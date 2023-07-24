УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5939 відвідувачів онлайн
Новини
4 504 27

Пішов із життя український мовознавець і поліглот Костянтин Тищенко

тищенко,костянтин

У неділю, 23 липня, помер відомий український мовознавець, перекладач, викладач і знавець майже 50 мов Костянтин Тищенко. За тиждень йому мало б виповнитися 82 роки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Інститут мовознавства імені O.O.Потебні НАН України у Facebook.

"На 82-му році обірвалося життя Костянтина Миколайовича Тищенка — видатного українського мовознавця, доктора філологічних наук, професора Київського національного університету імені Тараса Шевченка, засновника й завідувача Лінгвістичного навчального музею, знавця й дослідника багатьох різносистемних мов", - ідеться в повідомленні.

Також читайте: Для 78% українців рідна мова - українська, - опитування Центру Разумкова

Костянтин Тищенко – український мовознавець, педагог, перекладач, доктор філологічних наук, професор. Є автором понад 240 праць, що стосується метатеорії мовознавства, знакової теорії мови, лінгвістичних закономірностей, оптимізації морфологічних описів мов, проблем розвитку мови тощо. 

Після захисту дисертації у 1992-му очолив кафедру теорії та практики східних мов Київського національного університету ім. Т. Шевченка, яку згодом реорганізували в кафедру східної філології, а в 1995-му виділили кафедру Близького Сходу. Нею Тищенко завідував 9 років.

У 2001-2010 роках був завідувачем заснованого ним 1992 року Лінгвістичного навчального музею при КНУ ім. Т. Шевченка.

Редакція "Цензор.НЕТ" висловлює щирі співчуття рідним та близьким Костянтина Миколайовича Тищенка.

Автор: 

