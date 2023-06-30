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Для 78% українців рідна мова - українська, - опитування Центру Разумкова

прапор,українці

Опитування проводилося соціологічною службою Разумкова з 23 по 31 травня 2023 року в рамках проєкту Програми MATRA, що фінансується Посольством Королівства Нідерландів в Україні.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Центром Разумкова, повідомляє Цензор.НЕТ.

Опитано 2020 респондентів віком від 18 років.

Дослідження показало, що 69% опитаних вільно володіють українською мовою, 28% вважають, що їхнього рівня достатньо для спілкування на побутовому рівні, 2% - погано розуміють українську, а 0,6% - взагалі не розуміють українську мову.

78% респондентів назвали українську мову рідною. 

Також читайте: 93% українців підтримують демократичний устрій, - опитування Центру Разумкова

Також за результатми опитування 94% українців відповіли, що пишаються своїм українським громадянством. Для порівняння, у 2015 році таких було 68%, а у 2010 році - 62%.

Порівняно з попередніми роками збільшилась частка тих, хто пишається державними символами України: Прапором України (з 26% у 2011 році до 75% у 2023 році), Гербом України ( з 25% до 74%), Гімном (з 22,5% до 69%).

Також з 32% до 74% зросла частка тих, хто пишається державною мовою України, 57% - тих, хто пишається її грошовою одиницею (гривнею).

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ставлення українців до Китаю та Туреччини погіршилося. До Німеччини - покращилося, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Автор: 

опитування (1965) українська мова (836) Центр Разумкова (209)


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Топ коментарі
+12
Це де так?В Києві зараз в основному українська звучить.Навіть ті,хто спілкувався російською,намагаються говорити українською(це помітно,але заслуговує поваги).Виняток,що чую частенько-мамашки з колясками "русять",а дітки малі українською багато говорять
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30.06.2023 15:25
+8
Тих 0,6%, що взагалі не розуміють українську мову, треба направляти в дурдом на примусове лікування.
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30.06.2023 15:20
+6
Після повномасштабного нападу з'явилась внутрішня відраза до кацапської мови. У повсякденному житті навіть не відповідаю тим, хто звертається російською.
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30.06.2023 15:26
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Тих 0,6%, що взагалі не розуміють українську мову, треба направляти в дурдом на примусове лікування.
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30.06.2023 15:20 Відповісти
Угорці. Українська їм не потрібна.🤨
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30.06.2023 15:54 Відповісти
Держава має створити такі умови, щоб державна мова була їм потрібна, бо це прямий шлях до сепаратизму. Не хочуть мови - хай здають паспорт і їдуть до ********: тут сєпарів і без них достатньо.
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30.06.2023 16:04 Відповісти
А вийдеш на ву щоб лицю - інше враження. Навколо чути російську.
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30.06.2023 15:20 Відповісти
Це де так?В Києві зараз в основному українська звучить.Навіть ті,хто спілкувався російською,намагаються говорити українською(це помітно,але заслуговує поваги).Виняток,що чую частенько-мамашки з колясками "русять",а дітки малі українською багато говорять
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30.06.2023 15:25 Відповісти
та ні... у форі срані батьки малій дитині "доча, доча, тебе канфет купить ілі будешь марожино?". **** аж коробить.
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30.06.2023 15:28 Відповісти
Це дивлячись яких канфєт
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30.06.2023 15:31 Відповісти
"канхвета очєнь класна"
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30.06.2023 15:48 Відповісти
тузік ?
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30.06.2023 15:50 Відповісти
не вір, мій сину, цому під*расу... конхвету цюю...
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30.06.2023 20:22 Відповісти
Якби ж то українська...
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30.06.2023 15:46 Відповісти
Вийшла на вулицю, дивлюсь, діти шкоду чинять. Питаюсь: хто плющ обірвав? Воно мені єто нє я. Мене заступорило. Русскочелюстниє Луцьк окупували.
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30.06.2023 15:59 Відповісти
Тогда почему 73% из пришедших голосуют за коломойского?
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30.06.2023 15:22 Відповісти
Потому, что Игорь Валерьевичь мужчина из народа!!!
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30.06.2023 15:26 Відповісти
Ну ось і паґаварілі два справжніх патріота і защітніка мови
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30.06.2023 15:30 Відповісти
Я вас не понимаю, мужчина
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30.06.2023 15:33 Відповісти
А куда пропал Разумков? Это он видимо ходит и опытывает по улице?
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30.06.2023 15:24 Відповісти
Разумкова зелені вигнали, але то не його контора. Контора названа в честь його тата, керує ним бувша співмешканка тата, нині дружина бравого полковника Гриценка.
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30.06.2023 16:03 Відповісти
Після повномасштабного нападу з'явилась внутрішня відраза до кацапської мови. У повсякденному житті навіть не відповідаю тим, хто звертається російською.
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30.06.2023 15:26 Відповісти
слабак ! А Свідомі громадяни превентивно б"ють морду, коли до них звертаються рашистською. А раптом це диверсант?!
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30.06.2023 15:30 Відповісти
Якщо це рідна мова, то чому її так паплюжать суржиком? До власних батьків теж таке ставлення?
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30.06.2023 15:43 Відповісти
люди не зовсім розуміють значення слова "рідна мова". Тому відсоток насправді трошки менший.

А ось як можна мати лише 76% тих, хто пишається прапором - це дивно. Цей відсоток має бути під 100%
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30.06.2023 16:00 Відповісти
а би 78 розмовляло а рідній мові, то і війни не було б
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30.06.2023 16:11 Відповісти
Шо то по депутатам и мэрам не скажешь,что для них у 78 это родная мова
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30.06.2023 16:54 Відповісти
 
 