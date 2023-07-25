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Міст на Закарпатті обвалився через 7-кратне перевищення ваги вантажівки, – Агентство відновлення

закарпаття,міст

Обвал мосту на Закарпатті стався через перевищення вантажівкою допустимої ваги у 7 разів під час руху по ньому.

Про це повідомили у Агентстві відновлення та інфраструктурних проєктів, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що мостовий перехід через річку Тересва знаходиться на автомобільній дорозі Н-09 Мукачево – Рахів – Івано-Франківськ – Львів. Його було збудовано у 1957 році – відтоді він жодного разу капітально не ремонтувався. Проїзд мостом підтримувався виключно в рамках експлуатаційного утримання.

З 2018 року споруда перебувала в аварійному стані. З огляду на це нею було заборонено проїжджати транспортним засобам, вагою понад 7 тонн. Відповідні знаки попереджали про це обабіч мосту.

Сьогодні, під час руху вантажівки з піском вагою понад 45 тонн – допустима вага була перевищена у 7 разів – секції аварійного мосту обвалилися. Разом з вантажівкою також провалився легковий автомобіль, що проїжджав через міст. Наразі відомо про 5 потерпілих, один у важкому стані.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Закарпатті під час руху автомобілів обвалився міст через річку Тересва (оновлено). ФОТОрепортаж

Автор: 

міст (1231) Агентство відновлення та інфраструктурних проєктів (73) Закарпатська область (2048)


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Топ коментарі
+32
Как удобно. Значит обычные люди вообще ни при чем. Водитель знал-*****, владелец песка знал-*****. Коррупція на таможне - *****. Во всем ктото виноват.
Гражданское общество не так строится.
Все несут відповідальність.
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25.07.2023 02:27
+32
мости проектуться з 10 кратним запасом міцності по вазі вантажу !!! але будь-якій міст потрібно хоч раз на 10 років оглядати та ремонтувати ...
1. міст старий, можливо ще побудований за бубуні Австро-Угорщини і відповідно на ******* навантаження не розрахований ...
2. зе влада, під дудку )(уйло, згідно оманських договорняків, провадила "велике крадівництво" в основному будуючи доріги для кацапських танків, ББМ, градів, уралів і камазів росгвардії, від кацапо-українського, чіпсо-українського кордону, кордону від окупованого Криму для швидкої, в глиб країни, окупації і поділу України !!!



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25.07.2023 02:53
+25
який преЗЄк, такий і "нарід"

ну не москалі ж штовхали того йолопа на хфурі на моста
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25.07.2023 02:07
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Ну а ***** нам правила. У нас потєшний паяц президентом
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25.07.2023 01:58 Відповісти
Как удобно. Значит обычные люди вообще ни при чем. Водитель знал-*****, владелец песка знал-*****. Коррупція на таможне - *****. Во всем ктото виноват.
Гражданское общество не так строится.
Все несут відповідальність.
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25.07.2023 02:27 Відповісти
мости проектуться з 10 кратним запасом міцності по вазі вантажу !!! але будь-якій міст потрібно хоч раз на 10 років оглядати та ремонтувати ...
1. міст старий, можливо ще побудований за бубуні Австро-Угорщини і відповідно на ******* навантаження не розрахований ...
2. зе влада, під дудку )(уйло, згідно оманських договорняків, провадила "велике крадівництво" в основному будуючи доріги для кацапських танків, ББМ, градів, уралів і камазів росгвардії, від кацапо-українського, чіпсо-українського кордону, кордону від окупованого Криму для швидкої, в глиб країни, окупації і поділу України !!!



