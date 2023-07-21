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Новини Війна
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Кримський міст несе війну. Це ціль, яку треба нейтралізувати, - Зеленський

кримський,міст

Росія використовує Керченський міст у військових цілях, значить - це законна ціль для ЗСУ, яка має бути нейтралізована.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський по відеозв'язку на Аспенському безпековому форумі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"Ціль - повернути весь Крим, тому що це наша суверенна територія... Керченський міст не якась маленька логістична дорога. Він використовується для доставки боєприпасів і мілітаризації Криму.

Для нас зрозуміло, що цей ворожий об'єкт, побудований поза межами міжнародного права, тому зрозуміло, що це наша ціль і будь-яку ціль, яка несе війну, а не мир, має бути нейтралізовано", - заявив Зеленський.

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Зеленський також наголосив, що контрнаступ України просувається повільніше, ніж очікувалося, оскільки операція почалася пізніше, ніж планувалося спочатку: "Через те, що ми почали трохи пізніше... це дало Росії час замінувати всю нашу землю і побудувати кілька ліній оборони".

Президент заявив, що попри труднощі, Україна рухається вперед.

"Ми не хотіли втрачати наших людей, наші кадри і наших військовослужбовців, ми не хотіли втрачати техніку і тому досить обережно ставилися до наступальних дій. Я б сказав, що ми наближаємося до моменту, коли відповідні дії можуть набрати темп, тому що ми вже проходимо через деякі місця, де є міни, і розміновуємо ці райони", - наголосив Зеленський.

Автор: 

Зеленський Володимир (23705) Керченський міст (532)


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Топ коментарі
+22
І бажано його залізничну частину
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21.07.2023 23:19
+15
Воно так каже, наче воно наносить удари і отримує удари у відповідь.

А насправді наносять удари українці і гинуть теж українці, поки це базікало триндить і кришує розкрадання західної допомоги.
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21.07.2023 23:22
+13
Які питання, пане Президенте- реалізовуйте, українці не проти!
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21.07.2023 23:22
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І бажано його залізничну частину
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21.07.2023 23:19 Відповісти
А також кпини дипломатів з найвеличнішого
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21.07.2023 23:20 Відповісти
Порошенко своїми договорняками з путіним довів що міст віббувся. Звичайно міст зараз треба валить
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21.07.2023 23:37 Відповісти
А клоун тим часом на московії гроші заробляв, ти на це натякаєш?
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22.07.2023 01:01 Відповісти
Не треба було голосувати у 90-тих за комуністів (область стала республікою, дозвіл на базування російського флоту, дозвіл російським відставникам селитися в Криму).

Не треба було голосувати за регіоналів: Харківські угоди, що дозволили не лише збільшити присутність росіян, а й модернізуватися.

Не треба було голосувати Януковича, який дорозвалив ЗСУ і СБУ. На 2014 в Україні майже не було боєздатних військових підрозділів. СБУ у Криму була "заточена" проти кримських татар, а не проти кацапні. Скільки військових, співробітників СБУ, поліцейських,... у Криму не зрадили присязі і переїхали на материкову Україну не пригадуєте?

А хто був канцлером Німеччини і президентами США у період побудови мосту? Часом не Меркель, Обама і Трамп?

То про які ж "договорняки" Порошенка з Путіном ви говорите?
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22.07.2023 01:09 Відповісти
в СБУ був відділ по кацапах працював, але при овочу його розігнали, а щодо татар побоювання недаремні
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22.07.2023 06:56 Відповісти
самобуд підлягає зносу
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21.07.2023 23:21 Відповісти
Воно так каже, наче воно наносить удари і отримує удари у відповідь.

