Германия передала Украине первые 10 танков Leopard 1А5

Германия передала Украине десять танков Leopard 1А5.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу правительства ФРГ.

Также Германия предоставила Украине 20 пулеметов MG3 для танков Leopard 2, БМП Marder и инженерных танков Dachs.

В пакет помощи вошли:

1305 снарядов и 2064 дымовых боеприпасов калибра 155 мм;

мостовая система и 12 прицепов;

10 наземных смотровых радаров;

16 грузовиков Zetros;

четыре внедорожника для защиты границ;

100 тыс. аптечек;

Ранее исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил, что Дания и Германия передадут Украине 80 танков Leopard 1. Всего Германия, Дания и Нидерланды обещали около 100 таких танков.

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