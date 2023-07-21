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Новини
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Батальйону ім. Дмитра Коцюбайла терміново потрібні дрони з тепловізорами на Куп’янський напрямок, - Бутусов

mavic,мавік

Батальйону імені Дмитра Коцюбайла, який нині веде бої на Куп’янському напрямку, терміново потрібні дрони з тепловізорами.

Про це повідомив у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов. 

"Друзі, ситуація на Куп‘янському та Лиманському напрямках зараз загострилась, на окремих ділянках обстановку треба визнати критичною. Про ці події я напишу трохи згодом, а зараз для батальйону імені Дмитра Коцюбайла, "пожежної команди" цього фронту, потрібна екстрена допомога дронами, в першу чергу дронами з тепловізорами", - зазначає Бутусов.

За його словами, колектив Цензор.НЕТ сьогодні передає один Мавік-3Т, але потрібно значно більше.

"В кого є прямо зараз Мавік-3Т - фронт потребує, мій фонд готовий придбати, ми замовили партію нічних Мавіків, але вони йдуть довго. Да Вінчі з небес дивиться, як його батальйон у жорстоких боях рятує Куп’янськ, у звільненні якого він брав участь. Фронту терміново потрібні дрони усіх типів. На ділянках наступу російські війська створили перевагу у дронах, це становище нам потрібно виправити", - додає журналіст.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Засновано Благодійний фонд "Батальйон Свобода" для постійного збору коштів на потреби наших воїнів, - комбат Кузик

"Звичайно, проблем набагато більше, але давайте максимально допоможемо тим, хто прямо у цей момент рятує дуже багатьох", - резюмує він.

Автор: 

благодійність (567) Бутусов Юрій (3579) дрони (4632) Куп’янськ (742)


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Топ коментарі
+20
А может лучше флешку передать с сериалом про Паровознюка?
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21.07.2023 11:35
+11
А почему сразу Резников виноват? Я не виноват

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21.07.2023 11:36
+10
а може краще на серіал?
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21.07.2023 11:37
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А может лучше флешку передать с сериалом про Паровознюка?
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21.07.2023 11:35 Відповісти
А він існує? Головне ж в бюджеті кошти знайти було
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21.07.2023 11:37 Відповісти
А почему сразу Резников виноват? Я не виноват

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21.07.2023 11:36 Відповісти
Шалтай-Базікай сидів на стіні,
Шалтай-Базікай звалився у сні.
Вся королівська кіннота,
Вся королівська рать
Не можуть шалтая,
Не можуть базікая,
Не можуть Шаотая-Базікая зібрать!
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21.07.2023 11:50 Відповісти
а може краще на серіал?
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21.07.2023 11:37 Відповісти
Щеля нахвалявся щось там кудись донатити.
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21.07.2023 11:37 Відповісти
В нагрузку к дронам передать министра культуры с козлиной бородкой - пусть начинает снимать сериалы на нуле....
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21.07.2023 11:38 Відповісти
Може виділити з грошей на добудову другої черги музею голодомора за 573 млн. грн? А то тут в новинах для пересічно українця кажуть, що ми взагалі боримося за своє існування, як держава і як народ, тому донатьте скільки зможете.
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21.07.2023 11:40 Відповісти
А думаєш для чого включили у цей список Музей Голодомору?
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21.07.2023 11:43 Відповісти
Не хочуть організувати виробництво дронів в промислових масштабах -- зараз працюють 500 маистерень на територіі Украіни
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21.07.2023 11:41 Відповісти
Хай мАліна задонатить(((
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21.07.2023 11:41 Відповісти
Аліна Михайлова скільки задонатила?
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21.07.2023 11:50 Відповісти
так юрік ґарбунофф, вам зараз краще анекдоти розкаже!! 😡😡
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21.07.2023 11:58 Відповісти
До шмигаля з поврознюком , чи до оп не пробовали .За пенсію 3000 не раздонатишся , тий гнид треба доїти , поки ще якоїсь херні не придумали з серіальними мільйонами .Бажаю успіхів .Слава Україні!
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21.07.2023 12:01 Відповісти
депутат Михайлова вже скинулася зі своїми друзями, нехай у скоморохів козламойського кеш отримає та купить.
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21.07.2023 12:12 Відповісти
А шо полкова жонА Аліна в цьому участвуєт,чи їй ніколи бо ще не закінчився отримав квартири покійного Дмитра?
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21.07.2023 12:27 Відповісти
33 мільйони, 33 мільйони - це не так багато, це не так багато...
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21.07.2023 12:49 Відповісти
зверніться до супєрвалантьора з позивним "лисий". його валантьорство сам прєзідєнт оцінив на орєн.
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21.07.2023 13:03 Відповісти
конфискуйте виллы, машины элитные, яхты у одесских, днепропетровских и остальных военкомов
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21.07.2023 13:49 Відповісти
Так выделили из бюджета на дроны огромные суммы ( конторам Арахамии). Где дроны ( тысячи дронов)????
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21.07.2023 14:03 Відповісти
Втрачені під час виконання завдань про які ми не дізнаємось. Але їх було сотні тисяч, чесне слово
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21.07.2023 14:57 Відповісти
А що ,шмара зі своїми тітуханами не може забезпечити підрозділ людини в честь якої названо підрозділ, і на імені якому вона піариться і відбирає мільйони і квартири у батьків покійного воїна?
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21.07.2023 14:17 Відповісти
 
 