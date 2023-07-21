Кримський міст несе війну. Це ціль, яку треба нейтралізувати, - Зеленський

Росія використовує Керченський міст у військових цілях, значить - це законна ціль для ЗСУ, яка має бути нейтралізована.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський по відеозв'язку на Аспенському безпековому форумі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"Ціль - повернути весь Крим, тому що це наша суверенна територія... Керченський міст не якась маленька логістична дорога. Він використовується для доставки боєприпасів і мілітаризації Криму.

Для нас зрозуміло, що цей ворожий об'єкт, побудований поза межами міжнародного права, тому зрозуміло, що це наша ціль і будь-яку ціль, яка несе війну, а не мир, має бути нейтралізовано", - заявив Зеленський.

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Зеленський також наголосив, що контрнаступ України просувається повільніше, ніж очікувалося, оскільки операція почалася пізніше, ніж планувалося спочатку: "Через те, що ми почали трохи пізніше... це дало Росії час замінувати всю нашу землю і побудувати кілька ліній оборони".

Президент заявив, що попри труднощі, Україна рухається вперед.

"Ми не хотіли втрачати наших людей, наші кадри і наших військовослужбовців, ми не хотіли втрачати техніку і тому досить обережно ставилися до наступальних дій. Я б сказав, що ми наближаємося до моменту, коли відповідні дії можуть набрати темп, тому що ми вже проходимо через деякі місця, де є міни, і розміновуємо ці райони", - наголосив Зеленський.