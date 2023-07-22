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У США немає достатніх запасів ATACMS для передачі Україні, - Washington Post

atacms,атакамс

США не ухвалюють рішення про передачу Україні ракет ATACMS через брак запасів цих ракет на американських військових складах.

Про це пише Washington Post, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Пентагон переконаний, що у Києва є більш нагальні потреби, ніж ATACMS, й переймається, що передача Україні цієї зброї у кількості, достатній для здійснення впливу на полі бою, суттєво знизить готовність США до інших можливих конфліктів", - йдеться у матеріалі.

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Зазначається, що арсенал ATACMS американських військових певний час не поповнюється, оскільки армія очікує вже цього року взяття на озброєння наступного покоління тактичних ракет під назвою Prism.

"Обмежена кількість ATACMS - найбільше занепокоєння американських військових. Хоча точна їх кількість в арсеналі США засекречена, Lockheed Martin за весь час виготовив близько 4000 ракет, багато з яких було використано армією США в боях, навчання чи випробовуваннях. Водночас близько 900 ракет упродовж минулого десятиріччя було продано іноземним союзникам й партнерами, в тому числі 211 - після початку війни в Україні", - стверджує WP.

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Додамо, що наразі компанія-виробник Lockheed Martin виготовляє 500 таких ракет на рік, але усі вони йдуть на експорт за укладеними раніше контрактами.

Видання зазначає, що Київ направив до США запит на надання кількох сотень таких ракет.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна веде переговори зі Сполученими Штатами та іншими країнами щодо передачі ATACMS та подібних ракет.

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Резолюція H.Res. 488 із закликом до адміністрації Байдена забезпечити Україну ракетами ATACMS була представлена в Конгресі США у першій половині червня. У тексті документа наголошується на необхідності надати Україні далекобійні ракети в негайному порядку, зберігаючи при цьому бойову готовність Сполучених Штатів.

Заступник міністра оборони Володимир Гаврилов заявляв, що для досягнення перемоги над російськими загарбниками Силам оборони України потрібне далекобійне високоточне озброєння.

Автор: 

США (22568) ATACMS (139)


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Топ коментарі
+37
У США немає достатньої міцності яєць в певних випадках. Лише відмазки.
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22.07.2023 23:56
+24
А вы предложите этим ***** обменять асфальт на ATACMS.
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23.07.2023 00:17
+19
Так и собирались. Своим запасом ракет. Вопрос, а как вы собирались? А?
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23.07.2023 00:10
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У Украины есть ВЫБОР - ОСВОБОДИТЬ страну и ВЫЖИТЬ (расчитываясь в будущем за ленд лиз) или всё просрать и сдохнуть ?
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23.07.2023 16:15 Відповісти
ты кацап и так уже все просрал и даже черного пакета тебе не хватит..
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27.07.2023 13:33 Відповісти
ты кацапом был был тупым кацапом и подохнешь ботяра ватная не позорься тебя спалили трепло
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27.07.2023 13:55 Відповісти
Имея на вооружении дюжину одних только авианосных групп и не сделать, за полтора года, каких-нибудь сотню или две солидных ракет для Украины - просто циничная отмазка!
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23.07.2023 11:35 Відповісти
При цьому нам розказують, що союзнички в три зміни працюють: виконують оборонне замовлення.
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23.07.2023 19:46 Відповісти
да вам ботам кацапским вешают лапшу на ваши ботоксные уши
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27.07.2023 13:37 Відповісти
Довбані сцикуни
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23.07.2023 11:53 Відповісти
ссцыкуны все в Омане остались или на банковой в бункерах сидят
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27.07.2023 13:38 Відповісти
Бидон, это и есть ленд-лиз?
******* как-то смотрится....
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23.07.2023 12:35 Відповісти
у тебя кацап вместо твоей тупой бакши бидон с какашками путлера
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27.07.2023 13:39 Відповісти
Славик, твой высер зачтен!
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27.07.2023 13:49 Відповісти
я тебя кацап не Славик - тебя зашкварили и денег лахта не заплатит
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27.07.2023 13:54 Відповісти
Нет, ты не просто Славик, а ты Славик - дебил! Ну, если мне Лахта заплатит, то я могу взять свои слова обратно.
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27.07.2023 13:59 Відповісти
кацапепанный у тебя вообще имени нет - ты гнида безимянная перестань спамить и засорять ветку своими тупыми постами
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27.07.2023 14:01 Відповісти
Последний вопрос: боярка - это твоя слабость или предпочтение?
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27.07.2023 14:05 Відповісти
дятел кацапский ты никогда не жил в Украине и не знаешь украинские фамилии и имена - так что опять ты кремлядь обсралась
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27.07.2023 14:13 Відповісти
Похоже, Славик, у тебя сегодня начались критические дни...
И боярка - это твоя слабость!
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27.07.2023 14:18 Відповісти
да конечно это же ты в каждом посту свое кацапсоке пойло вспоминаешь
вообще не палишься
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27.07.2023 14:32 Відповісти
Слаука в плауках никак не успокоится!
Жениться тебе надо....
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27.07.2023 15:12 Відповісти
трепло ватное что ты ноешь как шлюха - ты же сказал что у тебя последний вопрос - два поста назад?
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27.07.2023 15:16 Відповісти
Tuporylus vulgarius, сколько же в тебе энергии, которая с лихвой компенсирует полное отсутствие интеллекта!
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27.07.2023 15:35 Відповісти
Пистешь , бидон повия *****
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23.07.2023 13:07 Відповісти
сгинь кацапская гнида скоро твоей рашке кирдык будет и тебе не будет платить твоя ботоферма
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27.07.2023 13:40 Відповісти
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28.08.2023 10:28 Відповісти
Амеріканський народ і конгрес не сцикуни,це бідон старий пердун сцикун,протоптавсі посвіту вісімдесят років,дай другим пожити.
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23.07.2023 13:26 Відповісти
не позорься кацапская гнида
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27.07.2023 13:41 Відповісти
А где огромная диаспора украинцев в США и Канаде. Где их давление, где призывы голосовать за тех кандидатов, кто за эффективную помощь Украине, где протесты , митинги?
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23.07.2023 14:04 Відповісти
Якщо ви не в курсі - то не треба виступати.

