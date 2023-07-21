Батальйону ім. Дмитра Коцюбайла терміново потрібні дрони з тепловізорами на Куп’янський напрямок, - Бутусов

Батальйону імені Дмитра Коцюбайла, який нині веде бої на Куп’янському напрямку, терміново потрібні дрони з тепловізорами.

Про це повідомив у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Друзі, ситуація на Куп‘янському та Лиманському напрямках зараз загострилась, на окремих ділянках обстановку треба визнати критичною. Про ці події я напишу трохи згодом, а зараз для батальйону імені Дмитра Коцюбайла, "пожежної команди" цього фронту, потрібна екстрена допомога дронами, в першу чергу дронами з тепловізорами", - зазначає Бутусов.

За його словами, колектив Цензор.НЕТ сьогодні передає один Мавік-3Т, але потрібно значно більше.

"В кого є прямо зараз Мавік-3Т - фронт потребує, мій фонд готовий придбати, ми замовили партію нічних Мавіків, але вони йдуть довго. Да Вінчі з небес дивиться, як його батальйон у жорстоких боях рятує Куп’янськ, у звільненні якого він брав участь. Фронту терміново потрібні дрони усіх типів. На ділянках наступу російські війська створили перевагу у дронах, це становище нам потрібно виправити", - додає журналіст.

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"Звичайно, проблем набагато більше, але давайте максимально допоможемо тим, хто прямо у цей момент рятує дуже багатьох", - резюмує він.