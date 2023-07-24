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Ушел из жизни украинский языковед и полиглот Константин Тищенко

тищенко,костянтин

В воскресенье, 23 июля, умер известный украинский языковед, переводчик, преподаватель и знаток почти 50 языков Константин Тищенко. Через неделю ему должно было исполниться 82 года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Институт языкознания имени O.O.Потебни НАН Украины в Facebook.

"На 82-м году оборвалась жизнь Константина Николаевича Тищенко — выдающегося украинского языковеда, доктора филологических наук, профессора Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, основателя и заведующего Лингвистическим учебным музеем, знатока и исследователя многих разносистемных языков", - говорится в сообщении.

Константин Тищенко – украинский языковед, педагог, переводчик, доктор филологических наук, профессор. Является автором более 240 работ, касающихся метатеории языкознания, знаковой теории языка, лингвистических закономерностей, оптимизации морфологических описаний языков, проблем развития языка и т.д.

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После защиты диссертации в 1992 возглавил кафедру теории и практики восточных языков Киевского национального университета им. Т. Шевченко, которую впоследствии реорганизовали в кафедру восточной филологии, а в 1995 выделили кафедру Ближнего Востока. Ею Тищенко заведовал 9 лет.

В 2001-2010 годах был заведующим основанного им в 1992 году Лингвистического учебного музея при КНУ им. Т. Шевченко.

Редакция "Цензор.НЕТ" выражает искренние соболезнования родным и близким Константина Николаевича Тищенко.

Автор: 

украинский язык (1189) потери (4381)


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Топ комментарии
+18
Царство Небесне українському мовознавцю Костянтинові Тищенку.
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24.07.2023 16:19
+15
Хай з Богом спочиває. Є на ютубі його лекції, цікаві.
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24.07.2023 16:17
+9
В какое печальное время мы живем
Народ не знает тех,которые и есть сама Украина
Народ выбирает тех
Кто примитивный
Низкопробный
Ну ладно бы это не касалось
Глобального выбора
Куда пойдет Украина
Какой она будет
Ну как можно ставить такие страшные эксперименты над Нэнькой?
Что наделали люди своим отвратительным ,позорным выбором в 2019 году?
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24.07.2023 16:18
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Правила форума Совет форумчан
Хай з Богом спочиває. Є на ютубі його лекції, цікаві.
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24.07.2023 16:17 Ответить
В какое печальное время мы живем
Народ не знает тех,которые и есть сама Украина
Народ выбирает тех
Кто примитивный
Низкопробный
Ну ладно бы это не касалось
Глобального выбора
Куда пойдет Украина
Какой она будет
Ну как можно ставить такие страшные эксперименты над Нэнькой?
Что наделали люди своим отвратительным ,позорным выбором в 2019 году?
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24.07.2023 16:18 Ответить
Намагання повчати українців мовою окупанта справляє дурнувате враження.
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24.07.2023 16:42 Ответить
А може подумати чому виборчий закон виписано так, що переогти може лише той,
у кого є підтримка спонсорів-мільярдерів ?
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24.07.2023 16:46 Ответить
Хто вам заважає?
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24.07.2023 16:51 Ответить
Влада Коломойських і Ахметових.
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24.07.2023 17:06 Ответить
Якщо щось заважає думати, то з цим до лікаря.
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24.07.2023 17:17 Ответить
А де приймає лікар-ахметолог ? Не підкажете ?
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24.07.2023 17:31 Ответить
Зателефонуйте мамі.
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24.07.2023 17:32 Ответить
Нема телефону вашої матері.
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24.07.2023 18:25 Ответить
Моїй мамі на вас похер, телефонуйте своїй.
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24.07.2023 23:03 Ответить
Болен народ, мораль перевёрнута, работать позорно, думать странно, любить стыдно, сознание фрагментированно, интернет, клац-клац простые решения, из всех утюгов: наживайся любой ценой и потребляй, а кто не урвал тот неудачник. Не уверен что война что-то изменит, душно вокруг.
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24.07.2023 16:47 Ответить
Ужас в том
Что все это пытаются исправить только пассионарии
На Майдане
На фронте
И именно они - цвет нации
Гибнут
Ну разве не обидно что такая прекрасная земля
Такие прекрасные пассионарные украинцы
Так и не смогли создать что- либо
Наподобие Британии
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24.07.2023 16:56 Ответить
Якщо ви не розмовляєте українською, спробуйте Google Translate. Або це теж поза межами вашого розуміння?
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24.07.2023 17:07 Ответить
Британия 1000 лет формировалась, на всё Воля Божья, народ наш либо очистится и возродится, либо распадётся и исчезнет, всегда так было, нет в том печали, а те чистые что уходят в Царствии Небесном благословенны.
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24.07.2023 17:08 Ответить
Та що Британія - деякі місцеві лінгво-інваліди не здатні навіть державну опанувати.
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24.07.2023 17:35 Ответить
Це коли аднатуравава навибирали.
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24.07.2023 20:30 Ответить
Царство Небесне українському мовознавцю Костянтинові Тищенку.
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24.07.2023 16:19 Ответить
Пожив би ще, якби не ходив в університетський буфет.
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24.07.2023 16:36 Ответить
Інтелігентна людина, інтелектуал, світило науки - повна протилежність нинішній жлобській владі хапуг-одноденок.
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24.07.2023 16:49 Ответить
Вічна пам'ять, людині-генію, гордості українського народу!
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24.07.2023 17:29 Ответить
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24.07.2023 17:32 Ответить
Професор Костянтин Тищенко це легендарна людина. Його дослідження української топонімики це науковий результат такого рівня як розкопки Трої, бо вони пояснюють які події відбувалися на наших територіях дві тисячі років тому : війни хозар з арабами, генеза нації з сарматів, тюрків та слов'ян, походи сарматів на Індію, походи римлян, грецькі колонізації. А його порівняльний аналіз слов'янських мов, де відшукалися найближчі українські родичі аж в Померанії в Німеччині ... Дуже жаль що покинув нас, я завжди з великою цікавістю слухав та читав його праці.
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24.07.2023 18:07 Ответить
Спасибо за прекрасные слова!
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24.07.2023 18:34 Ответить
Світла пам"ять світлій людині ... Костянтин Тищенко лишив по собі плеяду своїх учнів, які продовжать його надважливу справу. Це була унікальна людина, сферою життя якої був світ мов різних народів та культур. Зокрема, завдячуючи Костянтину Тищенку в Україні вперше був започаткований новий спецкурс "Вступ до кельтології", він був опрацьований вперше в Україні для студентів, які записалися до Тищенка на факультативний практичний курс валлійської мови. Саме Тищенко ретельно досліджував кельтські назви селищ на витоках річок України, було в нього і багато інших філологічних розвідок.... Такі масштабні люди народжуються раз на 100 років, головне не втратити скарб, який такі люди напрацьовують за своє життя.
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24.07.2023 18:16 Ответить
Спасибо за прекрасные слова !
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24.07.2023 18:33 Ответить
Стрий, Дністер, древляне, волиняне и т.і. Потрібно тіки знати кельтську мову.
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24.07.2023 20:34 Ответить
 
 