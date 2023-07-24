Ушел из жизни украинский языковед и полиглот Константин Тищенко

В воскресенье, 23 июля, умер известный украинский языковед, переводчик, преподаватель и знаток почти 50 языков Константин Тищенко. Через неделю ему должно было исполниться 82 года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Институт языкознания имени O.O.Потебни НАН Украины в Facebook.

"На 82-м году оборвалась жизнь Константина Николаевича Тищенко — выдающегося украинского языковеда, доктора филологических наук, профессора Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, основателя и заведующего Лингвистическим учебным музеем, знатока и исследователя многих разносистемных языков", - говорится в сообщении.

Константин Тищенко – украинский языковед, педагог, переводчик, доктор филологических наук, профессор. Является автором более 240 работ, касающихся метатеории языкознания, знаковой теории языка, лингвистических закономерностей, оптимизации морфологических описаний языков, проблем развития языка и т.д.

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После защиты диссертации в 1992 возглавил кафедру теории и практики восточных языков Киевского национального университета им. Т. Шевченко, которую впоследствии реорганизовали в кафедру восточной филологии, а в 1995 выделили кафедру Ближнего Востока. Ею Тищенко заведовал 9 лет.

В 2001-2010 годах был заведующим основанного им в 1992 году Лингвистического учебного музея при КНУ им. Т. Шевченко.

Редакция "Цензор.НЕТ" выражает искренние соболезнования родным и близким Константина Николаевича Тищенко.