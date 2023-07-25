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Новости Агрессия России против Украины
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Атаки на Крым и Керченский мост будут продолжаться, - Резников

крим,кримський,міст

ВСУ продолжат атаки по оккупированному Крыму и Керченскому мосту. Это законные цели для Вооруженных сил Украины.

Об этом в интервью каналу CNN заявил министр обороны Алексей Резников, информирует Цензор.НЕТ.

"Все эти цели являются официальными целями, потому что это уменьшит способность россиян воевать против нас и поможет спасти жизнь украинцев", - подчеркнул глава Минобороны.

Удары по Крыму и мосту снизят боеспособность россиян и помогут спасти жизнь украинских воинов.

Читайте: Россияне третий раз за сутки перекрыли движение по Керченскому мосту

"Это нормальная тактика - разрушить логистические линии вашего врага, чтобы лишить возможности получить больше боеприпасов, получить больше топлива, получить больше пищи и так далее. Вот почему мы будем использовать эту тактику против них", - сказал Резников.

Крым (26377) Керченский мост (393) Резников Алексей (1170)


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Топ комментарии
+16
То атакуйте, а не пи₴діть.
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25.07.2023 07:25
+15
найкоротший анегдот, що я чув. після "безугла пише книгу"

запишу собі напамьять. "резніков - молодець" (кінцівку треба міняти згідно цитати на: візьми з полички яйце по 17 грн)
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25.07.2023 07:34
+12
Понятно что обстрелы будут продолжатся.
Не понятно сколько ещё будет коррупция имени "Резникова" продолжаться.
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25.07.2023 07:39
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То атакуйте, а не пи₴діть.
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25.07.2023 07:25 Ответить
чем? что прорывается-то мы и видим....
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25.07.2023 11:34 Ответить
найкоротший анегдот, що я чув. після "безугла пише книгу"

запишу собі напамьять. "резніков - молодець" (кінцівку треба міняти згідно цитати на: візьми з полички яйце по 17 грн)
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25.07.2023 07:34 Ответить
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25.07.2023 10:13 Ответить
Зелебал уже, давай атакуй вже, цивілізований світ чекає
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25.07.2023 07:32 Ответить
і це треба зафіксувати. коротко, ємно та з партійною приналежністю - зєлєбал
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25.07.2023 07:40 Ответить
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25.07.2023 09:25 Ответить
Від яєць по 17-відвлікає.
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25.07.2023 07:51 Ответить
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25.07.2023 09:24 Ответить
думаю буде мосту гаплик коли будуть підходити на південь
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25.07.2023 10:28 Ответить
Хотілось би почути, що Крим звільненно,тому його більше не атакують.
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25.07.2023 07:37 Ответить
Понятно что обстрелы будут продолжатся.
Не понятно сколько ещё будет коррупция имени "Резникова" продолжаться.
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25.07.2023 07:39 Ответить
допоки зелені займаються постачанням в армію
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25.07.2023 07:41 Ответить
Я особисто вважаю шо до того покі ЗЕлені взагалі будуть при владі та на волі.
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25.07.2023 09:45 Ответить
Стратегія цього чорта зрозуміла примазатись до успіхів ЗСУ і ГУР МО і відбилити свою репутацію.
Не вийде гнида, ти крадеш у армії воюючої крайти, ти ще гірше за кацапа😡😡😡
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25.07.2023 07:46 Ответить
Якщо міністр Яйцеслав схаменеться і перестане мародерити оборонний бюджет,спрямує все на армію,а не в офшори,тоді і по Тмутараканському мосту будуть удари,і Грім-2 полетить на москву,і війна закінчиться перемогою і меншою кров'ю.
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25.07.2023 07:47 Ответить
Залужнии знає куди коли і кого бити -- іди і клепаи дрони ракети .
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25.07.2023 07:58 Ответить
Верховний Яйцекомандувач.
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25.07.2023 08:15 Ответить
яйценосець...
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25.07.2023 08:24 Ответить
tZE inform

@tZEinform

Контрнаступ відстає від графіка, але йде за планом, Резніков Слова "план і планування" передбачають наявність термінів їх виконання. Порушення термінів означає не виконання плану. Саме цим військові плани відрізняються від планів крадіжок з бюджету, де можна вкрасти будь-коли
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25.07.2023 08:25 Ответить
Боже, ну хто б прибрав це недолуге з інфопростору?!...
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25.07.2023 08:32 Ответить
Наші дрони буде ловити сраний міст, їхні - історичне місто. І це прийнятно для мародерів із яйцями по 17грн
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25.07.2023 08:34 Ответить
Коля ця шавка закриє своє є....ло? Цю брехню неможливо слухати
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25.07.2023 08:34 Ответить
шавка як ніколи потребує медійної уваги - як неприємне але необхідне прищеплення до ЗЕрежиму надовго
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25.07.2023 09:12 Ответить
Щось золоте яєчко розцвірінькалось, лаври Буданова лису головку лоскочуть?
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25.07.2023 09:14 Ответить
Заткнися великий стратег i тактик з пограбування ЗСУ.
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25.07.2023 09:25 Ответить
"зе лідор" фсбешним сарказмом ,по відношеннюдо міністра оборони Волеса .вже знищив "англійський міст " війскової допомоги Україні.
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25.07.2023 09:26 Ответить
Не знаю як там атаки на Крим та міст, а про те що під патронатом зеленського атаки на бюджет ВСУ будуть продовжуватися - це 200 відсотків гарантія.
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25.07.2023 10:01 Ответить
Яким боком до цього цей очкастий мудень?
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25.07.2023 10:02 Ответить
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25.07.2023 10:20 Ответить
Наче воно має якесь відношення, до планування і виконання будь-яких військових "операцій". Яйцекрад, ти звичайний завгосп. Досить красти і п#3діти, іди і займись нарешті своєю роботою. Може потім срок зменшать, якщо хоч зараз почнеш щось робити для армії, а не для офшорів зелених єрмаків.
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25.07.2023 10:35 Ответить
Министр обороны Украины не занимается планированием боевых действий, военными операциями и т д.,для этого есть Генштаб с главком Залужный....его обязанности Завхоз по поставкам всего и вся ... яичница блин...
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25.07.2023 10:46 Ответить
Завали хлєбало нарешті! Твій " наступ, якого не бачив світ" уже світ побачив. Скільки ви можете вже брехати і *******? Вам, що, пороблено на брехню?
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25.07.2023 11:35 Ответить
 
 