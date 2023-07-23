У США нет достаточных запасов ATACMS для передачи Украине, - Washington Post
США не принимают решения о передаче Украине ракет ATACMS из-за отсутствия запасов этих ракет на американских военных складах.
Об этом пишет Washington Post, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Пентагон убежден, что у Киева есть более насущные потребности, чем ATACMS, и переживает, что передача Украине этого оружия в количестве, достаточном для влияния на поле боя, существенно снизит готовность США к другим возможным конфликтам", - говорится в материале.
Отмечается, что арсенал ATACMS американских военных определенное время не пополняется, поскольку армия ожидает уже в этом году взятия на вооружение следующего поколения тактических ракет под названием Prism.
"Ограниченное количество ATACMS – самое большое беспокойство американских военных. Хотя точное их количество в арсенале США засекречено, Lockheed Martin за все время изготовил около 4000 ракет, многие из которых были использованы армией США в боях, учениях или испытаниях. В то же время около 900 ракет за прошедшее десятилетие были проданы иностранным союзникам и партнерам, в том числе 211 - после начала войны в Украине", - утверждает WP.
Добавим, что компания-производитель Lockheed Martin производит 500 таких ракет в год, но все они идут на экспорт по заключенным ранее контрактам.
Издание отмечает, что Киев направил в США запрос на предоставление нескольких сот таких ракет.
Как сообщалось, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина ведет переговоры с Соединенными Штатами и другими странами по передаче ATACMS и подобным ракетам.
Резолюция H.Res. 488 с призывом к администрации Байдена обеспечить Украину ракетами ATACMS была представлена в Конгрессе США в первой половине июня. В тексте документа отмечается необходимость предоставить Украине дальнобойные ракеты в немедленном порядке, сохраняя при этом боевую готовность Соединенных Штатов.
Заместитель министра обороны Владимир Гаврилов заявлял, что для достижения победы над российскими захватчиками Силам обороны Украины требуется дальнобойное высокоточное вооружение.
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******* как-то смотрится....
И боярка - это твоя слабость!
вообще не палишься
Жениться тебе надо....
Українці у штатах з 1го січня виходять до білого дому на маніфестації з вимогою розблокувати ленд-ліз. Хоч один туалетний папірчик (кожен з яких верещить про свій патріотизм) про це написав ?
Знайдіть групу Diaspora UA (на фб, в твітері, на ютюбі). Скільки б діаспора не тисла - лівацькі притирки знайдуть причини не виконувати свої ж закони і зобов'язання.
Для них зараз головне - кліматична повісточка і трансгендерна пропаганда.
Сколько выходит к Белому Дому, если ни новостные сводки, ни пресса не обращают внимания. 200, 400, 500 человек? Сколько раз выходло к Белому дому 25 тыс, 50 тыс. человек?
Вы понимаете, что страшно не то, что Ермак с Зеленским у власти, а то, что общество выбрало их и терпит. А общество на выборах не поменяешь!
"Мудрый" народ , избирающий то шапочного вора, то клоуна во власть это уже из другой оперы.
А вообще-то они не сцут - ни еще только начали пиво пить и им не до туземных цирков. У них сейчас в голове родео, а не концерт на фортепьяно безрукого пианиста.
Как всегда - все мировые войны зарождались в Европе, а тушить их приходилось США с жертвами своих солдат.
В мире ничего не поменялось с тех пор - европейцы родили агрессора, а теперь зовут лесника из США. А оно ему сильно надо? Ну хотя бы в год выборов...