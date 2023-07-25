Атаки на Крым и Керченский мост будут продолжаться, - Резников
ВСУ продолжат атаки по оккупированному Крыму и Керченскому мосту. Это законные цели для Вооруженных сил Украины.
Об этом в интервью каналу CNN заявил министр обороны Алексей Резников, информирует Цензор.НЕТ.
"Все эти цели являются официальными целями, потому что это уменьшит способность россиян воевать против нас и поможет спасти жизнь украинцев", - подчеркнул глава Минобороны.
Удары по Крыму и мосту снизят боеспособность россиян и помогут спасти жизнь украинских воинов.
"Это нормальная тактика - разрушить логистические линии вашего врага, чтобы лишить возможности получить больше боеприпасов, получить больше топлива, получить больше пищи и так далее. Вот почему мы будем использовать эту тактику против них", - сказал Резников.
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запишу собі напамьять. "резніков - молодець" (кінцівку треба міняти згідно цитати на: візьми з полички яйце по 17 грн)
Не понятно сколько ещё будет коррупция имени "Резникова" продолжаться.
Не вийде гнида, ти крадеш у армії воюючої крайти, ти ще гірше за кацапа😡😡😡
@tZEinform
Контрнаступ відстає від графіка, але йде за планом, Резніков Слова "план і планування" передбачають наявність термінів їх виконання. Порушення термінів означає не виконання плану. Саме цим військові плани відрізняються від планів крадіжок з бюджету, де можна вкрасти будь-коли