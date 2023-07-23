У США нет достаточных запасов ATACMS для передачи Украине, - Washington Post

США не принимают решения о передаче Украине ракет ATACMS из-за отсутствия запасов этих ракет на американских военных складах.

Об этом пишет Washington Post, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Пентагон убежден, что у Киева есть более насущные потребности, чем ATACMS, и переживает, что передача Украине этого оружия в количестве, достаточном для влияния на поле боя, существенно снизит готовность США к другим возможным конфликтам", - говорится в материале.

Отмечается, что арсенал ATACMS американских военных определенное время не пополняется, поскольку армия ожидает уже в этом году взятия на вооружение следующего поколения тактических ракет под названием Prism.

"Ограниченное количество ATACMS – самое большое беспокойство американских военных. Хотя точное их количество в арсенале США засекречено, Lockheed Martin за все время изготовил около 4000 ракет, многие из которых были использованы армией США в боях, учениях или испытаниях. В то же время около 900 ракет за прошедшее десятилетие были проданы иностранным союзникам и партнерам, в том числе 211 - после начала войны в Украине", - утверждает WP.

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Добавим, что компания-производитель Lockheed Martin производит 500 таких ракет в год, но все они идут на экспорт по заключенным ранее контрактам.

Издание отмечает, что Киев направил в США запрос на предоставление нескольких сот таких ракет.

Как сообщалось, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина ведет переговоры с Соединенными Штатами и другими странами по передаче ATACMS и подобным ракетам.

Резолюция H.Res. 488 с призывом к администрации Байдена обеспечить Украину ракетами ATACMS была представлена в Конгрессе США в первой половине июня. В тексте документа отмечается необходимость предоставить Украине дальнобойные ракеты в немедленном порядке, сохраняя при этом боевую готовность Соединенных Штатов.

Заместитель министра обороны Владимир Гаврилов заявлял, что для достижения победы над российскими захватчиками Силам обороны Украины требуется дальнобойное высокоточное вооружение.