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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Россияне третий раз за сутки перекрыли движение по Керченскому мосту

кримський,міст

Оккупанты третий раз за сутки по неизвестной причине перекрывали движение по Керченскому мосту.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал "Крымский мост: оперативная информация".

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Тех, кто находится на мосту и в зоне осмотра, просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", - говорится в сообщении, опубликованном в 15:34.

Отмечается, что в 15:52 движение по мосту возобновили.

Согласно сообщениям, перед этим движение по мосту перекрывали в 4:22 (восстановили в 4:28) и в 7:04 (восстановили в 7:48).

Напомним, ГУР МО заявляло, что Керченский мост - стратегический объект России, поскольку оттуда оккупанты обеспечивали российскую группировку войск сначала в Крыму, а сегодня - всю южную группировку, которая находится и на полуострове, и на временно оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей. Повреждение моста – существенный удар по РФ.

Читайте также: Крымский мост несет войну. Это цель, которую нужно нейтрализовать, – Зеленский

Автор: 

Крым (26377) Керченский мост (393)


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Топ комментарии
+11
А как же туристи???
Бєгство турiстов з Крима:
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24.07.2023 16:53
+9
Мелочь
А приятно
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24.07.2023 16:43
+7
Як то в них кажуть з такого приводу - "Не жилец!"

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24.07.2023 16:54
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Мелочь
А приятно
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24.07.2023 16:43 Ответить
ашослучилось!!!!!!!!!!!
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24.07.2023 16:44 Ответить
Видео с двойником Путина снимали?
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24.07.2023 16:45 Ответить
А как же туристи???
Бєгство турiстов з Крима:
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24.07.2023 16:53 Ответить
Проводять навчання. Готуються до повного звіздеця.
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24.07.2023 16:54 Ответить
Як то в них кажуть з такого приводу - "Не жилец!"

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24.07.2023 16:54 Ответить
Самострой буде знесено
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24.07.2023 16:57 Ответить
каци, та закрийте вже його повністю накуй і не позортесь. )
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24.07.2023 16:58 Ответить
нужно землетрясение, балов на 4 должно хватить.
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24.07.2023 17:06 Ответить
бійтесь своїх бажань...
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24.07.2023 17:49 Ответить
Да ,верно. Но мост - это святое, он должен упасть. Еще бы и зебобики с ихними слугами перевелись. Тоже желание немелкое. У меня что ни желание, то вызывает первобытный ужас. Но какие времена, такие и желания.
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24.07.2023 18:04 Ответить
4:22 - 4:28 - целых 6 минут - какой-то пьяный генерал переползал дорогу ?
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24.07.2023 17:10 Ответить
За...и єтІ камнІснЄба Г ГГ ГГГ
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24.07.2023 17:15 Ответить
Ремонтували пошкоджений прольот моста, тому і перекрили.
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24.07.2023 17:19 Ответить
трещит ,потому и перекрыли
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24.07.2023 17:34 Ответить
пошкоджений прольот моста ремонту не подлежит
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24.07.2023 17:39 Ответить
Залізниця по Кримському мосту працює з повним навантаженням. Звідси виходить що реальний ефект від ураження мосту насправді мінімальний - основні поставки озброєння та припасів здійснюються по "залізяці" вагонами. Ну от що нам з того що кацапським автомобілістам стало трохи не зручно?

Міст треба валити! Знищувати прольоти в різних місцях. Щоб будь який ремонт ставав довготривалим, дорогим і врешті безперспективним. Нам потрібна повна ізоляція Криму і припинення транзиту, особливо важкого озброєння та БК через міст. Крім цього, через міст протянуті енергетичні комунікації, газові, звязок.
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24.07.2023 17:50 Ответить
Нова гра - "вгадай коли прилетить".
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24.07.2023 17:50 Ответить
 
 