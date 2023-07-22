Крымский мост несет войну. Это цель, которую нужно нейтрализовать, – Зеленский
Россия использует Керченский мост в военных целях, значит – это законная цель для ВСУ, которая должна быть нейтрализована.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский по видеосвязи на Аспенском форуме безопасности, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
"Цель - вернуть весь Крым, потому что это наша суверенная территория... Керченский мост не какая-нибудь маленькая логистическая дорога. Он используется для доставки боеприпасов и милитаризации Крыма.
Для нас понятно, что этот вражеский объект, построенный вне международного права, поэтому понятно, что это наша цель и любая цель, которая несет войну, а не мир, должна быть нейтрализована", - заявил Зеленский.
Зеленский также подчеркнул, что контрнаступление Украины продвигается медленнее, чем ожидалось, поскольку операция началась позже, чем планировалось изначально: "Из-за того, что мы начали чуть позже... это дало России время заминировать всю нашу землю и построить несколько линий обороны".
Президент заявил, что несмотря на трудности, Украина движется вперед.
"Мы не хотели терять наших людей, наши кадры и наших военнослужащих, мы не хотели терять технику и поэтому достаточно осторожно относились к наступательным действиям. Я бы сказал, что мы приближаемся к моменту, когда ответные действия могут набрать темп, потому что мы уже проходим через некоторые места, где есть мины, и разминируем эти районы", - подчеркнул Зеленский.
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Не треба було голосувати за регіоналів: Харківські угоди, що дозволили не лише збільшити присутність росіян, а й модернізуватися.
Не треба було голосувати Януковича, який дорозвалив ЗСУ і СБУ. На 2014 в Україні майже не було боєздатних військових підрозділів. СБУ у Криму була "заточена" проти кримських татар, а не проти кацапні. Скільки військових, співробітників СБУ, поліцейських,... у Криму не зрадили присязі і переїхали на материкову Україну не пригадуєте?
А хто був канцлером Німеччини і президентами США у період побудови мосту? Часом не Меркель, Обама і Трамп?
То про які ж "договорняки" Порошенка з Путіном ви говорите?
А насправді наносять удари українці і гинуть теж українці, поки це базікало триндить і кришує розкрадання західної допомоги.
От тільки не треба посилатись на сержанта, якому ніби не вдалося підірвати мости.
Пам'ятаємо, як Подоляк-Юра-Єнакієвскій розказував, що їм просто рука не піднялась нищити інфраструктуру, бо воно думали, що московити будуть бережливо ставитись і до наших людей і до тої ж інфраструктури. Його нічого 300-та літня історія не вчить, або він вдає, що не вчить. Одним словом - проросійський 95 квартал, який виставляв україномовних недолугими затурканими селюками (цілком, як при СРСР) зараз перефарбувався і став гіперпатріотичним.
Не треба було голосувати за регіоналів: Харківські угоди, що дозволили не лише збільшити присутність росіян, а й модернізуватися.
Не треба було голосувати Януковича, який дорозвалив ЗСУ і СБУ. На 2014 в Україні майже не було боєздатних військових підрозділів. СБУ у Криму була "заточена" проти кримських татар, а не проти кацапні. Скільки військових, співробітників СБУ, поліцейських,... у Криму не зрадили присязі і переїхали на материкову Україну не пригадуєте?
А хто був канцлером Німеччини і президентами США у період побудови мосту? Часом не Меркель, Обама і Трамп?
"А чего же Порох мост вообще дал построить?"
А чому б вам не перейти на українську мову (ілі какая разніца) і не згадати, як ми посилено готувались до "шашльіков на майскіє", коли США з союзниками за пів-року попереджали про повномасштабне вторгнення?
А каким образом Порошенко мог не допустить строительство крьімского моста? Что мешало Зеленскому до 24 февраля добиться его сноса или самому уничтожить?
Почему Зеленский допустил массовую паспортизацию в "ЛНР-ДНР"?
Попросите своего работодателя, Подоляка, подсказать ответьі.
Пользуясь твоей логикой, спрошу, почему Зеленский дал мосту простоять до сегодняшнего дня? Как он допустил такое?
а що принесли Україні не підірвані мости Чонгара????
бо верещучка казала що туризм, подорожі до родичів і ще щось.
питаю бо кругом однаково
нептуни були не потрібні, тепер потрібні а їх нема
наші мінні поля не мішали оркам наступати
їхні мінні поля заважають нашому контрнаступу
а міни підриваються наче однаково
ми забули подати замовлення укроборонці на виготовлення дронів
***** їх вже клепає повним ходом
блатних, багатих, чиновників, депутатів не гребуть на війну
а от простих, як ***** дрони, повним ходом
робити промови це добре, і правильно
то чому нема промов та відповіді за провальні дії влади???
люди які ніби то пов"язані з фсб на держпосадах
а генерали Кривонос та Бурба відсторонені від сужби, а Червінський взагалі в сізо
як це все зліпити в купу, як що про це мовчить президент, і тому мовчать всі???
От тільки не треба посилатись на сержанта, якому ніби не вдалося підірвати мости.
Пам'ятаємо, як Подоляк-Юра-Єнакієвскій розказував, що їм просто рука не піднялась нищити інфраструктуру, бо воно думали, що московити будуть бережливо ставитись і до наших людей і до тої ж інфраструктури. Його нічого 300-та літня історія не вчить, або він вдає, що не вчить. Одним словом - проросійський 95 квартал, який виставляв україномовних недолугими затурканими селюками (цілком, як при СРСР) зараз перефарбувався і став гіперпатріотичним.
А у него что, позволения спрашивали?
А вот зачем ЗЄ позволил разминировать Чонгар? Он давал разрешение Верещукче с Єрмаком
Такі заяви президента були 1,5 року назад і знов зараз.Різниці поки що не бачу ,міст як стояв так і стоїть.
Всі чекають, коли вже літаки полетять і будуть всіх бамбіть.
- Послухайте, а чому ви, депутати від «СН» не носите значок належності до партії, як вимагає президент?
- Ага… Спробуй, одягни… Щоб на вулиці в лице плювали, а то і морду били?