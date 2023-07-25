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Мост на Закарпатье обвалился из-за 7-кратного превышения веса грузовика, – Агентство восстановления

закарпаття,міст

Обвал моста в Закарпатье произошел из-за превышения грузовиком допустимого веса в 7 раз во время движения по нему.

Об этом сообщили в Агентстве восстановления и инфраструктурных проектов, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что мостовой переход через реку Тересва находится на автомобильной дороге Н-09 Мукачево – Рахов – Ивано-Франковск – Львов. Он был построен в 1957 году – с тех пор он ни разу капитально не ремонтировался. Проезд по мосту поддерживался исключительно в рамках эксплуатационного содержания.

С 2018 года постройка находилась в аварийном состоянии. Учитывая это, ею было запрещено проезжать транспортным средствам, весом более 7 тонн. Соответствующие знаки предупреждали об этом по обе стороны моста.

Сегодня, при движении грузовика с песком весом более 45 тонн – допустимый вес был превышен в 7 раз – секции аварийного моста обрушились. Вместе с грузовиком также провалился проезжавший через мост легковой автомобиль. Пока известно о 5 пострадавших, один в тяжелом состоянии.

Смотрите: На Закарпатье во время движения автомобилей обрушился мост через реку Тересва (обновлено). ФОТОрепортаж

мост (1027) Агентство восстановления и инфраструктурных проектов (5) Закарпатская область (2584)


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Топ комментарии
+32
Как удобно. Значит обычные люди вообще ни при чем. Водитель знал-*****, владелец песка знал-*****. Коррупція на таможне - *****. Во всем ктото виноват.
Гражданское общество не так строится.
Все несут відповідальність.
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25.07.2023 02:27
+32
мости проектуться з 10 кратним запасом міцності по вазі вантажу !!! але будь-якій міст потрібно хоч раз на 10 років оглядати та ремонтувати ...
1. міст старий, можливо ще побудований за бубуні Австро-Угорщини і відповідно на ******* навантаження не розрахований ...
2. зе влада, під дудку )(уйло, згідно оманських договорняків, провадила "велике крадівництво" в основному будуючи доріги для кацапських танків, ББМ, градів, уралів і камазів росгвардії, від кацапо-українського, чіпсо-українського кордону, кордону від окупованого Криму для швидкої, в глиб країни, окупації і поділу України !!!



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25.07.2023 02:53
+25
який преЗЄк, такий і "нарід"

ну не москалі ж штовхали того йолопа на хфурі на моста
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25.07.2023 02:07
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Правила форума Совет форумчан
Ну а ***** нам правила. У нас потєшний паяц президентом
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25.07.2023 01:58 Ответить
Как удобно. Значит обычные люди вообще ни при чем. Водитель знал-*****, владелец песка знал-*****. Коррупція на таможне - *****. Во всем ктото виноват.
Гражданское общество не так строится.
Все несут відповідальність.
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25.07.2023 02:27 Ответить
мости проектуться з 10 кратним запасом міцності по вазі вантажу !!! але будь-якій міст потрібно хоч раз на 10 років оглядати та ремонтувати ...
1. міст старий, можливо ще побудований за бубуні Австро-Угорщини і відповідно на ******* навантаження не розрахований ...
2. зе влада, під дудку )(уйло, згідно оманських договорняків, провадила "велике крадівництво" в основному будуючи доріги для кацапських танків, ББМ, градів, уралів і камазів росгвардії, від кацапо-українського, чіпсо-українського кордону, кордону від окупованого Криму для швидкої, в глиб країни, окупації і поділу України !!!



