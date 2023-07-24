Россияне третий раз за сутки перекрыли движение по Керченскому мосту
Оккупанты третий раз за сутки по неизвестной причине перекрывали движение по Керченскому мосту.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал "Крымский мост: оперативная информация".
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Тех, кто находится на мосту и в зоне осмотра, просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", - говорится в сообщении, опубликованном в 15:34.
Отмечается, что в 15:52 движение по мосту возобновили.
Согласно сообщениям, перед этим движение по мосту перекрывали в 4:22 (восстановили в 4:28) и в 7:04 (восстановили в 7:48).
Напомним, ГУР МО заявляло, что Керченский мост - стратегический объект России, поскольку оттуда оккупанты обеспечивали российскую группировку войск сначала в Крыму, а сегодня - всю южную группировку, которая находится и на полуострове, и на временно оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей. Повреждение моста – существенный удар по РФ.
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А приятно
Бєгство турiстов з Крима:
Міст треба валити! Знищувати прольоти в різних місцях. Щоб будь який ремонт ставав довготривалим, дорогим і врешті безперспективним. Нам потрібна повна ізоляція Криму і припинення транзиту, особливо важкого озброєння та БК через міст. Крім цього, через міст протянуті енергетичні комунікації, газові, звязок.