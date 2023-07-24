Пішов із життя український мовознавець і поліглот Костянтин Тищенко
У неділю, 23 липня, помер відомий український мовознавець, перекладач, викладач і знавець майже 50 мов Костянтин Тищенко. За тиждень йому мало б виповнитися 82 роки.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Інститут мовознавства імені O.O.Потебні НАН України у Facebook.
"На 82-му році обірвалося життя Костянтина Миколайовича Тищенка — видатного українського мовознавця, доктора філологічних наук, професора Київського національного університету імені Тараса Шевченка, засновника й завідувача Лінгвістичного навчального музею, знавця й дослідника багатьох різносистемних мов", - ідеться в повідомленні.
Костянтин Тищенко – український мовознавець, педагог, перекладач, доктор філологічних наук, професор. Є автором понад 240 праць, що стосується метатеорії мовознавства, знакової теорії мови, лінгвістичних закономірностей, оптимізації морфологічних описів мов, проблем розвитку мови тощо.
Після захисту дисертації у 1992-му очолив кафедру теорії та практики східних мов Київського національного університету ім. Т. Шевченка, яку згодом реорганізували в кафедру східної філології, а в 1995-му виділили кафедру Близького Сходу. Нею Тищенко завідував 9 років.
У 2001-2010 роках був завідувачем заснованого ним 1992 року Лінгвістичного навчального музею при КНУ ім. Т. Шевченка.
Редакція "Цензор.НЕТ" висловлює щирі співчуття рідним та близьким Костянтина Миколайовича Тищенка.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Народ не знает тех,которые и есть сама Украина
Народ выбирает тех
Кто примитивный
Низкопробный
Ну ладно бы это не касалось
Глобального выбора
Куда пойдет Украина
Какой она будет
Ну как можно ставить такие страшные эксперименты над Нэнькой?
Что наделали люди своим отвратительным ,позорным выбором в 2019 году?
у кого є підтримка спонсорів-мільярдерів ?
Что все это пытаются исправить только пассионарии
На Майдане
На фронте
И именно они - цвет нации
Гибнут
Ну разве не обидно что такая прекрасная земля
Такие прекрасные пассионарные украинцы
Так и не смогли создать что- либо
Наподобие Британии