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25.07.2023 02:53 Ответить
Він з 10кратним запасом побудований не для того, щоб кожен мудак їздив по ньому з перегрузом в 7 разів бо "треба заробити". Якщо є допустима вага - вона зроблена не просто так і вже кому-кому, а водію вантажівки про це не знати. В данному випадку - бо міст в аварійному стані. Добре, влада мудаки, які міст не ремонтувавли, але яким придурком треба бути, щоб перти з таким перегрузом через аварійний міст і сподіватися що пронесе?
Зе-влада - збіговисько тупих підарасів, але це збіговисько підарасів не з неба взялося, а вийшло з народу, було чомусь обрано народом і є лакмусовим папірцем того, що діється в країні. А в країні 30 років нічого не змінюється від Кравчука до Зе - в більшості такі самі тупі та хитрожопі, які завжди думають, що розумніші за інших, точно знають де, як, за скільки можна обійти заборону, вкрасти та ін. тільки масштаби інші. А головне, як цей водій, не можуть спрогнозувати наслідки своїх дій і зрозуміти, що в разі чого вони перщі від цього постраждають. Тому, власне, і обрали Зе.
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25.07.2023 07:26 Ответить
вофку зе та усю його шоблу обрали прокацапські олігархи на кшталт бені к., ахметова, пінчука промивши зі своїх телепомайок мізки народу різними дибільними телесеріалами на кшталт "сн", розповідями про подорожчання "борщового набору", бо як там колись казав дохтор Гебельс: "дайте мені засоби інформації і я зроблю з людей безвольне стодо ... "...
Lida Sha: Серіал "Слуга Народу" росіянин Кірющенко почав знімати "навесні 2015". Це в той час коли в ДАПі ще не всі тіла Кіборгів були знайдені, коли на Донбасі гинули наші воїни…
Сценарій писали "у 2014 " - може в дні розстрілу Майдану?.. Може у дні боротьби за звільнення з окупації захоплених міст, можливо, в дні спроб звільнити Іловайськ?. А сцену розстрілу Парламенту - можливо описували в час героїчної оборони ДАПу?...
- Натомість в серіалі чинника російської агресії взагалі немає. Головні вороги - Євросоюз та МВФ, що мріють перетворити Україну на звалище ядерних відходів. Тепер Кирющенко разом з Ткаченком визначає пріоритети українського кіно та теле виробництва, виділяючи сотні мільйонів на лайнопроекти своїх родичів та друзів.





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25.07.2023 07:53 Ответить
"промивши зі своїх телепомайок мізки народу різними дибільними телесеріалами"

А народ такий невинуватий та довірливий. А те що з 91го країна як жила в гівні так і живе, що до Зе, що під час Зе і тільки те й робить, що просирає своє майбутнє, обираючи всяку шваль, в тому числі проросийську, внаслідок чого країна бовтається як гімно в ополонці ЄС-неЄС, НАТО-неНАТО- то жидомасони винні.
Ну серйозно, це знову перекладання відповідальності і виглядає як "кацапи в штани насрали, а якби не кацапи то ми б огого". Так можна добалакатися до того, що "ніхто Зе не вибирав, він сам винний що став президентом"

Якщо виборці ідуть голосувати не свідомо, розуміючи, що їх вибір вирішить як мінімум наступні 5 років їхнього життя, а за гречку, як це було раніше, або надивившись серіалів, як це відбувається зараз - то це їх і тільки їх вина, вибір і вирок і ніхто крім них на це вплинути не в силах.
Коли кожен подорослішає і почне відповідати за свої власні дії і свій власний вибір і думати перед тим, як поставити хрестик чи галочку чи підпис чи те, що не варто з перегрузом їздити по старому мосту, якій не ремонтували - тоді може в країні щось намалюється хороше.
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25.07.2023 08:29 Ответить
як показала практика, мінімум 73% народу інфантильні пофігисти і просто недалекі поціновувачі "простих рішень" ...
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25.07.2023 09:11 Ответить
Це лишній раз доводить те, що "кожен народ вартий свого правителя". Не більше і не меньше.
Не було б запиту на прості рішення - не обирали б популістів.
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25.07.2023 11:06 Ответить
А хто на виборах голосував за "антиєвропейців"? Все було чесно. Вони обіцяли солодке життя без ЄС, але з Кацапією. Не потрібно нічого міняти, не потрібні реформи, не потрібно напружуватись. Прийду я, і все вам просто викладу на тарілочці. І народ їх і вибирав більшістю. Те саме повторилось в 2019. Народ вибрав зупинення війни шляхом домовленості з Пуйлом.
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25.07.2023 14:30 Ответить
шоб ви пісок на дачу відрами носили...тон тридцять
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25.07.2023 08:37 Ответить
Та я ж не забороняю, возіть по 30 тон через мости які витримують 5 замість дотримуватись правил. Розх..те всі мости і сидіть взагалі без піску, лаючи все на світі. То персональний вибір.
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25.07.2023 08:47 Ответить
міст повинен бути відремонтований, мости спочатку, асфальтік після, серіали у кінці
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25.07.2023 09:03 Ответить
Мост безумовно мав бути відремонтований. І я був би 100% на стороні водія і слова б кривого не сказав якби він їхав з дозволеною вагою вантажа, не було жодних попереджуючих знаків, а під ним впав міст який не ремонтували. Ну так, шкода чоловіка. А так всі хотять "нехай інші все роблять по закону і живуть по правилам, а я вже потім долучуся, можливо, коли небуть".
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25.07.2023 11:03 Ответить
я не полінувався і глянув на карту. важлива і єдина траса в тих місцях. і на кордоні. і, скоріш за все, там їздили всі, незважаючи на заборони ( пуста фура важча за 7 тон, автобус важчий з пасажирами), бо більш ніде нема. сміятися над єдиними дорогами в регіонах кацапів і не ремонтувати з 2018 року свої це злочин.
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25.07.2023 12:39 Ответить
Я з вами погоджуюся щодо злочину, ремонт мосту - це питання до влади і вона має за це відповідати. Але.

