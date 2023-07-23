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У США нет достаточных запасов ATACMS для передачи Украине, - Washington Post

atacms,атакамс

США не принимают решения о передаче Украине ракет ATACMS из-за отсутствия запасов этих ракет на американских военных складах.

Об этом пишет Washington Post, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Пентагон убежден, что у Киева есть более насущные потребности, чем ATACMS, и переживает, что передача Украине этого оружия в количестве, достаточном для влияния на поле боя, существенно снизит готовность США к другим возможным конфликтам", - говорится в материале.

Отмечается, что арсенал ATACMS американских военных определенное время не пополняется, поскольку армия ожидает уже в этом году взятия на вооружение следующего поколения тактических ракет под названием Prism.

"Ограниченное количество ATACMS – самое большое беспокойство американских военных. Хотя точное их количество в арсенале США засекречено, Lockheed Martin за все время изготовил около 4000 ракет, многие из которых были использованы армией США в боях, учениях или испытаниях. В то же время около 900 ракет за прошедшее десятилетие были проданы иностранным союзникам и партнерам, в том числе 211 - после начала войны в Украине", - утверждает WP.

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Добавим, что компания-производитель Lockheed Martin производит 500 таких ракет в год, но все они идут на экспорт по заключенным ранее контрактам.

Издание отмечает, что Киев направил в США запрос на предоставление нескольких сот таких ракет.

Как сообщалось, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина ведет переговоры с Соединенными Штатами и другими странами по передаче ATACMS и подобным ракетам.

Резолюция H.Res. 488 с призывом к администрации Байдена обеспечить Украину ракетами ATACMS была представлена в Конгрессе США в первой половине июня. В тексте документа отмечается необходимость предоставить Украине дальнобойные ракеты в немедленном порядке, сохраняя при этом боевую готовность Соединенных Штатов.

Заместитель министра обороны Владимир Гаврилов заявлял, что для достижения победы над российскими захватчиками Силам обороны Украины требуется дальнобойное высокоточное вооружение.

Автор: 

США (26489) ATACMS (138)


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Топ комментарии
+37
У США немає достатньої міцності яєць в певних випадках. Лише відмазки.
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22.07.2023 23:56
+24
А вы предложите этим ***** обменять асфальт на ATACMS.
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23.07.2023 00:17
+19
Так и собирались. Своим запасом ракет. Вопрос, а как вы собирались? А?
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23.07.2023 00:10
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Страница 4 из 4
У Украины есть ВЫБОР - ОСВОБОДИТЬ страну и ВЫЖИТЬ (расчитываясь в будущем за ленд лиз) или всё просрать и сдохнуть ?
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23.07.2023 16:15 Ответить
ты кацап и так уже все просрал и даже черного пакета тебе не хватит..
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27.07.2023 13:33 Ответить
ты кацапом был был тупым кацапом и подохнешь ботяра ватная не позорься тебя спалили трепло
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27.07.2023 13:55 Ответить
Имея на вооружении дюжину одних только авианосных групп и не сделать, за полтора года, каких-нибудь сотню или две солидных ракет для Украины - просто циничная отмазка!
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23.07.2023 11:35 Ответить
При цьому нам розказують, що союзнички в три зміни працюють: виконують оборонне замовлення.
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23.07.2023 19:46 Ответить
да вам ботам кацапским вешают лапшу на ваши ботоксные уши
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27.07.2023 13:37 Ответить
Довбані сцикуни
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23.07.2023 11:53 Ответить
ссцыкуны все в Омане остались или на банковой в бункерах сидят
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27.07.2023 13:38 Ответить
Бидон, это и есть ленд-лиз?
******* как-то смотрится....
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23.07.2023 12:35 Ответить
у тебя кацап вместо твоей тупой бакши бидон с какашками путлера
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27.07.2023 13:39 Ответить
Славик, твой высер зачтен!
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27.07.2023 13:49 Ответить
я тебя кацап не Славик - тебя зашкварили и денег лахта не заплатит
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27.07.2023 13:54 Ответить
Нет, ты не просто Славик, а ты Славик - дебил! Ну, если мне Лахта заплатит, то я могу взять свои слова обратно.
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27.07.2023 13:59 Ответить
кацапепанный у тебя вообще имени нет - ты гнида безимянная перестань спамить и засорять ветку своими тупыми постами
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27.07.2023 14:01 Ответить
Последний вопрос: боярка - это твоя слабость или предпочтение?
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27.07.2023 14:05 Ответить
дятел кацапский ты никогда не жил в Украине и не знаешь украинские фамилии и имена - так что опять ты кремлядь обсралась
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27.07.2023 14:13 Ответить
Похоже, Славик, у тебя сегодня начались критические дни...
И боярка - это твоя слабость!
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27.07.2023 14:18 Ответить
да конечно это же ты в каждом посту свое кацапсоке пойло вспоминаешь
вообще не палишься
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27.07.2023 14:32 Ответить
Слаука в плауках никак не успокоится!
Жениться тебе надо....
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27.07.2023 15:12 Ответить
трепло ватное что ты ноешь как шлюха - ты же сказал что у тебя последний вопрос - два поста назад?
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27.07.2023 15:16 Ответить
Tuporylus vulgarius, сколько же в тебе энергии, которая с лихвой компенсирует полное отсутствие интеллекта!
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27.07.2023 15:35 Ответить
Пистешь , бидон повия *****
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23.07.2023 13:07 Ответить
сгинь кацапская гнида скоро твоей рашке кирдык будет и тебе не будет платить твоя ботоферма
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27.07.2023 13:40 Ответить
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28.08.2023 10:28 Ответить
Амеріканський народ і конгрес не сцикуни,це бідон старий пердун сцикун,протоптавсі посвіту вісімдесят років,дай другим пожити.
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23.07.2023 13:26 Ответить
не позорься кацапская гнида
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27.07.2023 13:41 Ответить
А где огромная диаспора украинцев в США и Канаде. Где их давление, где призывы голосовать за тех кандидатов, кто за эффективную помощь Украине, где протесты , митинги?
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23.07.2023 14:04 Ответить
Якщо ви не в курсі - то не треба виступати.

