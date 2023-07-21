Кримський міст несе війну. Це ціль, яку треба нейтралізувати, - Зеленський
Росія використовує Керченський міст у військових цілях, значить - це законна ціль для ЗСУ, яка має бути нейтралізована.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський по відеозв'язку на Аспенському безпековому форумі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
"Ціль - повернути весь Крим, тому що це наша суверенна територія... Керченський міст не якась маленька логістична дорога. Він використовується для доставки боєприпасів і мілітаризації Криму.
Для нас зрозуміло, що цей ворожий об'єкт, побудований поза межами міжнародного права, тому зрозуміло, що це наша ціль і будь-яку ціль, яка несе війну, а не мир, має бути нейтралізовано", - заявив Зеленський.
Зеленський також наголосив, що контрнаступ України просувається повільніше, ніж очікувалося, оскільки операція почалася пізніше, ніж планувалося спочатку: "Через те, що ми почали трохи пізніше... це дало Росії час замінувати всю нашу землю і побудувати кілька ліній оборони".
Президент заявив, що попри труднощі, Україна рухається вперед.
"Ми не хотіли втрачати наших людей, наші кадри і наших військовослужбовців, ми не хотіли втрачати техніку і тому досить обережно ставилися до наступальних дій. Я б сказав, що ми наближаємося до моменту, коли відповідні дії можуть набрати темп, тому що ми вже проходимо через деякі місця, де є міни, і розміновуємо ці райони", - наголосив Зеленський.
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Не треба було голосувати за регіоналів: Харківські угоди, що дозволили не лише збільшити присутність росіян, а й модернізуватися.
Не треба було голосувати Януковича, який дорозвалив ЗСУ і СБУ. На 2014 в Україні майже не було боєздатних військових підрозділів. СБУ у Криму була "заточена" проти кримських татар, а не проти кацапні. Скільки військових, співробітників СБУ, поліцейських,... у Криму не зрадили присязі і переїхали на материкову Україну не пригадуєте?
А хто був канцлером Німеччини і президентами США у період побудови мосту? Часом не Меркель, Обама і Трамп?
То про які ж "договорняки" Порошенка з Путіном ви говорите?
А насправді наносять удари українці і гинуть теж українці, поки це базікало триндить і кришує розкрадання західної допомоги.
От тільки не треба посилатись на сержанта, якому ніби не вдалося підірвати мости.
Пам'ятаємо, як Подоляк-Юра-Єнакієвскій розказував, що їм просто рука не піднялась нищити інфраструктуру, бо воно думали, що московити будуть бережливо ставитись і до наших людей і до тої ж інфраструктури. Його нічого 300-та літня історія не вчить, або він вдає, що не вчить. Одним словом - проросійський 95 квартал, який виставляв україномовних недолугими затурканими селюками (цілком, як при СРСР) зараз перефарбувався і став гіперпатріотичним.
Не треба було голосувати за регіоналів: Харківські угоди, що дозволили не лише збільшити присутність росіян, а й модернізуватися.
Не треба було голосувати Януковича, який дорозвалив ЗСУ і СБУ. На 2014 в Україні майже не було боєздатних військових підрозділів. СБУ у Криму була "заточена" проти кримських татар, а не проти кацапні. Скільки військових, співробітників СБУ, поліцейських,... у Криму не зрадили присязі і переїхали на материкову Україну не пригадуєте?
А хто був канцлером Німеччини і президентами США у період побудови мосту? Часом не Меркель, Обама і Трамп?
"А чего же Порох мост вообще дал построить?"
А чому б вам не перейти на українську мову (ілі какая разніца) і не згадати, як ми посилено готувались до "шашльіков на майскіє", коли США з союзниками за пів-року попереджали про повномасштабне вторгнення?
А каким образом Порошенко мог не допустить строительство крьімского моста? Что мешало Зеленскому до 24 февраля добиться его сноса или самому уничтожить?
Почему Зеленский допустил массовую паспортизацию в "ЛНР-ДНР"?
Попросите своего работодателя, Подоляка, подсказать ответьі.
Пользуясь твоей логикой, спрошу, почему Зеленский дал мосту простоять до сегодняшнего дня? Как он допустил такое?
а що принесли Україні не підірвані мости Чонгара????
бо верещучка казала що туризм, подорожі до родичів і ще щось.
питаю бо кругом однаково
нептуни були не потрібні, тепер потрібні а їх нема
наші мінні поля не мішали оркам наступати
їхні мінні поля заважають нашому контрнаступу
а міни підриваються наче однаково
ми забули подати замовлення укроборонці на виготовлення дронів
***** їх вже клепає повним ходом
блатних, багатих, чиновників, депутатів не гребуть на війну
а от простих, як ***** дрони, повним ходом
робити промови це добре, і правильно
то чому нема промов та відповіді за провальні дії влади???
люди які ніби то пов"язані з фсб на держпосадах
а генерали Кривонос та Бурба відсторонені від сужби, а Червінський взагалі в сізо
як це все зліпити в купу, як що про це мовчить президент, і тому мовчать всі???
От тільки не треба посилатись на сержанта, якому ніби не вдалося підірвати мости.
Пам'ятаємо, як Подоляк-Юра-Єнакієвскій розказував, що їм просто рука не піднялась нищити інфраструктуру, бо воно думали, що московити будуть бережливо ставитись і до наших людей і до тої ж інфраструктури. Його нічого 300-та літня історія не вчить, або він вдає, що не вчить. Одним словом - проросійський 95 квартал, який виставляв україномовних недолугими затурканими селюками (цілком, як при СРСР) зараз перефарбувався і став гіперпатріотичним.
А у него что, позволения спрашивали?
А вот зачем ЗЄ позволил разминировать Чонгар? Он давал разрешение Верещукче с Єрмаком
Такі заяви президента були 1,5 року назад і знов зараз.Різниці поки що не бачу ,міст як стояв так і стоїть.
Всі чекають, коли вже літаки полетять і будуть всіх бамбіть.
- Послухайте, а чому ви, депутати від «СН» не носите значок належності до партії, як вимагає президент?
- Ага… Спробуй, одягни… Щоб на вулиці в лице плювали, а то і морду били?