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25.07.2023 02:53 Відповісти
Він з 10кратним запасом побудований не для того, щоб кожен мудак їздив по ньому з перегрузом в 7 разів бо "треба заробити". Якщо є допустима вага - вона зроблена не просто так і вже кому-кому, а водію вантажівки про це не знати. В данному випадку - бо міст в аварійному стані. Добре, влада мудаки, які міст не ремонтувавли, але яким придурком треба бути, щоб перти з таким перегрузом через аварійний міст і сподіватися що пронесе?
Зе-влада - збіговисько тупих підарасів, але це збіговисько підарасів не з неба взялося, а вийшло з народу, було чомусь обрано народом і є лакмусовим папірцем того, що діється в країні. А в країні 30 років нічого не змінюється від Кравчука до Зе - в більшості такі самі тупі та хитрожопі, які завжди думають, що розумніші за інших, точно знають де, як, за скільки можна обійти заборону, вкрасти та ін. тільки масштаби інші. А головне, як цей водій, не можуть спрогнозувати наслідки своїх дій і зрозуміти, що в разі чого вони перщі від цього постраждають. Тому, власне, і обрали Зе.
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25.07.2023 07:26 Відповісти
вофку зе та усю його шоблу обрали прокацапські олігархи на кшталт бені к., ахметова, пінчука промивши зі своїх телепомайок мізки народу різними дибільними телесеріалами на кшталт "сн", розповідями про подорожчання "борщового набору", бо як там колись казав дохтор Гебельс: "дайте мені засоби інформації і я зроблю з людей безвольне стодо ... "...
Lida Sha: Серіал "Слуга Народу" росіянин Кірющенко почав знімати "навесні 2015". Це в той час коли в ДАПі ще не всі тіла Кіборгів були знайдені, коли на Донбасі гинули наші воїни…
Сценарій писали "у 2014 " - може в дні розстрілу Майдану?.. Може у дні боротьби за звільнення з окупації захоплених міст, можливо, в дні спроб звільнити Іловайськ?. А сцену розстрілу Парламенту - можливо описували в час героїчної оборони ДАПу?...
- Натомість в серіалі чинника російської агресії взагалі немає. Головні вороги - Євросоюз та МВФ, що мріють перетворити Україну на звалище ядерних відходів. Тепер Кирющенко разом з Ткаченком визначає пріоритети українського кіно та теле виробництва, виділяючи сотні мільйонів на лайнопроекти своїх родичів та друзів.





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25.07.2023 07:53 Відповісти
"промивши зі своїх телепомайок мізки народу різними дибільними телесеріалами"

А народ такий невинуватий та довірливий. А те що з 91го країна як жила в гівні так і живе, що до Зе, що під час Зе і тільки те й робить, що просирає своє майбутнє, обираючи всяку шваль, в тому числі проросийську, внаслідок чого країна бовтається як гімно в ополонці ЄС-неЄС, НАТО-неНАТО- то жидомасони винні.
Ну серйозно, це знову перекладання відповідальності і виглядає як "кацапи в штани насрали, а якби не кацапи то ми б огого". Так можна добалакатися до того, що "ніхто Зе не вибирав, він сам винний що став президентом"

Якщо виборці ідуть голосувати не свідомо, розуміючи, що їх вибір вирішить як мінімум наступні 5 років їхнього життя, а за гречку, як це було раніше, або надивившись серіалів, як це відбувається зараз - то це їх і тільки їх вина, вибір і вирок і ніхто крім них на це вплинути не в силах.
Коли кожен подорослішає і почне відповідати за свої власні дії і свій власний вибір і думати перед тим, як поставити хрестик чи галочку чи підпис чи те, що не варто з перегрузом їздити по старому мосту, якій не ремонтували - тоді може в країні щось намалюється хороше.
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25.07.2023 08:29 Відповісти
як показала практика, мінімум 73% народу інфантильні пофігисти і просто недалекі поціновувачі "простих рішень" ...
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25.07.2023 09:11 Відповісти
Це лишній раз доводить те, що "кожен народ вартий свого правителя". Не більше і не меньше.
Не було б запиту на прості рішення - не обирали б популістів.
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25.07.2023 11:06 Відповісти
А хто на виборах голосував за "антиєвропейців"? Все було чесно. Вони обіцяли солодке життя без ЄС, але з Кацапією. Не потрібно нічого міняти, не потрібні реформи, не потрібно напружуватись. Прийду я, і все вам просто викладу на тарілочці. І народ їх і вибирав більшістю. Те саме повторилось в 2019. Народ вибрав зупинення війни шляхом домовленості з Пуйлом.
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25.07.2023 14:30 Відповісти
шоб ви пісок на дачу відрами носили...тон тридцять
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25.07.2023 08:37 Відповісти
Та я ж не забороняю, возіть по 30 тон через мости які витримують 5 замість дотримуватись правил. Розх..те всі мости і сидіть взагалі без піску, лаючи все на світі. То персональний вибір.
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25.07.2023 08:47 Відповісти
міст повинен бути відремонтований, мости спочатку, асфальтік після, серіали у кінці
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25.07.2023 09:03 Відповісти
Мост безумовно мав бути відремонтований. І я був би 100% на стороні водія і слова б кривого не сказав якби він їхав з дозволеною вагою вантажа, не було жодних попереджуючих знаків, а під ним впав міст який не ремонтували. Ну так, шкода чоловіка. А так всі хотять "нехай інші все роблять по закону і живуть по правилам, а я вже потім долучуся, можливо, коли небуть".
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25.07.2023 11:03 Відповісти
я не полінувався і глянув на карту. важлива і єдина траса в тих місцях. і на кордоні. і, скоріш за все, там їздили всі, незважаючи на заборони ( пуста фура важча за 7 тон, автобус важчий з пасажирами), бо більш ніде нема. сміятися над єдиними дорогами в регіонах кацапів і не ремонтувати з 2018 року свої це злочин.
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25.07.2023 12:39 Відповісти
Я з вами погоджуюся щодо злочину, ремонт мосту - це питання до влади і вона має за це відповідати. Але.