українська мова (833) втрати (4395)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+18
Царство Небесне українському мовознавцю Костянтинові Тищенку.
показати весь коментар
24.07.2023 16:19
+15
Хай з Богом спочиває. Є на ютубі його лекції, цікаві.
показати весь коментар
24.07.2023 16:17
+9
В какое печальное время мы живем
Народ не знает тех,которые и есть сама Украина
Народ выбирает тех
Кто примитивный
Низкопробный
Ну ладно бы это не касалось
Глобального выбора
Куда пойдет Украина
Какой она будет
Ну как можно ставить такие страшные эксперименты над Нэнькой?
Что наделали люди своим отвратительным ,позорным выбором в 2019 году?
показати весь коментар
24.07.2023 16:18
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Хай з Богом спочиває. Є на ютубі його лекції, цікаві.
показати весь коментар
24.07.2023 16:17 Відповісти
В какое печальное время мы живем
Народ не знает тех,которые и есть сама Украина
Народ выбирает тех
Кто примитивный
Низкопробный
Ну ладно бы это не касалось
Глобального выбора
Куда пойдет Украина
Какой она будет
Ну как можно ставить такие страшные эксперименты над Нэнькой?
Что наделали люди своим отвратительным ,позорным выбором в 2019 году?
показати весь коментар
24.07.2023 16:18 Відповісти
Намагання повчати українців мовою окупанта справляє дурнувате враження.
показати весь коментар
24.07.2023 16:42 Відповісти
А може подумати чому виборчий закон виписано так, що переогти може лише той,
у кого є підтримка спонсорів-мільярдерів ?
показати весь коментар
24.07.2023 16:46 Відповісти
Хто вам заважає?
показати весь коментар
24.07.2023 16:51 Відповісти
Влада Коломойських і Ахметових.
показати весь коментар
24.07.2023 17:06 Відповісти
Якщо щось заважає думати, то з цим до лікаря.
показати весь коментар
24.07.2023 17:17 Відповісти
А де приймає лікар-ахметолог ? Не підкажете ?
показати весь коментар
24.07.2023 17:31 Відповісти
Зателефонуйте мамі.
показати весь коментар
24.07.2023 17:32 Відповісти
Нема телефону вашої матері.
показати весь коментар
24.07.2023 18:25 Відповісти
Моїй мамі на вас похер, телефонуйте своїй.
показати весь коментар
24.07.2023 23:03 Відповісти
Болен народ, мораль перевёрнута, работать позорно, думать странно, любить стыдно, сознание фрагментированно, интернет, клац-клац простые решения, из всех утюгов: наживайся любой ценой и потребляй, а кто не урвал тот неудачник. Не уверен что война что-то изменит, душно вокруг.
показати весь коментар
24.07.2023 16:47 Відповісти
Ужас в том
Что все это пытаются исправить только пассионарии
На Майдане
На фронте
И именно они - цвет нации
Гибнут
Ну разве не обидно что такая прекрасная земля
Такие прекрасные пассионарные украинцы
Так и не смогли создать что- либо
Наподобие Британии
показати весь коментар
24.07.2023 16:56 Відповісти
Якщо ви не розмовляєте українською, спробуйте Google Translate. Або це теж поза межами вашого розуміння?
показати весь коментар
24.07.2023 17:07 Відповісти
Британия 1000 лет формировалась, на всё Воля Божья, народ наш либо очистится и возродится, либо распадётся и исчезнет, всегда так было, нет в том печали, а те чистые что уходят в Царствии Небесном благословенны.
показати весь коментар
24.07.2023 17:08 Відповісти
Та що Британія - деякі місцеві лінгво-інваліди не здатні навіть державну опанувати.
показати весь коментар
24.07.2023 17:35 Відповісти
Це коли аднатуравава навибирали.
показати весь коментар
24.07.2023 20:30 Відповісти
Царство Небесне українському мовознавцю Костянтинові Тищенку.
показати весь коментар
24.07.2023 16:19 Відповісти
Пожив би ще, якби не ходив в університетський буфет.
показати весь коментар
24.07.2023 16:36 Відповісти
Інтелігентна людина, інтелектуал, світило науки - повна протилежність нинішній жлобській владі хапуг-одноденок.
показати весь коментар
24.07.2023 16:49 Відповісти
Вічна пам'ять, людині-генію, гордості українського народу!
показати весь коментар
24.07.2023 17:29 Відповісти
показати весь коментар
24.07.2023 17:32 Відповісти
Професор Костянтин Тищенко це легендарна людина. Його дослідження української топонімики це науковий результат такого рівня як розкопки Трої, бо вони пояснюють які події відбувалися на наших територіях дві тисячі років тому : війни хозар з арабами, генеза нації з сарматів, тюрків та слов'ян, походи сарматів на Індію, походи римлян, грецькі колонізації. А його порівняльний аналіз слов'янських мов, де відшукалися найближчі українські родичі аж в Померанії в Німеччині ... Дуже жаль що покинув нас, я завжди з великою цікавістю слухав та читав його праці.
показати весь коментар
24.07.2023 18:07 Відповісти
Спасибо за прекрасные слова!
показати весь коментар
24.07.2023 18:34 Відповісти
Світла пам"ять світлій людині ... Костянтин Тищенко лишив по собі плеяду своїх учнів, які продовжать його надважливу справу. Це була унікальна людина, сферою життя якої був світ мов різних народів та культур. Зокрема, завдячуючи Костянтину Тищенку в Україні вперше був започаткований новий спецкурс "Вступ до кельтології", він був опрацьований вперше в Україні для студентів, які записалися до Тищенка на факультативний практичний курс валлійської мови. Саме Тищенко ретельно досліджував кельтські назви селищ на витоках річок України, було в нього і багато інших філологічних розвідок.... Такі масштабні люди народжуються раз на 100 років, головне не втратити скарб, який такі люди напрацьовують за своє життя.
показати весь коментар
24.07.2023 18:16 Відповісти
Спасибо за прекрасные слова !
показати весь коментар
24.07.2023 18:33 Відповісти
Стрий, Дністер, древляне, волиняне и т.і. Потрібно тіки знати кельтську мову.
показати весь коментар
24.07.2023 20:34 Відповісти
 
 