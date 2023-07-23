За день враг дважды обстрелял Днепропетровщину

Россияне за 23 июля совершили два обстрела громад Днепропетровщины.

Об этом сообщил на своем телеграм-канале глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук, передает Цензор.НЕТ.

"За день российские оккупанты дважды обстреляли область. Был совершен артиллерийский обстрел Марганецкой громады Никопольского района. После обеда атаковали Великомихайловскую громаду Синельниковского района", - отметил Лукашук.

Он добавил, что жертв среди гражданского населения нет.

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