-пуста фура важча за 7 тон, автобус важчий з пасажирами

І тому треба нах..ярити в вантажівку 45 тон? При тому що "фактична вага не має бути більша за 44 тонни, а на деяких маршрутах, які визначені Нацполіцією і співробітниками "Укравтодору", - 46 тонн."
Тобто на більшості цілком нормальних доріг не можна везти 45 тон, що звісно теж ігнорується тільки так, а цей унікум поперся з таким вантажем по аварійному мосту, який на ладан дихає, ігноруючи знаки. Це нормально? А скільки таких розумних через той міст каталося до нього?
І при всьому тому я впевнений, що той водій постійно обкладав х.ями владу, бо це вона мусить чомусь бути чесна, відповідальна, ремонтувати мости, піклуватися про населення і т.ін. а він може їздити як мудак, плюючи на правила та знаки. То виникає питання. Якщо він такий, і друг його такий, і дружина в нього така, і сусід, і сусід сусіда, і голова сільради, і голова області такий, то звідки в цих всіх людей має взятися хороша чесна влада? Хіба що завезуть з-за кордону.

А тепер ну поїхав цей водій перевантажений, як може сотні до нього, ну так, "всі ж так роблять, я шо самий лисий". Ну **********, ну розбив свою вантажівку, а може не свою, ну нема тепер мосту, ну постраждали люди. Кому він зробив добре чи погано? Зе? Так в того все добре. Хто буде страждати, Зе? Ні, не буде. Кого ви...буть за це? А ви..буть його і будуть 100% праві бо те, що хтось не дотримується закону, не знімає персональної відповідальності, якщо хтось теж вирішив ризикнути, наплювати на правила але не фартонуло.
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25.07.2023 14:32 Відповісти
Ваш коментар підтримую крім того моменту де ви пишете, що побудований можливо австріяками. Якби ви прочитали текст, то прочитали б, що збудований 1957р.
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25.07.2023 08:59 Відповісти
це принципово щось міняє ??? ну помилився я і що ???
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25.07.2023 09:09 Відповісти
Так, міняє. Народ читає лише заголовки. Майже завжди.
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25.07.2023 10:13 Відповісти
який преЗЄк, такий і "нарід"

