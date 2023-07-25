Мост на Закарпатье обвалился из-за 7-кратного превышения веса грузовика, – Агентство восстановления

Обвал моста в Закарпатье произошел из-за превышения грузовиком допустимого веса в 7 раз во время движения по нему.

Об этом сообщили в Агентстве восстановления и инфраструктурных проектов, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что мостовой переход через реку Тересва находится на автомобильной дороге Н-09 Мукачево – Рахов – Ивано-Франковск – Львов. Он был построен в 1957 году – с тех пор он ни разу капитально не ремонтировался. Проезд по мосту поддерживался исключительно в рамках эксплуатационного содержания.

С 2018 года постройка находилась в аварийном состоянии. Учитывая это, ею было запрещено проезжать транспортным средствам, весом более 7 тонн. Соответствующие знаки предупреждали об этом по обе стороны моста.

Сегодня, при движении грузовика с песком весом более 45 тонн – допустимый вес был превышен в 7 раз – секции аварийного моста обрушились. Вместе с грузовиком также провалился проезжавший через мост легковой автомобиль. Пока известно о 5 пострадавших, один в тяжелом состоянии.

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