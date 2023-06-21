93% українців підтримують демократичний устрій, - опитування Центру Разумкова

В Україні в останні 13 років зростає частка людей, які вважають найбільш бажаним типом державного устрою демократію.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Центром Разумкова, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Протягом останніх років сумарна частка громадян України, які вважають, що демократична політична система є "скоріше хорошою" або "дуже хорошою" для країни, зросла від 86,5% у 2017р. до 93% у 2023р", - розповіли соціологи.

Частка тих, хто вважає демократичну політичну систему "дуже хорошою", з росла з 36% до 57%.

Підтримка системи, яка передбачає "сильного лідера, не залежного від парламенту та виборів", за останні роки була найвищою у 2017р. (80% вважали її "скоріше хорошою" або "дуже хорошою" для країни). Однак, за даними останнього опитування, її підтримка знизилася до 62% та істотно поступається підтримці демократичної системи.

При цьому 58% опитаних вважають хорошими одночасно обидві ці системи, очевидно, не вбачаючи суперечності між ними.

Ситуація широкомасштабної війни призвела до зростання в Україні частки респондентів, які вважають "скоріше хорошою" або "дуже хорошою" систему, коли правлять військові або військовий режим (до 28%), тоді як у 2017р. таких було 12%. Однак, переважна більшість (71%) українців і зараз вважають таку систему поганою.

26% опитаних в Україні вважають хорошими одночасно і систему, коли правлять військові або військовий режим, і демократичну систему (91% тих, хто вважає хорошою систему, коли правлять військові або військовий режим, також вважають хорошою демократичну систему). Тобто "військовий режим" переважно сприймається як засіб захисту демократії в умовах воєнного протистояння з агресором.

Опитування було проведено з 23 по 31 травня. Було опитано 2020 респондентів. Похибка не перевищує 2,3%.