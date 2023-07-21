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Новости Санкции против России
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Правительство Новой Зеландии ввело дополнительные санкции против РФ и Беларуси

нова,зеландія

В санкционный список попали 23 физических и юридических лица РФ и Беларуси, которые поддерживают войну России против Украины.

Об этом говорится в пресс-релизе правительства, передает Цензор.НЕТ.

"Правительство Новой Зеландии продолжает поддерживать Украину и осуждает физических и юридических лиц, которые способствуют отвратительным действиям России. Трое россиян, на которых распространяются эти санкции, недавно участвовали в разлуке детей со своими семьями, способствуя депортации украинских детей в Россию. Новая Зеландия осуждает эти отвратительные и безнравственные действия и призывает Россию немедленно прекратить насильственное нападение на Украину, ее народ и детей", - заявила глава МИД Наная Махута.

Новые санкции также коснулись 14 физических и юридических лиц российского военно-промышленного комплекса.

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"Они разрабатывают, производят или закупают оружие, электронные компоненты и технологии (такие как микроэлектроника и полупроводники), которые использует Россия для ведения агрессивной войны против Украины", - добавила она.

По ее словам, Беларусь активно поддерживает Россию, продолжая нарушать международное право и подрывать международный мир и безопасность – именно то, что Россия обязана защищать и поддерживать как член Совбеза ООН.

"Шесть белорусских организаций, в отношении которых применены санкции, включают белорусские банки, и это свидетельствует о том, что Новая Зеландия продолжает осуждать действия Беларуси", - отметила глава МИД.

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Де Нова Зеландія і де лапті та картопляники.
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21.07.2023 13:05 Ответить
Чемпонат мира з футболу - футболістерки, рекомендую...
зовсім не погано жіночкі буцають,
краще за наших пацанів - паси поперек форева.....
до речї Нова Зеландія зробила Ірландію 1:0...
вболівав за Ірландію, ну таке...
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21.07.2023 13:08 Ответить
і велике прохання не робити того, шо я от тока зараз зробив - ніякого ні з ким счету... - вже зазіпнув рота....
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21.07.2023 13:22 Ответить
Продайте нам бойових вихухолєй!!! Або хоч качкодзьобів...
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21.07.2023 14:25 Ответить
Мощно прям жуть.
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21.07.2023 14:59 Ответить
 
 