-пуста фура важча за 7 тон, автобус важчий з пасажирами

І тому треба нах..ярити в вантажівку 45 тон? При тому що "фактична вага не має бути більша за 44 тонни, а на деяких маршрутах, які визначені Нацполіцією і співробітниками "Укравтодору", - 46 тонн."
Тобто на більшості цілком нормальних доріг не можна везти 45 тон, що звісно теж ігнорується тільки так, а цей унікум поперся з таким вантажем по аварійному мосту, який на ладан дихає, ігноруючи знаки. Це нормально? А скільки таких розумних через той міст каталося до нього?
І при всьому тому я впевнений, що той водій постійно обкладав х.ями владу, бо це вона мусить чомусь бути чесна, відповідальна, ремонтувати мости, піклуватися про населення і т.ін. а він може їздити як мудак, плюючи на правила та знаки. То виникає питання. Якщо він такий, і друг його такий, і дружина в нього така, і сусід, і сусід сусіда, і голова сільради, і голова області такий, то звідки в цих всіх людей має взятися хороша чесна влада? Хіба що завезуть з-за кордону.

А тепер ну поїхав цей водій перевантажений, як може сотні до нього, ну так, "всі ж так роблять, я шо самий лисий". Ну **********, ну розбив свою вантажівку, а може не свою, ну нема тепер мосту, ну постраждали люди. Кому він зробив добре чи погано? Зе? Так в того все добре. Хто буде страждати, Зе? Ні, не буде. Кого ви...буть за це? А ви..буть його і будуть 100% праві бо те, що хтось не дотримується закону, не знімає персональної відповідальності, якщо хтось теж вирішив ризикнути, наплювати на правила але не фартонуло.
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25.07.2023 14:32 Ответить
Ваш коментар підтримую крім того моменту де ви пишете, що побудований можливо австріяками. Якби ви прочитали текст, то прочитали б, що збудований 1957р.
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25.07.2023 08:59 Ответить
це принципово щось міняє ??? ну помилився я і що ???
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25.07.2023 09:09 Ответить
Так, міняє. Народ читає лише заголовки. Майже завжди.
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25.07.2023 10:13 Ответить
який преЗЄк, такий і "нарід"