ну не москалі ж штовхали того йолопа на хфурі на моста
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25.07.2023 02:07 Відповісти
Біда наша в тому що нас за багато років асиміляції привчили кацапському наративу - не шанувать ЗАКОН Люди звикли до того що "ВСІ ОТОЧУЮЧІ ПОВИННІ ВИКОНУВАТЬ ВИМОГИ ЗАКОНУ"! "
А "МЕНІ ОСОБИСТО - ЦЕ НЕ ОБОВ"ЯЗКОВО!"
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25.07.2023 05:23 Відповісти
кацап "асвабодітель", на заході України за більш як 50 років окупації з 1939 по 1991 рр. навчив українців тільки: брехати, бухати та красти !!! усі 30 років незалежності тривало практично те саме !!! уся решти Україна була під окупацією більше 300 років ...
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25.07.2023 06:41 Відповісти
"який преЗЄк, такий і нарід. ну не москалі ж штовхали того йолопа на хфурі на моста"
Непевно сам зе з єрмаком виштовхували ту вантажівку на міст )) Слідчі дії проведено, достеменно відомо що водій та власник вантажівки голосували за зе, а не за гетьмана чи за голос ?)
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25.07.2023 07:57 Відповісти
То що там, Кличко, чи Порошенко винен? Байден? Обама? Чи у нас велике крабудівництво було тільки там, де орки мали йти?
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25.07.2023 02:57 Відповісти
Є фірма у вантажівки за власний кошт хай ремонтують міст
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25.07.2023 03:01 Відповісти
Думаю що водій і є власник вантажівки. Повинен заплатити. Дебілів потрібно вчити через кишеню.
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25.07.2023 04:24 Відповісти
В усьому винен водій легковика! На фіга віз в багажнику ТРИ мішки молодої картоплі на продаж? Через нього стався перегруз!
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25.07.2023 04:35 Відповісти
безладність, байдужість, лінь, набивання кишень.....
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25.07.2023 05:05 Відповісти
Це там вперше провезли 45 тонн ?
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25.07.2023 06:47 Відповісти
Скоріше за все, перевантажені вантажівки там їздили з того самого 57 року і грали в рулетку "а, пронесе". І 100% той водій себе зараз не вважає винним. Він вважає винною фірму, яка його змусила, владу, яка міст не ремонтувала, кого завгодно, тільки не себе. Його фірма вважає винною владу, але не себе. А влада вважає винним тільки водія. І так, ****, завжди. В реальності винні всі, але по факту винних нема або, що найчастіше, винною є остання ланка ланцюжка.
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25.07.2023 07:36 Відповісти
Водій і фірма повинні за свій кошт відновини міст, компенсувати потерпілим людям і сісти років на 5.
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25.07.2023 07:45 Відповісти
Капитальный ремонт моста , как в Днепре. За очень дорого и долго задули пеной трещины в бетоне.
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25.07.2023 08:12 Відповісти
Зате у нас є категорія А1 ! Це дуже-дуже важливо! Уяви, що хлоп на мікромопеді їде не маючи
категорії А1 ! То жахливо!
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25.07.2023 08:19 Відповісти
Зло бере за цю "А1". Чекаємо категорії для ковзанів та дит. колясок.
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25.07.2023 08:29 Відповісти
а де зе-мусора зароблять ???
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25.07.2023 11:08 Відповісти
Маємо 13 водійських категорій (донедавна було 5 чи 6 ). Цего замало. Пропоную збільшити хоча б
до 25. Це допоможе поповнити казну. Шмигаль буде безтямно радий.
Наприклад - А112, А120, А132, В110, В122 etc, etc.
Посвідчення виключно нового зразка з посиленими елементами захисту! Готовий подати проект!
Гетьманцева - консультантом!
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25.07.2023 08:46 Відповісти
Цікаво, на вантажівку є страховка ?
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25.07.2023 08:50 Відповісти
На Київщині тимчасовий переїзд через річку Ірпінь біля Горенки, висять знаки заборони руху вантажівкам (понад 3.5т). Через переїзд постійно їдуть фуру з номінальною вагою 24т (а навантажити можуть набагато більше).
З моменту відкриття цього переїзду, нічого не змінюються, вже були випадки що автівки провалювались, але фури продовжують їздити, поліції по%

Але 24т менше ніж 7 разів від 3.5т, мабуть тому і тримається
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25.07.2023 09:13 Відповісти
Дайте водителю грузовика премию Д.
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25.07.2023 09:46 Відповісти
При чём тут мост? Если тебе, долбоё...., повесили знак в чистом поле - выполняй млять!
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25.07.2023 09:47 Відповісти
А что в Украине есть нормы по весу? Любой аграрий навиливает под завязку свои фуры. А что в Украине есть хоть какие то стандарты качества дорог?
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25.07.2023 10:40 Відповісти
Водій скаже ,що знак не помітив, вибачте
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25.07.2023 11:17 Відповісти
Эх, не по тому мосту этот супер-тяжеловес поехал...
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25.07.2023 13:07 Відповісти
В Інеті інфа чомусь не така. Міст пройшов відновлення в рамках "Великого будівництва" в 2020. А в 2021 визначений як аварійний і переведений в обмеження по тонажу.
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25.07.2023 13:45 Відповісти
Румуни, після того як закупили для свого війська Абрамси, виявили, що більшість мостів в країні їх не витримає - і програма модернізації мостів обійдеться дорожче ніх закупівля Абрамсів. Також румунам доведеться модернізовувати залізницю, що в них ще з часів австро-угорської імперіїї.
Цікаво скільки в Україні мостів, що не витримають Абрамса…
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25.07.2023 13:46 Відповісти
 
 