Українці у штатах з 1го січня виходять до білого дому на маніфестації з вимогою розблокувати ленд-ліз. Хоч один туалетний папірчик (кожен з яких верещить про свій патріотизм) про це написав ?

Знайдіть групу Diaspora UA (на фб, в твітері, на ютюбі). Скільки б діаспора не тисла - лівацькі притирки знайдуть причини не виконувати свої ж закони і зобов'язання.

Для них зараз головне - кліматична повісточка і трансгендерна пропаганда.
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23.07.2023 19:44 Ответить
По последним статистическим данным, в США проживает около 1,1 миллиона человек с украинскими корнями.

Сколько выходит к Белому Дому, если ни новостные сводки, ни пресса не обращают внимания. 200, 400, 500 человек? Сколько раз выходло к Белому дому 25 тыс, 50 тыс. человек?
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25.07.2023 20:49 Ответить
Ух ты - вспомнили про диаспору. А когда шли на выборы, то всех нах - мы самые умные!
Вы понимаете, что страшно не то, что Ермак с Зеленским у власти, а то, что общество выбрало их и терпит. А общество на выборах не поменяешь!
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24.07.2023 08:40 Ответить
Диаспора это способ давления на нерешительного и безвольного Бпайдена, и его советников, и чиновников.

"Мудрый" народ , избирающий то шапочного вора, то клоуна во власть это уже из другой оперы.
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25.07.2023 20:52 Ответить
а почему американский президент должен больше переживать за Украину -если самим украинцам насрать на свою страну - или они такие тупые? ты это губу закатай ..
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27.07.2023 13:43 Ответить
СВЯТАЯ БРЕХНЯ, *****! ВСЕ У ВАС ЕСТЬ! ЗАЖРАЛИСЬ ВЫ ПРОСТО ЗА СТОЛЬКО ЛЕТ СЫТОЙ ЖИЗНИ И ПРОСТО ССЫТЕ!
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23.07.2023 14:37 Ответить
Ты прям как комиссар ЧК с ордером на обыске у петербургского фабриканта в 1918 году!
А вообще-то они не сцут - ни еще только начали пиво пить и им не до туземных цирков. У них сейчас в голове родео, а не концерт на фортепьяно безрукого пианиста.
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24.07.2023 08:37 Ответить
чому всі знають скільки чого у США на складах. Хіба це не військова таємниця? Маніпуляція ЗМІ
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23.07.2023 14:59 Ответить
вот именно - но кацапская ботоферма негодуе почему их русню так мало бьют
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27.07.2023 13:46 Ответить
В США и на ближних границах нет войны! Есть война в Европе, до которой довели европейские популисты типа Меркели, Саркози и Берлускони.
Как всегда - все мировые войны зарождались в Европе, а тушить их приходилось США с жертвами своих солдат.
В мире ничего не поменялось с тех пор - европейцы родили агрессора, а теперь зовут лесника из США. А оно ему сильно надо? Ну хотя бы в год выборов...
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24.07.2023 08:34 Ответить
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