Українці у штатах з 1го січня виходять до білого дому на маніфестації з вимогою розблокувати ленд-ліз. Хоч один туалетний папірчик (кожен з яких верещить про свій патріотизм) про це написав ?

Знайдіть групу Diaspora UA (на фб, в твітері, на ютюбі). Скільки б діаспора не тисла - лівацькі притирки знайдуть причини не виконувати свої ж закони і зобов'язання.

Для них зараз головне - кліматична повісточка і трансгендерна пропаганда.
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23.07.2023 19:44 Відповісти
По последним статистическим данным, в США проживает около 1,1 миллиона человек с украинскими корнями.

Сколько выходит к Белому Дому, если ни новостные сводки, ни пресса не обращают внимания. 200, 400, 500 человек? Сколько раз выходло к Белому дому 25 тыс, 50 тыс. человек?
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25.07.2023 20:49 Відповісти
Ух ты - вспомнили про диаспору. А когда шли на выборы, то всех нах - мы самые умные!
Вы понимаете, что страшно не то, что Ермак с Зеленским у власти, а то, что общество выбрало их и терпит. А общество на выборах не поменяешь!
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24.07.2023 08:40 Відповісти
Диаспора это способ давления на нерешительного и безвольного Бпайдена, и его советников, и чиновников.

"Мудрый" народ , избирающий то шапочного вора, то клоуна во власть это уже из другой оперы.
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25.07.2023 20:52 Відповісти
а почему американский президент должен больше переживать за Украину -если самим украинцам насрать на свою страну - или они такие тупые? ты это губу закатай ..
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27.07.2023 13:43 Відповісти
СВЯТАЯ БРЕХНЯ, *****! ВСЕ У ВАС ЕСТЬ! ЗАЖРАЛИСЬ ВЫ ПРОСТО ЗА СТОЛЬКО ЛЕТ СЫТОЙ ЖИЗНИ И ПРОСТО ССЫТЕ!
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23.07.2023 14:37 Відповісти
Ты прям как комиссар ЧК с ордером на обыске у петербургского фабриканта в 1918 году!
А вообще-то они не сцут - ни еще только начали пиво пить и им не до туземных цирков. У них сейчас в голове родео, а не концерт на фортепьяно безрукого пианиста.
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24.07.2023 08:37 Відповісти
чому всі знають скільки чого у США на складах. Хіба це не військова таємниця? Маніпуляція ЗМІ
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23.07.2023 14:59 Відповісти
вот именно - но кацапская ботоферма негодуе почему их русню так мало бьют
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27.07.2023 13:46 Відповісти
В США и на ближних границах нет войны! Есть война в Европе, до которой довели европейские популисты типа Меркели, Саркози и Берлускони.
Как всегда - все мировые войны зарождались в Европе, а тушить их приходилось США с жертвами своих солдат.
В мире ничего не поменялось с тех пор - европейцы родили агрессора, а теперь зовут лесника из США. А оно ему сильно надо? Ну хотя бы в год выборов...
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24.07.2023 08:34 Відповісти
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