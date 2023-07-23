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За день враг дважды обстрелял Днепропетровщину

окупанти,міномет

Россияне за 23 июля совершили два обстрела громад Днепропетровщины.

Об этом сообщил на своем телеграм-канале глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук, передает Цензор.НЕТ.

"За день российские оккупанты дважды обстреляли область. Был совершен артиллерийский обстрел Марганецкой громады Никопольского района. После обеда атаковали Великомихайловскую громаду Синельниковского района", - отметил Лукашук.

Он добавил, что жертв среди гражданского населения нет.

Смотрите также: Ночью россияне дважды обстреляли Марганецкую громаду и Никополь на Днепропетровщине. ФОТО

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обстрел (26975) Днепропетровская область (3914)


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Добре , що немає жертв серед громадян🙁
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23.07.2023 20:57 Ответить
 
 