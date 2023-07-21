Німеччина передала Україні перші 10 танків Leopard 1А5

Німеччина передала Україні десять танків Leopard 1А5.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу уряду ФРН.

Також Німеччина надала Україні 20 кулеметів MG3 для танків Leopard 2, БМП Marder та інженерних танків Dachs.

До пакету допомоги увійшли:

1305 снарядів та 2064 димові боєприпаси калібру 155 мм;

мостова система та 12 причепів;

10 наземних оглядових радарів;

16 вантажівок Zetros;

чотири позашляховики для захисту кордонів;

100 тис. аптечок;

Раніше виконувач обов'язків міністра оборони Данії Троельс Лунд Поульсен заявив, що Данія та Німеччина передадуть Україні 80 танків Leopard 1. Всього Німеччина, Данія та Нідерланди обіцяли близько 100 таких танків.

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