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Германия передала Украине первые 10 танков Leopard 1А5
Германия передала Украине десять танков Leopard 1А5.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу правительства ФРГ.
Также Германия предоставила Украине 20 пулеметов MG3 для танков Leopard 2, БМП Marder и инженерных танков Dachs.
В пакет помощи вошли:
1305 снарядов и 2064 дымовых боеприпасов калибра 155 мм;
мостовая система и 12 прицепов;
10 наземных смотровых радаров;
16 грузовиков Zetros;
четыре внедорожника для защиты границ;
100 тыс. аптечек;
Ранее исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил, что Дания и Германия передадут Украине 80 танков Leopard 1. Всего Германия, Дания и Нидерланды обещали около 100 таких танков.
Топ комментарии
+14 Александр Чуднивец #474549
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+6 Zalais Cilvecins
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+4 Ron Ma #421356
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Не дуже багато.
Вони кажутьпро немецького гарантії безпеки після війни
Так у Бундесфера нема зброї. Він був раззброін Меркель за 16 років.
от росіяни накопили стільки калібрів, що вже ними вражають по 100 тон гороху і цистерни пожежних машин...багато ракет прилетіли не виявленими...попередні пристрілки шахидами дали результат по виявленню засобів пво...