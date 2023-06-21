УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10307 відвідувачів онлайн
Новини
2 120 19

93% українців підтримують демократичний устрій, - опитування Центру Разумкова

прапор

В Україні в останні 13 років зростає частка людей, які вважають найбільш бажаним типом державного устрою демократію.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Центром Разумкова, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Протягом останніх років сумарна частка громадян України, які вважають, що демократична політична система є "скоріше хорошою" або "дуже хорошою" для країни, зросла від 86,5% у 2017р. до 93% у 2023р", - розповіли соціологи.

Читайте: 73% українців підтримують оновлення центральної влади після Перемоги, - опитування КМІС

Частка тих, хто вважає демократичну політичну систему "дуже хорошою", з росла з 36% до 57%.

Підтримка системи, яка передбачає "сильного лідера, не залежного від парламенту та виборів", за останні роки була найвищою у 2017р. (80% вважали її "скоріше хорошою" або "дуже хорошою" для країни). Однак, за даними останнього опитування, її підтримка знизилася до 62% та істотно поступається підтримці демократичної системи.

При цьому 58% опитаних вважають хорошими одночасно обидві ці системи, очевидно, не вбачаючи суперечності між ними.

Також читайте: 85% українців вважають, що держава має втрутитися у діяльність УПЦ МП, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Ситуація широкомасштабної війни призвела до зростання в Україні частки респондентів, які вважають "скоріше хорошою" або "дуже хорошою" систему, коли правлять військові або військовий режим (до 28%), тоді як у 2017р. таких було 12%. Однак, переважна більшість (71%) українців і зараз вважають таку систему поганою.

26% опитаних в Україні вважають хорошими одночасно і систему, коли правлять військові або військовий режим, і демократичну систему (91% тих, хто вважає хорошою систему, коли правлять військові або військовий режим, також вважають хорошою демократичну систему). Тобто "військовий режим" переважно сприймається як засіб захисту демократії в умовах воєнного протистояння з агресором.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 84% українців не відчувають утисків російської мови, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Опитування було проведено з 23 по 31 травня. Було опитано 2020 респондентів. Похибка не перевищує 2,3%.

Автор: 

демократія (106) опитування (2013) Центр Разумкова (209)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+16
Одночасно тра було ще ставити запитання "чи вважаєте ви нинішню владу демократичною?"
І результати оприлюднити разом для порівняння. А то картина виглядає неповною.
показати весь коментар
21.06.2023 15:21 Відповісти
+8
Демократия и Зеленский-две несовместимые вещи.
показати весь коментар
21.06.2023 15:39 Відповісти
+7
А узурпація всіх гілок влади та знищення опозиційних ЗМІ - це демократія?
показати весь коментар
21.06.2023 15:26 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Одночасно тра було ще ставити запитання "чи вважаєте ви нинішню владу демократичною?"
І результати оприлюднити разом для порівняння. А то картина виглядає неповною.
показати весь коментар
21.06.2023 15:21 Відповісти
73% тупо не знають, що це таке.
Для них і Яник був демократичним президентом.
показати весь коментар
21.06.2023 15:27 Відповісти
Прости Господи, не думая, що скажу таке, але навіть овощ був кращим за зешапіто.
показати весь коментар
21.06.2023 15:55 Відповісти
Ну це як порівнювати жабу і гадюку. Оба два є лайном повним, спеціально посадженими в крісло мразією для розвалу України.
показати весь коментар
21.06.2023 16:10 Відповісти
В нас взагалі було тільки 2 українських президенти яких не мразія саджала. Ющенко і Порошенко.
показати весь коментар
21.06.2023 16:17 Відповісти
А узурпація всіх гілок влади та знищення опозиційних ЗМІ - це демократія?
показати весь коментар
21.06.2023 15:26 Відповісти
Це ЗЕмократія!
показати весь коментар
21.06.2023 15:29 Відповісти
Демократия и Зеленский-две несовместимые вещи.
показати весь коментар
21.06.2023 15:39 Відповісти
І мовчки ковтають узурпацію влади єрмаками-зеленськими!
показати весь коментар
21.06.2023 15:44 Відповісти
такая как у нас? что нато и ес скажут то и делаем?
показати весь коментар
21.06.2023 15:53 Відповісти
Та тільки країна все більше сповзає до тоталітаризму ,це стосуєтся і свободи слова ,і те що парламенсько президенську країни перетворюєтя на президенську, вірніше офіс президенську ,корупція і олігархи нікуди не зникли навіть під час війни.
показати весь коментар
21.06.2023 16:12 Відповісти
Громадяни які голосували в опитуванні це були мрії.
Реальність не має нічого спільного з демократією: сталінський режім та пісюноцентричність малоросів у владі.
показати весь коментар
21.06.2023 16:17 Відповісти
Демократії тут ще не бачили.
показати весь коментар
21.06.2023 16:22 Відповісти
Демократія має багато проблем навіть черчіль якщо почитати його ненавидів її, при демократії голос бидла і тупої людини такий самий як голос якогось інженера або розробника нового покоління літаків чи лікаря а це не справедливо
показати весь коментар
21.06.2023 16:35 Відповісти
А якже імператор Зеполеон Боневтік 73 -тій!
показати весь коментар
21.06.2023 16:40 Відповісти
Або опитування таке, або народ тупий. "Сильний лідер, незалежний від парламенту та виборів" - це що взагалі таке? Диктатура.
показати весь коментар
21.06.2023 17:28 Відповісти
хоч мене ніхто не і питав, я за воєнну хунту чим за таку "демократію"
показати весь коментар
21.06.2023 18:33 Відповісти
Іронія історії - Зе-бидло презик прийшов до влади завдяки демократичним виборам... і тепер витирає ноги об цю демократію. Робить все на 100% не так як обіцяв. Тепер трохи істерики. ПОРОХ - як ти міг програти вибори цій мразі???? Ти що не мог з фронту зняти 5-6 снайперів і вирішити це питання ще до виборів????. ТИ ж чудово знав що то за мразота - шайка коломоя разом з своїм Буратіно? Неділю б поплакали основні виборці Бубочки - престарілі дівиці 40-50 р та там би й забули. На тому було б і все. Тепер пізно... Як ти міг....
показати весь коментар
21.06.2023 20:48 Відповісти
 
 