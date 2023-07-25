Міст на Закарпатті обвалився через 7-кратне перевищення ваги вантажівки, – Агентство відновлення
Обвал мосту на Закарпатті стався через перевищення вантажівкою допустимої ваги у 7 разів під час руху по ньому.
Про це повідомили у Агентстві відновлення та інфраструктурних проєктів, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що мостовий перехід через річку Тересва знаходиться на автомобільній дорозі Н-09 Мукачево – Рахів – Івано-Франківськ – Львів. Його було збудовано у 1957 році – відтоді він жодного разу капітально не ремонтувався. Проїзд мостом підтримувався виключно в рамках експлуатаційного утримання.
З 2018 року споруда перебувала в аварійному стані. З огляду на це нею було заборонено проїжджати транспортним засобам, вагою понад 7 тонн. Відповідні знаки попереджали про це обабіч мосту.
Сьогодні, під час руху вантажівки з піском вагою понад 45 тонн – допустима вага була перевищена у 7 разів – секції аварійного мосту обвалилися. Разом з вантажівкою також провалився легковий автомобіль, що проїжджав через міст. Наразі відомо про 5 потерпілих, один у важкому стані.
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Гражданское общество не так строится.
Все несут відповідальність.
1. міст старий, можливо ще побудований за бубуні Австро-Угорщини і відповідно на ******* навантаження не розрахований ...
2. зе влада, під дудку )(уйло, згідно оманських договорняків, провадила "велике крадівництво" в основному будуючи доріги для кацапських танків, ББМ, градів, уралів і камазів росгвардії, від кацапо-українського, чіпсо-українського кордону, кордону від окупованого Криму для швидкої, в глиб країни, окупації і поділу України !!!
Зе-влада - збіговисько тупих підарасів, але це збіговисько підарасів не з неба взялося, а вийшло з народу, було чомусь обрано народом і є лакмусовим папірцем того, що діється в країні. А в країні 30 років нічого не змінюється від Кравчука до Зе - в більшості такі самі тупі та хитрожопі, які завжди думають, що розумніші за інших, точно знають де, як, за скільки можна обійти заборону, вкрасти та ін. тільки масштаби інші. А головне, як цей водій, не можуть спрогнозувати наслідки своїх дій і зрозуміти, що в разі чого вони перщі від цього постраждають. Тому, власне, і обрали Зе.
Lida Sha: Серіал "Слуга Народу" росіянин Кірющенко почав знімати "навесні 2015". Це в той час коли в ДАПі ще не всі тіла Кіборгів були знайдені, коли на Донбасі гинули наші воїни…
Сценарій писали "у 2014 " - може в дні розстрілу Майдану?.. Може у дні боротьби за звільнення з окупації захоплених міст, можливо, в дні спроб звільнити Іловайськ?. А сцену розстрілу Парламенту - можливо описували в час героїчної оборони ДАПу?...
- Натомість в серіалі чинника російської агресії взагалі немає. Головні вороги - Євросоюз та МВФ, що мріють перетворити Україну на звалище ядерних відходів. Тепер Кирющенко разом з Ткаченком визначає пріоритети українського кіно та теле виробництва, виділяючи сотні мільйонів на лайнопроекти своїх родичів та друзів.
А народ такий невинуватий та довірливий. А те що з 91го країна як жила в гівні так і живе, що до Зе, що під час Зе і тільки те й робить, що просирає своє майбутнє, обираючи всяку шваль, в тому числі проросийську, внаслідок чого країна бовтається як гімно в ополонці ЄС-неЄС, НАТО-неНАТО- то жидомасони винні.
Ну серйозно, це знову перекладання відповідальності і виглядає як "кацапи в штани насрали, а якби не кацапи то ми б огого". Так можна добалакатися до того, що "ніхто Зе не вибирав, він сам винний що став президентом"
Якщо виборці ідуть голосувати не свідомо, розуміючи, що їх вибір вирішить як мінімум наступні 5 років їхнього життя, а за гречку, як це було раніше, або надивившись серіалів, як це відбувається зараз - то це їх і тільки їх вина, вибір і вирок і ніхто крім них на це вплинути не в силах.
Коли кожен подорослішає і почне відповідати за свої власні дії і свій власний вибір і думати перед тим, як поставити хрестик чи галочку чи підпис чи те, що не варто з перегрузом їздити по старому мосту, якій не ремонтували - тоді може в країні щось намалюється хороше.
Не було б запиту на прості рішення - не обирали б популістів.
-пуста фура важча за 7 тон, автобус важчий з пасажирами
І тому треба нах..ярити в вантажівку 45 тон? При тому що "фактична вага не має бути більша за 44 тонни, а на деяких маршрутах, які визначені Нацполіцією і співробітниками "Укравтодору", - 46 тонн."
Тобто на більшості цілком нормальних доріг не можна везти 45 тон, що звісно теж ігнорується тільки так, а цей унікум поперся з таким вантажем по аварійному мосту, який на ладан дихає, ігноруючи знаки. Це нормально? А скільки таких розумних через той міст каталося до нього?
І при всьому тому я впевнений, що той водій постійно обкладав х.ями владу, бо це вона мусить чомусь бути чесна, відповідальна, ремонтувати мости, піклуватися про населення і т.ін. а він може їздити як мудак, плюючи на правила та знаки. То виникає питання. Якщо він такий, і друг його такий, і дружина в нього така, і сусід, і сусід сусіда, і голова сільради, і голова області такий, то звідки в цих всіх людей має взятися хороша чесна влада? Хіба що завезуть з-за кордону.
А тепер ну поїхав цей водій перевантажений, як може сотні до нього, ну так, "всі ж так роблять, я шо самий лисий". Ну **********, ну розбив свою вантажівку, а може не свою, ну нема тепер мосту, ну постраждали люди. Кому він зробив добре чи погано? Зе? Так в того все добре. Хто буде страждати, Зе? Ні, не буде. Кого ви...буть за це? А ви..буть його і будуть 100% праві бо те, що хтось не дотримується закону, не знімає персональної відповідальності, якщо хтось теж вирішив ризикнути, наплювати на правила але не фартонуло.
ну не москалі ж штовхали того йолопа на хфурі на моста
А "МЕНІ ОСОБИСТО - ЦЕ НЕ ОБОВ"ЯЗКОВО!"
Непевно сам зе з єрмаком виштовхували ту вантажівку на міст )) Слідчі дії проведено, достеменно відомо що водій та власник вантажівки голосували за зе, а не за гетьмана чи за голос ?)
крабудівництво було тільки там, де орки мали йти?
категорії А1 ! То жахливо!
до 25. Це допоможе поповнити казну. Шмигаль буде безтямно радий.
Наприклад - А112, А120, А132, В110, В122 etc, etc.
Посвідчення виключно нового зразка з посиленими елементами захисту! Готовий подати проект!
Гетьманцева - консультантом!
З моменту відкриття цього переїзду, нічого не змінюються, вже були випадки що автівки провалювались, але фури продовжують їздити, поліції по%
Але 24т менше ніж 7 разів від 3.5т, мабуть тому і тримається
Цікаво скільки в Україні мостів, що не витримають Абрамса…