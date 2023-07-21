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Новости Помощь Украине
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Германия передала Украине первые 10 танков Leopard 1А5

leopard,leopard1

Германия передала Украине десять танков Leopard 1А5.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу правительства ФРГ.

Также Германия предоставила Украине 20 пулеметов MG3 для танков Leopard 2, БМП Marder и инженерных танков Dachs.

В пакет помощи вошли:

1305 снарядов и 2064 дымовых боеприпасов калибра 155 мм;
мостовая система и 12 прицепов;
10 наземных смотровых радаров;
16 грузовиков Zetros;
четыре внедорожника для защиты границ;
100 тыс. аптечек;

Ранее исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил, что Дания и Германия передадут Украине 80 танков Leopard 1. Всего Германия, Дания и Нидерланды обещали около 100 таких танков.

Читайте: Украина достаточно эффективно использует кассетные боеприпасы. Мы получили первоначальные отзывы, - Белый дом

Германия (6930) Leopard (114)


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Топ комментарии
+14
Щира вдячність німцям за допомого Україні у боротьбі з рашизмом...
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21.07.2023 12:30
+6
Ti ta hot do kanca prochital ?
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21.07.2023 12:46
+4
10 ми втратили--10 німці передали.І навіть більше,бо не про все кажуть.Русні ***да
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21.07.2023 12:29
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10 ми втратили--10 німці передали.І навіть більше,бо не про все кажуть.Русні ***да
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21.07.2023 12:29 Ответить
Втратили набагато ********* танки, які в усьому переважають цю морально застарілу та слабко захищену модель, відтак, це точно не рівноцінна заміна.
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21.07.2023 13:06 Ответить
10 леопардів 1…

Не дуже багато.

Вони кажутьпро немецького гарантії безпеки після війни

Так у Бундесфера нема зброї. Він був раззброін Меркель за 16 років.
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21.07.2023 13:15 Ответить
Щира вдячність німцям за допомого Україні у боротьбі з рашизмом...
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21.07.2023 12:30 Ответить
все якось із запізненням...
от росіяни накопили стільки калібрів, що вже ними вражають по 100 тон гороху і цистерни пожежних машин...багато ракет прилетіли не виявленими...попередні пристрілки шахидами дали результат по виявленню засобів пво...
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21.07.2023 14:04 Ответить
Надіюсь серед снарядів є SMArt.
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21.07.2023 12:32 Ответить
1 a5 eto liogkije po sravneniju tanki s leopard 2a5 ,bystryje.Luce cem T-72 na 10 raz
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21.07.2023 12:34 Ответить
Хм, ну ладно танки и снаряды, но пулеметов у них должно быть богато. 20шт. это ни о чем!
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21.07.2023 12:38 Ответить
Ti ta hot do kanca prochital ?
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21.07.2023 12:46 Ответить
это для танков пулеметы)
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21.07.2023 13:11 Ответить
Ну MG3 это единый пулемет. Для танка там доп. приспособления. Он(MG34, MG42(«Циркулярная пила Гитлера»), MG3) у немцев всегда был единым пулеметом.
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21.07.2023 18:13 Ответить
Дякуємо Німеччині за слушну допомогу !!
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21.07.2023 13:16 Ответить
Хорошая мишень для ланцетов и вертолетов если нет прикрытия в воздухе.
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21.07.2023 14:51 Ответить
Щиро дякуємо, друзі.
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21.07.2023 20:19 Ответить
 
 