Міст на Закарпатті обвалився через 7-кратне перевищення ваги вантажівки, – Агентство відновлення

Обвал мосту на Закарпатті стався через перевищення вантажівкою допустимої ваги у 7 разів під час руху по ньому.

Про це повідомили у Агентстві відновлення та інфраструктурних проєктів, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що мостовий перехід через річку Тересва знаходиться на автомобільній дорозі Н-09 Мукачево – Рахів – Івано-Франківськ – Львів. Його було збудовано у 1957 році – відтоді він жодного разу капітально не ремонтувався. Проїзд мостом підтримувався виключно в рамках експлуатаційного утримання.

З 2018 року споруда перебувала в аварійному стані. З огляду на це нею було заборонено проїжджати транспортним засобам, вагою понад 7 тонн. Відповідні знаки попереджали про це обабіч мосту.

Сьогодні, під час руху вантажівки з піском вагою понад 45 тонн – допустима вага була перевищена у 7 разів – секції аварійного мосту обвалилися. Разом з вантажівкою також провалився легковий автомобіль, що проїжджав через міст. Наразі відомо про 5 потерпілих, один у важкому стані.

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