А насправді наносять удари українці і гинуть теж українці, поки це базікало триндить і кришує розкрадання західної допомоги.
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21.07.2023 23:22 Відповісти
Читаю, що проблема дронів для Вовків Да Вінчі закрита і що передали волонтери, деякі з них без імен,бо відразу ж обшуки. Так що ви маєте рацію
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21.07.2023 23:25 Відповісти
Які питання, пане Президенте- реалізовуйте, українці не проти!
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21.07.2023 23:22 Відповісти
От і ****** та захрипи його вусмерть!
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21.07.2023 23:24 Відповісти
А чому ж ти не захищав Крим в 14 році, а шлявся на болотах ховаючись від повісток, чи Порох не дозволив?
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21.07.2023 23:27 Відповісти
О, боты подтянулись. А чего же Порох мост вообще дал построить? При нем от нуля и до конца его отгрохали, а теперь сноси как хочешь...
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22.07.2023 00:19 Відповісти
що ти прохрюкало? пиши нормавльною людською мовою, а не по кацапськи хрюкаєш.
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22.07.2023 06:58 Відповісти
А дозволив кацапам швидко пройти вузькими ділянками з Криму на материкову Україну також Порошенко? Там ніби мало бути усе заміноване і пристріляне нашою артилерією.

От тільки не треба посилатись на сержанта, якому ніби не вдалося підірвати мости.

Пам'ятаємо, як Подоляк-Юра-Єнакієвскій розказував, що їм просто рука не піднялась нищити інфраструктуру, бо воно думали, що московити будуть бережливо ставитись і до наших людей і до тої ж інфраструктури. Його нічого 300-та літня історія не вчить, або він вдає, що не вчить. Одним словом - проросійський 95 квартал, який виставляв україномовних недолугими затурканими селюками (цілком, як при СРСР) зараз перефарбувався і став гіперпатріотичним.
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22.07.2023 01:35 Відповісти
Осталась самая незначительная деталь: чем-то его уничтожить. Можно скинуть Паровознюка или жирного из 95 квартала. Ибо больше средств для уничтожения такой цели нет, а трындеть можно что угодно.
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21.07.2023 23:27 Відповісти
Я бы еще Пороха отправил, который дал его построить, теперь пускай ломает голову как его снести!
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22.07.2023 00:20 Відповісти
Не треба було голосувати у 90-тих за комуністів (область стала республікою, дозвіл на базування російського флоту, дозвіл російським відставникам селитися в Криму).

Не треба було голосувати за регіоналів: Харківські угоди, що дозволили не лише збільшити присутність росіян, а й модернізуватися.

Не треба було голосувати Януковича, який дорозвалив ЗСУ і СБУ. На 2014 в Україні майже не було боєздатних військових підрозділів. СБУ у Криму була "заточена" проти кримських татар, а не проти кацапні. Скільки військових, співробітників СБУ, поліцейських,... у Криму не зрадили присязі і переїхали на материкову Україну не пригадуєте?

А хто був канцлером Німеччини і президентами США у період побудови мосту? Часом не Меркель, Обама і Трамп?

"А чего же Порох мост вообще дал построить?"
А чому б вам не перейти на українську мову (ілі какая разніца) і не згадати, як ми посилено готувались до "шашльіков на майскіє", коли США з союзниками за пів-року попереджали про повномасштабне вторгнення?
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22.07.2023 01:17 Відповісти
Сколько букв для такого простого вопроса. Меня всегда прикалывает что не спросишь про Пороха всегда вал отмазок - не тот канцлер, не тот народ, яйца не те видимо =( И они еще какие то претензии Зелени выдвигают, тут вообще за 5 лет одни отмазки...
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22.07.2023 01:38 Відповісти
Спеціально для людини яка не володіє державною мовою, або стидається її бо надивилась жартиків 95 кварталу, перейду на "общепанятньій".

А каким образом Порошенко мог не допустить строительство крьімского моста? Что мешало Зеленскому до 24 февраля добиться его сноса или самому уничтожить?

Почему Зеленский допустил массовую паспортизацию в "ЛНР-ДНР"?