ну не москалі ж штовхали того йолопа на хфурі на моста
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25.07.2023 02:07 Ответить
Біда наша в тому що нас за багато років асиміляції привчили кацапському наративу - не шанувать ЗАКОН Люди звикли до того що "ВСІ ОТОЧУЮЧІ ПОВИННІ ВИКОНУВАТЬ ВИМОГИ ЗАКОНУ"! "
А "МЕНІ ОСОБИСТО - ЦЕ НЕ ОБОВ"ЯЗКОВО!"
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25.07.2023 05:23 Ответить
кацап "асвабодітель", на заході України за більш як 50 років окупації з 1939 по 1991 рр. навчив українців тільки: брехати, бухати та красти !!! усі 30 років незалежності тривало практично те саме !!! уся решти Україна була під окупацією більше 300 років ...
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25.07.2023 06:41 Ответить
"який преЗЄк, такий і нарід. ну не москалі ж штовхали того йолопа на хфурі на моста"
Непевно сам зе з єрмаком виштовхували ту вантажівку на міст )) Слідчі дії проведено, достеменно відомо що водій та власник вантажівки голосували за зе, а не за гетьмана чи за голос ?)
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25.07.2023 07:57 Ответить
То що там, Кличко, чи Порошенко винен? Байден? Обама? Чи у нас велике крабудівництво було тільки там, де орки мали йти?
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25.07.2023 02:57 Ответить
Є фірма у вантажівки за власний кошт хай ремонтують міст
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25.07.2023 03:01 Ответить
Думаю що водій і є власник вантажівки. Повинен заплатити. Дебілів потрібно вчити через кишеню.
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25.07.2023 04:24 Ответить
В усьому винен водій легковика! На фіга віз в багажнику ТРИ мішки молодої картоплі на продаж? Через нього стався перегруз!
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25.07.2023 04:35 Ответить
безладність, байдужість, лінь, набивання кишень.....
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25.07.2023 05:05 Ответить
Це там вперше провезли 45 тонн ?
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25.07.2023 06:47 Ответить
Скоріше за все, перевантажені вантажівки там їздили з того самого 57 року і грали в рулетку "а, пронесе". І 100% той водій себе зараз не вважає винним. Він вважає винною фірму, яка його змусила, владу, яка міст не ремонтувала, кого завгодно, тільки не себе. Його фірма вважає винною владу, але не себе. А влада вважає винним тільки водія. І так, ****, завжди. В реальності винні всі, але по факту винних нема або, що найчастіше, винною є остання ланка ланцюжка.
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25.07.2023 07:36 Ответить
Водій і фірма повинні за свій кошт відновини міст, компенсувати потерпілим людям і сісти років на 5.
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25.07.2023 07:45 Ответить
Капитальный ремонт моста , как в Днепре. За очень дорого и долго задули пеной трещины в бетоне.
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25.07.2023 08:12 Ответить
Зате у нас є категорія А1 ! Це дуже-дуже важливо! Уяви, що хлоп на мікромопеді їде не маючи
категорії А1 ! То жахливо!
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25.07.2023 08:19 Ответить
Зло бере за цю "А1". Чекаємо категорії для ковзанів та дит. колясок.
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25.07.2023 08:29 Ответить
а де зе-мусора зароблять ???
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25.07.2023 11:08 Ответить
Маємо 13 водійських категорій (донедавна було 5 чи 6 ). Цего замало. Пропоную збільшити хоча б
до 25. Це допоможе поповнити казну. Шмигаль буде безтямно радий.
Наприклад - А112, А120, А132, В110, В122 etc, etc.
Посвідчення виключно нового зразка з посиленими елементами захисту! Готовий подати проект!
Гетьманцева - консультантом!
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25.07.2023 08:46 Ответить
Цікаво, на вантажівку є страховка ?
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25.07.2023 08:50 Ответить
На Київщині тимчасовий переїзд через річку Ірпінь біля Горенки, висять знаки заборони руху вантажівкам (понад 3.5т). Через переїзд постійно їдуть фуру з номінальною вагою 24т (а навантажити можуть набагато більше).
З моменту відкриття цього переїзду, нічого не змінюються, вже були випадки що автівки провалювались, але фури продовжують їздити, поліції по%

Але 24т менше ніж 7 разів від 3.5т, мабуть тому і тримається
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25.07.2023 09:13 Ответить
Дайте водителю грузовика премию Д.
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25.07.2023 09:46 Ответить
При чём тут мост? Если тебе, долбоё...., повесили знак в чистом поле - выполняй млять!
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25.07.2023 09:47 Ответить
А что в Украине есть нормы по весу? Любой аграрий навиливает под завязку свои фуры. А что в Украине есть хоть какие то стандарты качества дорог?
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25.07.2023 10:40 Ответить
Водій скаже ,що знак не помітив, вибачте
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25.07.2023 11:17 Ответить
Эх, не по тому мосту этот супер-тяжеловес поехал...
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25.07.2023 13:07 Ответить
В Інеті інфа чомусь не така. Міст пройшов відновлення в рамках "Великого будівництва" в 2020. А в 2021 визначений як аварійний і переведений в обмеження по тонажу.
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25.07.2023 13:45 Ответить
Румуни, після того як закупили для свого війська Абрамси, виявили, що більшість мостів в країні їх не витримає - і програма модернізації мостів обійдеться дорожче ніх закупівля Абрамсів. Також румунам доведеться модернізовувати залізницю, що в них ще з часів австро-угорської імперіїї.
Цікаво скільки в Україні мостів, що не витримають Абрамса…
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25.07.2023 13:46 Ответить
 
 