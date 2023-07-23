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Новости Агрессия России против Украины
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Россия хочет создать буферную зону вокруг Луганщины, - британская разведка

рф,армія,росія,арміярф

В последние дни наблюдается усиление артиллерийского огня на севере линии фронта, в Луганской и Харьковской областях – вероятно, это сопровождалось некоторым увеличением атак российских небольших подразделений, но ситуация была запутана российской дезинформацией.

Об этом говорится в отчете разведки Великобритании, передает Цензор.НЕТ.

По данным британской разведки, Москва, вероятно, достигла лишь незначительных достижений, но возобновленная активность на севере подчеркивает ее важность для Кремля, когда она одновременно сталкивается со значительным давлением в южном запорожском секторе.

"Западная группировка войск России, вероятно, пытается продвинуться назад к реке Оскол, чтобы создать буферную зону вокруг Луганской области, владение которой Россия почти наверняка считает одной из своих основных целей войны", – говорится в сообщении.

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Великобритания (4934) внешняя разведка (374) Луганская область (6494)


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Кацапи хіба що там стіну з дохлих ваньок збудують.
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23.07.2023 09:57 Ответить
***** це цілком влаштує.
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23.07.2023 11:12 Ответить
Західне угруповання військ Росії, ймовірно, намагається просунутися назад до річки Оскіл.
В смысле, вперёд, на Запад. Но их оттуда 1 раз выбили, выбьют и ещё раз.
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23.07.2023 09:58 Ответить
Це мабуть підрозділ "Чернобайовцы"
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23.07.2023 11:41 Ответить
А було б не пагано створити буферну зону, але навколо України. За рахунок Ростовської, Білгородської, Воронезської, Брянської областей та Краснодарського краю...
Демілітарізована, дерашистизована, деімперіалізована зона, вільна від усіх кремлядів різного ґатунку.
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23.07.2023 10:00 Ответить
буферна рашистська зона,це окуповані рашистом українські території.Якщо рашиста в скорім часі не випруть ,із цих територій,це буде територія забудована рашистськими війсковими базами, складами війсковими частинами , і т.д.
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23.07.2023 10:14 Ответить
Буферна зона навколо Луганщини таки буде створена. Не з того боку, що хочуть кацапи, а з протилежного. І не кацапами, а ЗСУ.
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23.07.2023 10:41 Ответить
Сто раз печатал. Дело в реале в самом большом сланцевом газе там. В Европе большего нет. При оранжевых начали экспериментально американцы. Но с 14 г ушли, война! Потеряем мы. .
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23.07.2023 12:16 Ответить
Діпстейт про рух скрізь вздовж адмінмежі Луганщини поки нічого не каже, але небезпечний прорив ворога на кілька км за 6 днів від Ковалівки й Кармазинівки у напрямку Чернещини Харківскої обл. відображає. Практично вони вийшли на межу областей. https://deepstatemap.live/?fbclid=IwAR2gE0ekKsVNADG7VYYQmGaQuTDy8N5JB842cVS18mXVGV2oDgOZSh3Z8QU#13/49.3115/37.9490 https://deepstatemap.live/#13/49.3115/37.9490
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23.07.2023 14:52 Ответить
 
 