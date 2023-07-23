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Враг разведывает состояние нашей энергосистемы, возможны новые удары, - Скибицкий

ремонт,енергетика,електрика,світло,енергосистема
Фото: AP Photo/Evgeniy Maloletka

Враг начал работу по изучению состояния нашей энергетики и пытается определить объекты, которые являются критическими для нашей энергетической системы.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Мы отслеживаем все вопросы, касающиеся разведки Российской Федерацией наших энергетических объектов. Они приступили к такой работе. Они осуществляют доразведку, используют в том числе космическую разведку и другие виды разведки для того, чтобы установить состояние нашей энергетики", - сказал Скибицкий.

По его словам, российские оккупанты также пытаются определить объекты, которые являются критическими для нашей энергетической системы.

Читайте также: Воздушные силы об обстрелах энергообъектов осенью: "Враг накапливает ракеты, может досаждать точечными ударами топливно-энергетическому сектору"

Автор: 

обстрел (26975) разведка (4170) энергетика (2553) Скибицкий Вадим (290)


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Топ комментарии
+15
А ви, ідіоти зелені, думали, що вони залишать енергосистему у спокої? Гроші, які виділив Захід на відбудову, вже усі порозкрадали? Захисту знову ніякого для найважливішої стратегічної галузі?
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23.07.2023 14:30
+13
А навіщо розвідка? Чиновники України самі фото і мостів і фабрик і підстанцій викладуть в неті.
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23.07.2023 14:29
+10
можливі? це він серйозно? удари не можливі, вони будуть з вірогідністю 146 відсотків.
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23.07.2023 14:30
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А навіщо розвідка? Чиновники України самі фото і мостів і фабрик і підстанцій викладуть в неті.
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23.07.2023 14:29 Ответить
Яка несподіванка!!!

»Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий»…!?

Та Шо ви кажете!?!

Ворог проводить разведки…хто б мог помислити ?

Там всі таки «продаинуті»? Але тільки Буданов, та Скибицкий?

Да, русня мае вже давно креслення усіх обьектів єнергетики!

Крім того треба помьятати що вся єнергетика знаходиться у приватного власника олігарха Ахметова.
»Усі секрети в надійних руках»
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23.07.2023 16:04 Ответить
можливі? це він серйозно? удари не можливі, вони будуть з вірогідністю 146 відсотків.
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23.07.2023 14:30 Ответить
А ви, ідіоти зелені, думали, що вони залишать енергосистему у спокої? Гроші, які виділив Захід на відбудову, вже усі порозкрадали? Захисту знову ніякого для найважливішої стратегічної галузі?
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23.07.2023 14:30 Ответить
А на Заході знов чекатимуть, поки вони тут все знищать, щоб потім дати 2 чи 3 патріоти...
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23.07.2023 14:33 Ответить
На Заході чекатимуть поки ви з вашою зєльоной шоблой зависните на стовбах вздовж Хрещатика
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23.07.2023 14:46 Ответить
усі питання до "найвеличнішого лідора" та його зе-свити !!! сікльки бабла призначеного на ЗСУ вони розпиляли ??? їм навіть їх родичі-соплеміники з Ізраєлю не довіряють, би як би довіряли то поставили б давно танки Меркава, навіть б/у і застарілі, а так такки їдуть в Мароко, а звідти нам недолуге совково кацапське лайно під назваю т80у !!!



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23.07.2023 14:49 Ответить
Америку відкрив. Це і мавпа може таке вивалити з розумним виглядом в якості сенсації.
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23.07.2023 14:37 Ответить
а якже "рокет вистачить на два - три рази"?
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23.07.2023 14:48 Ответить
Ну раз це НЕ Буданов говорить, то щось ВАЖЛИВЕ говорить.
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23.07.2023 14:48 Ответить
..а скільки "Громів" виготовили за часів прездобольства Найвеличнівшивого?
- мабуть пару штук.. та й ті, на які, що з часів Кривавого Пастор та Пороха, тупо приліпили наліпку "Велике ракетівництво зєлєнськага" і нарешті "повернули клістрони" (не збуджуйтеся, зеботи, знаю, що то таке і де застосовують - по армійській, совєцькій ще, спеціальності) для частини ППО.. і, через шо, за втрату боєздатності, досі не відповіли дбр-овці та їхні чабани дермаки-татарови
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23.07.2023 15:39 Ответить
..шоб не виглядати пОвним Гогою Грузіном навчиться раз і назавжди користуватися пошуковиками чи хоча б Вікіпедією або запишиться на безкоштовні курси з їх вивчення
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23.07.2023 18:10 Ответить
ні фіга сєбє мусора-малороси чи козирні-фсбшники оборзєлі...
- військова таємниця - то не порожній звук, таваріщ єфрєйтор
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23.07.2023 18:51 Ответить
Чому ви не б*єте по їхніх енергетичних станціях,сидите дивитесь.
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23.07.2023 17:06 Ответить
Єрмак з Арахамією вже давно їм позливали координати всіх стратегічних об'єктів,в тому числі енергетичних.
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24.07.2023 04:17 Ответить
 
 