Ушел из жизни украинский языковед и полиглот Константин Тищенко
В воскресенье, 23 июля, умер известный украинский языковед, переводчик, преподаватель и знаток почти 50 языков Константин Тищенко. Через неделю ему должно было исполниться 82 года.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Институт языкознания имени O.O.Потебни НАН Украины в Facebook.
"На 82-м году оборвалась жизнь Константина Николаевича Тищенко — выдающегося украинского языковеда, доктора филологических наук, профессора Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, основателя и заведующего Лингвистическим учебным музеем, знатока и исследователя многих разносистемных языков", - говорится в сообщении.
Константин Тищенко – украинский языковед, педагог, переводчик, доктор филологических наук, профессор. Является автором более 240 работ, касающихся метатеории языкознания, знаковой теории языка, лингвистических закономерностей, оптимизации морфологических описаний языков, проблем развития языка и т.д.
После защиты диссертации в 1992 возглавил кафедру теории и практики восточных языков Киевского национального университета им. Т. Шевченко, которую впоследствии реорганизовали в кафедру восточной филологии, а в 1995 выделили кафедру Ближнего Востока. Ею Тищенко заведовал 9 лет.
В 2001-2010 годах был заведующим основанного им в 1992 году Лингвистического учебного музея при КНУ им. Т. Шевченко.
Редакция "Цензор.НЕТ" выражает искренние соболезнования родным и близким Константина Николаевича Тищенко.
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Народ не знает тех,которые и есть сама Украина
Народ выбирает тех
Кто примитивный
Низкопробный
Ну ладно бы это не касалось
Глобального выбора
Куда пойдет Украина
Какой она будет
Ну как можно ставить такие страшные эксперименты над Нэнькой?
Что наделали люди своим отвратительным ,позорным выбором в 2019 году?
у кого є підтримка спонсорів-мільярдерів ?
Что все это пытаются исправить только пассионарии
На Майдане
На фронте
И именно они - цвет нации
Гибнут
Ну разве не обидно что такая прекрасная земля
Такие прекрасные пассионарные украинцы
Так и не смогли создать что- либо
Наподобие Британии