Попросите своего работодателя, Подоляка, подсказать ответьі.
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23.07.2023 01:39 Відповісти
Что значит дал построить? Как ты себе это представляешь и что по твоему должен был делать порох в этом случае? Опиши подробно.
Пользуясь твоей логикой, спрошу, почему Зеленский дал мосту простоять до сегодняшнего дня? Как он допустил такое?
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22.07.2023 07:39 Відповісти
А ще, як виявилось, в нас є посол в беларусі.
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21.07.2023 23:29 Відповісти
Наближайся до моменту iстини, тебе не мене, по-любэ...
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21.07.2023 23:31 Відповісти
Прозріло, чудо...
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21.07.2023 23:36 Відповісти
тут по делу сказал,приебаца не к чему
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21.07.2023 23:36 Відповісти
"Я для себе знаю", - Зеленський про встановлення винних у здачі Півдня та захопленні Каховської ГЕС. ВIДЕО Джерело:
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21.07.2023 23:38 Відповісти
зеленский, умные люди сначала нейтрализуют, а потом трындят. Но вывести 95ый квартал из человека почти невозможно
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21.07.2023 23:39 Відповісти
Ото цікаво, як люди, мешканці 95 кварталу у Кривому Розі ся почувають? Це ж смиканим можна стати, коли звідусюди матюки на той квартал..
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21.07.2023 23:57 Відповісти
Колись почув від одного "криворогатого" : "Вот теперь Кривой Рог заживёт! Президент не забудет свою родину!" Коли я сказав, що "Блазню" "насрать" і на нього, і на Кривий Ріг, і на Україну вцілому - аби лише гроші "капали" - трохи мені "очі видирать" не кинувся Восени почув - у Кривому Розі від ракетного удару загинув хтось з його родичів Сам він в перші дні кацапського наступу чкурнув за кордон (Чоловіку десь 40 років - здоровий як бугай Офіцер поліції) Казали - написав звідти: "Эта не мая вайна!"
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22.07.2023 07:29 Відповісти
Ну то чоловік - то тільки стать Ви зазначили.
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22.07.2023 08:07 Відповісти
півтора року цей міст ніс щастя, тепер війну???
а що принесли Україні не підірвані мости Чонгара????
бо верещучка казала що туризм, подорожі до родичів і ще щось.
питаю бо кругом однаково
нептуни були не потрібні, тепер потрібні а їх нема
наші мінні поля не мішали оркам наступати
їхні мінні поля заважають нашому контрнаступу
а міни підриваються наче однаково
ми забули подати замовлення укроборонці на виготовлення дронів
***** їх вже клепає повним ходом
блатних, багатих, чиновників, депутатів не гребуть на війну
а от простих, як ***** дрони, повним ходом
робити промови це добре, і правильно
то чому нема промов та відповіді за провальні дії влади???
люди які ніби то пов"язані з фсб на держпосадах
а генерали Кривонос та Бурба відсторонені від сужби, а Червінський взагалі в сізо
як це все зліпити в купу, як що про це мовчить президент, і тому мовчать всі???
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21.07.2023 23:54 Відповісти
"півтора року цей міст ніс щастя" - он далеко не пол года стоит, при Порохе его заложили и построили. Зачем "гетьман" позволил, у него спросите. А теперь ломай голову как его снести...
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22.07.2023 00:21 Відповісти
Порох Сапсани та Нептун для кацапів готував і до суду притягав за блокування керченської протоки, але такі як ти вибрали зелених і тепер намагаються гроші заробити на відбілюванні своїх "слуг", після того як членограй усе, що міг злив.
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22.07.2023 01:08 Відповісти
А дозволив кацапам швидко пройти вузькими ділянками з Криму на материкову Україну також Порошенко? Там ніби мало бути усе заміноване і пристріляне нашою артилерією.

От тільки не треба посилатись на сержанта, якому ніби не вдалося підірвати мости.

Пам'ятаємо, як Подоляк-Юра-Єнакієвскій розказував, що їм просто рука не піднялась нищити інфраструктуру, бо воно думали, що московити будуть бережливо ставитись і до наших людей і до тої ж інфраструктури. Його нічого 300-та літня історія не вчить, або він вдає, що не вчить. Одним словом - проросійський 95 квартал, який виставляв україномовних недолугими затурканими селюками (цілком, як при СРСР) зараз перефарбувався і став гіперпатріотичним.
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22.07.2023 01:36 Відповісти
"Зачем "гетьман" позволил"

А у него что, позволения спрашивали?

