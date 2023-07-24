Пішов із життя український мовознавець і поліглот Костянтин Тищенко

У неділю, 23 липня, помер відомий український мовознавець, перекладач, викладач і знавець майже 50 мов Костянтин Тищенко. За тиждень йому мало б виповнитися 82 роки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Інститут мовознавства імені O.O.Потебні НАН України у Facebook.

"На 82-му році обірвалося життя Костянтина Миколайовича Тищенка — видатного українського мовознавця, доктора філологічних наук, професора Київського національного університету імені Тараса Шевченка, засновника й завідувача Лінгвістичного навчального музею, знавця й дослідника багатьох різносистемних мов", - ідеться в повідомленні.

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Костянтин Тищенко – український мовознавець, педагог, перекладач, доктор філологічних наук, професор. Є автором понад 240 праць, що стосується метатеорії мовознавства, знакової теорії мови, лінгвістичних закономірностей, оптимізації морфологічних описів мов, проблем розвитку мови тощо.

Після захисту дисертації у 1992-му очолив кафедру теорії та практики східних мов Київського національного університету ім. Т. Шевченка, яку згодом реорганізували в кафедру східної філології, а в 1995-му виділили кафедру Близького Сходу. Нею Тищенко завідував 9 років.



У 2001-2010 роках був завідувачем заснованого ним 1992 року Лінгвістичного навчального музею при КНУ ім. Т. Шевченка.

Редакція "Цензор.НЕТ" висловлює щирі співчуття рідним та близьким Костянтина Миколайовича Тищенка.