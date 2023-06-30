Для 78% українців рідна мова - українська, - опитування Центру Разумкова

Опитування проводилося соціологічною службою Разумкова з 23 по 31 травня 2023 року в рамках проєкту Програми MATRA, що фінансується Посольством Королівства Нідерландів в Україні.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Центром Разумкова, повідомляє Цензор.НЕТ.

Опитано 2020 респондентів віком від 18 років.

Дослідження показало, що 69% опитаних вільно володіють українською мовою, 28% вважають, що їхнього рівня достатньо для спілкування на побутовому рівні, 2% - погано розуміють українську, а 0,6% - взагалі не розуміють українську мову.

78% респондентів назвали українську мову рідною.

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Також за результатми опитування 94% українців відповіли, що пишаються своїм українським громадянством. Для порівняння, у 2015 році таких було 68%, а у 2010 році - 62%.

Порівняно з попередніми роками збільшилась частка тих, хто пишається державними символами України: Прапором України (з 26% у 2011 році до 75% у 2023 році), Гербом України ( з 25% до 74%), Гімном (з 22,5% до 69%).

Також з 32% до 74% зросла частка тих, хто пишається державною мовою України, 57% - тих, хто пишається її грошовою одиницею (гривнею).

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