж в бюджеті кошти знайти було
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21.07.2023 11:37 Ответить
А почему сразу Резников виноват? Я не виноват

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21.07.2023 11:36 Ответить
Шалтай-Базікай сидів на стіні,
Шалтай-Базікай звалився у сні.
Вся королівська кіннота,
Вся королівська рать
Не можуть шалтая,
Не можуть базікая,
Не можуть Шаотая-Базікая зібрать!
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21.07.2023 11:50 Ответить
а може краще на серіал?
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21.07.2023 11:37 Ответить
Щеля нахвалявся щось там кудись донатити.
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21.07.2023 11:37 Ответить
В нагрузку к дронам передать министра культуры с козлиной бородкой - пусть начинает снимать сериалы на нуле....
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21.07.2023 11:38 Ответить
Може виділити з грошей на добудову другої черги музею голодомора за 573 млн. грн? А то тут в новинах для пересічно українця кажуть, що ми взагалі боримося за своє існування, як держава і як народ, тому донатьте скільки зможете.
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21.07.2023 11:40 Ответить
А думаєш для чого включили у цей список Музей Голодомору?
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21.07.2023 11:43 Ответить
Не хочуть організувати виробництво дронів в промислових масштабах -- зараз працюють 500 маистерень на територіі Украіни
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21.07.2023 11:41 Ответить
Хай мАліна задонатить(((
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21.07.2023 11:41 Ответить
Аліна Михайлова скільки задонатила?
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21.07.2023 11:50 Ответить
так юрік ґарбунофф, вам зараз краще анекдоти розкаже!! 😡😡
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21.07.2023 11:58 Ответить
До шмигаля з поврознюком , чи до оп не пробовали .За пенсію 3000 не раздонатишся , тий гнид треба доїти , поки ще якоїсь херні не придумали з серіальними мільйонами .Бажаю успіхів .Слава Україні!
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21.07.2023 12:01 Ответить
депутат Михайлова вже скинулася зі своїми друзями, нехай у скоморохів козламойського кеш отримає та купить.
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21.07.2023 12:12 Ответить
А шо полкова жонА Аліна в цьому участвуєт,чи їй ніколи бо ще не закінчився отримав квартири покійного Дмитра?
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21.07.2023 12:27 Ответить
33 мільйони, 33 мільйони - це не так багато, це не так багато...
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21.07.2023 12:49 Ответить
зверніться до супєрвалантьора з позивним "лисий". його валантьорство сам прєзідєнт оцінив на орєн.
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21.07.2023 13:03 Ответить
конфискуйте виллы, машины элитные, яхты у одесских, днепропетровских и остальных военкомов
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21.07.2023 13:49 Ответить
Так выделили из бюджета на дроны огромные суммы ( конторам Арахамии). Где дроны ( тысячи дронов)????
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21.07.2023 14:03 Ответить
Втрачені під час виконання завдань про які ми не дізнаємось. Але їх було сотні тисяч, чесне слово
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21.07.2023 14:57 Ответить
А що ,шмара зі своїми тітуханами не може забезпечити підрозділ людини в честь якої названо підрозділ, і на імені якому вона піариться і відбирає мільйони і квартири у батьків покійного воїна?
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21.07.2023 14:17 Ответить
 
 