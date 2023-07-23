Враг разведывает состояние нашей энергосистемы, возможны новые удары, - Скибицкий

Враг начал работу по изучению состояния нашей энергетики и пытается определить объекты, которые являются критическими для нашей энергетической системы.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Мы отслеживаем все вопросы, касающиеся разведки Российской Федерацией наших энергетических объектов. Они приступили к такой работе. Они осуществляют доразведку, используют в том числе космическую разведку и другие виды разведки для того, чтобы установить состояние нашей энергетики", - сказал Скибицкий.

По его словам, российские оккупанты также пытаются определить объекты, которые являются критическими для нашей энергетической системы.

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