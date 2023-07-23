Враг разведывает состояние нашей энергосистемы, возможны новые удары, - Скибицкий
Враг начал работу по изучению состояния нашей энергетики и пытается определить объекты, которые являются критическими для нашей энергетической системы.
Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Мы отслеживаем все вопросы, касающиеся разведки Российской Федерацией наших энергетических объектов. Они приступили к такой работе. Они осуществляют доразведку, используют в том числе космическую разведку и другие виды разведки для того, чтобы установить состояние нашей энергетики", - сказал Скибицкий.
По его словам, российские оккупанты также пытаются определить объекты, которые являются критическими для нашей энергетической системы.
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»Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий»…!?
Та Шо ви кажете!?!
Ворог проводить разведки…хто б мог помислити ?
Там всі таки «продаинуті»? Але тільки Буданов, та Скибицкий?
Да, русня мае вже давно креслення усіх обьектів єнергетики!
Крім того треба помьятати що вся єнергетика знаходиться у приватного власника олігарха Ахметова.
»Усі секрети в надійних руках»
- мабуть пару штук.. та й ті, на які, що з часів Кривавого Пастор та Пороха, тупо приліпили наліпку "Велике ракетівництво зєлєнськага" і нарешті "повернули клістрони" (не збуджуйтеся, зеботи, знаю, що то таке і де застосовують - по армійській, совєцькій ще, спеціальності) для частини ППО.. і, через шо, за втрату боєздатності, досі не відповіли дбр-овці та їхні чабани дермаки-татарови
- військова таємниця - то не порожній звук, таваріщ єфрєйтор