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Новини Окуповані території
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Росіяни втретє за добу перекрили рух Керченським мостом

кримський,міст

Окупанти втретє за добу з невідомої причини перекривали рух Керченським мостом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал "Крымский мост: оперативная информация".

"Рух автотранспорту Кримським мостом тимчасово перекрито. Тих, хто перебуває на мосту та в зоні огляду, просимо зберігати спокій та дотримуватися вказівок співробітників транспортної безпеки", - йдеться в повідомленні, опублікованому о 15:34.

Зазначається, що о 15:52 рух мостом відновили.

Згідно з повідомленнями, перед цим рух мостом перекривали о 4:22 ( відновили о 4:28) та о 7:04 (відновили о 7:48).

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Нагадаємо, ГУР МО заявляло, що Керченський міст - стратегічний об’єкт Росії, оскільки звідти окупанти забезпечували російське угруповання військ спочатку в Криму, а сьогодні - все південне угруповання, яке перебуває і на півострові, і на тимчасово окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей. Пошкодження мосту - суттєвий удар по РФ.

Крим (14139) Керченський міст (532)


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Топ коментарі
+11
А как же туристи???
Бєгство турiстов з Крима:
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24.07.2023 16:53
+9
Мелочь
А приятно
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24.07.2023 16:43
+7
Як то в них кажуть з такого приводу - "Не жилец!"

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24.07.2023 16:54
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Мелочь
А приятно
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24.07.2023 16:43 Відповісти
ашослучилось!!!!!!!!!!!
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24.07.2023 16:44 Відповісти
Видео с двойником Путина снимали?
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24.07.2023 16:45 Відповісти
А как же туристи???
Бєгство турiстов з Крима:
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24.07.2023 16:53 Відповісти
Проводять навчання. Готуються до повного звіздеця.
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24.07.2023 16:54 Відповісти
Як то в них кажуть з такого приводу - "Не жилец!"

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24.07.2023 16:54 Відповісти
Самострой буде знесено
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24.07.2023 16:57 Відповісти
каци, та закрийте вже його повністю накуй і не позортесь. )
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24.07.2023 16:58 Відповісти
нужно землетрясение, балов на 4 должно хватить.
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24.07.2023 17:06 Відповісти
бійтесь своїх бажань...
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24.07.2023 17:49 Відповісти
Да ,верно. Но мост - это святое, он должен упасть. Еще бы и зебобики с ихними слугами перевелись. Тоже желание немелкое. У меня что ни желание, то вызывает первобытный ужас. Но какие времена, такие и желания.
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24.07.2023 18:04 Відповісти
4:22 - 4:28 - целых 6 минут - какой-то пьяный генерал переползал дорогу ?
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24.07.2023 17:10 Відповісти
За...и єтІ камнІснЄба Г ГГ ГГГ
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24.07.2023 17:15 Відповісти
Ремонтували пошкоджений прольот моста, тому і перекрили.
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24.07.2023 17:19 Відповісти
трещит ,потому и перекрыли
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24.07.2023 17:34 Відповісти
пошкоджений прольот моста ремонту не подлежит
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24.07.2023 17:39 Відповісти
Залізниця по Кримському мосту працює з повним навантаженням. Звідси виходить що реальний ефект від ураження мосту насправді мінімальний - основні поставки озброєння та припасів здійснюються по "залізяці" вагонами. Ну от що нам з того що кацапським автомобілістам стало трохи не зручно?

Міст треба валити! Знищувати прольоти в різних місцях. Щоб будь який ремонт ставав довготривалим, дорогим і врешті безперспективним. Нам потрібна повна ізоляція Криму і припинення транзиту, особливо важкого озброєння та БК через міст. Крім цього, через міст протянуті енергетичні комунікації, газові, звязок.
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24.07.2023 17:50 Відповісти
Нова гра - "вгадай коли прилетить".
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24.07.2023 17:50 Відповісти
 
 