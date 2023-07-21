Уряд Нової Зеландії запровадив додаткові санкції проти РФ та Білорусі

До санкційного списку потрапили 23 фізичні і юридичні особи РФ і Білорусі, які підтримують війну Росії проти України.

Про це йдеться у пресрелізі уряду, інформує Цензор.НЕТ.

"Уряд Нової Зеландії продовжує підтримувати Україну та засуджує фізичних та юридичних осіб, які сприяють огидним діям Росії. Троє росіян, на яких поширюються ці санкції, нещодавно брали участь у розлученні дітей зі своїми родинами, сприяючи депортації українських дітей до Росії. Нова Зеландія засуджує ці огидні та аморальні дії та закликає Росію негайно припинити насильницький напад на Україну, її народ та дітей", - заявила глава МЗС Наная Махута.

Нові санкції також торкнулися 14 фізичних та юридичних осіб російського військово-промислового комплексу.

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"Вони розробляють, виробляють або закуповують зброю, електронні компоненти та технології (такі як мікроелектроніка та напівпровідники), які використовуються Росією для ведення агресивної війни проти України", - додала вона.

За її словами, Білорусь активно підтримує Росію, продовжуючи порушувати міжнародне право та підривати міжнародний мир і безпеку – саме те, що Росія зобов’язана захищати та підтримувати як член Ради безпеки ООН.

"Шість білоруських організацій, щодо яких застосовано санкції, включають білоруські банки, і це свідчить про те, що Нова Зеландія продовжує засуджувати дії Білорусі",- зазначила глава МЗС.

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