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Новини Допомога Україні
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Німеччина передала Україні перші 10 танків Leopard 1А5

leopard,leopard1

Німеччина передала Україні десять танків Leopard 1А5.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу уряду ФРН.

Також Німеччина надала Україні 20 кулеметів MG3 для танків Leopard 2, БМП Marder та інженерних танків Dachs.

До пакету допомоги увійшли:

1305 снарядів та 2064 димові боєприпаси калібру 155 мм;
мостова система та 12 причепів;
10 наземних оглядових радарів;
16 вантажівок Zetros;
чотири позашляховики для захисту кордонів;
100 тис. аптечок;

Раніше виконувач обов'язків міністра оборони Данії Троельс Лунд Поульсен заявив, що Данія та Німеччина передадуть Україні 80 танків Leopard 1. Всього Німеччина, Данія та Нідерланди обіцяли близько 100 таких танків.

Також читайте: Україна отримає останні чотири танки Leopard 2 від Іспанії вже наступного тижня

Автор: 

Німеччина (7326) Leopard (138)


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Топ коментарі
+14
Щира вдячність німцям за допомого Україні у боротьбі з рашизмом...
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21.07.2023 12:30
+6
Ti ta hot do kanca prochital ?
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21.07.2023 12:46
+4
10 ми втратили--10 німці передали.І навіть більше,бо не про все кажуть.Русні ***да
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21.07.2023 12:29
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10 ми втратили--10 німці передали.І навіть більше,бо не про все кажуть.Русні ***да
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21.07.2023 12:29 Відповісти
Втратили набагато ********* танки, які в усьому переважають цю морально застарілу та слабко захищену модель, відтак, це точно не рівноцінна заміна.
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21.07.2023 13:06 Відповісти
10 леопардів 1…

Не дуже багато.

Вони кажутьпро немецького гарантії безпеки після війни

Так у Бундесфера нема зброї. Він був раззброін Меркель за 16 років.
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21.07.2023 13:15 Відповісти
Щира вдячність німцям за допомого Україні у боротьбі з рашизмом...
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21.07.2023 12:30 Відповісти
все якось із запізненням...
от росіяни накопили стільки калібрів, що вже ними вражають по 100 тон гороху і цистерни пожежних машин...багато ракет прилетіли не виявленими...попередні пристрілки шахидами дали результат по виявленню засобів пво...
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21.07.2023 14:04 Відповісти
Надіюсь серед снарядів є SMArt.
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21.07.2023 12:32 Відповісти
1 a5 eto liogkije po sravneniju tanki s leopard 2a5 ,bystryje.Luce cem T-72 na 10 raz
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21.07.2023 12:34 Відповісти
Хм, ну ладно танки и снаряды, но пулеметов у них должно быть богато. 20шт. это ни о чем!
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21.07.2023 12:38 Відповісти
Ti ta hot do kanca prochital ?
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21.07.2023 12:46 Відповісти
это для танков пулеметы)
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21.07.2023 13:11 Відповісти
Ну MG3 это единый пулемет. Для танка там доп. приспособления. Он(MG34, MG42(«Циркулярная пила Гитлера»), MG3) у немцев всегда был единым пулеметом.
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21.07.2023 18:13 Відповісти
Дякуємо Німеччині за слушну допомогу !!
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21.07.2023 13:16 Відповісти
Хорошая мишень для ланцетов и вертолетов если нет прикрытия в воздухе.
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21.07.2023 14:51 Відповісти
Щиро дякуємо, друзі.
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21.07.2023 20:19 Відповісти
 
 