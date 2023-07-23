Россия хочет создать буферную зону вокруг Луганщины, - британская разведка

В последние дни наблюдается усиление артиллерийского огня на севере линии фронта, в Луганской и Харьковской областях – вероятно, это сопровождалось некоторым увеличением атак российских небольших подразделений, но ситуация была запутана российской дезинформацией.

Об этом говорится в отчете разведки Великобритании, передает Цензор.НЕТ.

По данным британской разведки, Москва, вероятно, достигла лишь незначительных достижений, но возобновленная активность на севере подчеркивает ее важность для Кремля, когда она одновременно сталкивается со значительным давлением в южном запорожском секторе.

"Западная группировка войск России, вероятно, пытается продвинуться назад к реке Оскол, чтобы создать буферную зону вокруг Луганской области, владение которой Россия почти наверняка считает одной из своих основных целей войны", – говорится в сообщении.

Смотрите также: Вторая группа украинских артиллеристов завершила обучение на САУ AS90 в Великобритании. ФОТОрепортаж