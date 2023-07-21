Правительство Новой Зеландии ввело дополнительные санкции против РФ и Беларуси

В санкционный список попали 23 физических и юридических лица РФ и Беларуси, которые поддерживают войну России против Украины.

Об этом говорится в пресс-релизе правительства, передает Цензор.НЕТ.

"Правительство Новой Зеландии продолжает поддерживать Украину и осуждает физических и юридических лиц, которые способствуют отвратительным действиям России. Трое россиян, на которых распространяются эти санкции, недавно участвовали в разлуке детей со своими семьями, способствуя депортации украинских детей в Россию. Новая Зеландия осуждает эти отвратительные и безнравственные действия и призывает Россию немедленно прекратить насильственное нападение на Украину, ее народ и детей", - заявила глава МИД Наная Махута.

Новые санкции также коснулись 14 физических и юридических лиц российского военно-промышленного комплекса.

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"Они разрабатывают, производят или закупают оружие, электронные компоненты и технологии (такие как микроэлектроника и полупроводники), которые использует Россия для ведения агрессивной войны против Украины", - добавила она.

По ее словам, Беларусь активно поддерживает Россию, продолжая нарушать международное право и подрывать международный мир и безопасность – именно то, что Россия обязана защищать и поддерживать как член Совбеза ООН.

"Шесть белорусских организаций, в отношении которых применены санкции, включают белорусские банки, и это свидетельствует о том, что Новая Зеландия продолжает осуждать действия Беларуси", - отметила глава МИД.