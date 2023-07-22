У США немає достатніх запасів ATACMS для передачі Україні, - Washington Post
США не ухвалюють рішення про передачу Україні ракет ATACMS через брак запасів цих ракет на американських військових складах.
Про це пише Washington Post, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Пентагон переконаний, що у Києва є більш нагальні потреби, ніж ATACMS, й переймається, що передача Україні цієї зброї у кількості, достатній для здійснення впливу на полі бою, суттєво знизить готовність США до інших можливих конфліктів", - йдеться у матеріалі.
Зазначається, що арсенал ATACMS американських військових певний час не поповнюється, оскільки армія очікує вже цього року взяття на озброєння наступного покоління тактичних ракет під назвою Prism.
"Обмежена кількість ATACMS - найбільше занепокоєння американських військових. Хоча точна їх кількість в арсеналі США засекречена, Lockheed Martin за весь час виготовив близько 4000 ракет, багато з яких було використано армією США в боях, навчання чи випробовуваннях. Водночас близько 900 ракет упродовж минулого десятиріччя було продано іноземним союзникам й партнерами, в тому числі 211 - після початку війни в Україні", - стверджує WP.
Додамо, що наразі компанія-виробник Lockheed Martin виготовляє 500 таких ракет на рік, але усі вони йдуть на експорт за укладеними раніше контрактами.
Видання зазначає, що Київ направив до США запит на надання кількох сотень таких ракет.
Як повідомлялося, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна веде переговори зі Сполученими Штатами та іншими країнами щодо передачі ATACMS та подібних ракет.
Резолюція H.Res. 488 із закликом до адміністрації Байдена забезпечити Україну ракетами ATACMS була представлена в Конгресі США у першій половині червня. У тексті документа наголошується на необхідності надати Україні далекобійні ракети в негайному порядку, зберігаючи при цьому бойову готовність Сполучених Штатів.
Заступник міністра оборони Володимир Гаврилов заявляв, що для досягнення перемоги над російськими загарбниками Силам оборони України потрібне далекобійне високоточне озброєння.
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******* как-то смотрится....
И боярка - это твоя слабость!
вообще не палишься
Жениться тебе надо....
Українці у штатах з 1го січня виходять до білого дому на маніфестації з вимогою розблокувати ленд-ліз. Хоч один туалетний папірчик (кожен з яких верещить про свій патріотизм) про це написав ?
Знайдіть групу Diaspora UA (на фб, в твітері, на ютюбі). Скільки б діаспора не тисла - лівацькі притирки знайдуть причини не виконувати свої ж закони і зобов'язання.
Для них зараз головне - кліматична повісточка і трансгендерна пропаганда.
Сколько выходит к Белому Дому, если ни новостные сводки, ни пресса не обращают внимания. 200, 400, 500 человек? Сколько раз выходло к Белому дому 25 тыс, 50 тыс. человек?
Вы понимаете, что страшно не то, что Ермак с Зеленским у власти, а то, что общество выбрало их и терпит. А общество на выборах не поменяешь!
"Мудрый" народ , избирающий то шапочного вора, то клоуна во власть это уже из другой оперы.
А вообще-то они не сцут - ни еще только начали пиво пить и им не до туземных цирков. У них сейчас в голове родео, а не концерт на фортепьяно безрукого пианиста.
Как всегда - все мировые войны зарождались в Европе, а тушить их приходилось США с жертвами своих солдат.
В мире ничего не поменялось с тех пор - европейцы родили агрессора, а теперь зовут лесника из США. А оно ему сильно надо? Ну хотя бы в год выборов...