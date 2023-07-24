Росіяни втретє за добу перекрили рух Керченським мостом
Окупанти втретє за добу з невідомої причини перекривали рух Керченським мостом.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал "Крымский мост: оперативная информация".
"Рух автотранспорту Кримським мостом тимчасово перекрито. Тих, хто перебуває на мосту та в зоні огляду, просимо зберігати спокій та дотримуватися вказівок співробітників транспортної безпеки", - йдеться в повідомленні, опублікованому о 15:34.
Зазначається, що о 15:52 рух мостом відновили.
Згідно з повідомленнями, перед цим рух мостом перекривали о 4:22 ( відновили о 4:28) та о 7:04 (відновили о 7:48).
Нагадаємо, ГУР МО заявляло, що Керченський міст - стратегічний об’єкт Росії, оскільки звідти окупанти забезпечували російське угруповання військ спочатку в Криму, а сьогодні - все південне угруповання, яке перебуває і на півострові, і на тимчасово окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей. Пошкодження мосту - суттєвий удар по РФ.
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А приятно
Бєгство турiстов з Крима:
Міст треба валити! Знищувати прольоти в різних місцях. Щоб будь який ремонт ставав довготривалим, дорогим і врешті безперспективним. Нам потрібна повна ізоляція Криму і припинення транзиту, особливо важкого озброєння та БК через міст. Крім цього, через міст протянуті енергетичні комунікації, газові, звязок.