А вот зачем ЗЄ позволил разминировать Чонгар? Он давал разрешение Верещукче с Єрмаком
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22.07.2023 01:51 Відповісти
А ЧИМ "Порох" повинен був "зносить"? Тим, що йому Янукович залишив? Голими та босими залишками армії та зруйнованим ВПК? Він за п"ять років правління створив боєздатну армію, розвернув програми озброєння, спинив агресію та повернув частину окупованих територій А потім прийшли "олеги макарчуки" та захотіли "паржать" І як тепер "іржеться"? "Весело?" А вам, *****, про це казалося та писалося ще до 2-го туру виборів !!! А де ти був до 12 жовтня 2022 року - такий "розумний"? "Пальцем в носі колупався"?!!!
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22.07.2023 07:38 Відповісти
Кацапам після війни доведеться заплатити ще й за демонтаж залишків цього мосту.
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21.07.2023 23:55 Відповісти
Сміття будемо на їх територію скидати, чи побудуємо ще декілька заводій по переробці будсміття?
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21.07.2023 23:58 Відповісти
Сміття це кацапи, а залишки мосту потенційні "будматеріали".
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22.07.2023 00:02 Відповісти
Коштовні вихолять..це розволи, розбери, вилови, й перевези до заводу
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22.07.2023 02:30 Відповісти
А чого це він сам ще не розсипався?? Касапи таджиків на будівництво наймали??
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22.07.2023 00:01 Відповісти
В сейсмічній зоні ще не було землетрусів, а в результаті потепління клімату не було льоду.
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22.07.2023 00:03 Відповісти
по жд части надо врезать
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22.07.2023 00:12 Відповісти
В чому проблема?Чому недавні опори не добили жд міст ?Чого чекаємо?Тільки не треба мені казати що ракет немає і т.і ми розуміємо що є і до грому і інші не в тій кількості але є.
Такі заяви президента були 1,5 року назад і знов зараз.Різниці поки що не бачу ,міст як стояв так і стоїть.
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22.07.2023 00:33 Відповісти
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22.07.2023 00:48 Відповісти
Годі марафонити, треба результат!
Всі чекають, коли вже літаки полетять і будуть всіх бамбіть.
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22.07.2023 01:14 Відповісти
Це ціль, яку треба нейтралізувати. А чого не сказати нормально -треба розбомбити
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22.07.2023 01:54 Відповісти
Надеюсь новые стадионы, молоточки для барабанов и сковородки за 700 тыс. для этой цели идеально подойдут.
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22.07.2023 03:11 Відповісти
Хотілось би почути хто надав наказ розмінувавати Чонгар, що стало причиною швидкого захоплення півдня України.
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22.07.2023 07:10 Відповісти
Верховна Рада дала дозвіл А в ній "трускавецькі" - "ЗЕ-монобільшість"!

- Послухайте, а чому ви, депутати від «СН» не носите значок належності до партії, як вимагає президент?

- Ага… Спробуй, одягни… Щоб на вулиці в лице плювали, а то і морду били?
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22.07.2023 07:43 Відповісти
....я не понимаю сути обсуждения! Нелегальная стройка банды террористов с болот мацковии,Подлежит уничтожению-этого достаточно.....
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22.07.2023 08:39 Відповісти
Вот это нужно делать в первую очередь
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22.07.2023 09:28 Відповісти
Кто этому идиоту тексты пишет? Кто то из многочисленных помошников, или он сам спустился с небес на землю и ощасливил всех своим дебилизмом?
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22.07.2023 10:06 Відповісти
Якщо зараз є спосіб знищити міст, то треба зробити це якнайшвидше.
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22.07.2023 16:59 Відповісти
 
 