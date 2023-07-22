Крымский мост несет войну. Это цель, которую нужно нейтрализовать, – Зеленский

Россия использует Керченский мост в военных целях, значит – это законная цель для ВСУ, которая должна быть нейтрализована.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский по видеосвязи на Аспенском форуме безопасности, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Цель - вернуть весь Крым, потому что это наша суверенная территория... Керченский мост не какая-нибудь маленькая логистическая дорога. Он используется для доставки боеприпасов и милитаризации Крыма.

Для нас понятно, что этот вражеский объект, построенный вне международного права, поэтому понятно, что это наша цель и любая цель, которая несет войну, а не мир, должна быть нейтрализована", - заявил Зеленский.

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Зеленский также подчеркнул, что контрнаступление Украины продвигается медленнее, чем ожидалось, поскольку операция началась позже, чем планировалось изначально: "Из-за того, что мы начали чуть позже... это дало России время заминировать всю нашу землю и построить несколько линий обороны".

Президент заявил, что несмотря на трудности, Украина движется вперед.

"Мы не хотели терять наших людей, наши кадры и наших военнослужащих, мы не хотели терять технику и поэтому достаточно осторожно относились к наступательным действиям. Я бы сказал, что мы приближаемся к моменту, когда ответные действия могут набрать темп, потому что мы уже проходим через некоторые места, где есть мины, и разминируем эти районы", - подчеркнул Зеленский.